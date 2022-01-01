Маржинальная торговля - это способ торговли, при котором пользователи одалживают определенное количество криптоактивов, оставляя залог, для совершения покупки (лонг)/продажи (шорт), используя кредитное плечо для получения больших доходов от небольших сумм.
01 Перевод
Перейдите на страницу маржинального счета и выберите [Перевод], чтобы перевести активы.Перейти к переводу
02 Заем
Чтобы начать кредитование, выберите [Занять] на странице маржинальной торговли, выберите токен и подтвердите сумму.
Маржинальная торговля на MEXC поддерживает автоматическое кредитование.Перейти к кредиту
03 Торговля
Посетите страницу Маржинальная торговля, чтобы начать торговлю.Перейти к торговле
04 Погашение
Для погашения перейдите на страницу маржинального счета и выберите [Погашение].
Маржинальная торговля на MEXC поддерживает автоматическое погашение.Перейти к Погашению
700+ торговых пар
Маржинальная торговля на MEXC поддерживает широкий спектр токенов, таких как BTC, ETH, BNB, USDT и т. д., предоставляя больше торговых возможностей.
Автоматическое кредитование и погашение
Просто и удобно: вам не нужно брать кредит и погашать его вручную.
Низкий капитал может принести высокую прибыль
Маржинальная торговля на MEXC поддерживает кредитное плечо от 1 до 10x.
Процентные ставки рассчитываются на почасовой основе
Почасовой расчет более разумен, чем ежедневный расчет.