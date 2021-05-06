Торгуйте без риска ликвидации, получайте сложные проценты
ETF с кредитным плечом MEXC — это тип производного продукта, который дает вам доступ к базовому активу с кредитным плечом. Как и другие токены, ETF с кредитным плечом можно торговать на спотовом рынке. Каждая акция ETF с кредитным плечом представляет собой корзину производных позиций. Цена ETF с кредитным плечом движется вместе с изменениями цены. Даже с кредитным плечом это не приведет к ликвидации вашего счета, когда рынок нестабилен. Узнать больше >
ETF с кредитным плечом номинированы в USDT, и процесс торговли аналогичен спотовой торговле.
Маржа или кредит не требуются. Коэффициент кредитного плеча ETF, как правило, поддерживается на заданном уровне с механизмом ребалансировки без каких-либо ликвидационных рисков.
На одностороннем рынке прибыль ETF с кредитным плечом будет автоматически реинвестироваться на ежедневной основе.
ETF с кредитным плечом автоматически сократит часть удерживаемой позиции, чтобы избежать риска ликвидации в случае убытков.
Мы запустили программу ETF Talents. Если вы заинтересованы, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы подать заявку!
Если вы уже являетесь VIP-клиентом MEXC, пожалуйста, свяжитесь с менеджером по работе с клиентами ETF. Менеджер по работе с клиентами ETF >
Если вы являетесь VIP-клиентом в других биржах, пожалуйста, отправьте свою заявку одним из нижеперечисленных способов:
1. Отправьте заявку, заполнив форму. Заполнить форму >
2. Отправьте электронное письмо по адресу etf.vip@mexc.com , и ваш менеджер по работе с клиентами свяжется с вами как можно скорее.
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