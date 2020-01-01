Отказ от ответственности торговой зоны Meme+

Настоящий Отказ от ответственности в торговой зоне MEXC Meme+ (далее именуемый «Отказ от ответственности») выпускается совместно с Заявлением о раскрытии информации о рисках MEXC и является его неотъемлемой частью. Принимая участие в торговой зоне Meme+ и связанных с ней продуктах и событиях, вы подтверждаете, что проконсультировались со своими независимыми юридическими консультантами, прочитали и поняли содержащиеся в настоящем документе положения и полностью осведомлены о них.

Продукт торговой зоны MEXC Meme+ (далее именуемый «Продукт») – это специализированный инструмент, предназначенный для опытных инвесторов с большим опытом работы на рынке криптовалют. Продукт несет в себе значительно более высокие риски по сравнению с другими типами торговых продуктов, предлагаемых MEXC. Например, токены, перечисленные в Продукте, более волатильны, чем традиционные криптовалюты, могут быть внесены в делистинг быстрее и/или чаще, чем традиционные криптовалюты, и могут плохо поддерживаться по сравнению с традиционными криптовалютами. Пожалуйста, не используйте эту услугу и/или не участвуйте в любых связанных продуктах или услугах, если вы не можете нести полный риск потери инвестиций.

Предлагая Продукт, MEXC выступает в качестве платформы, предназначенной исключительно для отображения информации. Все материалы и информация, представленные на сайте, получены с сайтов третьих лиц и относятся к ним. MEXC никоим образом не поддерживает и не гарантирует точность и/или достоверность такой информации, ни косвенно, ни явно. Используя Продукт, вы обязуетесь, что провели собственную проверку и исследование в отношении вашего инвестиционного решения, а также проконсультировались с вашими финансовыми, юридическими или налоговыми консультантами, если это необходимо. MEXC и ее аффилированные лица не несут ответственности за любые потери или убытки, понесенные в ходе вашей инвестиционной деятельности.