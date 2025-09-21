2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Состояние криптовалюты: листинги ETF стали проще

Состояние криптовалюты: листинги ETF стали проще

Пост "Состояние криптовалюты: листинг ETF стал проще" появился на BitcoinEthereumNews.com. Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила изменение способа, которым компании могут размещать и торговать акциями биржевых фондов, что должно упростить процесс для новых продуктов в будущем. Вы читаете "Состояние криптовалюты", информационный бюллетень CoinDesk, посвященный взаимодействию криптовалюты и правительства. Нажмите здесь, чтобы подписаться на будущие выпуски. Суть Большинство комиссаров Комиссии по ценным бумагам и биржам США проголосовали за упрощение процесса, с помощью которого компании могут размещать и торговать акциями спотовых криптовалютных биржевых фондов (ETF), а также других типов ETF, путем утверждения общего стандарта листинга. Почему это важно На протяжении более десяти лет процесс (попытки) листинга спотового криптовалютного биржевого фонда занимал 270 дней и обычно заканчивался отклонением заявки на ETF. В прошлом году при бывшем председателе SEC Гэри Генслере регулятор одобрил первые спотовые крипто-ETF для Bitcoin и Ether. За последний год мы видели заявки на ряд других активов. Разбор ситуации Идея о том, что SEC создаст общие стандарты листинга, обсуждалась несколько месяцев, по крайней мере, с тех пор, как регулятор приостановил запуск Digital Large Cap Fund от Grayscale в начале этого года. В июле SEC одобрила повышение GDLC до статуса ETF, но почти сразу приостановила процесс. В то время осведомленное лицо сообщило, что пауза, вероятно, была предназначена для того, чтобы дать SEC достаточно времени для разработки этих общих стандартов листинга. В прошлую среду SEC утвердила эти стандарты, позволяющие компаниям обходить процесс Закона о биржах, если их предлагаемые продукты соответствуют стандартам. В своем заявлении председатель SEC Пол Аткинс сказал: "Утверждая эти общие стандарты листинга, мы обеспечиваем, чтобы наши рынки капитала оставались лучшим местом в мире для участия в передовых инновациях...
Union
U$0.00964+2.58%
ChangeX
CHANGE$0.00159685+0.86%
Capverse
CAP$0.1076-3.51%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 01:29
Поделиться
Почему Solana может предложить наибольший потенциал роста в криптовалюте – объясняет Pantera Capital

Почему Solana может предложить наибольший потенциал роста в криптовалюте – объясняет Pantera Capital

С развитием Stripe и PayPal на Solana, Pantera заявляет, что история принятия блокчейна только начинает разворачиваться.
MAY
MAY$0.03618-3.39%
WHY
WHY$0.00000003015-1.30%
Поделиться
CryptoPotato2025/09/22 01:02
Поделиться
Бывший исполнительный директор Ripple объясняет, почему XRP не предназначен для розничных трейдеров

Бывший исполнительный директор Ripple объясняет, почему XRP не предназначен для розничных трейдеров

TLDR Дилип Рао, бывший исполнительный директор Ripple, поясняет, что будущее XRP ориентировано на институциональное внедрение, а не на розничную торговлю. Рао подчеркивает, что XRP разработан для использования в качестве моста валюты продвинутыми финансовыми учреждениями. Стратегия Ripple направлена на то, чтобы выйти за рамки спекулятивной торговли и создать глубокую ликвидность через институциональных инвесторов. Рао подчеркивает, что институциональные [...] Статья "Бывший исполнительный директор Ripple объясняет, почему XRP не предназначен для розничных трейдеров" впервые появилась на CoinCentral.
Поделиться
Coincentral2025/09/22 01:01
Поделиться
DigiTap выделяется как потенциальная монета в 2025 году – CryptoNinjas

