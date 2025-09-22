2025-10-11 суббота

Bitcoin.com запускает акселератор для поддержки нового поколения биткоин и крипто стартапов

Пост Bitcoin.com запускает акселератор для поддержки нового поколения Биткоин и крипто стартапов появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin.com, самая доступная и надежная точка входа в Биткоин и более широкую крипто-экосистему, сегодня объявила о запуске Bitcoin.com Accelerator, программы, разработанной для выявления, поддержки и продвижения высокопотенциальных проектов, создаваемых на пересечении Биткоина, криптовалюты, культуры и коммерции. Акселератор предоставляет стартапам доступ к обширной дистрибьюторской сети Bitcoin.com, технической [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-com-launches-accelerator-to-support-the-next-generation-of-bitcoin-and-crypto-startups/
BitcoinEthereumNews2025/09/22 16:04
Акции японской SoftBank выросли на 146% благодаря ставкам на ИИ, теперь компания соперничает с Toyota по влиянию в индексе Topix

Пост «Японский SoftBank вырос на 146% на ставках на ИИ, теперь соперничает с Toyota по влиянию в Topix» появился на BitcoinEthereumNews.com. SoftBank вырос на 146% с апреля, и этот рост вывел его прямо к крупнейшим японским компаниям в индексе Topix. Акции теперь имеют Вес 2% в эталонном индексе, что ставит их сразу после Toyota и Sony. Рост обусловлен миллиардером-основателем Масаёси Соном, который вкладывает миллиарды в искусственный интеллект, и это заставляет даже самых суровых скептиков компании выйти из тени. Согласно Bloomberg, управляющие фондами, отслеживающие японский фондовый рынок, вынуждены иметь дело с SoftBank, нравится им это или нет. Любой, кто пытается превзойти индекс, сейчас либо держит эти акции, либо показывает результаты ниже рынка. «Многие Институциональные пользователи сейчас мучаются над тем, как справиться с SoftBank», — сказал Ёсики Нагата, главный инвестиционный директор enTorch Capital Partners. «Если у вас нет этих конкретных акций, все усилия по выбору других хороших инвестиций идут насмарку». Трейдеры гонятся за SoftBank после добавления стоимости в 110 миллиардов долларов США Цифры говорят сами за себя. SoftBank добавил 15,9 триллиона иен — около 110 миллиардов долларов США — к общей стоимости Topix с марта. Это составило почти 10% от общего роста Рыночного капитала индекса. Ни одно из других крупных имен даже не приблизилось к этому. Второй и третий крупнейшие участники, Advantest и Mitsubishi Heavy Industries, вместе не составили даже половины этого. Нагата сказал, что некоторые инвесторы теперь сталкиваются со структурным давлением покупать больше акций только для того, чтобы не отставать от портфелей, привязанных к эталонным показателям. «Когда акции с большим Весом, как у SoftBank, продолжают расти, трудно закрыть недовесную позицию», — сказал он. «Это структурная проблема инвестиций, привязанных к эталонным показателям. Мы можем увидеть самоподдерживающийся цикл дополнительных покупок, приглашающих еще больше покупок». Связь компании с OpenAI также привлекает больше интереса. Хироаки Томори, исполнительный управляющий фондом в Mitsubishi UFJ Asset Management, сказал...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 15:45
Падение цены Биткоина ниже 112 000 долларов вызывает беспокойство на рынке

Пост Падение цены Биткоина ниже 112 000$ вызывает беспокойство на рынке появился на BitcoinEthereumNews.com. Срочно: Падение цены Биткоина ниже 112 000$ вызывает беспокойство на рынке Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Срочно: Падение цены Биткоина ниже 112 000$ вызывает беспокойство на рынке Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-market-6/
BitcoinEthereumNews2025/09/22 15:20
Биткоин (BTC) и Альткоины начинают новую неделю с падением на 1,7 миллиарда долларов! Что вызвало падение? – Плохие новости от аналитика!

