Множественные факторы восстановления: XRP уверенно укрепляет рыночные позиции





В последнее время криптовалютный рынок переживает впечатляющий рост, при этом старейшие криптовалюты вновь выходят на передний план. Особенно выделяется XRP , который, по данным MEXC, показал стремительный рост, преодолев отметку в 1,6 доллара и достигнув самого высокого уровня за более чем три года.









В отличие от мемкоинов, чьи курсы зачастую зависят от социальных трендов и подвержены высокой волатильности, такие старейшие криптовалюты, как XRP , на пути к восстановлению демонстрируют устойчивый рост и опираются на прочную рыночную основу. Это позволяет им заново определить свое место и значимость на карте криптовалютного рынка.





Эта трансформация не возникла на пустом месте, а стала результатом сочетания многочисленных преимуществ и возможностей, которыми обладают такие криптовалюты, как XRP . Лидирующая позиция XRP в текущем ралли — это прямое следствие сложного взаимодействия множества факторов, стоящих за его успехом.









С изменением руководства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) дело Ripple, тянувшееся много лет, получило новый поворот. С декабря 2020 года компания Ripple ведет длительный судебный процесс с SEC, которая обвинила ее в том, что с 2013 года она привлекала средства на сумму до 1,3 миллиарда долларов через незарегистрированные ценные бумаги – XRP. Однако, с постепенным прояснением судебных решений по делу о продаже XRP, Ripple добилась частичной победы: суд постановил, что продажа XRP на вторичном рынке не является выпуском ценных бумаг.





Недавно SEC попыталась обжаловать последнее решение судьи Анализы Торрес по делу XRP, однако новость о предстоящем уходе председателя SEC, Гэри Генслера, привнесла новую активность на рынок. Инвесторы в целом ожидают, что судебные разбирательства с такими компаниями, как Ripple, могут стать мягче, возможны примирения или даже отмены. Это тонкое изменение в позиции регуляторов, безусловно, создает более благоприятные условия для восстановления XRP.









С учетом постепенного смягчения регулирующей среды, многие организации активно стремятся запустить ETF (биржевые торгуемые фонды), связанные с XRP, что придает новый импульс рыночной позиции XRP.





Bitwise первым подал заявку S-1 на XRP ETF в SEC 2 октября. В настоящее время компания успешно управляет Bitcoin ETF BITB и Ethereum ETF ETHW. Вскоре, 8 октября, криптоинвестиционная компания Canary Capital также подала заявку на создание спотового XRP ETF, в которой планируется использовать индекс CF Ripple от Чикагской товарной биржи (CME) — продукт для отслеживания цен в реальном времени. Затем 2 ноября компания 21Shares подала заявку на XRP ETF под названием «21Shares Core XRP TRUST» в SEC США. Ripple также активно работает в этом направлении и 26 ноября объявила о запуске первого токенизированного денежного рынка на базе XRP Ledger, переводя свой партнерский ликвидный фонд объемом 4,77 миллиарда долларов от abrdn в токенизированный формат.





Аналитик ETF из Bloomberg, Джеймс Сейффарт, прогнозирует, что к 2025 году новая команда SEC может принять более открытое отношение к криптовалютам, что потенциально позволит включить функцию стейкинга в ETF-продукты. Эта серия позитивных сигналов значительно снижает обеспокоенность рынка по поводу легальности XRP. С учетом того, что уже были одобрены спотовые ETF на BTC и ETH, высокий интерес к заявкам на XRP ETF указывает на их большие шансы на успех и предвещает дальнейшую интеграцию и признание XRP в области криптовалютных финансов.









С учетом активного прогресса в судебных разбирательствах Ripple и значительных улучшений в регуляторной среде, доверие рынка к XRP постепенно восстанавливается и усиливается. Инвесторы начинают пересматривать внутреннюю ценность криптовалюты и активно заходят на рынок, что способствует ускоренному восстановлению XRP.





XRP, SOL и Согласно данным, по состоянию на 18 ноября объем недельных торгов с участием альткоинов впервые с 2021 года превысил отметку в 300 миллиардов долларов. Этот показатель не только свидетельствует о высокой активности на рынке, но и отражает заметное укрепление уверенности инвесторов в старых криптовалютах. Стоит отметить, что в рамках этой волны роста торгового объема, сделки с DOGE PEPE составили 60% от общего объема торгов, что сделало эти токены особенно заметными и центром внимания на рынке.













ETH, MEXC стремится предоставлять пользователям безопасные, эффективные и удобные услуги по торговле криптовалютой. Будучи лидером отрасли, MEXC предлагает широкий выбор торговых пар, включая BTC XRP и другие криптовалюты, и завоевала доверие инвесторов благодаря передовым торговым технологиям, строгим мерам безопасности и качественному обслуживанию клиентов.





Пример на основе приложения MEXC: как торговать токенами XRP на платформе?





Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и нажмите на раздел «Торговля»;

Шаг 2: Нажмите «Спот» и в списке торговых пар найдите и выберите «XRP/USDT»;

Шаг 3: Нажмите «Купить XRP».









