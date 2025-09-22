2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Лучшие приемы инвестирования в крипто, которые должен знать каждый начинающий

Лучшие приемы инвестирования в крипто, которые должен знать каждый начинающий

Пост «Лучшие хаки для инвестирования в крипто, которые должен знать каждый новичок» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок криптовалют быстро меняется, и новички на рынке часто совершают ошибку, следуя общим советам, которые не помогают им добиться успеха. Хорошей идеей является использование неочевидных стратегий, чтобы защитить себя и максимизировать прибыль. В 2025 году эксперты рынка считают MAGACOIN FINANCE выбором номер один для умных инвесторов, его предпродажа уже собрала более 15 миллионов $. Но в то время как MAGACOIN FINANCE привлекает внимание, новым инвесторам также нужны малоизвестные методы, которые могут реально изменить то, как они управляют своими портфелями. Отслеживайте графики разблокировки токенов Предложение разблокированных токенов - один из недооцененных факторов, который обычно приводит к падению цены токенов. Как только большое количество заблокированных токенов выпускается на рынок, это наводняет рынок и снижает цены. Новички должны постоянно следить за графиком вестинга проекта, чтобы не совершать покупки непосредственно перед крупной разблокировкой. Инструменты, такие как TokenUnlocks или проектные вайтпейперы, обычно раскрывают эти временные рамки. Следите за данными резервов биржи Растущее количество монет, хранящихся на биржах, обычно сигнализирует о том, что инвесторы готовятся продавать, в то время как падающие резервы указывают на накопление и дефицит. Новички могут отслеживать резервы бирж через платформы данных на цепочке, такие как Glassnode или CryptoQuant. Это дает более четкую картину давления предложения, чем просто наблюдение за ценовыми графиками. Ищите китов, а не только заголовки Умные деньги часто двигаются тихо до того, как появляются новости. Следя за кошельками китов, новички будут в состоянии идентифицировать модели накопления в проектах еще до начала ажиотажа. Например, поток китов в токены предпродажи, такие как MAGACOIN FINANCE, был недавно отмечен аналитиками, что стало ранним индикатором уверенности. Активность на цепочке указывает на большее, чем большинство разговоров в социальных сетях. Обратите внимание на предпродажу...
RealLink
REAL$0.07814-4.04%
Hyperliquid
HYPE$42.86-0.27%
Moonveil
MORE$0.0292-15.23%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 05:22
Поделиться
Лучший криптопресейл: MAGACOIN FINANCE достигает 14 млн $

