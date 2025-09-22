Криптовалютный кастодиан стремится к историческому шагу в Федеральную резервную систему

Anchorage Digital делает смелую заявку на более глубокое проникновение в финансовую систему США, стремясь получить прямой доступ к платежным рельсам Федеральной резервной системы. Компания, известная как первый криптовалютный банк с федеральной лицензией, подала заявку на Основной счёт ФРС в конце августа. Такой счет позволил бы Anchorage проводить транзакции напрямую с центральным банком — та же привилегия, которой пользуются крупнейшие коммерческие кредиторы Америки. Банковские переводы, клиринг чеков и платежи ACH могли бы проходить через ФРС без посредников, потенциально превращая Anchorage из специализированного кастодиана в полноценный финансовый мост между криптовалютой и традиционным банкингом. Время подачи заявки примечательно. В Вашингтоне законодатели продвигают закон GENIUS, законопроект о стейблкоинах, который ужесточит надзор за фирмами, работающими с цифровыми активами. Для Anchorage получение одобрения ФРС не только укрепит его позиции в рамках этой новой структуры, но и создаст прецедент для других криптовалютных учреждений, пытающихся проникнуть в банковский мейнстрим. Путь Anchorage не был гладким. После получения национальной банковской лицензии от OCC в 2021 году компания столкнулась с регуляторным противодействием из-за недостатков в борьбе с отмыванием денег. В следующем году был наложен приказ о согласии, который был снят только в августе после того, как фирма продемонстрировала значительные улучшения в соблюдении Правил соответствия. Генеральный директор Натан Маккоули представил это решение как доказательство того, что банки цифровых активов могут работать по тем же стандартам, что и традиционные, под федеральным надзором. Другие фирмы преследуют ту же цель. Ripple, Circle, Paxos, WisdomTree и Standard Custody — все они добивались федеральных банковских лицензий или прямых расчетных счетов. Но шансы остаются невысокими: в рамках нынешней трехуровневой системы ФРС заявители, связанные с криптовалютами, находятся в низшей категории, что делает одобрения редкими. Тем не менее, шаг Anchorage показывает, насколько агрессивно фирмы цифровых активов стремятся к тому, чтобы к ним относились как к равным...