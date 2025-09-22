2025-10-11 суббота

Закон GENIUS вызывает рост принятия стейблкоинов, исследование EY

Закон GENIUS вызывает рост принятия стейблкоинов, исследование EY

Закон GENIUS стимулирует внедрение стейблкоинов в американских компаниях, способствуя более быстрым и дешевым трансграничным платежам и укрепляя доверие к цифровым финансовым инструментам. Внедрение стейблкоинов среди американских компаний ускоряется благодаря новой нормативной ясности и растущему интересу к более быстрым и дешевым трансграничным платежам. Этот новый импульс отражен в недавнем исследовании EY-Parthenon в июне [...] Пост "Закон GENIUS стимулирует рост внедрения стейблкоинов, исследование EY" впервые появился на Live Bitcoin News.
2025/09/22 10:30
Уолл-стрит придерживается среднесрочных казначейских облигаций, поскольку путь ФРС остается неясным

Уолл-стрит придерживается среднесрочных казначейских облигаций, поскольку путь ФРС остается неясным

Пост Wall Street придерживается казначейских облигаций средней срочности, поскольку путь ФРС остается неясным появился на BitcoinEthereumNews.com. Трейдеры с Уолл-стрит не меняют своего мнения. В BlackRock, PGIM и Morgan Stanley управляющие облигациями по-прежнему покупают казначейские облигации средней срочности, даже несмотря на то, что план Федеральной резервной системы становится все труднее понять. Они делают ставку на ту же торговую стратегию, которая работала весь год — придерживаются облигаций со сроком погашения около пяти лет. Это облигации, обеспечивающие стабильную доходность и при этом менее чувствительные к резким изменениям процентных ставок. Первое за девять месяцев снижение ставки ФРС произошло в среду. Председатель Джером Пауэлл сказал, что это было "снижение для управления рисками", добавив, что дальнейшие изменения будут зависеть от того, что произойдет на предстоящих заседаниях. Это сообщение привело к росту доходности по всем направлениям и убило надежды на более быстрые темпы снижения ставок. Некоторые трейдеры, надеявшиеся на более значительное движение, начали закрывать позиции. Но многие другие остались на своих местах. Те, кто находился в середине кривой, вообще не двигались. BlackRock и PGIM нацелены на середину кривой для доходности и защиты Заместитель директора по инвестициям глобального отдела фиксированного дохода BlackRock, Рассел Браунбэк, сказал, что фокус по-прежнему остается на пятилетней части кривой. "Середина — это идеальное место", — сказал он. Это был один из лучших показателей в этом году. Индекс Bloomberg, отслеживающий казначейские облигации со сроком от 5 до 7 лет, показывает доходность в 7%, что лучше, чем общий рост рынка облигаций на 5,4%. Грег Питерс, со-директор по инвестициям PGIM Fixed Income, объяснил почему. Эти казначейские облигации средней срочности выплачивают достаточно процентов, чтобы зарабатывать деньги даже при использовании заемных средств. Это называется положительная ставка финансирования. И по мере приближения облигаций к сроку погашения их стоимость растет. "Положительная доходность и ролл: это мечта инвестора в облигации", — сказал он. Решение ФРС было принято на фоне нарастающих признаков экономической слабости. Рост рабочих мест замедлился в последние месяцы, и компании все еще реагируют на продолжающиеся...
2025/09/22 10:30
Новый дегустационный стол в Нижней Калифорнии подчеркивает региональное наследие концепции "с фермы на стол"

Новый дегустационный стол в Нижней Калифорнии подчеркивает региональное наследие концепции "с фермы на стол"

Пост «Новый дегустационный стол в Нижней Калифорнии подчеркивает региональное наследие фермерской кухни» появился на BitcoinEthereumNews.com. Подготовка дегустационного стола в Four Seasons Resort Los Cabos в Costa Palmas. Four Seasons Resort Los Cabos в Costa Palmas В Нижней Калифорнии, Мексика, наконец приходят прохладные бризы, принося новое изобилие в регион, известный своими ароматными, свежими ингредиентами и кулинарным движением «от фермы к столу», которое они питают. С сезонными изменениями приходит новый гастрономический опыт в Four Seasons Resort Los Cabos в Costa Palmas, одном из самых изысканных курортов региона: новое мероприятие Tasting Table, превращающее плоды земли в искусство. Объединив шеф-поваров, представляющих каждое из двенадцати ресторанных направлений курорта, первый в истории отеля Tasting Table стал путешествием по миру и обратно. Тем не менее, его корни в огромном богатстве регионального кулинарного наследия сделали его целостным гастрономическим опытом, который затрагивает суть того, что делает Нижнюю Калифорнию таким особенным местом для гурманов. Расположенный в садах шеф-повара, Zest является самым маленьким рестораном в Нижней Калифорнии, с единственным столом для 12 гостей. Four Seasons Resort Los Cabos в Costa Palmas на восточном мысе Вдоль спокойных берегов моря Кортеса, Four Seasons Los Cabos в Costa Palmas расположен в районе, который кажется обособленным и безмятежным, милосердно удаленным от характерного безумия Лос-Кабоса. Он дебютировал в 2019 году на восточном мысе вдоль прекрасных, менее многолюдных пляжей (пригодных для плавания, редкое удобство Лос-Кабоса для тех, кто в курсе), и является домом для просторного спа и оздоровительного центра, чемпионского поля для гольфа, частной марины и многого другого. С двенадцатью различными ресторанными направлениями — «тринадцатью, если включить обслуживание номеров», — отмечает исполнительный шеф-повар отеля Паоло Делла Корте — кухня всегда была в центре того, что значит посетить этот отель. «Многие гости не имеют возможности попробовать все, что мы предлагаем во время...
2025/09/22 10:24
7 лучших криптовалют, за которыми стоит следить в 2025 году, готовых побить рекорды – вот почему трейдеры делают большие ставки