Лучший криптопресейл: MAGACOIN FINANCE достигает 14 млн $

Пост Лучшая Крипто Предпродажа: MAGACOIN FINANCE Достигает 14 миллионов $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок крипто предпродаж накаляется, поскольку инвесторы смотрят за пределы устоявшихся имен, таких как Биктоин и Ethereum. Все больше внимания переключается на проекты предпродаж, которые сочетают вирусные нарративы с проверенной инфраструктурой блокчейна. Среди них MAGACOIN FINANCE стал одной из лучших крипто предпродаж 2025 года, уже превысив 14 миллионов $ в финансировании, в то время как количество инвесторов неуклонно растет. С более чем 13 500 участниками по всему миру, MAGACOIN FINANCE набирает серьезный импульс, который поместил его в каждый список наблюдения крипто предпродаж в этом сентябре. Что такое монета MAGACOIN FINANCE? MAGACOIN FINANCE разработан со структурированной моделью предпродажи, четкой токеномикой и уникальной политической темой, которая широко резонирует. Проект использует надежную инфраструктуру смарт контракта, обеспечивая безопасность, совместимость с кошельками и плавную интеграцию на платформах DeFi. Это сочетание сильных фундаментальных принципов и вирусного брендинга сделало его одной из самых пристально наблюдаемых новых крипто монет для инвестирования в этом году. Аналитики подчеркивают, что его привлекательность выходит за рамки спекуляции, с реальной тягой сообщества, выступающей в качестве ключевого драйвера роста. Структура предпродажи и токеномика Предпродажа MAGACOIN FINANCE структурирована по этапам, с ценами на токены, увеличивающимися постепенно по мере распродажи каждого раунда. Раунды предпродажи: Каждый этап повышает цену входа, вознаграждая ранних последователей Распределение токенов: Большая часть посвящена построению сообщества и ликвидности обмена Эта структурированная модель предпродажи отражает успешные запуски прошлого, связывая рост стоимости как с притоками, так и с расширением сообщества. Она быстро утвердила MAGACOIN FINANCE как ведущую крипто предпродажу с потенциалом в 2025 году. Растущий интерес инвесторов С более чем 14 миллионов $ собранных и более 13 500 инвесторов уже на борту, MAGACOIN FINANCE перешел от просто еще одной предпродажи к серьезному претенденту среди новых альткоинов. Инвесторов привлекает не только прозрачная токеномика, но и политический нарратив, который делает бренд мгновенно узнаваемым и легко распространяемым...
RealLink
REAL$0.07814-4.04%
Moonveil
MORE$0.0292-15.23%
DeFi
DEFI$0.001593-5.17%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 05:14
Поделиться
Венчурный капиталист: Мир становится интернет-ориентированным — вот что вам нужно знать

Венчурный капиталист: Мир становится интернет-ориентированным — вот что вам нужно знать

Современные экономики в развитых странах быстро смещаются в сторону цифрового, интернет-управляемого ландшафта, где доминируют технологические гиганты и децентрализованные платформы, согласно Баладжи Шринивасану, бывшему руководителю Coinbase и автору книги "The Network State". "Традиционная экономика уступает место интернет-экономике", - утверждал Шринивасан в недавнем посте на X. Он поделился [...]
SphereX
HERE$0.000219-0.45%
Поделиться
Crypto Breaking News2025/09/22 04:39
Поделиться
Притоки ETF могут поднять Bitcoin до 150 000$ к декабрю — и подпитать взрывной рост в предпродаже Meme

Притоки ETF могут поднять Bitcoin до 150 000$ к декабрю — и подпитать взрывной рост в предпродаже Meme

С ростом притока средств в Bitcoin ETF и ожиданиями снижения ставок, аналитики прогнозируют, что BTC потенциально достигнет 150 000 $ к декабрю. Предпродажа MAGAX Stage 2 предлагает розничным инвесторам ранний шанс на значительный рост.
Биткоин
BTC$117,656.63-2.60%
EPNS
PUSH$0.02995-2.09%
Fuel
FUEL$0.00433-5.45%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/22 04:15
Поделиться
Трамп назначает Эллисона, Делла, Мердоков в команду по поглощению TikTok в США

Трамп назначает Эллисона, Делла, Мердоков в команду по поглощению TikTok в США

Трамп называет Эллисона, Делла и Мердоков в плане по взятию под контроль алгоритма TikTok в США, где Oracle будет руководить защитой данных. Трамп в воскресенье заявил, что группа известных технологических и медиа-фигур, включая Ларри Эллисона, Руперта и Лаклана Мердоков, и Майкла Делла, станет частью команды, которая возьмет на себя управление TikTok's [...]
Union
U$0.00964+2.58%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.163-4.53%
WELL3
WELL$0.0001018-3.23%
Поделиться
Cryptopolitan2025/09/22 04:10
Поделиться
Lyno AI делает ставку на Арбитраж, BlockchainFX продвигает масштабируемость, BlockDAG развертывает глобальную экономику Майнеров! Какую криптовалюту вам следует купить сейчас?

Lyno AI делает ставку на Арбитраж, BlockchainFX продвигает масштабируемость, BlockDAG развертывает глобальную экономику Майнеров! Какую криптовалюту вам следует купить сейчас?

