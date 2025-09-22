Блокчейн-бифекта: Почему энтузиасты Polkadot очарованы двухтокенной системой XRP Tundra
Пост «Блокчейн Бифекта: Почему энтузиасты Polkadot очарованы двухтокенной системой XRP Tundra» появился на BitcoinEthereumNews.com. Экосистема Polkadot стала испытательным полигоном для совместимости блокчейна, где парачейны демонстрируют, как децентрализованные экосистемы могут беспрепятственно взаимодействовать. Однако, хотя это видение продвинуло инфраструктуру блокчейна, многие инвесторы Polkadot ищут финансовые возможности с более ясным потенциалом роста. Этот поиск привел к XRP Tundra, предпродаже, охватывающей Solana и XRP Ledger. Сейчас, на Фазе 2, проект предлагает свою двухтокенную систему по цене 0,028 $, подкрепленную независимыми аудитами, верификацией KYC и структурой стейкинга, обещающей доходность, значительно превышающую традиционные DeFi пулы. От совместимости блокчейна к потенциалу доходности Polkadot преуспевает в соединении блокчейнов, но генерация доходности часто остается зависимой от волатильных пулов ликвидности. XRP Tundra представляет параллельную инновацию: систему, где держатели XRP могут наконец получить доступ к нативному стейкингу через Cryo Vaults. Эти хранилища позволят инвесторам блокировать XRP на 7, 30, 60 или 90 дней, с доходностью до 30% APY. В отличие от майнинга ликвидности, активы никогда не покидают реестр, снижая риски кастодиана. Гибкость обеспечивается через Frost Keys, бустеры на основе NFT, которые могут повышать множители или сокращать периоды блокировки. Хотя стейкинг еще не запущен, покупателям предпродажи гарантирован первый доступ, обещание, которое сильно резонирует с сообществами, привыкшими к децентрализации и контролю. Как работает двухтокенная система Предпродажа предоставляет более одного актива. Покупатели приобретают TUNDRA-S на Solana, утилитарный токен и токен доходности, а также получают бесплатные распределения TUNDRA-X, токена управления и резерва, выпущенного на XRP Ledger. На Фазе 2 TUNDRA-S доступен по цене 0,028 $, с 18% бонусом, применяемым к покупкам. Вместе с этим покупателям предоставляются бесплатные токены TUNDRA-X, оцениваемые для справки по 0,01 $ каждый. При запуске целевые показатели составляют 2,50 $ для TUNDRA-S и 1,25 $ для TUNDRA-X, что определяет потенциальную доходность более чем в 100 раз для ранних участников. С 40% предложения TUNDRA-S, выделенными на предпродажу в течение нескольких фаз, система вознаграждает тех, кто входит...
