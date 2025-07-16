Zora: Переосмысливая будущее владения медиа









Zora – это новаторская платформа Web3, созданная для расширения возможностей создателей через децентрализованное владение медиа. С момента своего запуска в 2020 году она превратилась в надежную экосистему, объединяющую NFT-рынок, высокопроизводительную сеть 2 уровня, социальные функции и инструменты, предназначенные для создателей. По своей сути Zora стремится изменить способы создания, распространения и монетизации цифрового контента, вернув контроль над ним в руки тех, кто его создает.









Интернет претерпел значительные изменения с первых дней существования Web 1.0 до более сложной эпохи Web 2.0 – от открытых, но неэффективных систем к высокоэффективным, но все более централизованным платформам. Эта централизация ослабила прямые отношения между создателями и их аудиторией, поскольку крупные платформы контролируют данные пользователей и доступ к ним, фактически монополизируя способы оценки медиа. В то же время безопасность и постоянство цифрового контента остаются неустойчивыми, а частые запреты на доступ к публичным фигурам вызывают серьезные опасения по поводу цензуры и свободного распространения информации.





Протокол Zora появился в ответ на эти вызовы с целью создания универсального протокола для владения медиа. Он позволяет создателям по-настоящему владеть своим контентом и напрямую взаимодействовать с аудиторией, минуя традиционные централизованные платформы. По своей сути Zora представляет собой децентрализованную, устойчивую к цензуре, доступную и принадлежащую пользователям экосистему медиа. Таким образом, она позволяет создателям сохранять контроль над своей работой, решать, как делиться ценностью, и процветать в открытой и прозрачной творческой среде.





Опираясь на бум NFT, Zora быстро привлекла внимание сообщества Web3 своим новым подходом к владению медиа. В мае 2022 года платформа привлекла 50 миллионов долларов в ходе раунда финансирования, возглавляемого Haun Ventures, при поддержке Coinbase Ventures, Kindred Ventures и других компаний, в результате чего ее оценка достигла 600 миллионов долларов. Это финансирование ускорило рост Zora и укрепило ее позиции в качестве ключевого игрока на развивающемся ландшафте NFT.













Медиа как рынок: Zora переосмысливает право собственности на медиа, рассматривая каждый фрагмент контента как собственный рынок. Пользователи могут делать ставки на NFT, а создатели имеют право принимать предложения и совершать сделки. Эта модель также позволяет выплачивать роялти за перепродажу, гарантируя, что создатели оригинальных произведений продолжают получать выгоду от активности на вторичном рынке.





Механизм роялти при перепродаже: Благодаря своей инновационной системе роялти Zora позволяет владельцам медиа сохранить долю будущих доходов от перепродажи. Это не только стимулирует постоянное создание высококачественного контента, но и обеспечивает инвесторам более стабильную доходность. Это способствует созданию более устойчивой экосистемы, стимулируя рост стоимости медиаактивов в лонге.





Концепция криптомедиа: Zora ввела понятие «криптомедиа» для описания токенизированных мультимедиа – таких как изображения, аудио и видео – защищенных в сети в виде НФТ. Такой подход обеспечивает уникальность, верифицируемость и устойчивость к цензуре. Хотя мультимедиа может быть широко распространено, его происхождение и оригинальная ценность остаются под защитой.









Протокол Zora состоит из трех основных компонентов:





Смарт-контракты Zora: Развернуты в сети Ethereum для облегчения майнинга, проведения торгов и торговли медиаактивами.





Zora Developer Kit (ZDK): SDK на основе TypeScript, который упрощает процесс разработки и интеграции.





Zora Subgraph: Слой индексирования данных и запросов на основе The Graph, обеспечивающий эффективный доступ к данным на ончейн.





Zora также запустила собственную сеть Ethereum 2 уровня – Zora Network, построенную на основе стека OP, которая обеспечивает высокую производительность и низкие комиссии за транзакции.









Zora Network – это блокчейн 2 уровня, разработанный на ОП-стеке Optimism и предназначенный для поддержки NFT и медиа-ориентированных приложений. Его ключевые особенности включают:





Децентрализация и устойчивость к цензуре: Построенная на Ethereum, Zora дает возможность создателям самостоятельно владеть, контролировать и монетизировать свой контент, не полагаясь на централизованные платформы. Ее блокчейн-инфраструктура обеспечивает неизменяемость данных и устойчивость к цензуре.





Проверка уникальности и целостности контента: Для защиты уникальности и целостности медиа Zora использует проверку контрольной суммы SHA-256. Каждый актив содержит два URI-указателя – один для метаданных, другой для самого контента – наряду с соответствующими хэшами, что позволяет прозрачно проверять подлинность в сети.





Поддержка множества представлений значений: Zora поддерживает множество форм представления стоимости, позволяя осуществлять транзакции с любыми токенами ERC-20 на базе Ethereum. Сюда входят стейблкоины, токены для майнинга ликвидности и даже токены управления, связанные с членством в DAO.





Составляемость: Поскольку в основе Zora лежит контент, дизайн Zora способствует композитности – платформы строятся вокруг контента, а не наоборот. Разработчики могут легко интегрировать Zora с другими протоколами блокчейна, открывая широкий спектр творческих и функциональных возможностей.









Zora привлекла к себе внимание, когда команда Base запустила на своей платформе токен «Base is for everyone». Однако ошибки в работе и всеобщая путаница вокруг мемкоинов привели к резкой волатильности цен, вызвав негативную реакцию сообщества.





Несмотря на разногласия, Zora продолжает расти, привлекая все большее сообщество пользователей и разработчиков. Студии и независимые авторы приняли платформу, используя ее инструменты для майнинга, торговли и монетизации NFT. По мере развития экосистемы NFT компания Zora продолжает совершенствовать свои продукты и услуги, чтобы лучше удовлетворять потребности растущей пользовательской базы.









Поскольку экономика платформ и креаторов продолжает развиваться быстрыми темпами, Zora пересматривает способы получения прибыли, используя децентрализованную модель интернет-протокола. Zora – это не просто новый подход к NFT, она позиционирует себя как основополагающую инфраструктуру для креативной экономики Web3.





Партнерство с MEXC, одной из ведущих мировых бирж цифровых активов, придает значительный импульс ее росту. Известная своими сверхнизкими комиссиями, молниеносным исполнением, широким охватом активов и глубокой ликвидностью, MEXC заслужила доверие инвесторов по всему миру. Ее стремление поддерживать новые проекты делает ее идеальной стартовой площадкой для инноваций.





ZORA теперь доступна для торговли на споте и фьючерсах на MEXC, предоставляя пользователям доступ к высокой ликвидности и низким торговым комиссиям , что делает участие в проекте более простым, чем когда-либо.





Как купить ZORA на MEXC:

1. Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт

2. Найдите «ZORA» и выберите торговлю на споте или фьючерсах

3. Выберите тип ордера, введите количество и цену и подтвердите сделку.



