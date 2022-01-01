Держите MX на своем спотовом счете MEXC и выполняйте минимальные обязательства, необходимые для участия в мероприятии.
Как принять участие в мероприятии?
02
Вы можете разместить токены MX и отозвать их в любое время в течение периода «Время начала — Время на отзыв».
MX могут быть размещены, но не могут быть отозваны в течение периода «Время на отзыв — Время окончания».
Как получить награды?
03
В течение расчетного периода вознаграждения в виде новых токенов будут распределяться в соответствии с долей MX, размещенных участниками, а их размещенные токены MX будут отправлены на уничтожение.