DigiTap выделяется как потенциальная монета в 2025 году – CryptoNinjas

Пост DigiTap выделяется как потенциальная монета в 2025 году – CryptoNinjas появился на BitcoinEthereumNews.com. Начинающие в криптовалюте часто задаются вопросом, какая криптовалюта сейчас лучше всего подходит для долгосрочного успеха. Популярной стратегией было выбрать монету с большой капитализацией, которая показала впечатляющую рентабельность, но все еще отстает от некоторых своих конкурентов, и надеяться, что она вскоре догонит их. Solana является ярким примером. Монета выросла на 27% с начала 2025 года. Хотя это, безусловно, впечатляет само по себе и не вызывает нареканий, среди 100 лучших монет по рыночной капитализации Solana не входит в топ-15 по показателям с начала года. Она отстает от таких монет, как Mantle, XRP, Tron, Cronos, Hyperliquid и других. Solana достигла пика в начале 2025 года на уровне 295.31 $, что означает, что умные деньги инвесторов были рады двигаться дальше. Сейчас это пятая по величине монета по рыночной капитализации. Одним из выдающихся проектов, привлекающих внимание инвесторов Solana, является DigiTap ($TAP), новый крипто-токен на очень ранних стадиях предпродажи, чья реальная полезность имеет потенциал превзойти доходность Solana в ближайшие годы. Успех Solana против потенциала роста DigiTap Solana создала много миллионеров, поскольку ранние инвесторы признали ее потенциал стать ведущим блокчейном с молниеносными транзакциями и низкими комиссиями. Однако монета уже испытала взрывной рост, поднявшись примерно с 50 центов до более чем 200 $ сегодня всего за пять лет. В отличие от этого, Digitap - это совершенно новый участник, все еще находящийся на стадии предпродажи, и предлагает инвесторам возможность войти с самого начала, аналогично Solana в 2020 году. Ранние инвесторы теперь имеют возможность купить Digitap примерно по 0.0125 $, с потенциалом для сверхвысокой доходности, если проект реализует свое видение. Это видение простое: Digitap - это не просто еще один мем-токен или спекулятивная монета; он строит практическую финансовую платформу. Названная некоторыми экспертами первым в мире настоящим "омни-банком", Digitap сочетает в себе скорость и свободу...
Threshold
T$0.01467-2.97%
RealLink
REAL$0.07811-4.07%
Moonveil
MORE$0.0292-15.23%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:53
Поделиться
Прогноз цены Cronos: Сможет ли она вернуться к отметке 1$ в то время как скрытый претендент на предпродаже становится лучшей криптовалютой для инвестиций в 2025 году?

Прогноз цены Cronos: Сможет ли она вернуться к отметке 1$ в то время как скрытый претендент на предпродаже становится лучшей криптовалютой для инвестиций в 2025 году?

Cronos прибавляет 181% но все еще далеко от 1 доллара. Предпродажа BlockchainFX по цене 0,024 доллара с потенциалом роста 127%, вознаграждениями за стейкинг и утилитарностью карты Visa делает BFX лучшим выбором на 2025 год.
1
1$0.004787-15.40%
TOP Network
TOP$0.000096--%
GAINS
GAINS$0.02238-3.74%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/22 00:50
Поделиться
Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и Zexpire — самые горячие крипто-выборы этого года

Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и Zexpire — самые горячие крипто-выборы этого года

Пост Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и Zexpire — самые горячие крипто-выборы этого года появился на BitcoinEthereumNews.com. Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и недавно запущенный Zexpire стали самыми обсуждаемыми токенами года, доминируя на торговых площадках, в социальных сетях и аналитических заметках. Рекордные объемы, резкие колебания цен и множество объявлений о партнерстве вывели эти пять имен на передний план криптовалютного рынка, опережая сотни конкурентов, которые не смогли привлечь сопоставимое внимание. За этим всплеском стоит сочетание технических обновлений, вирусных одобрений и обещаний новой полезности. Solana привлекает внимание более высокой скоростью транзакций, Hyperliquid — своей децентрализованной моделью обмена, Chainlink — расширенными каналами данных из реального мира, Dogecoin — возобновлением упоминаний знаменитостей и пилотными платежными проектами, в то время как Zexpire набирает популярность благодаря механизму сжигания на основе времени, направленному на контроль предложения. Вместе эта группа формирует нарратив этого года о том, куда дальше будут направлены капитал и интерес в цифровых финансах. Ранний доступ к $ZX: первый токен для получения прибыли от волатильности Zexpire привлекает внимание, поскольку его токен $ZX запускается всего по 0,003 долларов, предоставляя ранним инвесторам возможность войти на начальном этапе до листинговой цены в 0,025 долларов — почти 800% потенциального роста. Крипто-аналитики внимательно следят — торговля опционами является одним из наиболее быстрорастущих сегментов DeFi с ежедневным объемом в 3 миллиарда долларов и продолжает расти. Zexpire — это 0DTE DeFi протокол, делающий опционы простыми, как ежедневная игра с предсказаниями в один клик. Это также первая платформа, которая позволяет трейдерам зарабатывать непосредственно на волатильности криптовалют. Вместо ставок на направление, пользователи сталкиваются с простым ежедневным выбором: останется ли Биктоин в диапазоне или произойдет пробой? Убытки ограничены, без маржинальных требований, без ликвидаций — просто способ превратить волатильность в прибыль одним кликом с фиксированным риском. И каждая игра требует $ZX, поэтому спрос на токен встроен с первого дня. Ранние покупатели получают лучшую цену и разблокируют: вознаграждения за стейкинг с годовой процентной ставкой до TGE ...
RealLink
REAL$0.07811-4.07%
PlaysOut
PLAY$0.04303-7.40%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:44
Поделиться
Следующая криптовалюта, которая взорвет рынок? Эта предпродажа предлагает 90% APY и раздачу 500 000 $ ранним покупателям

Следующая криптовалюта, которая взорвет рынок? Эта предпродажа предлагает 90% APY и раздачу 500 000 $ ранним покупателям