Многие инвесторы, рассматривающие BlockchainFX (BFX), видят знакомую проблему: множество заявлений о полезности, но все еще отсутствует живая инфраструктура [...] Пост Lyno AI делает ставку на Арбитраж, BlockchainFX продвигает масштабируемость, BlockDAG развертывает глобальную Майнер-экономику! Какую криптовалюту вам следует купить сейчас? впервые появился на Coindoo.
Sleepless AI
AI$0.119-1.32%
SecondLive
LIVE$0.01076-6.83%
Nowchain
NOW$0.00516+22.56%
Поделиться
Coindoo2025/09/22 04:00
Поделиться
Криптовалютный рынок готовится к волатильности в преддверии выступления Джерома Пауэлла во вторник

Криптовалютный рынок готовится к волатильности в преддверии выступления Джерома Пауэлла во вторник

Пост Криптовалютный рынок готовится к волатильности в преддверии выступления Джерома Пауэлла во вторник появился на BitcoinEthereumNews.com. Джером Пауэлл обратится к нации с экономическим прогнозом в следующий вторник. Предстоящее выступление Пауэлла следует за прошлонедельным снижением процентной ставки. Инвесторы ожидают, что выступление Пауэлла вызовет волатильность на рынке криптоактивов. Председатель Федеральной резервной системы США, Джером Пауэлл, обратится к нации с экономическим прогнозом в следующий вторник, 23 сентября 2025 года. Граждане США и экономические наблюдатели по всему миру проявляют интерес к предстоящему выступлению, которое, как ожидает большинство людей, вызовет волатильность на мировых рынках, включая рынок криптоактивов. Инвесторы ожидают намеков на будущие направления рынка Предстоящее выступление Пауэлла, которое запланировано на обеде по экономическому прогнозу Торговой палаты Большого Провиденса 2025 года в Уорике, Род-Айленд, последует за прошлонедельным снижением процентной ставки. Большинство финансовых аналитиков ожидают, что Пауэлл прольет больше света на потенциальное влияние последней политики, поскольку они сосредоточены на возможных намеках относительно краткосрочного и среднесрочного направления экономики США. Связанное: Сентябрьское снижение ставки ФРС теперь "запущено", говорят Barclays и BNP после выступления Пауэлла Прошлонедельное снижение процентной ставки, первое после длительного периода для США, дало инвесторам много пищи для размышлений, несмотря на предварительные ожидания. Снижение базовой ставки овернайт на четверть процентного пункта вызвало внутренние корректировки политики для бизнеса и инвесторов. Однако развитие событий оказалось более критичным после намеков на то, что ФРС может реализовать до двух дополнительных снижений ставки до конца года. Выступление Пауэлла может обеспечить большую экономическую ясность Ожидаемо, последнее решение ФРС по процентной ставке погрузило мировую финансовую экосистему в сложный анализ, при этом эксперты пытаются предугадать, что может произойти в долгосрочной перспективе. Например, недавно назначенный управляющий ФРС Стивен Миран считает, что снижение процентных ставок может продолжиться в следующем году, с еще одним снижением ставки в 2026 году. Между тем, некоторые другие члены...
Moonveil
MORE$0.0292-15.23%
BRC20.COM
COM$0.010646-4.92%
League of Traders
LOT$0.01817-10.44%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 04:00
Поделиться
Прогноз Cardano о 20$ «Взорвет интернет» становится вирусным, в то время как ADA торгуется ниже 1$ ⋆ ZyCrypto

Прогноз Cardano о 20$ «Взорвет интернет» становится вирусным, в то время как ADA торгуется ниже 1$ ⋆ ZyCrypto

