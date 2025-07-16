Объяснение YieldNest (YND): Исследование нового механизма повышения доходности для рестейкинга Ethereum

По мере развития экономики стейкинга Ethereum, эффективное управление активами в стейкинге и повышение доходности стали ключевыми темами в мире DeFi. YieldNest возникла для удовлетворения этой потребности. Будучи платформой для агрегации доходности, ориентированной на LSDfi (Финансы на основе производных ликвидного стейкинга), YieldNest стремится раскрыть всю ценность застейканных Ethereum-активов с помощью модульных стратегий и механизмов автоматической ребалансировки.









YieldNest – это интеллектуальная платформа управления активами, специализирующаяся на рестейкинге производных токенов ликвидного стейкинга (LSD), основанных на Ethereum . Путем интеграции с EigenLayer и рядом популярных LSD-протоколов, таких как Lido, Ether.fi и Renzo, платформа автоматически конвертирует LSD-активы пользователей в токены на основе стратегий (называемые yToken), которые можно повторно застейкать, объединять и использовать для устойчивого компаундирования. Это обеспечивает более эффективный и безопасный способ получения доходности для пользователей.





Миссия YieldNest заключается в создании модульной, автоматизированной и высокозащищенной инфраструктуры рестейкинга LSDFi, позволяющей пользователям максимизировать доходность без ущерба для безопасности.





Основные моменты платформы включают:





Автоматизированные стратегии рестейкинга: Бесшовная интеграция с протоколами EigenLayer и LSD, никаких ручных операций не требуется.

Хранилище институционального уровня: Сотрудничество с Sygnum Bank, Fireblocks и другими компаниями для безопасного хранения активов.

Модульная архитектура: Настраиваемые модули стратегий, поддерживающие интеграцию нескольких активов и нескольких протоколов.

Гибкое и прозрачное управление: Управление сообществом и обновление стратегий с помощью токена YND.









Суть YieldNest заключается в механизме стратегии и модели yTokens, построенных на модульной основе с автоматизацией ончейн, что позволяет пользователям легко участвовать в продвинутых стратегиях доходности LSDfi. Давайте рассмотрим три основных компонента.









Когда пользователи вносят в YieldNest такие LSD-активы, как stETH, weETH или ezETH, они автоматически конвертируются в yTokens (например, yETH). Каждый yToken представляет собой уникальную интеллектуальную стратегию рестейкинга, которая постоянно реинвестирует прибыль для усиления компаундирования, при этом прозрачно фиксируя состав активов и доходность.





Ключевые особенности yTokens:





Представляют собой долю в диверсифицированном портфеле стратегий рестейкинга

Ончейн представление об источниках дохода и распределении активов

Будущая поддержка дополнительных LSD и кроссчейн-развертывания









Ключевое преимущество YieldNest – модульная система стратегий, разработанная для интеграции с различными протоколами LSD и AVS (Услуги активной валидации). Он динамически настраивает конфигурации на основе профилей риска, весов протоколов и параметров оптимизации доходности, чтобы сбалансировать производительность и безопасность.





Уровень стратегии позволяет:





Автоматизированный выбор оптимальных комбинаций стейкинга с учетом риска и вознаграждения

Нативная интеграция с EigenLayer для получения вознаграждений AVS

Расширяемые кастодиальные услуги для DAO, фондов и учреждений









В условиях, когда протоколы рестейкинга неоднократно терпели неудачу, YieldNest ставит безопасность превыше всего. Стратегии хранения включают:





Интеграция с надежными хранилищами: Партнерство с Sygnum Bank, Fireblocks и другими кастодианами первого уровня

Мультиподпись и разделение разрешений: Ключевые контракты регулируются мультиподписью, а для обновления стратегии требуется одобрение DAO

Прозрачные аудиты: Все стратегии доступны для просмотра ончейн и проходят аудит третьей стороной (например, OtterSec)









YieldNest использует модель с двумя токенами: YND (нативный утилитарный и управляющий токен) и veYND (эскроу-токен для голосования). Вместе они составляют основу механизмов управления и стимулирования YieldNest, балансируя между краткосрочными стимулами и долгосрочным стратегическим участием.









