Медведи вырвались на свободу? Почему Bitcoin и компания сейчас обваливаются

Медведи вышли на охоту? Почему Биткоин и другие криптовалюты сейчас падают | Bitcoinist.com
BitcoinEthereumNews2025/09/22 21:10
Биткоин Застрял В Нейтральном Положении, Пока Рынки Ревут — Почему?

Джейк Симмонс, преданный криптожурналист, увлекается Биткоином с 2016 года, когда впервые узнал о нем. Благодаря своей обширной работе с NewsBTC.com и Bitcoinist.com, Джейк стал надежным голосом в криптосообществе, направляя как новичков, так и опытных энтузиастов к более глубокому пониманию этой динамичной области. Его миссия проста, но глубока: демистифицировать Биткоин и криптовалюты и сделать их доступными для всех. Профессиональная карьера Джейка в сфере Биткоина и криптовалют началась сразу после получения степени в области информационных систем в 2017 году, и с тех пор он полностью погрузился в индустрию. Джейка присоединился к группе NewsBTC в конце 2022 года. Его образовательный фон обеспечивает ему техническую компетенцию и аналитические навыки, необходимые для разбора сложных тем и представления их в понятном формате. Независимо от того, являетесь ли вы случайным читателем, интересующимся Биткоином, или инвестором, стремящимся ориентироваться в последних рыночных тенденциях, взгляды Джейка предлагают ценные перспективы, которые преодолевают разрыв между сложными технологиями и повседневным использованием. Джейк не просто репортер технологических тенденций; он твердо верит в трансформационный потенциал Биткоина по сравнению с традиционными фиатными валютами. Для него нынешняя финансовая система находится на грани хаоса, подталкиваемая бесконтрольными действиями правительства и ошибочной кейнсианской экономической политикой. Опираясь на принципы австрийской школы экономики, Джейк рассматривает Биткоин не просто как цифровой актив, а как решающий шаг к исправлению неработающей денежной системы. Его либертарианские взгляды укрепляют его позицию, что так же, как церковь была отделена от государства, так и деньги должны быть освобождены от государственного контроля. Для Джейка Биткоин представляет собой больше, чем просто инвестицию; это мирная революция. Он представляет будущее, где Биткоин способствует созданию устойчивой и ответственной финансовой структуры для будущих поколений.
BitcoinEthereumNews2025/09/22 20:58
Шедевр Fleetwood Mac достигает исторической вехи

Альбом Rumours группы Fleetwood Mac находится в чарте Billboard 200 уже 650 недель, обеспечив себе место среди самых долгоиграющих альбомов в истории США, при этом оставаясь в топ-40. ОКОЛО 1977: (Слева направо) Линдси Бакингем, Кристин МакВи, Мик Флитвуд, Стиви Никс и Джон МакВи из рок-группы 'Fleetwood Mac' позируют для портрета примерно в 1977 году. (Фото Michael Ochs Archives/Getty Images) getty С тех пор как Fleetwood Mac выпустили Rumours в середине 1970-х, альбом остается одним из самых успешных за все время – не только в американской истории, но и во всем мире. Поп-рок проект продал десятки миллионов копий по всему миру и создал одни из самых любимых синглов всех времен. Даже спустя десятилетия после первоначального выпуска, Rumours остается фаворитом среди миллионов и тем альбомом, который постоянно присутствует в различных чартах Billboard. На этой неделе, когда американцы продолжают потреблять Rumours в огромных количествах, альбом достигает невероятной вехи в самом конкурентном альбомном рейтинге Соединенных Штатов — той, которой достигли лишь несколько проектов. Rumours достигает 650 недель в чарте альбомов Rumours достигает 650 недель в Billboard 200 на данный момент. Этот рейтинг является основным списком альбомов в Америке, и он ранжирует наиболее потребляемые EP и полноформатные альбомы, используя методологию, которая сочетает чистые продажи со стриминговой активностью. Находится ли Rumours все еще в топ-40? Удивительно, но Rumours продолжает оставаться в топ-40 чарта Billboard 200 в этот период. Альбом опустился с 21-го на 27-е место в этот период. Сколько альбомов №1 заработали Fleetwood Mac? Rumours входит в число четырех чемпионов Fleetwood Mac в Billboard 200 и легко занимает место самого долгоиграющего победителя группы. Одноименный релиз группы 1975 года и The Dance оба продержались всего одну...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 20:42
Король облигаций бьет тревогу о будущем Биткоина

