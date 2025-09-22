Биткоин (BTC) и Альткоины начинают новую неделю с падением на 1,7 миллиарда долларов! Что вызвало падение? – Плохие новости от аналитика!
Пост Биктоин (BTC) и Альткоины начинают новую неделю с падения на 1,7 миллиарда долларов! Что вызвало падение? – Плохие новости от аналитика! появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC), блокчейн Ethereum (ETH) и Альткоины начали новую неделю с падения. На данный момент Биктоин и Альткоины упали ниже уровней до заседания FOMC из-за резкого снижения, произошедшего в воскресенье вечером. Биктоин упал на 2,4% за последние 24 часа, торгуясь по цене 113 000 долларов. Ethereum упал на 6,3% до 4 190 долларов, XRP упал на 6,3% до 2,80 долларов, а Solana (SOL) упала на 6,6% до 224 долларов. Считается, что это снижение связано с падением энтузиазма по поводу снижения процентных ставок и осторожным подходом инвесторов к рискованным активам в условиях неопределенной макроэкономической среды. Ликвидации почти на 2 миллиарда долларов! После внезапного падения цен на Биктоин и Альткоины, лонг позиции на сумму более 1 миллиарда долларов были ликвидированы за очень короткое время. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано леверидж-позиций на 1,7 миллиарда долларов. Из них 1,61 миллиарда долларов пришлось на лонг позиции и 85,9 миллиона долларов на шорт позиции. Согласно данным, Ethereum лидировал с 493,4 миллиона долларов в ликвидациях криптовалют за 24 часа, в то время как BTC увидел 283,9 миллиона долларов в ликвидациях лонг позиций, Solana – 95,4 миллиона долларов, а XRP – 78,9 миллиона долларов. Аналитики отметили, что эта ситуация часто возникает во время воскресной вечерней сессии, когда Низкая ликвидность приводит к серьезному обвалу. Однако, по словам аналитиков, падения часто выкупаются при открытии рынка США. Бычий рынок закончился? В разговоре с The Block, аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас заявила, что бычий тренд BTC закончился, поскольку инвесторы становятся осторожнее. Согласно анализу Лукас, бычий рынок BTC достигает своих заключительных этапов, что побуждает инвесторов занять более осторожную позицию. Лукас отметила, что долгосрочный восходящий тренд, наблюдавшийся после начала года, утих, добавив, что инвесторы сейчас осторожны, а краткосрочные инвесторы выглядят особенно обеспокоенными. Однако Лукас заключила, что отсутствие серьезного...