YND – нативный токен YieldNest с общим объемом предложения 1 миллиард. Ключевые сценарии использования включают:





Управление: YND может быть заблокирован для участия в управлении с помощью минтинга veYND

Разделение доходов: Заблокированные YND генерируют veYND, позволяя держателям получать долю от комиссии платформы

Экосистемные стимулы: Используется для стратегического партнерства, вознаграждения за рестейкинг, аирдропы и многое другое





YND будут распределяться постепенно с помощью программ стимулирования, чтобы обеспечить справедливый запуск и контролировать инфляцию.









veYND (Эскроу для голосования YND) – это непередаваемый токен, представляющий собой заблокированные YND. Вдохновленные моделью veToken от Curve, пользователи блокируют YND на период (минимум 1 неделя, до 1 года), чтобы получить veYND.





Более длительная блокировка = больше veYND

veYND уменьшается по мере сокращения периода блокировки

Используется для управления, распределения доходов и голосования по стратегии





Это направляет стимулы пользователей на долгосрочный рост платформы и препятствует краткосрочным спекуляциям.









Держатели veYND могут голосовать по широкому кругу вопросов управления, включая:





Выбор стратегии yToken и настройка параметров

Протокольные структуры комиссии и правила распределения

Предложения по новым активам, планам стимулирования и развитию экосистемы





Управление осуществляется ончейн для обеспечения прозрачности и расширения прав и возможностей пользователей.









YieldNest получает доход от вознаграждений за рестейкинг, комиссий за управление стратегиями и торговых комиссий. Часть средств перераспределяется между держателями VeYND в качестве долгосрочных поощрений:





Распределение комиссии за протокол: Держатели veYND получают пропорциональную долю дохода от протокола

Дополнительные стимулы: Токены YND распределяются на основе веса veYND для поощрения долгосрочных сторонников

Механизм повышения: Держатели veYND получают более высокие весовые коэффициенты доходности yToken









Чтобы стимулировать первых участников, YieldNest запускает кампанию Y-Airdrop, в рамках которой начисляются баллы YND:





Пользовательский рестейкинг с помощью EigenLayer

Держатели LSD, которые вносят депозит в стратегии yToken

Участники заданий для сообщества и рекламных кампаний





После проведения События генерации токенов (TGE) эти баллы можно будет обменять на токены YND, что укрепит единство сообщества.









YieldNest была запущена в конце 2023 года. В ее команду входят ветераны Ethereum Avalanche , StarkWare и BitDAO, обладающие глубоким опытом в области DeFi, стейкинга и ончейн-финансирования.





Основные этапы:





1 квартал 2024: Тестирование основной сети и проверка стратегии

2 квартал 2024: Привлекла 3,5 млн $ в виде начального финансирования от GSR, Bankless Ventures, Figment Capital и других.

3 квартал 2024: Официальный запуск программы yETH и баллов сообщества









YieldNest продолжает расширять экосистему рестейкинга LSDfi. Планы на будущее включают:





Запуск новых стратегий yToken (например, weETH, sfrxETH)

Расширение поддержки кросс-чейн (L2, EigenDA, роллапы Ethereum)

Поощрительный план YND 2.0 (казна сообщества, вознаграждение за долгосрочный стейкинг)

Модульные инструменты управления активами для DAO и институциональных инвесторов

Образовательные инициативы через Академию YieldNest, направленные на повышение грамотности управления









С ростом инфраструктуры рестейкинга, такой как EigenLayer, платформы стратегий, подобные YieldNest, могут стать следующим рубежом после LST. Архитектура YieldNest (модульные хранилища NestVault, ликвидный производный стейкинг и интеллектуальное управление стратегиями) делает ее сильным претендентом на то, чтобы соединить профессиональных и розничных пользователей, открывая возможность массового внедрения в пространство рестейкинга.





