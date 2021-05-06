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Добро пожаловать в ETF с кредитным плечом на MEXC

Торгуйте без риска ликвидации, получайте сложные проценты

Название
Изменение 24ч
Последняя цена
Чистая стоимость
Реальное кредитное плечо
Объем 24ч
Время слияния
Последнее объединение (UTC+8)
Действие
Нет данных

Введение в ETF с кредитным плечом

ETF с кредитным плечом MEXC — это тип производного продукта, который дает вам доступ к базовому активу с кредитным плечом. Как и другие токены, ETF с кредитным плечом можно торговать на спотовом рынке. Каждая акция ETF с кредитным плечом представляет собой корзину производных позиций. Цена ETF с кредитным плечом движется вместе с изменениями цены. Даже с кредитным плечом это не приведет к ликвидации вашего счета, когда рынок нестабилен. Узнать больше >

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Особенности ETF с кредитным плечом

Открытие позиции с кредитным плечом одним щелчком мыши

ETF с кредитным плечом номинированы в USDT, и процесс торговли аналогичен спотовой торговле.

Без маржи и ликвидации

Маржа или кредит не требуются. Коэффициент кредитного плеча ETF, как правило, поддерживается на заданном уровне с механизмом ребалансировки без каких-либо ликвидационных рисков.

Автокомпонентная прибыль

На одностороннем рынке прибыль ETF с кредитным плечом будет автоматически реинвестироваться на ежедневной основе.

Контроль рисков

ETF с кредитным плечом автоматически сократит часть удерживаемой позиции, чтобы избежать риска ликвидации в случае убытков.

Программа ETF Talents

Мы запустили программу ETF Talents. Если вы заинтересованы, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы подать заявку!

Если вы уже являетесь VIP-клиентом MEXC, пожалуйста, свяжитесь с менеджером по работе с клиентами ETF. Менеджер по работе с клиентами ETF >

Если вы являетесь VIP-клиентом в других биржах, пожалуйста, отправьте свою заявку одним из нижеперечисленных способов:

  1. 1. Отправьте заявку, заполнив форму. Заполнить форму >

  2. 2. Отправьте электронное письмо по адресу etf.vip@mexc.com , и ваш менеджер по работе с клиентами свяжется с вами как можно скорее.

  3. 3. Чтобы узнать больше о программе ETF Talents, нажмите здесь

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FAQ

Как работает ETF с кредитным плечом на MEXC?

Каждый ETF с кредитным плечом MEXC представляет собой долю фонда. Управляющий фондом гарантирует, что доходность фонда основана на определенном коэффициенте базового актива, и что трейдеры могут получить этот конкретный коэффициент прибыли базового актива. Когда волатильность цены на противоположной стороне превышает пороговое значение, используется механизм ребалансировки для хеджирования рисков и контроля чистого убытка.

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