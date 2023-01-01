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Платформа для торговли блокчейн-активами мирового класса Платформа MEXC - это децентрализованная платформа для торговли цифровыми активами, основанная командой ветеранов количественного трейдинга с Уолл-стрит, из Японии и Европы. Мы стремимся обеспечить безопасную, быструю и удобную торговлю цифровыми активами для энтузиастов криптовалют по всему миру. Высокая производительность Высокопроизводительная технология сопоставления миллионов ордеров Супернода Распределенный план «Супернода» предоставляет сообществу полное самоуправление. Наивысшая степень защиты Защита пользовательских активов вместе с KnownSec и Zhangyu Technology

Глобальная криптовалютная биржа MEXC предлагает услуги на 16 языках и продолжает расти, обеспечивая международным пользователям отличный опыт и исключительный сервис. Мы также предлагаем широкий спектр криптовалют и соответствующую информацию, охватывая все основные криптовалюты на рынке и продолжая изучать потенциальные высококачественные проекты. Наша платформа также предоставляет множество вариантов торговли, включая фиат, спот и фьючерсы, с профессиональной книгой рыночных ордеров и графиком глубины.

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Профессиональные рыночные механизмы Вам больше не нужно беспокоиться о колебаниях рынка. Будьте в курсе последних рыночных трендов в любое время и в любом месте. Наша платформа обеспечивает плавную и бесперебойную работу, представляя четкую и беспроблемную торговлю.