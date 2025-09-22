2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Генеральный директор Crypto.com отрицает сокрытие информации – U.Today

Генеральный директор Crypto.com отрицает сокрытие информации – U.Today

Пост Crypto.com CEO отрицает сокрытие информации – U.Today появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральный директор Crypto.com Крис Маршалек недавно обратился к социальной сети X, чтобы пояснить, что не было никакого сокрытия информации относительно инцидента безопасности, произошедшего в 2023 году. Популярную американскую торговую платформу ранее обвиняли в попытке скрыть этот серьезный инцидент, несмотря на то, что его серьезность требовала публичного раскрытия. Хакер-подросток Согласно Bloomberg, биржа ранее была скомпрометирована печально известной хакерской группой Scattered Spider, в которую входил всемирно известный хакер Ноа Урбан. Сообщается, что злоумышленник смог получить доступ к учетной записи одного из сотрудников биржи через фишинг. Никакого сокрытия Crypto.com утверждает, что на самом деле не пыталась замять инцидент, поскольку сообщила о нем регуляторам. Более того, потребовалось всего несколько часов, чтобы локализовать инцидент, и очень немногие люди действительно пострадали от него, потеряв свою личную информацию. В результате инцидента никакие пользовательские средства не были потеряны. Взлом 2022 года В 2022 году Crypto.com пострадала от значительно более серьезного взлома, затронувшего сотни пользователей. Злоумышленнику удалось украсть средства, обойдя 2FA. Тогда бирже пришлось приостановить выводы средств и улучшить свою безопасность. Источник: https://u.today/cryptocom-ceo-denies-cover-up
Union
U$0.009646+2.64%
Moonveil
MORE$0.02918-15.29%
BRC20.COM
COM$0.010644-4.93%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 13:46
Поделиться
Ищете 6 лучших Мем-коинов для инвестирования на этой неделе? Один предпродажный проект показывает ROI более 7 000%

Ищете 6 лучших Мем-коинов для инвестирования на этой неделе? Один предпродажный проект показывает ROI более 7 000%

Пост «В поиске 6 лучших Мем-коинов для инвестирования на этой неделе? Один предпродажный проект показывает ROI более 7 000%» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости 22 сентября 2025 | 08:15 Крипто уже не просто торговля — это цирк, подпитываемый мемами, где даже шутки про газы могут превратиться в миллионные сделки. Fartcoin ($FARTCOIN) продолжает доказывать, что туалетный юмор имеет финансовую силу, Degen ($DEGEN) процветает как токен для азартных игроков, а BullZilla ($BZIL) прорывается через свою предпродажу, как кайдзю, топчущий небоскребы. Добавьте Gigachad ($GIGA), демонстрирующий себя как альфа-мем интернета, и линейка становится еще сочнее. Вместе они показывают, почему трейдеры стремятся найти лучшие Мем-коины для инвестирования на этой неделе. BullZilla ($BZIL) ревет громче всех со своей предпродажей на Этапе 3 (404: Сигнал кита обнаружен), Фаза 4. Каждые собранные 100 000$ или каждые 48 часов запускают автоматическое повышение цены, поддерживая уровень FOMO на высоте. С ROI в 6 565,92% от сегодняшнего этапа до листинга и уже собранными более 530 000$, это тикающая бомба возможностей. Каждая минута задержки означает меньшую сумку по более высокой цене — поэтому колебания могут быть жестокими. 1. BullZilla ($BZIL) Предпродажа BullZilla — это зрелище само по себе, созданное для наказания нерешительности и вознаграждения убежденности. Его Механизм Мутации гарантирует, что цена никогда не останавливается, автоматически повышаясь из-за спроса инвесторов или хода времени. Этот механизм — причина, по которой аналитики постоянно включают его в список лучших Мем-коинов для инвестирования на этой неделе. На Этапе 3-4 BullZilla торгуется по цене 0,00007908$. Собрано более 530 000$, 27 миллиардов токенов уже разобраны, и более 1 700 держателей ревут в унисон. Ранний ажиотаж был взрывным: 3 миллиарда токенов исчезли всего за четыре часа, а 39 000$ были собраны в первые 24 часа. Показатели ROI впечатляют — 1 275,30% для самых ранних участников и прогнозируемые 6 565,92% от сегодняшнего этапа до листинга по цене 0,00527$. Это не хопиум, это структурированная математика, подкрепленная токеномикой, которая продолжает подпитывать огонь. Возьмите инвестицию в 1 000$ по текущим ценам, и она приземлится...
1
1$0.004781-15.51%
Threshold
T$0.01465-3.10%
Sky Protocol
SKY$0.06533-2.11%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 13:18
Поделиться
Вот почему Майкл Сейлор и MSTR сталкиваются с вопросами несмотря на рост Bitcoin

