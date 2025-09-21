Мемкоины не могут быть флагманом Ethereum для получения дохода, говорит соучредитель Виталик Бутерин. 'DeFi с низким риском' могло бы

Блокчейн Ethereum долгое время боролся с проблемой "не-уробороса": как генерировать реальный доход за пределами спекулятивных циклов покупки, продажи и использования токенов в своей цепи. На протяжении многих лет мем-коины, невзаимозаменяемые токены(NFT) и децентрализованные финансовые приложения, основанные на стимулах, поддерживали активность, но не смогли обеспечить устойчивую основу для DeFi-экономики Ethereum объемом почти 100 миллиардов долларов, согласно данным DefiLlama. Теперь, когда Уолл-стрит все больше делает ставку на Ethereum как на основу бума стейблкоинов, соучредитель Виталик Бутерин утверждает, что "DeFi с низким риском", включающий такие вещи, как платежи, сбережения и кредитование под обеспечение, может наконец дать сети свой флагманский двигатель доходов. "Нефинансовые и более экспериментальные приложения критически важны для роли Ethereum в мире и для его культуры", - написал Бутерин в блоге, опубликованном в воскресенье. "Но их не нужно рассматривать как генераторы дохода". Это серьезный сдвиг по сравнению с ранними годами Ethereum, когда DeFi был синонимом двузначной доходности на рискованных ликвидных фермах и безумия вокруг мультяшных NFT. Бутерин признает, что тогда он "больше подозревал DeFi", описывая его основную привлекательность как "зарабатывание денег на торговле высокоспекулятивными токенами". Сегодня, по его словам, центр тяжести сместился в сторону более простых финансовых продуктов. Сырые цифры и другие аналитики согласны с этим. Предложение стейблкоинов на Ethereum выросло на 700% с начала 2021 года до более чем 160 миллиардов долларов, в то время как реальные активы, такие как токенизированные казначейские облигации США, выросли практически с нуля до рынка объемом 9 миллиардов долларов. "Стейблкоины - это 'ChatGPT' криптовалют", - сказал Том Ли, председатель казначейской фирмы Ethereum BitMine, в интервью DL News в августе. "А Ethereum - это основа. Он юридически признан и имеет нулевое время простоя". Движения на крипторынке Bitcoin упал на 0,4% за последние 24 часа и торгуется по цене 115 440 долларов. Ethereum упал на 0,3% за тот же период до 4 472 долларов. Что мы читаем Сейлор говорит, что акции Strategy подверглись атаке армии ботов, финансируемой продавцами в шорт — DL News PYUSD от PayPal интегрируется с LayerZero для расширения на разные блокчейны — Unchained Что вы пропустили на этой неделе — Milk Road Вопросы остаются по поводу конкурса стейблкоинов Hyperliquid, поскольку критики утверждают о несправедливом преимуществе — DL News Кайл Бэрд - выходной редактор DL News. Есть информация? Пишите на kbaird@dlnews.com.