Пост "Следующая криптовалюта, которая взорвет рынок? Этот пресейл предлагает 90% APY и розыгрыш 500 000 $ для ранних покупателей" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 21 сентября 2025 | 19:40 Крипторынок вознаграждает тех, кто действует рано. Биктоин по цене ниже 1 $ и Solana по 2 $ превратили небольшие вложения в истории криптомиллионеров. Но многие новички пропустили эти моменты и до сих пор спрашивают: какой лучший крипто-пресейл купить сейчас? BlockchainFX (BFX) может стать этим вторым шансом. Его текущий пресейл токенов уже набирает обороты, позиционируя его как ведущий крипто-пресейл с потенциалом роста 100x в 2025 году с огромным потенциалом роста. В отличие от проектов, которые полагаются только на хайп, BlockchainFX предлагает реальную практическую пользу. Это крипто супер-приложение, объединяющее торговлю криптовалютами, акциями, ETF и форекс в одном месте. Созданный для удобства использования, вознаграждений и глобального принятия, BFX создает ценность с первого дня. Для тех, кто спрашивает, как купить пресейл криптовалюты с реальными преимуществами, BlockchainFX предоставляет ответы и результаты. Не упустите свой шанс присоединиться к лучшему крипто-пресейлу 2025 года. Купите BlockchainFX сейчас и получите 30% дополнительных токенов с кодом BLOCK30. Почему BlockchainFX может стать лучшим крипто-пресейлом в 2025 году BlockchainFX — это больше, чем просто токен, это полная торговая экосистема. Пользователи могут получить доступ к более чем 500 активам, включая золото, акции и цифровые валюты в одном приложении с поддержкой Web3. Этот мультиактивный доступ дает ему преимущество перед типичными проектами пресейлов 2025 года, которые фокусируются только на токенах. Пресейл начался с 0,01 $ и уже вырос до 0,024 $, с подтвержденным листингом на бирже по цене 0,05 $. Более 10 200+ участников внесли 7,7 миллиона $, демонстрируя сильный ранний спрос. Но срочность реальна: цены на токены растут каждый понедельник. Ожидание даже одной недели означает, что вы заплатите больше за то же количество токенов. Помимо роста цен, держатели BFX сразу же получают пассивный доход от криптовалюты. Вознаграждения за стейкинг выплачиваются в USDT ежедневно, даже во время пресейла. Это делает BlockchainFX не только лучшим пресейлом токенов 2025 года для ROI, но также и...
1
1$0.004787-15.40%
Threshold
T$0.01467-2.97%
RealLink
REAL$0.07811-4.07%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:43
Поделиться
BlockDAG (BDAG) возглавляет 4 криптопроекта, демонстрирующих огромный потенциал пробоя

BlockDAG (BDAG) возглавляет 4 криптопроекта, демонстрирующих огромный потенциал пробоя

Рыночные цены меняются ежедневно, но проекты, которые масштабируются, обеспечивают внедрение и расширяют свои сообщества, как правило, выделяются. Прямо сейчас несколько имен доказывают, что за ними стоят как моментум, так и содержание. Этот список более внимательно рассматривает четыре сети, которые имеют значение в сентябре 2025 года: BlockDAG, Chainlink (LINK), Sui (SUI) и Cardano (ADA). [...]
SUI
SUI$3.2687-3.38%
Movement
MOVE$0.104-3.97%
Линк
LINK$21.16-2.62%
Поделиться
Coinstats2025/09/22 00:31
Поделиться
Импульс ETF Litecoin и гиперликвидный рост встречаются с предпродажей BlockchainFX как крупнейшая инвестиционная история криптовалют 2025 года

Импульс ETF Litecoin и гиперликвидный рост встречаются с предпродажей BlockchainFX как крупнейшая инвестиционная история криптовалют 2025 года

Вы когда-нибудь жалели о том, что упустили Ethereum по цене ниже 1$ или Solana по 0,20$? Сожаление о пропущенных возможностях создало тысячи крипто-миллионеров. В 2025 году предпродажа BlockchainFX дает участникам сообщества этот редкий второй шанс. С взрывным моментумом, наградами за стейкинг с APY 90% и подтвержденной стартовой ценой 0,05$, его уже называют
1
1$0.004787-15.40%
SuperRare
RARE$0.04717-3.16%
Everscale
EVER$0.01925+0.36%
Поделиться
Coinstats2025/09/22 00:30
Поделиться
В Великобритании начинается знаковый судебный процесс по мошенничеству с Биткоином

В Великобритании начинается знаковый судебный процесс по мошенничеству с Биткоином

Финансовая индустрия готовится к беспрецедентному судебному процессу по делу о масштабном криптовалютном мошенничестве в Лондоне. В то время как громкие аферы вроде FTX еще свежи в памяти, это дело касается примерно 7 миллиардов $ Биткоина и создает прецедент для Соединенного Королевства. Продолжить чтение: Великобритания сталкивается с историческим судебным процессом по делу о мошенничестве с Биткоином
Wink
LIKE$0.007945-3.59%
Поделиться
Coinstats2025/09/21 23:40
Поделиться

Популярные новости

Еще

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

TrustyFi объединяет усилия с R Games для преобразования будущего прозрачности GameFi

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов