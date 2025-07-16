По мере развития экономики стейкинга Ethereum, эффективное управление активами в стейкинге и повышение доходности стали ключевыми темами в мире DeFi. YieldNest возникла для удовлетворения этой потребнПо мере развития экономики стейкинга Ethereum, эффективное управление активами в стейкинге и повышение доходности стали ключевыми темами в мире DeFi. YieldNest возникла для удовлетворения этой потребн
Объяснение YieldNest (YND): Исследование нового механизма повышения доходности для рестейкинга Ethereum

По мере развития экономики стейкинга Ethereum, эффективное управление активами в стейкинге и повышение доходности стали ключевыми темами в мире DeFi. YieldNest возникла для удовлетворения этой потребности. Будучи платформой для агрегации доходности, ориентированной на LSDfi (Финансы на основе производных ликвидного стейкинга), YieldNest стремится раскрыть всю ценность застейканных Ethereum-активов с помощью модульных стратегий и механизмов автоматической ребалансировки.

1. Что такое YieldNest?


YieldNest – это интеллектуальная платформа управления активами, специализирующаяся на рестейкинге производных токенов ликвидного стейкинга (LSD), основанных на Ethereum. Путем интеграции с EigenLayer и рядом популярных LSD-протоколов, таких как Lido, Ether.fi и Renzo, платформа автоматически конвертирует LSD-активы пользователей в токены на основе стратегий (называемые yToken), которые можно повторно застейкать, объединять и использовать для устойчивого компаундирования. Это обеспечивает более эффективный и безопасный способ получения доходности для пользователей.

Миссия YieldNest заключается в создании модульной, автоматизированной и высокозащищенной инфраструктуры рестейкинга LSDFi, позволяющей пользователям максимизировать доходность без ущерба для безопасности.

Основные моменты платформы включают:

  • Автоматизированные стратегии рестейкинга: Бесшовная интеграция с протоколами EigenLayer и LSD, никаких ручных операций не требуется.
  • Хранилище институционального уровня: Сотрудничество с Sygnum Bank, Fireblocks и другими компаниями для безопасного хранения активов.
  • Модульная архитектура: Настраиваемые модули стратегий, поддерживающие интеграцию нескольких активов и нескольких протоколов.
  • Гибкое и прозрачное управление: Управление сообществом и обновление стратегий с помощью токена YND.

2. Основные характеристики и архитектура YieldNest


Суть YieldNest заключается в механизме стратегии и модели yTokens, построенных на модульной основе с автоматизацией ончейн, что позволяет пользователям легко участвовать в продвинутых стратегиях доходности LSDfi. Давайте рассмотрим три основных компонента.

2.1 yTokens: Структурированные активы рестейкинга с доходностью


Когда пользователи вносят в YieldNest такие LSD-активы, как stETH, weETH или ezETH, они автоматически конвертируются в yTokens (например, yETH). Каждый yToken представляет собой уникальную интеллектуальную стратегию рестейкинга, которая постоянно реинвестирует прибыль для усиления компаундирования, при этом прозрачно фиксируя состав активов и доходность.

Ключевые особенности yTokens:

  • Представляют собой долю в диверсифицированном портфеле стратегий рестейкинга
  • Ончейн представление об источниках дохода и распределении активов
  • Будущая поддержка дополнительных LSD и кроссчейн-развертывания

2.2 Стратегический механизм


Ключевое преимущество YieldNest – модульная система стратегий, разработанная для интеграции с различными протоколами LSD и AVS (Услуги активной валидации). Он динамически настраивает конфигурации на основе профилей риска, весов протоколов и параметров оптимизации доходности, чтобы сбалансировать производительность и безопасность.

Уровень стратегии позволяет:

  • Автоматизированный выбор оптимальных комбинаций стейкинга с учетом риска и вознаграждения
  • Нативная интеграция с EigenLayer для получения вознаграждений AVS
  • Расширяемые кастодиальные услуги для DAO, фондов и учреждений

2.3 Безопасность и хранение: Создание институционального доверия


В условиях, когда протоколы рестейкинга неоднократно терпели неудачу, YieldNest ставит безопасность превыше всего. Стратегии хранения включают:

  • Интеграция с надежными хранилищами: Партнерство с Sygnum Bank, Fireblocks и другими кастодианами первого уровня
  • Мультиподпись и разделение разрешений: Ключевые контракты регулируются мультиподписью, а для обновления стратегии требуется одобрение DAO
  • Прозрачные аудиты: Все стратегии доступны для просмотра ончейн и проходят аудит третьей стороной (например, OtterSec)

3. Токеномика YieldNest


YieldNest использует модель с двумя токенами: YND (нативный утилитарный и управляющий токен) и veYND (эскроу-токен для голосования). Вместе они составляют основу механизмов управления и стимулирования YieldNest, балансируя между краткосрочными стимулами и долгосрочным стратегическим участием.

3.1 YND: Токен основной полезности


YND – нативный токен YieldNest с общим объемом предложения 1 миллиард. Ключевые сценарии использования включают:

  • Управление: YND может быть заблокирован для участия в управлении с помощью минтинга veYND
  • Разделение доходов: Заблокированные YND генерируют veYND, позволяя держателям получать долю от комиссии платформы
  • Экосистемные стимулы: Используется для стратегического партнерства, вознаграждения за рестейкинг, аирдропы и многое другое

YND будут распределяться постепенно с помощью программ стимулирования, чтобы обеспечить справедливый запуск и контролировать инфляцию.

3.2 veYND: Управление и стимулирование


veYND (Эскроу для голосования YND) – это непередаваемый токен, представляющий собой заблокированные YND. Вдохновленные моделью veToken от Curve, пользователи блокируют YND на период (минимум 1 неделя, до 1 года), чтобы получить veYND.

  • Более длительная блокировка = больше veYND
  • veYND уменьшается по мере сокращения периода блокировки
  • Используется для управления, распределения доходов и голосования по стратегии

Это направляет стимулы пользователей на долгосрочный рост платформы и препятствует краткосрочным спекуляциям.

3.3 Управление: Стратегический суверенитет сообщества


Держатели veYND могут голосовать по широкому кругу вопросов управления, включая:

  • Выбор стратегии yToken и настройка параметров
  • Протокольные структуры комиссии и правила распределения
  • Предложения по новым активам, планам стимулирования и развитию экосистемы

Управление осуществляется ончейн для обеспечения прозрачности и расширения прав и возможностей пользователей.

3.4 Распределение доходов: Возврат комиссии и вознаграждение за стейкинг


YieldNest получает доход от вознаграждений за рестейкинг, комиссий за управление стратегиями и торговых комиссий. Часть средств перераспределяется между держателями VeYND в качестве долгосрочных поощрений:

  • Распределение комиссии за протокол: Держатели veYND получают пропорциональную долю дохода от протокола
  • Дополнительные стимулы: Токены YND распределяются на основе веса veYND для поощрения долгосрочных сторонников
  • Механизм повышения: Держатели veYND получают более высокие весовые коэффициенты доходности yToken

3.5 Y-Airdrop и стимулы для запуска


Чтобы стимулировать первых участников, YieldNest запускает кампанию Y-Airdrop, в рамках которой начисляются баллы YND:

  • Пользовательский рестейкинг с помощью EigenLayer
  • Держатели LSD, которые вносят депозит в стратегии yToken
  • Участники заданий для сообщества и рекламных кампаний

После проведения События генерации токенов (TGE) эти баллы можно будет обменять на токены YND, что укрепит единство сообщества.

4. Сроки разработки и финансирование


YieldNest была запущена в конце 2023 года. В ее команду входят ветераны Ethereum, Avalanche, StarkWare и BitDAO, обладающие глубоким опытом в области DeFi, стейкинга и ончейн-финансирования.

Основные этапы:

  • 1 квартал 2024: Тестирование основной сети и проверка стратегии
  • 2 квартал 2024: Привлекла 3,5 млн $ в виде начального финансирования от GSR, Bankless Ventures, Figment Capital и других.
  • 3 квартал 2024: Официальный запуск программы yETH и баллов сообщества

5. Дорожная карта будущего


YieldNest продолжает расширять экосистему рестейкинга LSDfi. Планы на будущее включают:

  • Запуск новых стратегий yToken (например, weETH, sfrxETH)
  • Расширение поддержки кросс-чейн (L2, EigenDA, роллапы Ethereum)
  • Поощрительный план YND 2.0 (казна сообщества, вознаграждение за долгосрочный стейкинг)
  • Модульные инструменты управления активами для DAO и институциональных инвесторов
  • Образовательные инициативы через Академию YieldNest, направленные на повышение грамотности управления

6. Как купить токены YND на MEXC?


С ростом инфраструктуры рестейкинга, такой как EigenLayer, платформы стратегий, подобные YieldNest, могут стать следующим рубежом после LST. Архитектура YieldNest (модульные хранилища NestVault, ликвидный производный стейкинг и интеллектуальное управление стратегиями) делает ее сильным претендентом на то, чтобы соединить профессиональных и розничных пользователей, открывая возможность массового внедрения в пространство рестейкинга.

Токены YND теперь доступны на MEXC. Для торговли:

  • Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт
  • Найдите «YND» в строке поиска, чтобы получить доступ к спотовой или фьючерсной торговле
  • Выберите тип ордера, введите сумму/цену и завершите сделку

Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы присоединиться к акции YND и получить дополнительные награды!

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