Биктоин 22 сентября 2025 | 15:12 Джеффри Гундлах, миллиардер, стоящий за DoubleLine Capital, не верит в шумиху вокруг Биткоина. Известный на Уолл-стрит как «Король облигаций», Гундлах считает, что крипторынок может столкнуться с проблемами, если традиционные активы пошатнутся. Вместо позиционирования Биткоина как защитного актива, Гундлах утверждает обратное – что монета уязвима, когда акции или другие рисковые активы распродаются. «Крипто не обладает иммунитетом», – предположил он, предупреждая, что как Биктоин, так и Ethereum могут столкнуться с серьезным падением, если рынок акций обвалится. Золото вместо Биткоина Одна из причин, по которой Гундлах не убежден: золото показало себя лучше в 2025 году. В то время как энтузиасты Биткоина все еще рекламируют монету как «цифровое золото», реальный металл тихо обогнал BTC в этом году. Для Гундлаха это подрывает нарратив о Биткоине как о надежном средстве сохранения стоимости. «Моментум исчез», – сказал он, ставя под сомнение способность актива оправдать возложенные на него надежды. Отвержение модных тенденций в криптофинансах Гундлах также дистанцировался от растущей волны корпоративных и институциональных криптостратегий. Для него эксперименты, такие как распределение казначейских средств в Биткоин, ничем не отличаются от недолговечных финансовых мод прошлого. Он сравнил их с такими концепциями, как Portable Alpha или стратегии 130/30, назвав эту тенденцию «трюкачеством», не стоящим внедрения. Обзор рынка На момент его комментариев Биктоин торговался около 114 800 $ и Ethereum около 4 374 $. Несмотря на их сильный рост с начала года, Гундлах остается неубежденным, что цифровые активы готовы соперничать с традиционными безопасными убежищами. Для него блеск принадлежит золоту, а не Биткоину.
BitcoinEthereumNews2025/09/22 20:36
mBit Casino лидирует в биткоин-гейминге с более чем 8 000 игр, быстрыми криптовыплатами и полной анонимностью

mBit Casino лидирует в Биткоин-гейминге с более чем 8 000 игр, быстрыми криптовыплатами и полной анонимностью. Этот контент предоставлен спонсором. Откройте для себя mBit Casino, ведущее Биткоин-казино с более чем 8 000 игр, молниеносными криптовыводами средств, доказуемо честной игрой, VIP-наградами и полной анонимностью. Переосмысление опыта криптоказино Рост криптоказино изменил индустрию онлайн-гейминга, игроки все больше отдают приоритет скорости, конфиденциальности и прозрачности.
BitcoinEthereumNews2025/09/22 19:40
Блокчейн-бифекта: Почему энтузиасты Polkadot очарованы двухтокенной системой XRP Tundra

