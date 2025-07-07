Trump: Tariff letter will be sent at 12 noon EST on Monday

Демократы предлагают "Ограничительный список" для DeFi протоколов в законопроекте, который может "убить" сектор

В четверг сенаторы-демократы направили республиканцам встречное предложение, которое позволило бы Министерству финансов создать "ограничительный список" для протоколов DeFi, считающихся слишком рискованными, что привело к немедленной остановке двухпартийных переговоров по структуре крипторынка. Предложение предусматривает введение правил Подтверждение личности для фронтендов криптоприложений, включая кошельки без хранения активов, лишение защиты разработчиков криптовалют и потенциальное наказание граждан США, использующих ограниченные протоколы и получающих от них регулярный доход. Республиканцы приостанавливают переговоры, когда обе партии раскрывают карты Сотрудники республиканцев приостановили все переговоры по криптовалютам после получения предложения демократов, при этом директор республиканского персонала Банковского комитета Сената Кэтрин Фукс написала в электронном письме, что встречи будут приостановлены "до тех пор, пока мы не согласуем дату для разметки". Республиканцы раскритиковали предложение за отсутствие законодательного текста, содержание бессвязных политических идей и представление недобросовестных переговорных усилий вместо серьезной нормативной базы. Криптоюрист Джейк Червински заявил, что встречное предложение может устранить любую возможность создания структурированной основы крипторынка. Он предупредил, что это может ослабить двухпартийную поддержку, которую получил Закон CLARITY в Палате представителей в июле, где он был принят голосованием 294-134. Червински описал предложение как "беспрецедентный, неконституционный захват правительством целой отрасли", который не регулирует криптовалюту, а фактически запрещает ее. Среди демократов, стоящих за встречным предложением, - Марк Уорнер, Рубен Гальего, Энди Ким, преподобный Рафаэль Уорнок, Анджела Олсобрукс и Лиза Блант Рочестер. Конфликт угрожает возглавляемым республиканцами усилиям по принятию знакового криптовалютного законодательства в этом году. Председатель Банковского комитета Сената Тим Скотт и другие республиканцы спешили принять законопроект о структуре рынка до конца года, но столкнулись с трудностями в привлечении необходимой двухпартийной поддержки. Спор возник после того, как AFL-CIO 7 октября призвала Банковский комитет Сената выступить против Закона об ответственных финансовых инновациях, предупреждая, что законодательство подвергнет пенсионные фонды работников волатильности криптовалют, одновременно увеличивая системный финансовый риск. Лидеры отрасли предупреждают, что предложение вытеснит инновации за рубеж Генеральный директор Blockchain Association Саммер Мерсингер предупредила, что предложение демократов "сделает соблюдение требований невозможным, вытеснив ответственное развитие и следующую волну финансовых технологий за рубеж". Она сказала, что DeFi может выжить, но будет процветать за рубежом, а не в Соединенных Штатах, призывая "политиков оставаться за столом переговоров и продолжать взаимодействие через партийные границы", чтобы обеспечить поддержку законодательством, а не препятствование американскому лидерству в финансовых технологиях. Подобно Мерсингер, вице-президент Digital Chamber Зунера Мазхар также раскритиковала проект за попытку "бороться с незаконным финансированием устаревшими инструментами", предоставляя Казначейству широкие полномочия, узко определяя децентрализацию и рассматривая фронтенды как финансовых посредников. Она также призвала нацелиться на "реальные узкие места, где происходит незаконное финансирование" через надзор, основанный на оценке рисков, вместо регулирования кода или управления, согласуясь с глобальными стандартами, а не создавая неопределенность. Среди многих других лидеров отрасли, выразивших обеспокоенность по поводу предложения, к ним присоединился генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, заявив: "Это плохое предложение, простое и понятное, которое отбросит инновации назад и помешает США стать криптовалютной столицей мира". Встречное предложение противоречит проекту Закона об ответственных финансовых инновациях Банковского комитета Сената от 7 сентября, двухпартийным усилиям, поручающим Комиссии по торговле товарными фьючерсами надзор за спотовыми рынками при одновременном сокращении чрезмерного влияния Комиссии по ценным бумагам и биржам. Проект RFIA ввел защиту для разработчиков DeFi, обеспечивая им возможность строить без страха судебного преследования после недавних дел, связанных с разработчиками Tornado Cash и Samourai Wallet. Двухпартийные переговоры срываются из-за процесса и содержания По данным Politico, сенаторы-демократы, участвующие в переговорах, защищали свой подход, при этом представитель сенатора Рубена Гальего Жак Пети заявил, что демократы пришли готовыми к работе, но республиканцы "выходят из игры". Пети заявил, что демократы предоставили документы и содержание по запросу, только для того, чтобы республиканцы утекли предложение и притворились удивленными политическими разногласиями. Он назвал требования республиканцев установить дату разметки до согласования текста "как назначение даты свадьбы до первого свидания". Республиканцы возражают, что они неоднократно просили законодательную обратную связь с 27 июня, не получая формальных, существенных отзывов по проектам обсуждения. Представитель председателя Банковского комитета Сената Тима Скотта, Джефф Нафт, сказал, что председатель Скотт настаивал на дате разметки 30 сентября, надеясь на двухпартийное взаимодействие, и неоднократно просил демократов взять на себя обязательство по дате разметки, необходимой для продвижения законодательства. Гальего возглавляет группу из двенадцати дружественных к криптовалютам сенаторов-демократов, ведущих переговоры по законопроекту, включая Кирстен Джиллибранд, Марка Уорнера, Анджелу Олсобрукс и Кори Букера. Они сталкиваются с оппозицией со стороны других членов партии, таких как высокопоставленный член Банковского комитета Сената Элизабет Уоррен, которая всегда была противником криптовалют, считая, что криптовалюты представляют риски для финансовой стабильности и национальной безопасности. Гальего сообщил журналистам поздно в четверг, что демократы продолжат работу, но отказываются быть вынужденными устанавливать искусственные сроки для голосования, оставаясь приверженными достижению двухпартийного законопроекта о структуре рынка