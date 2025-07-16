MEXC официально включила в листинг ZORA для торговли на споте и фьючерсах. В то же время пользователи могут посетить страницу события MEXC Airdrop+ и принять участие в заданиях по депозиту и торговле MEXC официально включила в листинг ZORA для торговли на споте и фьючерсах. В то же время пользователи могут посетить страницу события MEXC Airdrop+ и принять участие в заданиях по депозиту и торговле
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Zora: Перео...дения медиа

Zora: Переосмысливая будущее владения медиа

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новости отрасли
Zora
ZORA$0.081462-10.96%
NFT
NFT$0.0000004193-2.48%
OP
OP$0.4901-32.32%
DAO Maker
DAO$0.0887-17.56%


MEXC официально включила в листинг ZORA для торговли на споте и фьючерсах. В то же время пользователи могут посетить страницу события MEXC Airdrop+ и принять участие в заданиях по депозиту и торговле ZORA, чтобы получить шанс разделить 140 000 USDT.

Zora – это новаторская платформа Web3, созданная для расширения возможностей создателей через децентрализованное владение медиа. С момента своего запуска в 2020 году она превратилась в надежную экосистему, объединяющую NFT-рынок, высокопроизводительную сеть 2 уровня, социальные функции и инструменты, предназначенные для создателей. По своей сути Zora стремится изменить способы создания, распространения и монетизации цифрового контента, вернув контроль над ним в руки тех, кто его создает.

1. История создания и видение протокола Zora


Интернет претерпел значительные изменения с первых дней существования Web 1.0 до более сложной эпохи Web 2.0 – от открытых, но неэффективных систем к высокоэффективным, но все более централизованным платформам. Эта централизация ослабила прямые отношения между создателями и их аудиторией, поскольку крупные платформы контролируют данные пользователей и доступ к ним, фактически монополизируя способы оценки медиа. В то же время безопасность и постоянство цифрового контента остаются неустойчивыми, а частые запреты на доступ к публичным фигурам вызывают серьезные опасения по поводу цензуры и свободного распространения информации.

Протокол Zora появился в ответ на эти вызовы с целью создания универсального протокола для владения медиа. Он позволяет создателям по-настоящему владеть своим контентом и напрямую взаимодействовать с аудиторией, минуя традиционные централизованные платформы. По своей сути Zora представляет собой децентрализованную, устойчивую к цензуре, доступную и принадлежащую пользователям экосистему медиа. Таким образом, она позволяет создателям сохранять контроль над своей работой, решать, как делиться ценностью, и процветать в открытой и прозрачной творческой среде.

Опираясь на бум NFT, Zora быстро привлекла внимание сообщества Web3 своим новым подходом к владению медиа. В мае 2022 года платформа привлекла 50 миллионов долларов в ходе раунда финансирования, возглавляемого Haun Ventures, при поддержке Coinbase Ventures, Kindred Ventures и других компаний, в результате чего ее оценка достигла 600 миллионов долларов. Это финансирование ускорило рост Zora и укрепило ее позиции в качестве ключевого игрока на развивающемся ландшафте NFT.

2. Основные механизмы и технические компоненты протокола Zora


2.1 Основные механизмы


Медиа как рынок: Zora переосмысливает право собственности на медиа, рассматривая каждый фрагмент контента как собственный рынок. Пользователи могут делать ставки на NFT, а создатели имеют право принимать предложения и совершать сделки. Эта модель также позволяет выплачивать роялти за перепродажу, гарантируя, что создатели оригинальных произведений продолжают получать выгоду от активности на вторичном рынке.

Механизм роялти при перепродаже: Благодаря своей инновационной системе роялти Zora позволяет владельцам медиа сохранить долю будущих доходов от перепродажи. Это не только стимулирует постоянное создание высококачественного контента, но и обеспечивает инвесторам более стабильную доходность. Это способствует созданию более устойчивой экосистемы, стимулируя рост стоимости медиаактивов в лонге.

Концепция криптомедиа: Zora ввела понятие «криптомедиа» для описания токенизированных мультимедиа – таких как изображения, аудио и видео – защищенных в сети в виде НФТ. Такой подход обеспечивает уникальность, верифицируемость и устойчивость к цензуре. Хотя мультимедиа может быть широко распространено, его происхождение и оригинальная ценность остаются под защитой.

2.2 Технические компоненты


Протокол Zora состоит из трех основных компонентов:

Смарт-контракты Zora: Развернуты в сети Ethereum для облегчения майнинга, проведения торгов и торговли медиаактивами.

Zora Developer Kit (ZDK): SDK на основе TypeScript, который упрощает процесс разработки и интеграции.

Zora Subgraph: Слой индексирования данных и запросов на основе The Graph, обеспечивающий эффективный доступ к данным на ончейн.

