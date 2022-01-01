Функции

700+ торговых пар Маржинальная торговля на MEXC поддерживает широкий спектр токенов, таких как BTC, ETH, BNB, USDT и т. д., предоставляя больше торговых возможностей.

Автоматическое кредитование и погашение Просто и удобно: вам не нужно брать кредит и погашать его вручную.

Низкий капитал может принести высокую прибыль Маржинальная торговля на MEXC поддерживает кредитное плечо от 1 до 10x.