Coinbase сталкивается с яростью клиентов — руководитель обещает улучшения

Coinbase сталкивается с неделями гнева со стороны пользователей, которые говорят, что биржа медленно реагирует, когда им нужна помощь. Отчеты показали, что разочарование стало еще громче после крупной утечки данных, раскрывшей конфиденциальные детали более 69 000 клиентов. Теперь компания обещает изменить способ обработки поддержки. Связанное чтение: НБА [...]
Объем торгов криптоактивами в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 70% за год

Объем торгов криптоактивами в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 70% за год
Рабочая группа SEC изучает правила кредитования DeFi на встрече с криптовалютной компанией

Рабочая группа SEC изучает правила кредитования DeFi на встрече с криптовалютной компанией. DeFi-кредитование вернулось в повестку дня Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поскольку регуляторы встретились с представителями отрасли для изучения классификации токенов, смарт-контрактов и путей к соответствующим нормативным требованиям криптозаймов. Рабочая группа Комиссии по ценным бумагам и биржам США по криптовалютам обсуждает регулирование DeFi-кредитования. Криптовалютная рабочая группа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжает встречаться с участниками отрасли.
Криптовалютный кастодиан стремится к историческому шагу в Федеральную резервную систему

Криптовалютный кастодиан стремится к историческому шагу в Федеральную резервную систему. Anchorage Digital делает смелую заявку на более глубокое проникновение в финансовую систему США, стремясь получить прямой доступ к платежным рельсам Федеральной резервной системы. Компания, известная как первый криптовалютный банк с федеральной лицензией, подала заявку на Основной счёт ФРС в конце августа. Такой счет позволил бы Anchorage проводить транзакции напрямую с центральным банком — та же привилегия, которой пользуются крупнейшие коммерческие кредиторы Америки. Банковские переводы, клиринг чеков и платежи ACH могли бы проходить через ФРС без посредников, потенциально превращая Anchorage из специализированного кастодиана в полноценный финансовый мост между криптовалютой и традиционным банкингом. Время подачи заявки примечательно. В Вашингтоне законодатели продвигают закон GENIUS, законопроект о стейблкоинах, который ужесточит надзор за фирмами, работающими с цифровыми активами. Для Anchorage получение одобрения ФРС не только укрепит его позиции в рамках этой новой структуры, но и создаст прецедент для других криптовалютных учреждений, пытающихся проникнуть в банковский мейнстрим. Путь Anchorage не был гладким. После получения национальной банковской лицензии от OCC в 2021 году компания столкнулась с регуляторным противодействием из-за недостатков в борьбе с отмыванием денег. В следующем году был наложен приказ о согласии, который был снят только в августе после того, как фирма продемонстрировала значительные улучшения в соблюдении Правил соответствия. Генеральный директор Натан Маккоули представил это решение как доказательство того, что банки цифровых активов могут работать по тем же стандартам, что и традиционные, под федеральным надзором. Другие фирмы преследуют ту же цель. Ripple, Circle, Paxos, WisdomTree и Standard Custody — все они добивались федеральных банковских лицензий или прямых расчетных счетов. Но шансы остаются невысокими: в рамках нынешней трехуровневой системы ФРС заявители, связанные с криптовалютами, находятся в низшей категории, что делает одобрения редкими. Тем не менее, шаг Anchorage показывает, насколько агрессивно фирмы цифровых активов стремятся к тому, чтобы к ним относились как к равным.
Прогноз цены Dogecoin: С запуском DOGE ETF, DOGE прогнозируется достичь 0,50 $ вместе с LBRETT

Запуск DOGE ETF подпитывает прогнозы цены до 0,50 $, но предпродажа Layer Brett по 0,0058 $ и стейкинг с 660% APY делают его более сильным вариантом с потенциалом роста в 150 раз к 2025 году.
4 ведущих криптопроекта, о которых вы пожалеете, что не присоединились раньше: BlockDAG, PEPE, Avalanche и Solana!

Криптовалютные рынки никогда не стоят на месте, и проекты, продвигающиеся вперед сегодня, задают тон для завтрашней прибыли.
Лучшие криптоактивы для инвестирования в 2025 году: цена Litecoin борется за отметку 120 долларов, в то время как предпродажа BlockchainFX становится лучшей крипто-предпродажей

Подробности: https://coincu.com/pr/top-crypto-to-invest-in-2025-litecoin-price-battles-120-while-blockchainfx-presale-emerges-as-the-best-crypto-presale/
Некоторые Альткоины Наблюдают Бум Объема Торгов в Южной Корее – Один Достигает Объема в Миллиард Долларов

В Южной Корее, где криптовалютное сообщество многочисленно, некоторые альткоины продемонстрировали заметный рост объема торгов. Продолжение чтения: Некоторые альткоины наблюдают бум объема торгов в Южной Корее – один достигает объема в миллиард долларов
Вот на что вам нужно обратить внимание в Альткоинах на новой неделе

Криптовалютный аналитик The DeFi Investor поделился тем, за чем определенно следует внимательно следить последователям Альткоинов на новой неделе. Продолжение чтения: Вот на что нужно обратить внимание в Альткоинах на новой неделе
Цена Avalanche (AVAX) готовится к ралли – вот что показывают графики

AVAX готовится к тому, что может стать его следующим большим движением. Цена Avalanche торгуется около 32.94 $, и трейдеры наблюдают за ключевыми уровнями после резкого вымывания кредитного плеча. Известный аналитик Джеймс Истон поделился в X (ранее Twitter), что "большое движение для $AVAX еще впереди", указывая на 27.00 $ как на область, где
