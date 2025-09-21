2025-10-11 суббота

Яковенко: Квантовые компьютеры могут взломать защиту Биткоина через 5 лет

Яковенко: Квантовые компьютеры могут взломать защиту Биткоина через 5 лет

TLDR Соучредитель Solana Анатолий Яковенко предупреждает, что квантовые компьютеры могут взломать защиту Биктоина через пять лет. Яковенко подчеркивает уязвимость криптографии Биктоина к алгоритму Шора, используемому квантовыми компьютерами. Сеть Биктоина может быть подвержена риску из-за её зависимости от алгоритма цифровой подписи на эллиптических кривых (ECDSA). Примерно 25-30% Биктоина, включая ранние [Биткоины] Сатоши Накамото [...] Пост "Яковенко: Квантовые компьютеры могут взломать защиту Биткоина через 5 лет" впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/22 03:12
Crypto.com раскрывает скрытую утечку данных пользователей

Crypto.com раскрывает скрытую утечку данных пользователей

Пост Crypto.com раскрывает скрытую утечку данных пользователей появился на BitcoinEthereumNews.com. Согласно расследованию Bloomberg, Crypto.com, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, предположительно пострадала от нарушения безопасности, о котором никогда не сообщала. В отчете инцидент связывают с Scattered Spider, хакерской группой, которая часто нацелена на компании с помощью методов социальной инженерии. Группа состоит в основном из подростков, специализирующихся на обмане сотрудников с целью получения их учетных данных. Спонсировано Спонсировано Согласно Bloomberg, злоумышленники представились сотрудниками ИТ-отдела и убедили неназванных сотрудников Crypto.com передать учетные данные для входа. Оказавшись внутри, они попытались расширить свой доступ, нацелившись на учетные записи руководящего персонала. Crypto.com сообщила Bloomberg, что атака затронула только "очень небольшое количество людей" и подчеркнула, что средства клиентов остались нетронутыми. На момент публикации компания еще не предоставила дополнительную информацию об инциденте. Между тем, эксперты по безопасности утверждают, что решение биржи не раскрывать информацию о взломе подрывает доверие к ее практикам безопасности. Они утверждают, что неспособность поделиться подробностями об инциденте оставляет пользователей в неопределенности относительно масштабов уязвимости и подверженности возможным последующим атакам. Это беспокойство значительно, поскольку Coinbase ранее пострадал от подобного взлома, который подверг его клиентов потерям более 300 миллионов долларов в год. Исследователь блокчейна ZachXBT обвинил Crypto.com в намеренном сокрытии взлома. Он также подчеркнул, что это не первый раз, когда платформа была связана с нераскрытыми нарушениями безопасности. Спонсировано Спонсировано Его комментарии отражают более широкое разочарование отрасли в отношении бирж, которые тихо преуменьшают значение взломов для защиты своей репутации. Между тем, инцидент также возродил критику зависимости отрасли от систем Подтверждения личности (KYC). Псевдонимный исследователь безопасности Pcaversaccio резко отреагировал на проблемы, утверждая, что требования KYC создают огромные медовые ловушки данных для хакеров. "Вы можете легко изменить пароль, но _не_ ваш паспорт, и они чертовски хорошо это знают. Мы по сути являемся обеспечением в их схеме слежки"...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 03:09
Наблюдательный орган обвиняет криптовенчур Трампа в продаже токенов Северной Корее и Ирану

Наблюдательный орган обвиняет криптовенчур Трампа в продаже токенов Северной Корее и Ирану

Пост "Наблюдательный орган обвиняет Криптоактив Трампа в продаже токенов Северной Корее и Ирану" появился на BitcoinEthereumNews.com. Наблюдательный орган обвиняет Криптоактив Трампа в продаже токенов Северной Корее и Ирану | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Кристиан, журналист и редактор с руководящими должностями в филиппинских и канадских СМИ, вдохновляется своей любовью к писательству и криптовалюте. Вне работы он повар и синефил, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр профиля или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/watchdog-accuses-trumps-crypto-venture-of-selling-tokens-to-north-korea-iran/
BitcoinEthereumNews2025/09/22 03:05
Интервью | Генеральный директор Biller Genie рассматривает выставление счетов на базе блокчейна

Интервью | Генеральный директор Biller Genie рассматривает выставление счетов на базе блокчейна

Генеральный директор Biller Genie Томас Ароника рассматривает криптовалюту как неизбежную эволюцию финансовых рельсов, которую его компании в конечном итоге придется поддерживать.
Crypto.news2025/09/22 02:00
Сможет ли он вернуть 1$ в то время как скрытый претендент на предпродаже становится лучшей криптовалютой для инвестиций в 2025 году?