Пост Биктоин (BTC) и Альткоины начинают новую неделю с падения на 1,7 миллиарда долларов! Что вызвало падение? – Плохие новости от аналитика! появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC), блокчейн Ethereum (ETH) и Альткоины начали новую неделю с падения. На данный момент Биктоин и Альткоины упали ниже уровней до заседания FOMC из-за резкого снижения, произошедшего в воскресенье вечером. Биктоин упал на 2,4% за последние 24 часа, торгуясь по цене 113 000 долларов. Ethereum упал на 6,3% до 4 190 долларов, XRP упал на 6,3% до 2,80 долларов, а Solana (SOL) упала на 6,6% до 224 долларов. Считается, что это снижение связано с падением энтузиазма по поводу снижения процентных ставок и осторожным подходом инвесторов к рискованным активам в условиях неопределенной макроэкономической среды. Ликвидации почти на 2 миллиарда долларов! После внезапного падения цен на Биктоин и Альткоины, лонг позиции на сумму более 1 миллиарда долларов были ликвидированы за очень короткое время. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано леверидж-позиций на 1,7 миллиарда долларов. Из них 1,61 миллиарда долларов пришлось на лонг позиции и 85,9 миллиона долларов на шорт позиции. Согласно данным, Ethereum лидировал с 493,4 миллиона долларов в ликвидациях криптовалют за 24 часа, в то время как BTC увидел 283,9 миллиона долларов в ликвидациях лонг позиций, Solana – 95,4 миллиона долларов, а XRP – 78,9 миллиона долларов. Аналитики отметили, что эта ситуация часто возникает во время воскресной вечерней сессии, когда Низкая ликвидность приводит к серьезному обвалу. Однако, по словам аналитиков, падения часто выкупаются при открытии рынка США. Бычий рынок закончился? В разговоре с The Block, аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас заявила, что бычий тренд BTC закончился, поскольку инвесторы становятся осторожнее. Согласно анализу Лукас, бычий рынок BTC достигает своих заключительных этапов, что побуждает инвесторов занять более осторожную позицию. Лукас отметила, что долгосрочный восходящий тренд, наблюдавшийся после начала года, утих, добавив, что инвесторы сейчас осторожны, а краткосрочные инвесторы выглядят особенно обеспокоенными. Однако Лукас заключила, что отсутствие серьезного...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 14:49
Живая торговля: Рыночный капитал криптовалют падает до 3.89T долларов и другие новости на 22 сентября

Пост Живая торговля: Рыночный капитал криптовалют падает до 3,89 трлн $ и другие новости на 22 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынок сегодня в красной зоне. Биктоин BTC 112 851 $ Волатильность 24ч: 2,6% Рыночный капитал: 2,25 трлн $ Объем 24ч: 34,85 млрд $ торгуется около 112 тыс. $, снизившись на 1,5% за последние 24 часа. Между тем, рыночный капитал криптовалют упал на 3,9%, до 3,89 триллиона $. далее Отказ от ответственности: Coinspeaker стремится предоставлять непредвзятую и прозрачную отчетность. Эта статья направлена на предоставление точной и своевременной информации, но не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Поскольку рыночные условия могут быстро меняться, мы рекомендуем вам самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом перед принятием любых решений на основе этого контента. Новости Криптовалюты, Новости Юлия - опытный контент-писатель. Она работает с различными темами и бизнес-доменами, включая, но не ограничиваясь блокчейн, криптовалюты, ИИ и разработку программного обеспечения. Ее статьи регулярно публикуются на авторитетных новостных сайтах и ИТ-бизнес-порталах. В настоящее время Юлия является старшим редактором ЕС в Coinspeaker. Юлия Сакович в X Источник: https://www.coinspeaker.com/live-crypto-market-cap-falls-3-89t-news-sept-22/
BitcoinEthereumNews2025/09/22 14:35
Биткоин присоединяется к кровавой бане альткоинов с внезапным мгновенным падением до 112K $

BTC сначала застопорился, но упал несколько минут назад.
CryptoPotato2025/09/22 14:22
Почему Крипто падает сегодня? Давайте разберёмся

TLDR Общая рыночная капитализация криптовалют упала на 77 миллиардов $ до 3,91 триллиона $ за 24 часа Bitcoin опустился ниже уровня поддержки в 115 000 $, сейчас торгуется по цене 114 363 $ Ethereum снизился на 1,6%, в то время как Dogecoin упал на 7,1% Альткоины последовали за слабостью Bitcoin Настроение рынка остается нейтральным на уровне 45 по Индексу страха и жадности Рынок криптовалют столкнулся с широким давлением продаж 22 сентября, [...] Пост "Почему криптовалюта падает сегодня? Давайте разберемся" впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/22 14:21
ЕС продвигает цифровой евро как ответ на доминирование США в платежах

Министры финансов встретились в Копенгагене на этой неделе с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард и комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом, обсуждая [...] Пост ЕС продвигает Цифровой евро как ответ на доминирование США в платежах впервые появился на Coindoo.
Coindoo2025/09/22 14:00
Прогноз цены XRP на сегодня, 22 сентября

XRP от Ripple начинает понедельник на более мягкой ноте. После удержания выше 3,00 $ в течение нескольких сессий, цена XRP теперь опустилась примерно до 2,90 $, снизившись примерно на 1% на последней 4-часовой свече. Это движение происходит после сильного роста в начале сентября и показывает, что продавцы вступают в игру по мере охлаждения рынка. Что К-Чарт XRP
Coinstats2025/09/22 13:00
Какую криптовалюту купить, поскольку Forward Industries подает программу акционерного капитала на 4 миллиарда долларов, нацеливаясь на расширение казначейства Solana

Пост «Какую Крипто Купить, Поскольку Forward Industries Подает Заявку на Программу Капитала в 4 Миллиарда Долларов, Нацеливаясь на Расширение Казначейства Solana» впервые появился на Coinpedia Fintech News Forward Industries подает заявку на программу рыночного капитала в размере 4 миллиарда долларов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Заявка, которая позволяет компании продавать обыкновенные акции на эту сумму, сосредоточена на корпоративных целях, таких как приобретение приносящих доход активов и расширение своего казначейства Solana. Следовательно, компания укрепляет свое намерение строить...
CoinPedia2025/09/22 02:25