Вот почему Майкл Сейлор и MSTR сталкиваются с вопросами несмотря на рост Bitcoin

Пост «Вот почему Майкл Сейлор и MSTR сталкиваются с вопросами, несмотря на рост Биктоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы Что случилось с MSTR? Он упал на 4% за месяц, хотя стоимость Биктоина выросла на 3% за тот же период. Как дела у других фирм с «Биткоин-казначейством»? Другие фирмы упали гораздо сильнее – Metaplanet упал на 36%, KindlyMD на 87%, а Semler Scientific на 12%. Компания Майкла Сейлора, Strategy (ранее MicroStrategy), долгое время считалась образцом корпоративного внедрения Биктоина [BTC]. Ее смелая казначейская стратегия не только вывела MSTR в центр внимания, но и вдохновила десятки других компаний следовать пути, ориентированному на Биктоин. И все же в последние недели повествование несколько изменилось. Strategy и другие фирмы сталкиваются с падением Несмотря на то, что Биктоин вырос на 3% за последний месяц, акции Strategy упали на 4%, что вызвало новые дебаты о том, насколько устойчива высокорисковая, финансируемая за счет долга ставка Сейлора на крупнейшую криптовалюту мира. В то время как Strategy Майкла Сейлора столкнулась с умеренным падением, другие фирмы, которые копировали его стратегию «Биктоин прежде всего», наблюдают гораздо более резкое снижение. Японский гостиничный оператор Metaplanet, например, упал на 27,62% всего за месяц. Другие, как стартап здравоохранения KindlyMD, новичок в клубе Биткоин-казначейства, рухнул на 87%. Фактически, даже медицинская технологическая фирма Semler Scientific, которая присоединилась к тренду в начале этого года, сейчас упала на 12%. Однако не все отступают. Сохранение оптимизма Швейцарский национальный банк тихо начал покупать акции MicroStrategy (MSTR), фактически предоставляя центральному банку косвенное воздействие на Биктоин без прямой покупки криптовалюты. Многие из вышеупомянутых компаний изначально бросились в Биткоин-казначейства, когда растущие цены, более свободное регулирование и благоприятные изменения в бухгалтерском учете сделали это привлекательным. Увы, насыщение теперь очевидно. С более чем 180 публичными фирмами, владеющими Биктоином и контролирующими примерно 5% всех монет в обращении, некоторые торгуются ниже стоимости...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 13:01
Поделиться
Лучший крипто пресейл 2025: MAGACOIN FINANCE преодолевает отметку в 14 миллионов $ после присоединения китов DOGE и XRP к притоку средств

Лучший крипто пресейл 2025: MAGACOIN FINANCE преодолевает отметку в 14 миллионов $ после присоединения китов DOGE и XRP к притоку средств

Предпродажа MAGACOIN FINANCE превышает 14 млн $ после присоединения китов DOGE и XRP. Аналитики говорят, что это одна из лучших крипто-предпродаж 2025 года.
Рипл
XRP$2.7241-2.64%
DOGE
DOGE$0.23499-4.30%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/22 13:00
Поделиться
3 лучшие монеты, чтобы превратить 880 $ в 44 000 $, если вы упустили возможность Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE)

3 лучшие монеты, чтобы превратить 880 $ в 44 000 $, если вы упустили возможность Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE)