Пост Прогноз Cardano в 20$ 'Взорвет интернет' становится вирусным, в то время как ADA торгуется ниже 1$ ⋆ ZyCrypto появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Cardano (ADA) снова оказался в центре рыночных дебатов после широко распространенного утверждения о том, что криптовалюта может вырасти до 20$. Эта цифра, продвигаемая в вирусных видео и обсуждениях в социальных сетях в сентябре 2025 года, привлекла внимание розничных торговых сообществ. Текущее положение Cardano на рынке По состоянию на середину сентября 2025 года, ADA торгуется в диапазоне от 0,85$ до 0,95$, согласно TradingView. ADAUSD: источник Tradingview Криптовалюта Cardano имеет рыночную капитализацию примерно от 31 до 33 миллиардов $, что прочно закрепляет ее в десятке лучших цифровых активов по оценке. Эти цифры служат основой для оценки заявлений о экстремальных ценовых целях, подчеркивая разрыв между вирусными прогнозами и текущими рыночными условиями. Реклама &nbsp Cardano показал признаки накопления крупными держателями, с зонами поддержки в диапазоне от 0,85$ до 0,95$. Технические аналитики указали на потенциальные сценарии прорыва, если ADA сохранит импульс выше отметки в один доллар с увеличенным объемом торгов. Цена Cardano держится чуть ниже одного доллара, его рыночная капитализация составляет примерно от 31 до 33 миллиардов $, и основные аналитики прогнозируют ограниченный рост в ближайшей перспективе. Технические исследования указывают на сопротивление на уровне одного доллара и предлагают условные сценарии для умеренного роста. Активность китов и накопление видны, но они остаются постепенными, а не трансформационными. Идея о том, что ADA достигнет 20$ в текущем цикле, исходит от независимых комментаторов в социальных сетях, а не от институциональных исследовательских отделов или официальных документов. Cardano продолжает входить в число ведущих криптовалют по рыночной капитализации и остается под пристальным наблюдением как розничных, так и институциональных инвесторов. Его ближайшая техническая картина предполагает возможный прогресс к одному доллару и выше, при условии укрепления объемов торгов и показателей внедрения. Для инвесторов и аналитиков, отслеживающих Cardano, разумным подходом является мониторинг подтвержденных уровней цен, нормативных документов и тенденций внедрения, относясь с осторожностью к экстремальным целям, циркулирующим в интернете...
NEAR
NEAR$3.001+5.26%
1
1$0.004785-15.44%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 03:50
Поделиться
Предполагаемое нарушение безопасности Crypto.com вызывает дискуссию о прозрачности

Предполагаемое нарушение безопасности Crypto.com вызывает дискуссию о прозрачности

TLDR Крипто.com предположительно подвергся нарушению безопасности, о котором не сообщил общественности. Взлом был связан с хакерской группой Scattered Spider, известной использованием методов социальной инженерии. Crypto.com подтвердил, что атака затронула лишь небольшое число сотрудников и что средства клиентов остались в безопасности. Эксперты по безопасности раскритиковали Crypto.com за то, что не [...] Статья "Предполагаемое нарушение безопасности Crypto.com вызывает дебаты о прозрачности" впервые появилась на CoinCentral.
BRC20.COM
COM$0.010646-4.92%
Safe Token
SAFE$0.3391-4.74%
PUBLIC
PUBLIC$0.0381-1.70%
Поделиться
Coincentral2025/09/22 03:46
Поделиться
Еженедельные победители и проигравшие крипторынка – ASTER, DEXE, FARTCOIN, SPX

Еженедельные победители и проигравшие крипторынка – ASTER, DEXE, FARTCOIN, SPX

Вот взгляд на то, как некоторые из выбранных вами Альткоинов держались после большой макроэкономической недели.
SPX6900
SPX$1.3851-1.67%
Aster
ASTER$1.7819+5.06%
FARTCOIN
FARTCOIN$0.59682-5.16%
Поделиться
Coinstats2025/09/22 03:00
Поделиться

Популярные новости

Еще

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

TrustyFi объединяет усилия с R Games для преобразования будущего прозрачности GameFi

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов