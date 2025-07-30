Сильный отскок XTZ: Входит ли Tezos в новый цикл на фоне запуска Etherlink и интереса со стороны институциональных инвесторов?

Tezos (XTZ) недавно привлек внимание рынка благодаря сильной динамике цен. Под влиянием запуска своего решения 2 уровня Etherlink и возобновления динамики инноваций в области децентрализованных финансов (DeFi) XTZ за последние две недели резко вырос. Согласно рыночным данным MEXC , XTZ начал свое ралли на уровне около 0,68$, пробил ключевую зону сопротивления 0,75$-0,81$ и стабильно удерживал свои позиции. 20 июля он даже показал однодневный скачок почти на 10%, достигнув отметки 1,22$.

















Tezos – это децентрализованная блокчейн-платформа с открытым исходным кодом, разработанная для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps). Первоначально предложенный Артуром Брейтманом в 2014 году, проект привлек около 232 миллионов долларов в 2017 году и официально запустил свою основную сеть в сентябре 2018 года.





Известный своей самокорректирующейся архитектурой и энергоэффективным механизмом консенсуса, Tezos позволяет осуществлять беспрепятственные обновления ончейн без необходимости проведения разрушительных хард-форков. Его надежная модель управления и акцент на безопасности и удобстве использования делают его устойчивой и ценной платформой для создания децентрализованных приложений и получения пассивного дохода.













Tezos представляет уникальную модель управления ончейн, которая позволяет членам сообщества напрямую голосовать по предложениям об обновлении протокола. Этот механизм самокорректировки устраняет необходимость в разрушительных хард-форках, вызванных техническими разногласиями, обеспечивая стабильность сети и ее непрерывное развитие.









Tezos использует механизм консенсуса Liquid Proof-of-Stake (LPoS) – ликвидное доказательство доли владения. Любой пользователь, удерживающий 8 000 XTZ, может стать валидатором блоков (называемым «бейкером» или Baker) и участвовать в поддержании консенсуса сети, зарабатывая вознаграждение. Обычные пользователи также могут делегировать свои токены бейкерам, чтобы получать пассивный доход за счет стейкинга.









Tezos использует язык программирования Michelson, который поддерживает формальную верификацию – математический метод, позволяющий проверить правильность смарт-контрактов перед их развертыванием. Это значительно повышает безопасность, особенно в финансовых приложениях с высокими ставками, где надежность имеет решающее значение.













Модель управления Tezos является одной из его основных сильных сторон. Процесс обновления протокола проходит в четыре этапа: предложение, изучение, тестирование и продвижение, каждый из которых регулируется голосованием держателей токенов. Этот саморазвивающийся механизм позволяет Tezos быстро адаптироваться к изменениям рынка и технологическим достижениям, сводя к минимуму риск спорных хард-форков. Например, крупные обновления, такие как Tenderbake , были реализованы без перебоев в работе сети, что демонстрирует надежную обновляемость платформы. Такая модель управления повышает долгосрочную стабильность платформы и укрепляет доверие держателей.









Tezos использует формальную верификацию для математической проверки смарт-контрактов перед их развертыванием. Это обеспечивает более высокую логическую целостность и устойчивость к атакам, значительно снижая риск появления ошибок и уязвимостей. Такой уровень безопасности особенно важен для финансовых приложений, таких как платформы DeFi , где защита активов пользователей имеет первостепенное значение.









Tezos обладает модульной архитектурой, которая позволяет разработчикам легко добавлять или изменять функциональные возможности без необходимости хард-форка всей сети. Такая гибкость способствует инновациям в экосистеме Tezos, привлекая все больше разработчиков для создания dApp и инструментов на этой платформе. Кроме того, с внедрением решений 2 уровня, таких как Etherlink, масштабируемость Tezos была значительно улучшена, что делает его подходящим для крупномасштабных коммерческих приложений.









Экосистема Tezos продолжает процветать, охватывая различные секторы, включая DeFi, игры, цифровое искусство и предметы коллекционирования. Все больше проектов выбирают Tezos в качестве платформы для разработки не только из-за ее технических преимуществ, но и благодаря активному сообществу и надежным ресурсам поддержки. Это разнообразие экосистемы обеспечивает прочную основу для долгосрочного роста Tezos.









Etherlink – это первый EVM-совместимый роллап смарт-контрактов 2 уровня, построенный на Tezos и развернутый непосредственно в основной сети в виде встроенного (нативно встроенного) решения. Он устраняет необходимость в централизованных мостах, значительно повышая безопасность сети.





Hardhat, The Graph и Ключевые особенности включают время подтверждения менее секунды, сверхнизкие комиссии за транзакции, полную некастодиальную работу и высокую совместимость с нормативными требованиями 2 уровня. Etherlink поддерживает основные инструменты инфраструктуры и разработки Ethereum, такие как MetaMask LayerZero , что обеспечивает беспроблемную миграцию экосистем разработчиков. Это позволяет Tezos привлечь значительное количество команд и проектов, работающих на Ethereum.













В последнее время мировой рынок криптовалют демонстрирует признаки широкого восстановления. Как лидер рынка, ценовые колебания BTC играют ключевую роль в формировании общего настроения инвесторов. В связи с перемещением капитала в сторону токенов с прочной технической базой и реальными сценариями использования, платформенные токены, такие как XTZ, привлекают все больше внимания. Tezos, в частности, выделяется благодаря своей надежной технологии и расширяющейся экосистеме.













С момента запуска Etherlink получил широкое признание за значительное повышение производительности сети Tezos. В середине июля 2025 года протоколы DeFi mMEV и mRe7YIELD, разработанные Midas, были официально развернуты на Etherlink. Их совокупная общая заблокированная стоимость (TVL) быстро превысила 11 миллионов долларов, продемонстрировав сильную привлекательность для капитала и еще больше усилив внимание рынка к Tezos.









По мере того как Etherlink вступает в стабильную фазу работы, развертывание институциональных DeFi-проектов, таких как Midas, привлекло значительные институциональные инвестиции в экосистему Tezos. Этот приток высококачественного капитала оказал ощутимую поддержку цене XTZ, способствуя резкому росту цен и значительному техническому прорыву.









Tezos создал прочную основу для своего нативного токена XTZ благодаря уникальной системе управления ончейн, надежной архитектуре безопасности, энергоэффективному консенсусу PoS и быстро расширяющейся экосистеме. Недавний запуск Etherlink не только повышает масштабируемость Tezos, но и открывает новый канал для трафика, совместимого с EVM, ускоряя его расширение в сектор DeFi.





Хотя недавнее ралли XTZ может столкнуться с краткосрочными техническими коррекциями, его долгосрочный потенциал остается сильным при условии, что инфраструктура 2 уровня будет продолжать улучшаться, институциональный капитал будет продолжать поступать, а развитие экосистемы сохранит динамику. Для потенциальных инвесторов ключевым фактором для эффективного позиционирования будет управление рисками, мониторинг технических моделей и отслеживание важных событий в экосистеме. Как только появится четкий сигнал о новой фазе роста, XTZ может войти в настоящий цикл переоценки.









