Король облигаций бьет тревогу о будущем Биткоина

Биктоин 22 сентября 2025 | 15:12 Джеффри Гундлах, миллиардер, стоящий за DoubleLine Capital, не верит в шумиху вокруг Биткоина. Известный на Уолл-стрит как «Король облигаций», Гундлах считает, что крипторынок может столкнуться с проблемами, если традиционные активы пошатнутся. Вместо позиционирования Биткоина как защитного актива, Гундлах утверждает обратное – что монета уязвима, когда акции или другие рисковые активы распродаются. «Крипто не обладает иммунитетом», – предположил он, предупреждая, что как Биктоин, так и Ethereum могут столкнуться с серьезным падением, если рынок акций обвалится. Золото вместо Биткоина Одна из причин, по которой Гундлах не убежден: золото показало себя лучше в 2025 году. В то время как энтузиасты Биткоина все еще рекламируют монету как «цифровое золото», реальный металл тихо обогнал BTC в этом году. Для Гундлаха это подрывает нарратив о Биткоине как о надежном средстве сохранения стоимости. «Моментум исчез», – сказал он, ставя под сомнение способность актива оправдать возложенные на него надежды. Отвержение модных тенденций в криптофинансах Гундлах также дистанцировался от растущей волны корпоративных и институциональных криптостратегий. Для него эксперименты, такие как распределение казначейских средств в Биткоин, ничем не отличаются от недолговечных финансовых мод прошлого. Он сравнил их с такими концепциями, как Portable Alpha или стратегии 130/30, назвав эту тенденцию «трюкачеством», не стоящим внедрения. Обзор рынка На момент его комментариев Биктоин торговался около 114 800 $ и Ethereum около 4 374 $. Несмотря на их сильный рост с начала года, Гундлах остается неубежденным, что цифровые активы готовы соперничать с традиционными безопасными убежищами. Для него блеск принадлежит золоту, а не Биткоину. ﻿ Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений.