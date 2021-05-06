Программа ETF Talents

Мы запустили программу ETF Talents. Если вы заинтересованы, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы подать заявку!

Если вы уже являетесь VIP-клиентом MEXC, пожалуйста, свяжитесь с менеджером по работе с клиентами ETF. Менеджер по работе с клиентами ETF >

Если вы являетесь VIP-клиентом в других биржах, пожалуйста, отправьте свою заявку одним из нижеперечисленных способов: 1. Отправьте заявку, заполнив форму. Заполнить форму > 2. Отправьте электронное письмо по адресу etf.vip@mexc.com , и ваш менеджер по работе с клиентами свяжется с вами как можно скорее. 3. Чтобы узнать больше о программе ETF Talents, нажмите здесь

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