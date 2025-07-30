Сильный отскок XTZ: Входит ли Tezos в новый цикл на фоне запуска Etherlink и интереса со стороны институциональных инвесторов?

Tezos (XTZ) недавно привлек внимание рынка благодаря сильной динамике цен. Под влиянием запуска своего решения 2 уровня Etherlink и возобновления динамики инноваций в области децентрализованных финансов (DeFi) XTZ за последние две недели резко вырос. Согласно рыночным данным MEXC, XTZ начал свое ралли на уровне около 0,68$, пробил ключевую зону сопротивления 0,75$-0,81$ и стабильно удерживал свои позиции. 20 июля он даже показал однодневный скачок почти на 10%, достигнув отметки 1,22$. Tezos – это децентрализованная блокчейн-платформа с открытым исходным кодом, разработанная для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps). Первоначально предложенный Артуром Брейтманом в 2014 году, проект привлек около 232 миллионов долларов в 2017 году и официально запустил свою основную сеть в сентябре 2018 года.
Известный своей самокорректирующейся архитектурой и энергоэффективным механизмом консенсуса, Tezos позволяет осуществлять беспрепятственные обновления ончейн без необходимости проведения разрушительных хард-форков. Его надежная модель управления и акцент на безопасности и удобстве использования делают его устойчивой и ценной платформой для создания децентрализованных приложений и получения пассивного дохода.
Tezos представляет уникальную модель управления ончейн, которая позволяет членам сообщества напрямую голосовать по предложениям об обновлении протокола. Этот механизм самокорректировки устраняет необходимость в разрушительных хард-форках, вызванных техническими разногласиями, обеспечивая стабильность сети и ее непрерывное развитие.
Tezos использует механизм консенсуса Liquid Proof-of-Stake (LPoS) – ликвидное доказательство доли владения. Любой пользователь, удерживающий 8 000 XTZ, может стать валидатором блоков (называемым «бейкером» или Baker) и участвовать в поддержании консенсуса сети, зарабатывая вознаграждение. Обычные пользователи также могут делегировать свои токены бейкерам, чтобы получать пассивный доход за счет стейкинга.
Tezos использует язык программирования Michelson, который поддерживает формальную верификацию – математический метод, позволяющий проверить правильность смарт-контрактов перед их развертыванием. Это значительно повышает безопасность, особенно в финансовых приложениях с высокими ставками, где надежность имеет решающее значение.
Модель управления Tezos является одной из его основных сильных сторон. Процесс обновления протокола проходит в четыре этапа: предложение, изучение, тестирование и продвижение, каждый из которых регулируется голосованием держателей токенов. Этот саморазвивающийся механизм позволяет Tezos быстро адаптироваться к изменениям рынка и технологическим достижениям, сводя к минимуму риск спорных хард-форков. Например, крупные обновления, такие как Tenderbake, были реализованы без перебоев в работе сети, что демонстрирует надежную обновляемость платформы. Такая модель управления повышает долгосрочную стабильность платформы и укрепляет доверие держателей. Tezos использует формальную верификацию для математической проверки смарт-контрактов перед их развертыванием. Это обеспечивает более высокую логическую целостность и устойчивость к атакам, значительно снижая риск появления ошибок и уязвимостей. Такой уровень безопасности особенно важен для финансовых приложений, таких как платформы DeFi, где защита активов пользователей имеет первостепенное значение.
Tezos обладает модульной архитектурой, которая позволяет разработчикам легко добавлять или изменять функциональные возможности без необходимости хард-форка всей сети. Такая гибкость способствует инновациям в экосистеме Tezos, привлекая все больше разработчиков для создания dApp и инструментов на этой платформе. Кроме того, с внедрением решений 2 уровня, таких как Etherlink, масштабируемость Tezos была значительно улучшена, что делает его подходящим для крупномасштабных коммерческих приложений.
Экосистема Tezos продолжает процветать, охватывая различные секторы, включая DeFi, игры, цифровое искусство и предметы коллекционирования. Все больше проектов выбирают Tezos в качестве платформы для разработки не только из-за ее технических преимуществ, но и благодаря активному сообществу и надежным ресурсам поддержки. Это разнообразие экосистемы обеспечивает прочную основу для долгосрочного роста Tezos.
Etherlink – это первый EVM-совместимый роллап смарт-контрактов 2 уровня, построенный на Tezos и развернутый непосредственно в основной сети в виде встроенного (нативно встроенного) решения. Он устраняет необходимость в централизованных мостах, значительно повышая безопасность сети.
Ключевые особенности включают время подтверждения менее секунды, сверхнизкие комиссии за транзакции, полную некастодиальную работу и высокую совместимость с нормативными требованиями 2 уровня. Etherlink поддерживает основные инструменты инфраструктуры и разработки Ethereum, такие как MetaMask, Hardhat, The Graph и LayerZero, что обеспечивает беспроблемную миграцию экосистем разработчиков. Это позволяет Tezos привлечь значительное количество команд и проектов, работающих на Ethereum. В последнее время мировой рынок криптовалют демонстрирует признаки широкого восстановления. Как лидер рынка, ценовые колебания BTC играют ключевую роль в формировании общего настроения инвесторов. В связи с перемещением капитала в сторону токенов с прочной технической базой и реальными сценариями использования, платформенные токены, такие как XTZ, привлекают все больше внимания. Tezos, в частности, выделяется благодаря своей надежной технологии и расширяющейся экосистеме.
С момента запуска Etherlink получил широкое признание за значительное повышение производительности сети Tezos. В середине июля 2025 года протоколы DeFi mMEV и mRe7YIELD, разработанные Midas, были официально развернуты на Etherlink. Их совокупная общая заблокированная стоимость (TVL) быстро превысила 11 миллионов долларов, продемонстрировав сильную привлекательность для капитала и еще больше усилив внимание рынка к Tezos.
По мере того как Etherlink вступает в стабильную фазу работы, развертывание институциональных DeFi-проектов, таких как Midas, привлекло значительные институциональные инвестиции в экосистему Tezos. Этот приток высококачественного капитала оказал ощутимую поддержку цене XTZ, способствуя резкому росту цен и значительному техническому прорыву.
Tezos создал прочную основу для своего нативного токена XTZ благодаря уникальной системе управления ончейн, надежной архитектуре безопасности, энергоэффективному консенсусу PoS и быстро расширяющейся экосистеме. Недавний запуск Etherlink не только повышает масштабируемость Tezos, но и открывает новый канал для трафика, совместимого с EVM, ускоряя его расширение в сектор DeFi.
Хотя недавнее ралли XTZ может столкнуться с краткосрочными техническими коррекциями, его долгосрочный потенциал остается сильным при условии, что инфраструктура 2 уровня будет продолжать улучшаться, институциональный капитал будет продолжать поступать, а развитие экосистемы сохранит динамику. Для потенциальных инвесторов ключевым фактором для эффективного позиционирования будет управление рисками, мониторинг технических моделей и отслеживание важных событий в экосистеме. Как только появится четкий сигнал о новой фазе роста, XTZ может войти в настоящий цикл переоценки.