Экосистема Polkadot стала испытательным полигоном для совместимости блокчейна, где парачейны демонстрируют, как децентрализованные экосистемы могут беспрепятственно взаимодействовать. Однако, хотя это видение продвинуло инфраструктуру блокчейна, многие инвесторы Polkadot ищут финансовые возможности с более ясным потенциалом роста. Этот поиск привел к XRP Tundra, предпродаже, охватывающей Solana и XRP Ledger. Сейчас, на Фазе 2, проект предлагает свою двухтокенную систему по цене 0,028 $, подкрепленную независимыми аудитами, верификацией KYC и структурой стейкинга, обещающей доходность, значительно превышающую традиционные DeFi пулы. От совместимости блокчейна к потенциалу доходности Polkadot преуспевает в соединении блокчейнов, но генерация доходности часто остается зависимой от волатильных пулов ликвидности. XRP Tundra представляет параллельную инновацию: систему, где держатели XRP могут наконец получить доступ к нативному стейкингу через Cryo Vaults. Эти хранилища позволят инвесторам блокировать XRP на 7, 30, 60 или 90 дней, с доходностью до 30% APY. В отличие от майнинга ликвидности, активы никогда не покидают реестр, снижая риски кастодиана. Гибкость обеспечивается через Frost Keys, бустеры на основе NFT, которые могут повышать множители или сокращать периоды блокировки. Хотя стейкинг еще не запущен, покупателям предпродажи гарантирован первый доступ, обещание, которое сильно резонирует с сообществами, привыкшими к децентрализации и контролю. Как работает двухтокенная система Предпродажа предоставляет более одного актива. Покупатели приобретают TUNDRA-S на Solana, утилитарный токен и токен доходности, а также получают бесплатные распределения TUNDRA-X,
BitcoinEthereumNews2025/09/22 19:21
Золото растет через час после падения BTC, что указывает на ротацию прибыли в металлы

Пост «Золото растет через час после падения BTC, что указывает на ротацию прибыли в металлы» появился на BitcoinEthereumNews.com. Золото, часто рассматриваемое как аналог надежных денег, выросло на 1% в понедельник, установив очередной рекордный максимум и доведя свой прирост за 2025 год до 43%. Металл, торгующийся сейчас по цене 3 721 доллар, вырос примерно через час после того, как биткоин BTC 112 534,51 доллар, рассматриваемый некоторыми сторонниками как цифровая форма надежных денег, показал суточное падение на 3%, что снизило его цену до 112 000 долларов, а прирост с начала года до 17%. Такое совпадение по времени предполагает возможность того, что прибыль от ликвидации биткоина перетекла в золото. Эти два актива редко движутся синхронно, хотя бывают периоды, когда оба растут или падают одновременно, часто с небольшой задержкой. На этот раз дивергенция сильнее. Золото — не единственный металл, привлекающий потоки капитала. Серебро выросло на 1,5% в понедельник, приблизившись к отметке 44 доллара, что является третьим по величине уровнем с 1975 года, и сейчас выросло более чем на 50% с начала года. Примечательно, что с тех пор как Федеральная резервная система снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов 17 сентября, и золото, и S&P 500 выросли примерно на 1%. В то же время доходность казначейских облигаций США выросла: 10-летние облигации США достигли 4,125% (рост на 2,5%), а 30-летние — 4,7% (рост на 2%). Доллар укрепился, индекс DXY вырос на 1% до 97,5. Более сильный доллар обычно оказывает давление на рисковые активы, и биткоин упал более чем на 3,5% после решения ФРС. Активы после снижения ставки Федеральной резервной системы (TradingView) Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/22/gold-rallies-an-hour-after-bitcoin-drops-suggesting-a-profit-rotation-into-metals
BitcoinEthereumNews2025/09/22 18:43
Стабильность рынка Биткоина привлекает внимание институциональных инвесторов

Пост «Стабильность рынка Биткоина привлекает внимание институциональных инвесторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку Биктоин всё больше становится основным элементом в основных финансовых стратегиях, его рыночная динамика существенно трансформируется. На фоне этого перехода волатильность криптовалюты, похоже, снижается, что привлекательно для институциональных инвесторов, но создает проблемы для розничных трейдеров, которые процветают на рыночных колебаниях. Читать далее: Стабильность рынка Биткоина привлекает внимание институциональных инвесторов Источник: https://en.bitcoinhaber.net/market-stability-in-bitcoin-attracts-institutional-attention
BitcoinEthereumNews2025/09/22 17:58
Kaia и LINE NEXT представляют суперприложение на основе стейблкоинов для расширения рынка Web3 в Азии