Zora также запустила собственную сеть Ethereum 2 уровня – Zora Network, построенную на основе стека OP, которая обеспечивает высокую производительность и низкие комиссии за транзакции.

3. Технические особенности протокола Zora


Zora Network – это блокчейн 2 уровня, разработанный на ОП-стеке Optimism и предназначенный для поддержки NFT и медиа-ориентированных приложений. Его ключевые особенности включают:

Децентрализация и устойчивость к цензуре: Построенная на Ethereum, Zora дает возможность создателям самостоятельно владеть, контролировать и монетизировать свой контент, не полагаясь на централизованные платформы. Ее блокчейн-инфраструктура обеспечивает неизменяемость данных и устойчивость к цензуре.

Проверка уникальности и целостности контента: Для защиты уникальности и целостности медиа Zora использует проверку контрольной суммы SHA-256. Каждый актив содержит два URI-указателя – один для метаданных, другой для самого контента – наряду с соответствующими хэшами, что позволяет прозрачно проверять подлинность в сети.

Поддержка множества представлений значений: Zora поддерживает множество форм представления стоимости, позволяя осуществлять транзакции с любыми токенами ERC-20 на базе Ethereum. Сюда входят стейблкоины, токены для майнинга ликвидности и даже токены управления, связанные с членством в DAO.

Составляемость: Поскольку в основе Zora лежит контент, дизайн Zora способствует композитности – платформы строятся вокруг контента, а не наоборот. Разработчики могут легко интегрировать Zora с другими протоколами блокчейна, открывая широкий спектр творческих и функциональных возможностей.

4. Споры вокруг токена Zora


Zora привлекла к себе внимание, когда команда Base запустила на своей платформе токен «Base is for everyone». Однако ошибки в работе и всеобщая путаница вокруг мемкоинов привели к резкой волатильности цен, вызвав негативную реакцию сообщества.

Несмотря на разногласия, Zora продолжает расти, привлекая все большее сообщество пользователей и разработчиков. Студии и независимые авторы приняли платформу, используя ее инструменты для майнинга, торговли и монетизации NFT. По мере развития экосистемы NFT компания Zora продолжает совершенствовать свои продукты и услуги, чтобы лучше удовлетворять потребности растущей пользовательской базы.

5. Как купить токены ZORA на MEXC


Поскольку экономика платформ и креаторов продолжает развиваться быстрыми темпами, Zora пересматривает способы получения прибыли, используя децентрализованную модель интернет-протокола. Zora – это не просто новый подход к NFT, она позиционирует себя как основополагающую инфраструктуру для креативной экономики Web3.

Партнерство с MEXC, одной из ведущих мировых бирж цифровых активов, придает значительный импульс ее росту. Известная своими сверхнизкими комиссиями, молниеносным исполнением, широким охватом активов и глубокой ликвидностью, MEXC заслужила доверие инвесторов по всему миру. Ее стремление поддерживать новые проекты делает ее идеальной стартовой площадкой для инноваций.

ZORA теперь доступна для торговли на споте и фьючерсах на MEXC, предоставляя пользователям доступ к высокой ликвидности и низким торговым комиссиям, что делает участие в проекте более простым, чем когда-либо.

Как купить ZORA на MEXC:
1. Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2. Найдите «ZORA» и выберите торговлю на споте или фьючерсах.
3. Выберите тип ордера, введите количество и цену и подтвердите сделку.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое Bitlayer (BTR)? Руководство по Bitcoin-решению 2 уровня нового поколения

Что такое Bitlayer (BTR)? Руководство по Bitcoin-решению 2 уровня нового поколения

В то время как Bitcoin зарекомендовала себя как самая безопасная и децентрализованная сеть блокчейна, ее ограничения в масштабируемости и программируемости становятся все более очевидными. Несмотря на

ИИ × Блокчейн × Наука о данных: Как Codatta меняет экономику данных Web3

ИИ × Блокчейн × Наука о данных: Как Codatta меняет экономику данных Web3

На фоне стремительного сближения технологий блокчейна и ИИ Codatta выступает как революционный децентрализованный протокол данных, решающий одну из ключевых задач Web3 – создание, управление и монетиз

LABUBU: От модных игрушек до мемов – фантастическое путешествие мировой сенсации

LABUBU: От модных игрушек до мемов – фантастическое путешествие мировой сенсации

Даже если вы еще не являетесь владельцем Labubu, скорее всего, вы слышали об этом мировом культурном феномене.1. Что такое Labubu?Labubu, главный герой серии «Монстры», созданной бельгийско-китайским

Блокчейн-инновации: Как Pi Network меняет будущее криптовалют

Блокчейн-инновации: Как Pi Network меняет будущее криптовалют

Вступая в 2025 год, Pi Network находится на переломном этапе, полном возможностей и вызовов. То, что началось как амбициозный эксперимент по мобильному майнингу, превратилось в один из самых обсуждаем

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов