Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и Zexpire — самые горячие крипто-выборы этого года
Пост Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и Zexpire — самые горячие крипто-выборы этого года появился на BitcoinEthereumNews.com. Solana, Hyperliquid, Chainlink, Dogecoin и недавно запущенный Zexpire стали самыми обсуждаемыми токенами года, доминируя на торговых площадках, в социальных сетях и аналитических заметках. Рекордные объемы, резкие колебания цен и множество объявлений о партнерстве вывели эти пять имен на передний план криптовалютного рынка, опережая сотни конкурентов, которые не смогли привлечь сопоставимое внимание. За этим всплеском стоит сочетание технических обновлений, вирусных одобрений и обещаний новой полезности. Solana привлекает внимание более высокой скоростью транзакций, Hyperliquid — своей децентрализованной моделью обмена, Chainlink — расширенными каналами данных из реального мира, Dogecoin — возобновлением упоминаний знаменитостей и пилотными платежными проектами, в то время как Zexpire набирает популярность благодаря механизму сжигания на основе времени, направленному на контроль предложения. Вместе эта группа формирует нарратив этого года о том, куда дальше будут направлены капитал и интерес в цифровых финансах. Ранний доступ к $ZX: первый токен для получения прибыли от волатильности Zexpire привлекает внимание, поскольку его токен $ZX запускается всего по 0,003 долларов, предоставляя ранним инвесторам возможность войти на начальном этапе до листинговой цены в 0,025 долларов — почти 800% потенциального роста. Крипто-аналитики внимательно следят — торговля опционами является одним из наиболее быстрорастущих сегментов DeFi с ежедневным объемом в 3 миллиарда долларов и продолжает расти. Zexpire — это 0DTE DeFi протокол, делающий опционы простыми, как ежедневная игра с предсказаниями в один клик. Это также первая платформа, которая позволяет трейдерам зарабатывать непосредственно на волатильности криптовалют. Вместо ставок на направление, пользователи сталкиваются с простым ежедневным выбором: останется ли Биктоин в диапазоне или произойдет пробой? Убытки ограничены, без маржинальных требований, без ликвидаций — просто способ превратить волатильность в прибыль одним кликом с фиксированным риском. И каждая игра требует $ZX, поэтому спрос на токен встроен с первого дня. Ранние покупатели получают лучшую цену и разблокируют: вознаграждения за стейкинг с годовой процентной ставкой до TGE ...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 00:44