Zypher Network: Создание безопасного и интеллектуального ончейн ИИ





Zypher Network – это вычислительный слой на базе ZK, разработанный для ИИ-агентов, не требующих доверия. Благодаря промежуточным решениям, таким как Proof of Prompt и Proof of Inference, он обеспечивает согласованность и целостность данных без раскрытия конфиденциального содержимого. Обеспечивая инфраструктуру приложений на основе ZK, Zypher позволяет людям и ИИ-агентам выполнять безопасные, автономные и финансово чувствительные операции ончейн.









Zypher Network – это первый слой вычислений с использованием доказательства нулевого знания (ZK), специально разработанный для доверительных ИИ-агентов и масштабируемых dApp. Он поддерживает безопасные, автономные и проверяемые операции ИИ ончейн. Его промежуточные решения – Proof of Prompt и Proof of Inference - проверяют входные и выходные данные агентов ИИ, сохраняя при этом конфиденциальность.





Построенная на базе инфраструктуры нулевого знания, Zypher позволяет разработчикам создавать и внедрять приложения ИИ для критически важных, финансовых и чувствительных к конфиденциальности сценариев. Его безгазовая инфраструктура и бессерверная абстракция обеспечивают высокопроизводительные, недорогие и масштабируемые сервисы ИИ, делая ончейн ИИ таким же удобным для пользователей, как и традиционные приложения Web2.









ZK-промежуточное ПО: Проверяет входные данные ИИ-модели (Proof of Prompt – доказательство запроса) и выходные данные (Proof of Inference – доказательство вывода), не раскрывая исходные данные.

Бессерверное выполнение: Параллельные операции без газа обеспечивают низкую задержку и высокую производительность вычислений ИИ.

Децентрализованные ИИ-агенты: Бездоверительные и автономные модели ИИ в финансовой, игровой и социальной сферах.

Открытая экосистема: Инфраструктура без разрешений и с возможностью композиции, позволяющая бесшовную интеграцию моделей и данных сторонних разработчиков.









Более 500 000 активных членов сообщества вносят свой вклад в развитие экосистемы.

Zytron, ориентированная на ИИ публичная сеть от Zypher, достигла 3 миллионов пользователей и обеспечивает работу более 50 приложений, основанных на ИИ.









Zytron – это ориентированная на ИИ публичная сеть Zypher Network, построенная на Linea, ознаменовавшая официальный запуск основной сети 3 уровня Zytron. Zytron представляет собой Rollup-фреймворк без платы за газ, специально разработанный для доверенных ИИ-агентов и оптимизированный для верификации ZK-доказательств. Благодаря встроенным шаблонам ИИ-агентов пользователи и разработчики могут с легкостью развертывать решения на базе искусственного интеллекта.









Zytron обеспечивает более высокую производительность в обработке доказательств с нулевым разглашением по сравнению с обычными решениями 2 уровня, предлагая до 10 раз более быструю обработку и в 200 раз более низкие комиссии за газ. Его предкомпилированные контракты позволяют реализовывать более сложные функции, особенно подходящие для ресурсоемких операций, таких как сложение точек эллиптической кривой, скалярное умножение и операции сопряжения – ключевые элементы для эффективной и безопасной верификации zkSNARK-доказательств на блокчейне.





Оптимизация производительности: Глубокая интеграция и высокая оптимизация на уровне протокола для криптографических вычислений.





Снижение комиссии за газ: Значительное сокращение расходов на газ благодаря использованию заранее составленных контрактов.





Более быстрые транзакции: Поскольку лимит газа в Ethereum составляет 30 миллионов на блок, предкомпилированные контракты снижают накладные расходы на газ, связанные с zkSNARK, позволяя проводить больше транзакций в блоке.





Ускоренная разработка: Разработчики избегают сложного криптографического кодирования, используя встроенную функциональность.





Повышенная безопасность: Zytron представляет более удобную для SNARK и безопасную эллиптическую кривую, устраняя ограничения altbn128 в Ethereum (с безопасностью всего 100-110 бит).









Zypher Network представляет модель токенов нового поколения, предназначенную для развития децентрализованной экономики искусственного интеллекта и создания прочной экономической основы для будущего Web3 на базе ZK + ИИ.





Система двойных токенов включает в себя ZYPH для управления и стимулирования экосистемы и ZKASH для майнинга и функциональной полезности, обеспечивая масштабное, безразрешительное развитие приложений ИИ и пользователей.





Нативные стимулы: Поддержка механизмов Proof of Prompt и Proof of Inference.

Многорежимный майнинг: Охватывает вычисления, взаимодействия и поведенческий вклад ИИ.

Встроенный социальный майнинг: Повышает вовлеченность и участие сообщества.

Выравнивание стоимости: Долгосрочная ценность тесно связана с реальным вкладом ончейн, вычислительной активностью и вовлеченностью пользователей.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.