Пост «3 лучшие монеты, чтобы превратить 880 $ в 44 000 $, если вы упустили возможность Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE)» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост «3 лучшие монеты, чтобы превратить 880 $ в 44 000 $, если вы упустили возможность Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE)» впервые появился на Coinpedia Fintech News. Этот бычий рынок 2021-2023 годов показал, что ранние ставки на такие токены, как Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE), могли привести к огромной прибыли. С оживлением крипторынков инвесторы ищут перспективную волну проектов, которые могут принести им финансовый рост. Вот три монеты, которые могут превратить 880 $ в 44 000 $, и одна из них может даже обогнать гигантов. VeChain (VET): Реальная полезность встречается с масштабируемостью Web3 VeChain всегда был известен как блокчейн, который можно использовать в реальном мире, и его новейший проект, программа VeFounder, может еще больше увеличить его принятие. VeChain сокращает разрыв между ранней стадией экспериментов и крупномасштабной полезностью, предоставляя разработчикам готовые децентрализованные приложения (DApp), которые доказали свою работоспособность. При поддержке крупной компании BCG, программа уже имеет проекты, которые решают важные вопросы, затрагивающие всех, такие как устойчивое развитие, питание и пищевые отходы. С более чем 4 миллионами существующих пользователей DApp, VeChain предоставляет основателям стартовую площадку, которая обходит препятствия раннего внедрения, с которыми сталкивается большинство проектов. Участники получают полный операционный контроль, как только достигают 100 000 пользователей, вместе с наградами $B3TR и долгосрочным ростом. Этот подход «готов к масштабированию» позиционирует VeChain не просто как еще один Layer 1, а как основу для реальных бизнесов Web3. Для инвесторов это редкое сочетание проверенной инфраструктуры и потенциала роста. Floki (FLOKI): От Мем-коина до претендента на Метавселенную Floki усердно работает над тем, чтобы избавиться от образа «просто мем-коина», и предстоящий турнир Play to Earn Valhalla — смелый шаг в этом направлении. Мероприятие запланировано на сентябрь, и его призовой пул удвоился до 150 000 $. Будет 64 победителя, и лучший игрок получит...
1
1$0.004781-15.51%
Солана
SOL$209.67-4.17%
RealLink
REAL$0.07817-4.00%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 12:37
Поделиться
Впечатляющий успех Giggle Academy с пожертвованием Мем-коинов на сумму 1 миллион $

Впечатляющий успех Giggle Academy с пожертвованием Мем-коинов на сумму 1 миллион $

Пост об удивительном успехе Giggle Academy в сборе пожертвований Мем-коинов на 1 миллион долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Удивительный успех Giggle Academy в сборе пожертвований Мем-коинов на 1 миллион долларов Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Удивительный успех Giggle Academy в сборе пожертвований Мем-коинов на 1 миллион долларов Источник: https://bitcoinworld.co.in/giggle-academy-memecoin-donations/
1
1$0.004781-15.51%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0009617-24.76%
BRC20.COM
COM$0.010644-4.93%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 12:32
Поделиться
Японская фирма совершает массовое приобретение 5 419 BTC

Японская фирма совершает массовое приобретение 5 419 BTC

Пост Японская фирма совершает масштабное приобретение 5 419 BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Покупка Биктоина Metaplanet: Японская фирма совершает масштабное приобретение 5 419 BTC Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Покупка Биктоина Metaplanet: Японская фирма совершает масштабное приобретение 5 419 BTC Источник: https://bitcoinworld.co.in/metaplanet-bitcoin-purchase-elevates/
Биткоин
BTC$117,690.57-2.57%
BRC20.COM
COM$0.010644-4.93%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 11:35
Поделиться
Metaplanet увеличивает запасы Биткоина на 5 419 BTC до общего количества 25 555 BTC

Metaplanet увеличивает запасы Биткоина на 5 419 BTC до общего количества 25 555 BTC

Пост Metaplanet увеличивает запасы Биктоин на 5 419 BTC до общего количества 25 555 BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы Metaplanet, японская публичная компания, купила еще 5 419 BTC, увеличив общие запасы до 25 555 BTC. По текущей цене Биктоин, BTC Metaplanet стоит около 2,9 миллиарда $. Metaplanet, японская публично торгуемая технологическая и инвестиционная компания, сегодня увеличила свои запасы Биктоин на 5 419 BTC, доведя общее количество до 25 555 BTC. Это приобретение отражает агрессивную стратегию накопления Биктоин компании в течение 2025 года, следуя модели, разработанной Strategy, которая владеет 638 985 BTC. По текущим рыночным ценам около 114 433 $ за Биктоин, запасы Metaplanet оцениваются примерно в 2,9 миллиарда $. Покупка соответствует более широкой тенденции корпоративного принятия Биктоин, особенно среди азиатских фирм, стремящихся диверсифицировать резервы в условиях экономической неопределенности. Институциональные инвесторы совместно приобрели более 1 миллиона BTC с 2020 года. Биктоин испытал значительную волатильность в 2025 году, при этом ралли поддерживалось такими факторами, как регуляторная среда США при администрации Трампа. Metaplanet указала на планы приобрести 30 000 Биктоин к концу года, рассматривая цифровой актив как защиту от инфляции и основной казначейский актив. Источник: https://cryptobriefing.com/metaplanet-increases-bitcoin-holdings-5419-btc-total-25555-btc/
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/22 11:32
Поделиться
Toyota, Yamaha и BYD стимулируют внедрение криптовалют в Боливии с помощью платежей Tether