Пост Kaia и LINE NEXT представляют супер-приложение на базе стейблкоинов для расширения рынка Web3 в Азии появился на BitcoinEthereumNews.com. В этом посте: Kaia и LINE NEXT объединились для запуска супер-приложения Web3 на базе стейблкоинов под названием Project Unify. Ожидается, что бета-версия приложения будет выпущена в этом году и будет включать такие ключевые функции, как платежи, денежные переводы, доходность и доступ к более чем 100 приложениям Web3. Project Unify будет включать SDK, позволяющий разработчикам и эмитентам интегрировать функции стейблкоинов на различных рынках. Kaia DLT раскрыла планы по запуску супер-приложения на базе стейблкоинов в сотрудничестве с LINE NEXT. Приложение направлено на финансовое объединение Азии, где финтех-инфраструктура и рыночные сегменты сильно фрагментированы из-за уникального разнообразия региона. Kaia и LINE NEXT запустят супер-приложение Web3 на базе стейблкоинов под названием Unify. Оно будет доступно как автономный сервис на базе Kaia и как Mini Dapp под управлением LINE NEXT. Его бета-сервис, запущенный в этом году, представит ориентированные на потребителя функции Web3 и финтех, такие как доходность стейблкоинов, платежи, денежные переводы, решения для ввода/вывода средств и приложения Web3. Супер-приложение Unify будет включать SDK для стейблкоинов для разработчиков и эмитентов Согласно пресс-релизу Kaia, приложение Unify позволит пользователям депонировать стейблкоины и получать стимулы в реальном времени, отправлять токены контактам через сообщения, совершать платежи и получать возврат средств как для онлайн, так и для оффлайн-платежей торговцев, внедрять решения для ввода/вывода средств и обеспечивать доступ к более чем 100 приложениям Web3. Kai и LINE NEXT выпустили несколько Mini Daaps в январе этого года, которые привлекли более 130 миллионов новых зарегистрированных пользователей на платформу. Последний раскрытый план основан на их постоянных инновациях для масштабирования до полноценного приложения Unify, которое будет доступно в веб-версии и мобильном приложении. Приложение будет интегрировано с порталом Daap от LINE NEXT, а функции будут адаптированы к местным регуляторным средам Азии. Приложение Unify является ответом на растущую конкуренцию стейблкоинов в Азии. Это шлюз для выпуска...
BitcoinEthereumNews2025/09/22 16:54
Узнайте, что планирует этот $BTC Layer-2

Пост «Смотрите, что планирует этот Layer-2 $BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper недалеко от 20M $, киты продолжают покупать: Смотрите, что планирует этот Layer-2 $BTC Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Как крипто-писатель, Криши делит свое время между расшифровкой хаоса рынков и написанием об этом таким образом, чтобы вы не заснули. Он занимается этим почти два года в криптовалютных траншеях. Да, он сожалеет о пропущенных великолепных ралли, которые были до этого (а кто нет!), но он более чем готов подкрепить свои слова деньгами. Прежде чем с головой погрузиться в криптовалюту, Криши провел более пяти лет, работая для некоторых из крупнейших имен в технологиях, включая TechRadar, Tom's Guide и PC Gaming, освещая все: от гаджетов и кибербезопасности до игр и программного обеспечения. Когда он не изучает и не пишет о последних событиях в криптовалюте, Криши торгует на форекс-рынке, сохраняя криптовалюту в своих долгосрочных планах HODL. Он верит в Биктоин, хотя никогда не позволяет этой предвзятости проникать в его тексты. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-not-far-from-20m-as-whales-keep-accumulating/
BitcoinEthereumNews2025/09/22 16:46