Сможет ли он вернуть 1$ в то время как скрытый претендент на предпродаже становится лучшей криптовалютой для инвестиций в 2025 году?

Пост «Сможет ли он вернуть 1 доллар, пока Скрытая дивергенция претендента на предпродажу становится лучшим крипто для инвестиций в 2025 году?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Каждый цикл вызывает один и тот же вопрос: что, если это тот самый? Инвесторы сканируют горизонт в поисках лучшего крипто для инвестиций в 2025 году, надеясь обнаружить проект, способный многократно увеличить их капитал. Некоторые токены обеспечивают быстрорастущие ралли, в то время как другие создают терпеливые экосистемы, которые вознаграждают держателей долгосрочной устойчивостью. Отделение хайпа от реальной тяги никогда не было более важным. Cronos ($CRO) является одним из самых обсуждаемых имен в этом разговоре. Поддерживаемый процветающей экосистемой, его производительность в последние месяцы была не чем иным, как драматической. С более чем 181% прибыли за год и резким ростом на 66% за последний месяц, Cronos продемонстрировал свою способность захватывать как моментум, так и любопытство инвесторов. Тем не менее, его долгосрочный вопрос остается: сможет ли он вернуть прошлые максимумы и обеспечить актуальность в все более конкурентном мире крипто-экосистем? Именно здесь BlockchainFX ($BFX) вступает с совершенно другим ценностным предложением. В настоящее время на предпродаже, он уже собрал 7,75 миллиона долларов, привлек более 10 304 держателей и оценил свои токены в 0,023 доллара, с подтвержденной ценой запуска 0,05 доллара. Это само по себе гарантирует рост на 127% до выхода на биржи. Но предложение больше, чем краткосрочные цифры. Позиционируя себя как крипто-нативное супер-приложение, BlockchainFX позволяет пользователям торговать более чем 500 активами в одном месте. Аналитики начали ранжировать его как лучший крипто для инвестиций в 2025 году, призывая инвесторов покупать токен BlockchainFX, пока окно предпродажи еще открыто. Cronos ($CRO): Ветеранская экосистема со свежим моментумом Cronos, работающий на Crypto.com, занял свое место как один из самых узнаваемых утилитарных токенов на рынке. С ценой 0,2333 доллара и рыночной капитализацией 8,11 миллиарда долларов, он остается тяжеловесом в секторе. За прошедший год Cronos вырос на 181%, с резким ростом на 66%...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 01:59
Вот последние новости о криптовалютах для трех самых популярных криптовалют сегодня

Вот последние новости о криптовалютах для трех самых популярных криптовалют сегодня

Пост «Вот последние криптоновости о трех самых популярных криптовалютах на сегодня» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновости 21 сентября 2025 | 20:50 Solana снова оказалась в центре внимания благодаря крупным институциональным движениям, оптимизму по поводу ETF и росту цены выше 250$. Ripple (XRP) также набирает обороты благодаря регуляторной ясности, растущей активности китов и спекуляциям о повышенном присутствии в новых ETF-продуктах. Тем временем, Remittix упоминается наряду с этими устоявшимися активами в недавних криптоновостях, подкрепленный своими метриками и полезностью, позиционируясь как одна из самых популярных криптовалют на сегодня. Институциональные движения Solana и преодоление сопротивления Solana в настоящее время торгуется по цене 240$, демонстрируя силу после удержания поддержки и возвращения уровней выше 240$. Аналитики рассматривают новые цели в диапазоне от 300$ до 400$ по мере нарастания моментума. Основным катализатором является привлечение Brera Holdings 300 миллионов долларов при поддержке ARK Invest, Pulsar Group и других, обязуясь накапливать и стейкать SOL в рамках своей казначейской стратегии. Наряду с этим, регуляторные шаги, такие как одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США общих стандартов листинга для спотовых крипто-ETF, как ожидается, облегчат путь для включения SOL в более основные финансовые продукты. Регуляторные достижения Ripple и активность китов XRP привлекает возобновленное внимание благодаря регуляторным сигналам и поведению в сети. Аналитики указывают на более четкие регуляторные рамки и правовые разработки, которые улучшают профиль риска XRP. Также есть сообщения о накоплении китами, что может подпитывать восходящие движения, если спрос останется сильным. Прогнозы предполагают, что XRP может реализовать доходность в 4-6 раз, если эти зоны сопротивления будут пробиты, особенно с ожидаемыми институциональными и связанными с ETF притоками в рамках новых правил. Remittix быстро растет, поскольку утилитарность и метрики дают ему преимущество Remittix сравнивают с SOL и XRP, и последние новости предполагают, что он может превзойти оба в зависимости от того, как будут развиваться тренды. В отличие от давно установленной инфраструктуры Solana и регуляторной силы Ripple, Remittix четко сфокусирован на полезности,...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 01:52
Solana, Ripple и Remittix: Вот последние новости криптовалют для трех самых популярных криптовалют сегодня

