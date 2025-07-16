В последнее время криптовалютный рынок переживает впечатляющий рост, при этом старейшие криптовалюты вновь выходят на передний план. Особенно выделяется XRP, который, по данным MEXC, показал стремителВ последнее время криптовалютный рынок переживает впечатляющий рост, при этом старейшие криптовалюты вновь выходят на передний план. Особенно выделяется XRP, который, по данным MEXC, показал стремител
Множественные факторы восстановления: XRP уверенно укрепляет рыночные позиции

16 июля 2025 г.
Рипл
ETHW
Core DAO
Trust The Process
Биткоин
В последнее время криптовалютный рынок переживает впечатляющий рост, при этом старейшие криптовалюты вновь выходят на передний план. Особенно выделяется XRP, который, по данным MEXC, показал стремительный рост, преодолев отметку в 1,6 доллара и достигнув самого высокого уровня за более чем три года.



В отличие от мемкоинов, чьи курсы зачастую зависят от социальных трендов и подвержены высокой волатильности, такие старейшие криптовалюты, как XRP, на пути к восстановлению демонстрируют устойчивый рост и опираются на прочную рыночную основу. Это позволяет им заново определить свое место и значимость на карте криптовалютного рынка.


Эта трансформация не возникла на пустом месте, а стала результатом сочетания многочисленных преимуществ и возможностей, которыми обладают такие криптовалюты, как XRP. Лидирующая позиция XRP в текущем ралли — это прямое следствие сложного взаимодействия множества факторов, стоящих за его успехом.

Смена председателя SEC, многолетний судебный процесс может завершиться


С изменением руководства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) дело Ripple, тянувшееся много лет, получило новый поворот. С декабря 2020 года компания Ripple ведет длительный судебный процесс с SEC, которая обвинила ее в том, что с 2013 года она привлекала средства на сумму до 1,3 миллиарда долларов через незарегистрированные ценные бумаги – XRP. Однако, с постепенным прояснением судебных решений по делу о продаже XRP, Ripple добилась частичной победы: суд постановил, что продажа XRP на вторичном рынке не является выпуском ценных бумаг.

Недавно SEC попыталась обжаловать последнее решение судьи Анализы Торрес по делу XRP, однако новость о предстоящем уходе председателя SEC, Гэри Генслера, привнесла новую активность на рынок. Инвесторы в целом ожидают, что судебные разбирательства с такими компаниями, как Ripple, могут стать мягче, возможны примирения или даже отмены. Это тонкое изменение в позиции регуляторов, безусловно, создает более благоприятные условия для восстановления XRP.

Путь к ETF становится все более ясным, добавляя новый импульс активам XRP


С учетом постепенного смягчения регулирующей среды, многие организации активно стремятся запустить ETF (биржевые торгуемые фонды), связанные с XRP, что придает новый импульс рыночной позиции XRP.

Bitwise первым подал заявку S-1 на XRP ETF в SEC 2 октября. В настоящее время компания успешно управляет Bitcoin ETF BITB и Ethereum ETF ETHW. Вскоре, 8 октября, криптоинвестиционная компания Canary Capital также подала заявку на создание спотового XRP ETF, в которой планируется использовать индекс CF Ripple от Чикагской товарной биржи (CME) — продукт для отслеживания цен в реальном времени. Затем 2 ноября компания 21Shares подала заявку на XRP ETF под названием «21Shares Core XRP TRUST» в SEC США. Ripple также активно работает в этом направлении и 26 ноября объявила о запуске первого токенизированного денежного рынка на базе XRP Ledger, переводя свой партнерский ликвидный фонд объемом 4,77 миллиарда долларов от abrdn в токенизированный формат.


Аналитик ETF из Bloomberg, Джеймс Сейффарт, прогнозирует, что к 2025 году новая команда SEC может принять более открытое отношение к криптовалютам, что потенциально позволит включить функцию стейкинга в ETF-продукты. Эта серия позитивных сигналов значительно снижает обеспокоенность рынка по поводу легальности XRP. С учетом того, что уже были одобрены спотовые ETF на BTC и ETH, высокий интерес к заявкам на XRP ETF указывает на их большие шансы на успех и предвещает дальнейшую интеграцию и признание XRP в области криптовалютных финансов.

Спрос на рынке и рост доверия инвесторов


С учетом активного прогресса в судебных разбирательствах Ripple и значительных улучшений в регуляторной среде, доверие рынка к XRP постепенно восстанавливается и усиливается. Инвесторы начинают пересматривать внутреннюю ценность криптовалюты и активно заходят на рынок, что способствует ускоренному восстановлению XRP.


Согласно данным, по состоянию на 18 ноября объем недельных торгов с участием альткоинов впервые с 2021 года превысил отметку в 300 миллиардов долларов. Этот показатель не только свидетельствует о высокой активности на рынке, но и отражает заметное укрепление уверенности инвесторов в старых криптовалютах. Стоит отметить, что в рамках этой волны роста торгового объема, сделки с DOGE, XRP, SOL и PEPE составили 60% от общего объема торгов, что сделало эти токены особенно заметными и центром внимания на рынке.


Как участвовать в XRP на MEXC?


MEXC стремится предоставлять пользователям безопасные, эффективные и удобные услуги по торговле криптовалютой. Будучи лидером отрасли, MEXC предлагает широкий выбор торговых пар, включая BTC, ETH, XRP и другие криптовалюты, и завоевала доверие инвесторов благодаря передовым торговым технологиям, строгим мерам безопасности и качественному обслуживанию клиентов. Для тех, кто хочет начать торговлю XRP, MEXC является идеальным выбором.

Пример на основе приложения MEXC: как торговать токенами XRP на платформе?

Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и нажмите на раздел «Торговля»;
Шаг 2: Нажмите «Спот» и в списке торговых пар найдите и выберите «XRP/USDT»;
Шаг 3: Нажмите «Купить XRP».



Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



