Уолл-стрит придерживается среднесрочных казначейских облигаций, поскольку путь ФРС остается неясным

Трейдеры с Уолл-стрит не меняют своего мнения. В BlackRock, PGIM и Morgan Stanley управляющие облигациями по-прежнему покупают казначейские облигации средней срочности, даже несмотря на то, что план Федеральной резервной системы становится все труднее понять. Они делают ставку на ту же торговую стратегию, которая работала весь год — придерживаются облигаций со сроком погашения около пяти лет. Это облигации, обеспечивающие стабильную доходность и при этом менее чувствительные к резким изменениям процентных ставок. Первое за девять месяцев снижение ставки ФРС произошло в среду. Председатель Джером Пауэлл сказал, что это было "снижение для управления рисками", добавив, что дальнейшие изменения будут зависеть от того, что произойдет на предстоящих заседаниях. Это сообщение привело к росту доходности по всем направлениям и убило надежды на более быстрые темпы снижения ставок. Некоторые трейдеры, надеявшиеся на более значительное движение, начали закрывать позиции. Но многие другие остались на своих местах. Те, кто находился в середине кривой, вообще не двигались. BlackRock и PGIM нацелены на середину кривой для доходности и защиты Заместитель директора по инвестициям глобального отдела фиксированного дохода BlackRock, Рассел Браунбэк, сказал, что фокус по-прежнему остается на пятилетней части кривой. "Середина — это идеальное место", — сказал он. Это был один из лучших показателей в этом году. Индекс Bloomberg, отслеживающий казначейские облигации со сроком от 5 до 7 лет, показывает доходность в 7%, что лучше, чем общий рост рынка облигаций на 5,4%. Грег Питерс, со-директор по инвестициям PGIM Fixed Income, объяснил почему. Эти казначейские облигации средней срочности выплачивают достаточно процентов, чтобы зарабатывать деньги даже при использовании заемных средств. Это называется положительная ставка финансирования. И по мере приближения облигаций к сроку погашения их стоимость растет. "Положительная доходность и ролл: это мечта инвестора в облигации", — сказал он. Решение ФРС было принято на фоне нарастающих признаков экономической слабости. Рост рабочих мест замедлился в последние месяцы, и компании все еще реагируют на продолжающиеся...