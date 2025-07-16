Путаница с фьючерсами XRP ETF: Что произошло на самом деле и почему это имеет значение

Вечером 27 апреля заголовки «ProShares получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на три XRP ETF» быстро распространились, вызвав волнение на криптовалютном рынке. Формулировка – простое упоминание «XRP ETF» – заставила многих ошибочно предположить, что США одобрили свой первый спотовый ETF для альткоинов, вслед за недавним запуском спотовых ETF для BTC и ETH. Это привело к кратковременному всплеску настроений на рынке.
Но шумиха была недолгой. Вскоре новость была уточнена: ProShares запускает фьючерсные ETF, а не спотовые. Несмотря на ложную тревогу, этот инцидент показывает, насколько рынок готов к появлению спотовых XRP ETF и насколько чувствительными остаются настроения инвесторов в связи с прорывами в регулировании.
ProShares запускает три фьючерсных XRP ETF, основанных на контрактах, торгуемых на Чикагской товарной бирже (CME), предлагая возможность получить прибыль через своп-соглашения, а не через удерживание реальных токенов XRP.
Запуск намечен на 30 апреля. ETF включают: Ultra XRP ETF (предоставляет 2х кредитное плечо на фьючерсы XRP), Short XRP ETF (предоставляет 1х инверсный фьючерс XRP) и Ultra Short XRP ETF (предоставляет 2х инверсный фьючерс XRP). Эти инструменты позволяют трейдерам спекулировать на движении цены XRP – как на рост, так и на падение – без необходимости удерживания самого актива.
Появление ETF ProShares знаменует собой дальнейшее расширение рынка деривативов XRP. В отличие от спотовых ETF, фьючерсные ETF отслеживают динамику цен фьючерсных контрактов на XRP, а не самого актива. Это делает их идеальными для краткосрочных трейдеров, инвесторов с кредитным плечом и учреждений, ищущих стратегии хеджирования без рисков, связанных с хранением ценных бумаг. Снижая барьеры для участия, эти ETF диверсифицируют набор инструментов, доступных для работы с ценовым движением XRP.
В то время как США продолжают обсуждать вопрос об утверждении спотового XRP ETF, Бразилия уже сделала решительный шаг вперед. 25 апреля Hashdex запустил первый в мире спотовый XRP ETF, торгующийся под тикером XRPH11 на фондовой бирже B3. Управляемый компанией Genial Investimentos, ETF отслеживает индекс эталонных цен Nasdaq XRP и направляет не менее 95% своих активов непосредственно на XRP. Это событие не только предлагает бразильским инвесторам прямую и регулируемую точку входа на рынок XRP, но и сигнализирует о растущем чувстве глобальной легитимности и институционального признания этого актива. Однако получить одобрение регулирующих органов будет нелегко. SEC занимает осторожную позицию по отношению к криптовалютному рынку, особенно когда речь идет о спотовых ETF. В прошлом SEC неоднократно задерживала или отклоняла заявки на спотовые ETF для Bitcoin и Ethereum. Для XRP проблемы с регулированием могут оказаться еще более сложными. С одной стороны, правовой статус XRP в США остается неясным, поскольку судебная тяжба между Ripple и SEC все еще продолжается. С другой стороны, размер рынка и ликвидность XRP относительно меньше, что может затруднить выполнение требований SEC к ликвидности ETF, прозрачности и защите инвесторов.
Несмотря на препятствия со стороны регулирующих органов, многие компании по управлению активами активно позиционируют себя на рынке спотового XRP ETF. Помимо ProShares, такие компании, как Grayscale, 21Shares и Bitwise, также подали аналогичные заявки на участие в спотовых фондах. Участие этих компаний не только усиливает конкуренцию на рынке, но и помогает ускорить процесс утверждения спотового XRP ETF.
Утверждение и запуск спотового XRP ETF будет иметь глубокие и широкомасштабные последствия для рынка XRP. Это значительно повысит ликвидность и прозрачность, а также ускорит интеграцию актива в глобальную финансовую систему.
Предлагая регулируемую и доступную точку входа для традиционных инвесторов, ETF направит постоянный поток капитала в XRP, повышая глубину рынка и удобство торговли. В то же время структурная прозрачность ETF сместит фокус инвесторов на фундаментальные показатели XRP – такие как полезность, внедрение и производительность сети, – а не на одни лишь спекуляции. По мере роста торговой активности на основе ETF выявление цен станет более эффективным, что поможет рынку лучше отражать реальную динамику спроса и предложения. Это, в свою очередь, снизит волатильность, ограничит возможности для манипуляций и поддержит более стабильную и устойчивую рыночную среду.
В конечном итоге одобрение спотового XRP ETF станет важным шагом на пути к более глубокой интеграции токена в традиционные финансы, создавая более тесные связи между криптоактивами и более широкой финансовой экосистемой.
То, что началось с ошибочного прочтения новостей, стало важным моментом для XRP. Фьючерсные ETF от ProShares вызвали некоторое замешательство, но в то же время подтвердили растущий институциональный аппетит к XRP.
Но главный приз – одобренный в США спотовый XRP ETF – остается недостижимым. Юридическая неопределенность, консерватизм регулирующих органов и жесткая конкуренция среди управляющих фондами означают, что путь не будет гладким.
Тем не менее, по мере снижения барьеров и роста интереса инвесторов, XRP ETF – будь то фьючерсы или спот – готовы сыграть ключевую роль в формировании следующей волны конвергенции криптовалют и финансов.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.