По мере развития технологии Web3 рынок прогнозирования вступает в новую эру трансформации. Zephyr Network, децентрализованная платформа прогнозирования, построенная в сети Solana, использует ИИ и ончеПо мере развития технологии Web3 рынок прогнозирования вступает в новую эру трансформации. Zephyr Network, децентрализованная платформа прогнозирования, построенная в сети Solana, использует ИИ и онче
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Zephyr Netw... сообщества

Zephyr Network (ZEFY): Децентрализованный рынок прогнозирования на базе ИИ для более умных прогнозов сообщества

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
Биткоин
BTC$112,241.63-7.61%
Эфириум
ETH$3,822.2-11.85%
Xphere
XP$0.01319-6.12%
Quack AI
Q$0.020516-20.74%
DAO Maker
DAO$0.0887-17.56%

По мере развития технологии Web3 рынок прогнозирования вступает в новую эру трансформации. Zephyr Network, децентрализованная платформа прогнозирования, построенная в сети Solana, использует ИИ и ончейн инфраструктуру, чтобы переосмыслить концепцию «коллективного разума». Благодаря мощной системе поощрения токенами, удобному пользовательскому интерфейсу и развивающейся экосистеме продуктов, Zephyr быстро становится одним из самых заметных проектов на рынке Web3.

В честь своего роста Zephyr запускает глобальное аирдроп событие с вознаграждением до 150 000$. Эта инициатива предлагает пользователям возможность зарабатывать, работая с платформой. Не пропустите – участвуйте в событии Airdrop+ на MEXC прямо сейчас.

1. Что такое Zephyr Network?


Zephyr Network – это децентрализованная платформа для прогнозирования, которая позволяет пользователям делать прогнозы на такие темы, как криптовалютный рынок, социальные тренды и развлекательные события, и получать вознаграждение за точные прогнозы. Платформа использует модели, основанные на искусственном интеллекте, для вынесения решений и сочетает их с прозрачными механизмами расчетов ончейн для уменьшения предвзятости прогнозов, обеспечивая честную конкуренцию между участниками.

Zephyr отличает низкий входной барьер, четкая структура вознаграждения и сильная модель, основанная на сообществе. Рынок прогнозирования, на котором работает Zephyr, привлек значительное внимание в последние годы и считается одним из наиболее коммерчески перспективных вариантов использования в Web3. Повышая эффективность агрегации информации и предлагая прозрачную, справедливую и не вызывающую доверия систему, он естественным образом соответствует ценностям криптовалютного сообщества.

2. Основные характеристики платформы Zephyr Network

Zephyr Network представляет собой структурированную и удобную для пользователя экосистему продуктов, состоящую из трех основных модулей, которые отвечают различным интересам и склонности к риску:

Рыночный челлендж – Турниры по прогнозированию цен Участники прогнозируют движение цен на основные криптовалюты, такие как BTC и ETH. Результаты прозрачно рассчитываются ончейн, а вознаграждения распределяются автоматически. Этот модуль сочетает в себе геймифицированное участие с реальным потенциалом заработка.
Прогнозирование рентабельности инвестиций IDO – Прогнозирование проектов на ранних стадиях Пользователи прогнозируют рентабельность инвестиций (ROI) предстоящих проектов IDO. Эта функция с высоким риском и высокой отдачей служит как инструментом привлечения пользователей, так и механизмом продвижения в сообществе, предлагая ранним сторонникам шанс получить значительную прибыль.
Экономическая модель Triad – Устойчивая экосистема токенов В основе экосистемы Zephyr лежит замкнутая экономика токенов, сосредоточенная вокруг трех активов: ZEFY, USDZ и Mallow. Эта модель объединяет рынки прогнозирования со стейкингом и развлекательными элементами, стимулируя устойчивое вовлечение пользователей и рост экосистемы.

Вместе эти функции образуют комплексную и масштабируемую структуру, которая открывает путь для будущих модулей, таких как политические прогнозы, прогнозы на спорт и многое другое.

3. Токеномика Zephyr


ZEFY служит основным утилитарным токеном Zephyr Network, функционируя не только как валюта вознаграждения. Он играет важную роль в управлении, стимулах, стейкингах и контроле доступа в экосистеме. Благодаря продуманной модели токеномики Zephyr обеспечивает баланс между ликвидностью и дефицитом, гарантируя гибкость пользователей и ценность токенов в долгосрочной перспективе.

Модуль
Практическое применение
Распределение доходов платформы
Совершайте стейкинг ZEFY, чтобы получать часть комиссий за транзакции и доходов от платформы.
Управление
Держатели могут голосовать по предложениям, чтобы повлиять на будущее направление развития платформы.
Доступ к функционалу
Некоторые передовые инструменты прогнозирования требуют удерживать или оплачивать ZEFY.
Дефляционная модель

Первоначальный налог на транзакции в размере 2% и плановые сжигания токенов помогут сдержать инфляцию.
Стимулы для сообщества

Награды таблицы лидеров, аирдропы за выполнение заданий и бонусы за прохождение кампании выплачиваются в ZEFY

Кроме того, ожидается, что ZEFY будет включена в листинг крупнейших бирж, в том числе MEXC, что повысит ее ликвидность и подверженность влиянию рынка, а также укрепит механизм определения стоимости.

4. Как принять участие в аирдропе Zephyr


Чтобы стимулировать подлинное участие сообщества, Zephyr запускает двойную кампанию по аирдропу на Zealy и официальном сайте MEXC. Выполняя задания по депозиту и торговле ZEFY, пользователи могут заработать очки в таблице лидеров XP и побороться за привлекательные вознаграждения.

Задания делятся на две основные категории:

  • Задания на платформе: Такие действия, как регистрация, прогнозирование, создание групп и стейкинг токенов.
  • Социальные задания: Подписка на каналы в социальных сетях, приглашение друзей, публикация контента и участие в взаимодействиях с сообществом.

К кампании легко присоединиться – пользователям достаточно подключить свой кошелек и выполнить основные действия, чтобы начать зарабатывать баллы. Новые пользователи могут быстро принять участие в кампании и получить удовольствие от игры и заработка.

5. Дорожная карта стратегического развития Zephyr


Zephyr стремится к устойчивому и долгосрочному росту, а не к краткосрочным спекуляциям. Официальная дорожная карта проекта описывает четко определенную стратегию, ориентированную как на технологический прогресс, так и на расширение прав и возможностей сообщества:

Q1 2025: Zephyr планирует запустить расширенные модули прогнозирования, внедрить функцию торговли копи-трейдинга, улучшить пользовательский интерфейс и разместить токен ZEFY на централизованных биржах.

Q2 2025: Zephyr планирует выпустить специальное мобильное приложение, выйти на новые рынки прогнозирования, такие как эспорт и политические события, открыть доступ к части собственных моделей ИИ и создать систему управления на основе DAO.

Философия разработки Zephyr, основанная на совершенствовании основной функциональности при постепенной децентрализации управления, является примером продуманного и масштабируемого подхода к созданию Web3.

6. Заключение


Zephyr Network открывает новую эру децентрализованных рынков прогнозирования, сочетая передовые технологии ИИ с продуманной моделью поощрения токенов. Платформа предлагает прозрачный, справедливый и увлекательный опыт работы с Web3, который рассчитан на широкий круг участников – от любителей прогнозов и пользователей Web3 до опытных криптоинвесторов.

Находясь на ранней стадии разработки, Zephyr предоставляет отличную возможность присоединиться к растущей экосистеме в рамках проводимой кампании по аирдропу. Благодаря низким барьерам для входа и большому потенциалу в долгосрочной перспективе, раннее участие позволяет пользователям познакомиться с перспективным проектом и раскрыть потенциальную будущую стоимость.
Сейчас время действовать. Присоединяйтесь к MEXC сегодня, займите свою позицию с ZEFY, получите свои аирдроп вознаграждения и обеспечьте себе место на передовой этой инновационной экосистемы.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов