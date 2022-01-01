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История стейкинга
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Стейкинг DeFi

USDC Staking
USDC
1.25% Расч. годовая доходность (%)
1 д.Мин. срок (дней)
Сумма стейкинга: Без ограничений
stETH Staking
STETH
4.20% Расч. годовая доходность (%)
1 д.Мин. срок (дней)
Сумма стейкинга: Без ограничений
USDT Staking2
USDT
0.95% Расч. годовая доходность (%)
1 д.Мин. срок (дней)
Сумма стейкинга: Без ограничений
BTC Staking2
BTC
0.38% Расч. годовая доходность (%)
1 д.Мин. срок (дней)
Сумма стейкинга: Без ограничений
ETH Staking2
ETH
0.55% Расч. годовая доходность (%)
1 д.Мин. срок (дней)
Сумма стейкинга: Без ограничений
X2Y2 Staking
X2Y2
7.00%-12.00% Расч. годовая доходность (%)
1 д.Мин. срок (дней)
Сумма стейкинга: Без ограничений
LOOKS Staking
LOOKS
9.00%-12.00% Расч. годовая доходность (%)
1 д.Мин. срок (дней)
Сумма стейкинга: Без ограничений

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