Toyota, Yamaha и BYD стимулируют внедрение криптовалют в Боливии с помощью платежей Tether

Боливия сделала еще один смелый шаг в мир цифровых финансов, поскольку мировые автомобильные гиганты Toyota и Yamaha, вместе с BYD, теперь принимают Tether (USDT) для покупки транспортных средств. Этот шаг происходит в то время, когда страна сталкивается с историческим дефицитом резервов долларов США, вынуждая как предприятия, так и потребителей исследовать альтернативы в виде стейблкоинов. Генеральный директор Tether Паоло [...]
Union
U$0.009646+2.64%
Movement
MOVE$0.104-3.97%
Nowchain
NOW$0.00526+24.94%
Поделиться
Coinstats2025/09/22 11:25
Поделиться
Не пропустите побочное мероприятие SOON KBW: Джесси Лингард присоединяется к Дню высокой производительности 25 сентября

Не пропустите побочное мероприятие SOON KBW: Джесси Лингард присоединяется к Дню высокой производительности 25 сентября

BitcoinWorld Незабываемое побочное мероприятие SOON KBW: Джесси Лингард присоединяется к Дню высокой производительности 25 сентября Вы готовы к захватывающему слиянию блокчейн-инноваций и спортивного звездного статуса? Готовьтесь к побочному мероприятию SOON KBW, "Дню высокой производительности", где высокопроизводительный SVM-роллап SOON объединяет лидеров индустрии, инвесторов и никого иного, как футбольную сенсацию ФК Сеул, Джесси Лингарда! Эта уникальная встреча обещает стать ключевым моментом Недели блокчейна в Корее 2025, предлагая беспрецедентные идеи и возможности для нетворкинга. Что делает побочное мероприятие SOON KBW таким особенным? Криптомир гудит о предстоящем "Дне высокой производительности" SOON, запланированном на 7:00 UTC 25 сентября. Это не просто очередная отраслевая встреча; это тщательно спланированное побочное мероприятие SOON KBW, призванное продемонстрировать передовые блокчейн-технологии и способствовать активному вовлечению сообщества. SOON, известный своим высокопроизводительным SVM-роллапом, находится на переднем крае масштабируемых решений для децентрализованных приложений. Но что такое SVM-роллап? Проще говоря, это сложная технология, которая помогает блокчейн-сетям обрабатывать транзакции намного быстрее и эффективнее. Это как построение экспресс-полосы для данных, обеспечивающей плавную работу ваших децентрализованных приложений без перегрузок. Это технологическое мастерство делает SOON значимым игроком в развивающемся ландшафте Web3. Участники этой эксклюзивной встречи будут включать в себя смесь влиятельных фигур: Официальные представители проекта: Умы, стоящие за SOON и другими инновационными блокчейн-предприятиями. Инвесторы: Ключевые игроки, ищущие следующую большую возможность в Web3. Инфлюенсеры: Голоса, формирующие общественное мнение и стимулирующие принятие в криптопространстве. Повестка дня насыщена увлекательными сессиями, включая динамичные панельные дискуссии и обширные возможности для нетворкинга, гарантируя, что каждый участник получит ценные знания и связи. Почему Джесси Лингард посещает побочное мероприятие SOON KBW? Волнение вокруг побочного мероприятия SOON KBW достигает нового уровня с особым гостевым появлением знаменитого футболиста Джесси Лингарда. В настоящее время играющий за ФК Сеул, участие Лингарда наводит мост между традиционным миром спорта и быстро расширяющейся вселенной Web3. Его присутствие сигнализирует о растущей тенденции признания потенциала и важности блокчейн-технологии основными фигурами. Во время мероприятия Лингард примет участие в захватывающей беседе у камина. Этот сегмент предлагает редкую возможность услышать его перспективы по инновациям, вовлечению фанатов и, возможно, даже его мысли о том, как блокчейн может революционизировать спорт. Ожидается, что его уникальная точка зрения привлечет разнообразную аудиторию, включая спортивных энтузиастов, интересующихся криптовалютами, и блокчейн-нативов, стремящихся увидеть межотраслевое сотрудничество. Это сотрудничество подчеркивает, как блокчейн больше не ограничивается технологическими кругами. Он привлекает внимание из различных секторов, демонстрируя свою широкую применимость и трансформационную силу. Участие Лингарда в побочном мероприятии SOON KBW является свидетельством этого расширяющегося влияния. Вовлечение корейского сообщества: Стратегический ход для SOON SOON ясно дал понять, что этот "День высокой производительности" - больше, чем просто мероприятие; это ключевая часть его стратегической инициативы по углублению своих корней на южнокорейском рынке. Страна является очагом технологического принятия и инноваций, что делает ее критически важным регионом для развития блокчейна. SOON стремится укрепить свою коммуникацию и построить прочные отношения с местным сообществом через это побочное мероприятие SOON KBW и связанные с ним активности. Перед основным мероприятием SOON активно взаимодействует с общественностью через различные программы: Реклама в метро: Охват широкой аудитории в одной из самых загруженных транзитных систем Сеула. Бесплатный кофе-трак: Предложение приветственного жеста и прямого взаимодействия с общественностью. Стенд KBW: Предоставление специального пространства на Неделе блокчейна в Корее для участников, чтобы узнать больше о SOON и его технологии. Эти усилия подчеркивают приверженность SOON доступности и формированию сильной, информированной местной пользовательской базы. Речь идет не только о технологии; речь идет о построении доверия и сообщества. Заключение: Не пропустите этот День высокой производительности! Предстоящее побочное мероприятие SOON KBW, 'День высокой производительности', формируется как незабываемое событие для всех, кто интересуется будущим блокчейна, особенно высокопроизводительными SVM-роллапами. С такой звездной гостьей, как Джесси Лингард, содержательными дискуссиями и четким фокусом на вовлечении сообщества в Южной Корее, SOON готов оказать значительное влияние. Это мероприятие представляет собой важный шаг для SOON в расширении своего глобального присутствия и укреплении своей приверженности инновациям и ориентированному на пользователя развитию. Обязательно отметьте в своих календарях 25 сентября и подготовьтесь к дню, наполненному прорывными идеями и захватывающими связями. Часто задаваемые вопросы о побочном мероприятии SOON KBW Что такое SOON?SOON - это высокопроизводительный SVM (Solana Virtual Machine) роллап, разработанный для значительного повышения скорости и эффективности блокчейн-транзакций и децентрализованных приложений. Что такое Korea Blockchain Week (KBW)?KBW - одно из самых известных блокчейн-мероприятий в Азии, объединяющее лидеров индустрии, новаторов и энтузиастов для обсуждения последних тенденций и разработок в блокчейн-пространстве. Почему Джесси Лингард участвует в побочном мероприятии SOON KBW?Джесси Лингард, профессиональный футболист ФК Сеул, присоединяется в качестве специального гостя, чтобы преодолеть разрыв между традиционным спортом и Web3, предлагая уникальные идеи и расширяя привлекательность мероприятия. Как общественность может взаимодействовать с SOON перед мероприятием?SOON запускает рекламу в метро, предлагает бесплатный кофе из кофе-трака и проводит стенд на KBW для прямого взаимодействия с южнокорейским сообществом. Какова основная цель мероприятия SOON "День высокой производительности"?Мероприятие направлено на укрепление присутствия SOON на южнокорейском рынке, развитие коммуникации с местным сообществом и демонстрацию возможностей его высокопроизводительного SVM-роллапа. Нашли ли вы эту статью познавательной? Поделитесь волнением от предстоящего побочного мероприятия SOON KBW со своей сетью! Расскажите своим друзьям и коллегам об этой уникальной возможности углубиться в высокопроизводительную блокчейн-технологию и стать свидетелем слияния спорта и Web3. Ваши репосты помогают нам распространять информацию о важных разработках в криптопространстве. Чтобы узнать больше о последних исследуйте нашу статью о ключевых разработках, формирующих институциональное принятие криптовалютного рынка. Этот пост Незабываемое побочное мероприятие SOON KBW: Джесси Лингард присоединяется к Дню высокой производительности 25 сентября впервые появился на BitcoinWorld.
MemeCore
M$2.02709-1.21%
Threshold
T$0.01465-3.10%
SolanaVM
SVM$0.000436+8.45%
Поделиться
Coinstats2025/09/22 11:20
Поделиться

Популярные новости

Еще

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

TrustyFi объединяет усилия с R Games для преобразования будущего прозрачности GameFi

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов