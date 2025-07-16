Zephyr Network (ZEFY): Децентрализованный рынок прогнозирования на базе ИИ для более умных прогнозов сообщества

По мере развития технологии Web3 рынок прогнозирования вступает в новую эру трансформации. Zephyr Network , децентрализованная платформа прогнозирования, построенная в сети Solana, использует ИИ и ончейн инфраструктуру, чтобы переосмыслить концепцию «коллективного разума». Благодаря мощной системе поощрения токенами, удобному пользовательскому интерфейсу и развивающейся экосистеме продуктов, Zephyr быстро становится одним из самых заметных проектов на рынке Web3.





В честь своего роста Zephyr запускает глобальное аирдроп событие с вознаграждением до 150 000$. Эта инициатива предлагает пользователям возможность зарабатывать, работая с платформой.









Zephyr Network – это децентрализованная платформа для прогнозирования, которая позволяет пользователям делать прогнозы на такие темы, как криптовалютный рынок, социальные тренды и развлекательные события, и получать вознаграждение за точные прогнозы. Платформа использует модели, основанные на искусственном интеллекте, для вынесения решений и сочетает их с прозрачными механизмами расчетов ончейн для уменьшения предвзятости прогнозов, обеспечивая честную конкуренцию между участниками.





Zephyr отличает низкий входной барьер, четкая структура вознаграждения и сильная модель, основанная на сообществе. Рынок прогнозирования, на котором работает Zephyr, привлек значительное внимание в последние годы и считается одним из наиболее коммерчески перспективных вариантов использования в Web3. Повышая эффективность агрегации информации и предлагая прозрачную, справедливую и не вызывающую доверия систему, он естественным образом соответствует ценностям криптовалютного сообщества.





Zephyr Network представляет собой структурированную и удобную для пользователя экосистему продуктов, состоящую из трех основных модулей, которые отвечают различным интересам и склонности к риску:





Рыночный челлендж – Турниры по прогнозированию цен Участники прогнозируют движение цен на основные криптовалюты, такие как BTC и ETH. Результаты прозрачно рассчитываются ончейн, а вознаграждения распределяются автоматически. Этот модуль сочетает в себе геймифицированное участие с реальным потенциалом заработка.

Прогнозирование рентабельности инвестиций IDO – Прогнозирование проектов на ранних стадиях Пользователи прогнозируют рентабельность инвестиций (ROI) предстоящих проектов IDO. Эта функция с высоким риском и высокой отдачей служит как инструментом привлечения пользователей, так и механизмом продвижения в сообществе, предлагая ранним сторонникам шанс получить значительную прибыль.

Экономическая модель Triad – Устойчивая экосистема токенов В основе экосистемы Zephyr лежит замкнутая экономика токенов, сосредоточенная вокруг трех активов: ZEFY, USDZ и Mallow. Эта модель объединяет рынки прогнозирования со стейкингом и развлекательными элементами, стимулируя устойчивое вовлечение пользователей и рост экосистемы.





Вместе эти функции образуют комплексную и масштабируемую структуру, которая открывает путь для будущих модулей, таких как политические прогнозы, прогнозы на спорт и многое другое.









ZEFY служит основным утилитарным токеном Zephyr Network, функционируя не только как валюта вознаграждения. Он играет важную роль в управлении, стимулах, стейкингах и контроле доступа в экосистеме. Благодаря продуманной модели токеномики Zephyr обеспечивает баланс между ликвидностью и дефицитом, гарантируя гибкость пользователей и ценность токенов в долгосрочной перспективе.





Модуль Практическое применение Распределение доходов платформы Совершайте стейкинг ZEFY, чтобы получать часть комиссий за транзакции и доходов от платформы. Управление Держатели могут голосовать по предложениям, чтобы повлиять на будущее направление развития платформы. Доступ к функционалу Некоторые передовые инструменты прогнозирования требуют удерживать или оплачивать ZEFY. Дефляционная модель

Первоначальный налог на транзакции в размере 2% и плановые сжигания токенов помогут сдержать инфляцию. Стимулы для сообщества

Награды таблицы лидеров, аирдропы за выполнение заданий и бонусы за прохождение кампании выплачиваются в ZEFY





Кроме того, ожидается, что ZEFY будет включена в листинг крупнейших бирж, в том числе MEXC, что повысит ее ликвидность и подверженность влиянию рынка, а также укрепит механизм определения стоимости.









Чтобы стимулировать подлинное участие сообщества, Zephyr запускает двойную кампанию по аирдропу на Zealy и официальном сайте MEXC . Выполняя задания по депозиту и торговле ZEFY , пользователи могут заработать очки в таблице лидеров XP и побороться за привлекательные вознаграждения.





Задания делятся на две основные категории:





Задания на платформе: Такие действия, как регистрация, прогнозирование, создание групп и стейкинг токенов.

Социальные задания: Подписка на каналы в социальных сетях, приглашение друзей, публикация контента и участие в взаимодействиях с сообществом.





К кампании легко присоединиться – пользователям достаточно подключить свой кошелек и выполнить основные действия, чтобы начать зарабатывать баллы. Новые пользователи могут быстро принять участие в кампании и получить удовольствие от игры и заработка.









Zephyr стремится к устойчивому и долгосрочному росту, а не к краткосрочным спекуляциям. Официальная дорожная карта проекта описывает четко определенную стратегию, ориентированную как на технологический прогресс, так и на расширение прав и возможностей сообщества:





Q1 2025: Zephyr планирует запустить расширенные модули прогнозирования, внедрить функцию торговли копи-трейдинга, улучшить пользовательский интерфейс и разместить токен ZEFY на централизованных биржах.





Q2 2025: Zephyr планирует выпустить специальное мобильное приложение, выйти на новые рынки прогнозирования, такие как эспорт и политические события, открыть доступ к части собственных моделей ИИ и создать систему управления на основе DAO.





Философия разработки Zephyr, основанная на совершенствовании основной функциональности при постепенной децентрализации управления, является примером продуманного и масштабируемого подхода к созданию Web3.









Zephyr Network открывает новую эру децентрализованных рынков прогнозирования, сочетая передовые технологии ИИ с продуманной моделью поощрения токенов. Платформа предлагает прозрачный, справедливый и увлекательный опыт работы с Web3, который рассчитан на широкий круг участников – от любителей прогнозов и пользователей Web3 до опытных криптоинвесторов.





Находясь на ранней стадии разработки, Zephyr предоставляет отличную возможность присоединиться к растущей экосистеме в рамках проводимой кампании по аирдропу. Благодаря низким барьерам для входа и большому потенциалу в долгосрочной перспективе, раннее участие позволяет пользователям познакомиться с перспективным проектом и раскрыть потенциальную будущую стоимость.

Сейчас время действовать. Присоединяйтесь к MEXC сегодня , займите свою позицию с ZEFY, получите свои аирдроп вознаграждения и обеспечьте себе место на передовой этой инновационной экосистемы.





