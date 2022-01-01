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Как принять участие в сжигании MX

  • Как получить право на участие в мероприятии?

    01
    Держите MX на своем спотовом счете MEXC и выполняйте минимальные обязательства, необходимые для участия в мероприятии.

  • Как принять участие в мероприятии?

    02
    Вы можете разместить токены MX и отозвать их в любое время в течение периода «Время начала — Время на отзыв». MX могут быть размещены, но не могут быть отозваны в течение периода «Время на отзыв — Время окончания».

  • Как получить награды?

    03
    В течение расчетного периода вознаграждения в виде новых токенов будут распределяться в соответствии с долей MX, размещенных участниками, а их размещенные токены MX будут отправлены на уничтожение.

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