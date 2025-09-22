Акции японской SoftBank выросли на 146% благодаря ставкам на ИИ, теперь компания соперничает с Toyota по влиянию в индексе Topix

Пост «Японский SoftBank вырос на 146% на ставках на ИИ, теперь соперничает с Toyota по влиянию в Topix» появился на BitcoinEthereumNews.com. SoftBank вырос на 146% с апреля, и этот рост вывел его прямо к крупнейшим японским компаниям в индексе Topix. Акции теперь имеют Вес 2% в эталонном индексе, что ставит их сразу после Toyota и Sony. Рост обусловлен миллиардером-основателем Масаёси Соном, который вкладывает миллиарды в искусственный интеллект, и это заставляет даже самых суровых скептиков компании выйти из тени. Согласно Bloomberg, управляющие фондами, отслеживающие японский фондовый рынок, вынуждены иметь дело с SoftBank, нравится им это или нет. Любой, кто пытается превзойти индекс, сейчас либо держит эти акции, либо показывает результаты ниже рынка. «Многие Институциональные пользователи сейчас мучаются над тем, как справиться с SoftBank», — сказал Ёсики Нагата, главный инвестиционный директор enTorch Capital Partners. «Если у вас нет этих конкретных акций, все усилия по выбору других хороших инвестиций идут насмарку». Трейдеры гонятся за SoftBank после добавления стоимости в 110 миллиардов долларов США Цифры говорят сами за себя. SoftBank добавил 15,9 триллиона иен — около 110 миллиардов долларов США — к общей стоимости Topix с марта. Это составило почти 10% от общего роста Рыночного капитала индекса. Ни одно из других крупных имен даже не приблизилось к этому. Второй и третий крупнейшие участники, Advantest и Mitsubishi Heavy Industries, вместе не составили даже половины этого. Нагата сказал, что некоторые инвесторы теперь сталкиваются со структурным давлением покупать больше акций только для того, чтобы не отставать от портфелей, привязанных к эталонным показателям. «Когда акции с большим Весом, как у SoftBank, продолжают расти, трудно закрыть недовесную позицию», — сказал он. «Это структурная проблема инвестиций, привязанных к эталонным показателям. Мы можем увидеть самоподдерживающийся цикл дополнительных покупок, приглашающих еще больше покупок». Связь компании с OpenAI также привлекает больше интереса. Хироаки Томори, исполнительный управляющий фондом в Mitsubishi UFJ Asset Management, сказал...