Путаница с фьючерсами XRP ETF: Что произошло на самом деле и почему это имеет значение

Вечером 27 апреля заголовки «ProShares получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США ( SEC ) на три XRP ETF» быстро распространились, вызвав волнение на криптовалютном рынке. Формулировка – простое упоминание «XRP ETF» – заставила многих ошибочно предположить, что США одобрили свой первый спотовый ETF для альткоинов, вслед за недавним запуском спотовых ETF для BTC ETH . Это привело к кратковременному всплеску настроений на рынке.









Но шумиха была недолгой. Вскоре новость была уточнена: ProShares запускает фьючерсные ETF, а не спотовые. Несмотря на ложную тревогу, этот инцидент показывает, насколько рынок готов к появлению спотовых XRP ETF и насколько чувствительными остаются настроения инвесторов в связи с прорывами в регулировании.









ProShares запускает три фьючерсных XRP ETF, основанных на контрактах, торгуемых на Чикагской товарной бирже (CME), предлагая возможность получить прибыль через своп-соглашения, а не через удерживание реальных токенов XRP.





Запуск намечен на 30 апреля. ETF включают: Ultra XRP ETF (предоставляет 2х кредитное плечо на фьючерсы XRP), Short XRP ETF (предоставляет 1х инверсный фьючерс XRP) и Ultra Short XRP ETF (предоставляет 2х инверсный фьючерс XRP). Эти инструменты позволяют трейдерам спекулировать на движении цены XRP – как на рост, так и на падение – без необходимости удерживания самого актива.













Появление ETF ProShares знаменует собой дальнейшее расширение рынка деривативов XRP. В отличие от спотовых ETF, фьючерсные ETF отслеживают динамику цен фьючерсных контрактов на XRP, а не самого актива. Это делает их идеальными для краткосрочных трейдеров, инвесторов с кредитным плечом и учреждений, ищущих стратегии хеджирования без рисков, связанных с хранением ценных бумаг. Снижая барьеры для участия, эти ETF диверсифицируют набор инструментов, доступных для работы с ценовым движением XRP.









В то время как США продолжают обсуждать вопрос об утверждении спотового XRP ETF, Бразилия уже сделала решительный шаг вперед. 25 апреля Hashdex запустил первый в мире спотовый XRP ETF, торгующийся под тикером XRPH11 на фондовой бирже B3 . Управляемый компанией Genial Investimentos, ETF отслеживает индекс эталонных цен Nasdaq XRP и направляет не менее 95% своих активов непосредственно на XRP. Это событие не только предлагает бразильским инвесторам прямую и регулируемую точку входа на рынок XRP, но и сигнализирует о растущем чувстве глобальной легитимности и институционального признания этого актива.













Хотя запуск фьючерсных XRP ETF предоставляет рынку больше возможностей для торговли, с точки зрения средне- и долгосрочных потоков капитала и инвестирования в стоимость, реальное внимание по-прежнему сосредоточено на возможном утверждении спотового XRP ETF. Появление спотового ETF привлечет традиционный институциональный капитал и обеспечит дополнительный приток капитала. Старший аналитик по ETF Bloomberg Эрик Балчунас заявил, что, хотя спотовый XRP ETF еще не утвержден, вероятность того, что он будет запущен, довольно высока.













Однако получить одобрение регулирующих органов будет нелегко. SEC занимает осторожную позицию по отношению к криптовалютному рынку, особенно когда речь идет о спотовых ETF. В прошлом SEC неоднократно задерживала или отклоняла заявки на спотовые ETF для Bitcoin Ethereum . Для XRP проблемы с регулированием могут оказаться еще более сложными. С одной стороны, правовой статус XRP в США остается неясным, поскольку судебная тяжба между Ripple и SEC все еще продолжается. С другой стороны, размер рынка и ликвидность XRP относительно меньше, что может затруднить выполнение требований SEC к ликвидности ETF, прозрачности и защите инвесторов.









Несмотря на препятствия со стороны регулирующих органов, многие компании по управлению активами активно позиционируют себя на рынке спотового XRP ETF. Помимо ProShares, такие компании, как Grayscale, 21Shares и Bitwise, также подали аналогичные заявки на участие в спотовых фондах. Участие этих компаний не только усиливает конкуренцию на рынке, но и помогает ускорить процесс утверждения спотового XRP ETF.









Утверждение и запуск спотового XRP ETF будет иметь глубокие и широкомасштабные последствия для рынка XRP. Это значительно повысит ликвидность и прозрачность, а также ускорит интеграцию актива в глобальную финансовую систему.





Предлагая регулируемую и доступную точку входа для традиционных инвесторов, ETF направит постоянный поток капитала в XRP, повышая глубину рынка и удобство торговли. В то же время структурная прозрачность ETF сместит фокус инвесторов на фундаментальные показатели XRP – такие как полезность, внедрение и производительность сети, – а не на одни лишь спекуляции. По мере роста торговой активности на основе ETF выявление цен станет более эффективным, что поможет рынку лучше отражать реальную динамику спроса и предложения. Это, в свою очередь, снизит волатильность, ограничит возможности для манипуляций и поддержит более стабильную и устойчивую рыночную среду.





В конечном итоге одобрение спотового XRP ETF станет важным шагом на пути к более глубокой интеграции токена в традиционные финансы, создавая более тесные связи между криптоактивами и более широкой финансовой экосистемой.









То, что началось с ошибочного прочтения новостей, стало важным моментом для XRP. Фьючерсные ETF от ProShares вызвали некоторое замешательство, но в то же время подтвердили растущий институциональный аппетит к XRP.





Но главный приз – одобренный в США спотовый XRP ETF – остается недостижимым. Юридическая неопределенность, консерватизм регулирующих органов и жесткая конкуренция среди управляющих фондами означают, что путь не будет гладким.





Тем не менее, по мере снижения барьеров и роста интереса инвесторов, XRP ETF – будь то фьючерсы или спот – готовы сыграть ключевую роль в формировании следующей волны конвергенции криптовалют и финансов.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.















