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Что такое Маржинальная торговля?

Маржинальная торговля - это способ торговли, при котором пользователи одалживают определенное количество криптоактивов, оставляя залог, для совершения покупки (лонг)/продажи (шорт), используя кредитное плечо для получения больших доходов от небольших сумм.

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Торговые шаги

01 Перевод

Перейдите на страницу маржинального счета и выберите [Перевод], чтобы перевести активы.

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02 Заем

Чтобы начать кредитование, выберите [Занять] на странице маржинальной торговли, выберите токен и подтвердите сумму.

Маржинальная торговля на MEXC поддерживает автоматическое кредитование.

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03 Торговля

Посетите страницу Маржинальная торговля, чтобы начать торговлю.

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04 Погашение

Для погашения перейдите на страницу маржинального счета и выберите [Погашение].

Маржинальная торговля на MEXC поддерживает автоматическое погашение.

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Полезные ссылки: Маржинальные данные Маржинальный уровень
Функции
Почему стоит торговать с маржей?

700+ торговых пар

Маржинальная торговля на MEXC поддерживает широкий спектр токенов, таких как BTC, ETH, BNB, USDT и т. д., предоставляя больше торговых возможностей.

Автоматическое кредитование и погашение

Просто и удобно: вам не нужно брать кредит и погашать его вручную.

Низкий капитал может принести высокую прибыль

Маржинальная торговля на MEXC поддерживает кредитное плечо от 1 до 10x.

Процентные ставки рассчитываются на почасовой основе

Почасовой расчет более разумен, чем ежедневный расчет.

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Вы готовы? Начните свое путешествие по маржинальной торговле с MEXC!

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