7 лучших криптовалют, за которыми стоит следить в 2025 году, готовых побить рекорды – вот почему трейдеры делают большие ставки

Поскольку цифровые активы продолжают развиваться с молниеносной скоростью, выявление монет с сплошной фундаментальной основой, инновационными функциями и стратегическим потенциалом роста [...] Статья "7 лучших криптовалют, за которыми стоит следить в 2025 году, готовых побить рекорды – вот почему ведущие трейдеры делают на них большие ставки" впервые появилась на Coindoo.
2025/09/22 10:15
Протоколы кредитования DeFi достигают рекордной отметки в 8,64 миллиарда долларов в активных займах; При участии Moonwell, Maple Finance, Ether.Fi, Curve.Fi, Jupiter и других

Протоколы кредитования DeFi достигают рекордной отметки в 8,64 миллиарда долларов в активных займах; При участии Moonwell, Maple Finance, Ether.Fi, Curve.Fi, Jupiter и других

Увеличение количества активных кредитов в блокчейне показывает растущее число клиентов, принимающих DeFi, а также выделяет ведущие кредитные протоколы, формирующие ландшафт.
2025/09/22 09:15
Следующая большая история криптовалют: кредитные рынки готовы стать параболическими, говорит эксперт

Следующая большая история криптовалют: кредитные рынки готовы стать параболическими, говорит эксперт

Пост "Следующая большая история Крипто: Кредитные рынки готовы стать параболическими, говорит эксперт" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто займы и кредитование готовы зажечь взрывной рост, высвобождая триллионы в неиспользованном капитале и навсегда трансформируя глобальные рынки. Крипто кредитные рынки готовы взорваться с бумом токенизированного кредитования. Генеральный директор Bitwise Asset Management Хантер Хорсли поделился в социальной платформе X 18 сентября, что кредитование и займы скоро станут центральными [...] Источник: https://news.bitcoin.com/cryptos-next-big-story-credit-markets-about-to-go-parabolic-expert-says/
2025/09/22 09:13
Вероятно снижение ставки ФРС в октябре, рынки криптоактивов реагируют

Вероятно снижение ставки ФРС в октябре, рынки криптоактивов реагируют

Подробнее: https://coincu.com/markets/fed-rate-cut-crypto-impact-5/
2025/09/22 09:10
Toyota, Yamaha, BYD принимают Tether в Боливии по мере сокращения резервов USD

Toyota, Yamaha, BYD принимают Tether в Боливии по мере сокращения резервов USD

Tether теперь принимается для платежей в Toyota, Yamaha и BYD в Боливии, поскольку предприятия все чаще обращаются к стейблкоинам для преодоления нехватки долларов США в стране. Три крупных международных производителя автомобилей начали принимать Tether в Боливии для преодоления истощающихся резервов долларов США, что является важным шагом в принятии криптовалют в латиноамериканской стране. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что Toyota, Yamaha и BYD принимают Tether (USDT) для оплаты в воскресенье, в то время как компания по криптобезопасности BitGo подтвердила, что первая Toyota была приобретена в Боливии с помощью USDT в субботу. Фотографии, опубликованные Ардоино, показывают автосалон с вывесками, рекламирующими USDT как "простой, быстрый и безопасный" вариант оплаты для покупки автомобилей. Читать далее
2025/09/22 09:09
Прогноз крипторынка: XRP потеряет еще больше при 2 доллара? Цена Биткоина угасает на 115 745 долларов, Ethereum (ETH) может достичь 5 000 долларов в мгновение ока

Прогноз крипторынка: XRP потеряет еще больше при 2 доллара? Цена Биткоина угасает на 115 745 долларов, Ethereum (ETH) может достичь 5 000 долларов в мгновение ока

Рынок находится в режиме коррекции с потенциалом для еще больших потерь, если только Ethereum не потянет всё вперед
2025/09/22 08:01
Предпродажа Криптоактива SpacePay превышает 1,3 миллиона $ – Вот почему инвесторы в восторге

Предпродажа Криптоактива SpacePay превышает 1,3 миллиона $ – Вот почему инвесторы в восторге

Предпродажа SpacePay собрала более 1,3 миллиона $ после того, как инвесторы поддержали лондонский стартап, который позволяет осуществлять криптовалютные платежи через существующие карточные терминалы без затрат на новое оборудование.
2025/09/22 08:00