Solana, Ripple и Remittix: Вот последние новости криптовалют для трех самых популярных криптовалют сегодня

Ripple (XRP) также набирает обороты благодаря нормативной ясности, растущей активности китов и спекуляциям о повышенном присутствии в новых ETF [...] Пост Solana, Ripple и Remittix: Вот последние криптоновости о трех самых популярных криптовалютах на сегодня впервые появился на Coindoo.
Coindoo2025/09/22 01:50
Майкл Сейлор продолжает и на новой неделе: он сделал объявление о Bitcoin

Майкл Сейлор продолжает и на новой неделе: он сделал объявление о Bitcoin

Основатель MicroStrategy Майкл Сейлор добавил еще одно к своим регулярным еженедельным объявлениям о Биткоине. Продолжение чтения: Майкл Сейлор продолжает и на новой неделе: Он сделал объявление о Биткоине
Coinstats2025/09/22 01:35
Мемкоины не могут быть флагманом Ethereum для получения дохода, говорит соучредитель Виталик Бутерин. 'DeFi с низким риском' могло бы

Мемкоины не могут быть флагманом Ethereum для получения дохода, говорит соучредитель Виталик Бутерин. 'DeFi с низким риском' могло бы

Блокчейн Ethereum долгое время боролся с проблемой "не-уробороса": как генерировать реальный доход за пределами спекулятивных циклов покупки, продажи и использования токенов в своей цепи. На протяжении многих лет мем-коины, невзаимозаменяемые токены(NFT) и децентрализованные финансовые приложения, основанные на стимулах, поддерживали активность, но не смогли обеспечить устойчивую основу для DeFi-экономики Ethereum объемом почти 100 миллиардов долларов, согласно данным DefiLlama. Теперь, когда Уолл-стрит все больше делает ставку на Ethereum как на основу бума стейблкоинов, соучредитель Виталик Бутерин утверждает, что "DeFi с низким риском", включающий такие вещи, как платежи, сбережения и кредитование под обеспечение, может наконец дать сети свой флагманский двигатель доходов. "Нефинансовые и более экспериментальные приложения критически важны для роли Ethereum в мире и для его культуры", - написал Бутерин в блоге, опубликованном в воскресенье. "Но их не нужно рассматривать как генераторы дохода". Это серьезный сдвиг по сравнению с ранними годами Ethereum, когда DeFi был синонимом двузначной доходности на рискованных ликвидных фермах и безумия вокруг мультяшных NFT. Бутерин признает, что тогда он "больше подозревал DeFi", описывая его основную привлекательность как "зарабатывание денег на торговле высокоспекулятивными токенами". Сегодня, по его словам, центр тяжести сместился в сторону более простых финансовых продуктов. Сырые цифры и другие аналитики согласны с этим. Предложение стейблкоинов на Ethereum выросло на 700% с начала 2021 года до более чем 160 миллиардов долларов, в то время как реальные активы, такие как токенизированные казначейские облигации США, выросли практически с нуля до рынка объемом 9 миллиардов долларов. "Стейблкоины - это 'ChatGPT' криптовалют", - сказал Том Ли, председатель казначейской фирмы Ethereum BitMine, в интервью DL News в августе. "А Ethereum - это основа. Он юридически признан и имеет нулевое время простоя". Движения на крипторынке Bitcoin упал на 0,4% за последние 24 часа и торгуется по цене 115 440 долларов. Ethereum упал на 0,3% за тот же период до 4 472 долларов. Что мы читаем Сейлор говорит, что акции Strategy подверглись атаке армии ботов, финансируемой продавцами в шорт — DL News PYUSD от PayPal интегрируется с LayerZero для расширения на разные блокчейны — Unchained Что вы пропустили на этой неделе — Milk Road Вопросы остаются по поводу конкурса стейблкоинов Hyperliquid, поскольку критики утверждают о несправедливом преимуществе — DL News Кайл Бэрд - выходной редактор DL News. Есть информация? Пишите на kbaird@dlnews.com.
Coinstats2025/09/22 01:34
Разрешение версий транзитивных зависимостей в Rust и Java: сравнение двух подходов

Разрешение версий транзитивных зависимостей в Rust и Java: сравнение двух подходов

Вы учитесь, сравнивая с тем, что уже знаете. Недавно я обжегся, предположив, что Rust работает как Java в отношении разрешения версий транзитивных зависимостей. В этой статье я хочу сравнить эти два подхода.
Hackernoon2025/09/21 23:00
