WorldShards: Руководство для начинающих по новой NFT MMORPG-игре





Среди множества MMORPG WorldShards выделяется своим уникальным сеттингом и инновационным геймплеем. Разработанная студией LowKick Games, эта песочница в жанре многопользовательской онлайн-ролевой игры переносит игроков в фэнтезийный мир Маррландии – расколотую вселенную парящих островов. В WorldShards пользователи могут свободно исследовать, сражаться и строить, при этом действительно владея внутриигровыми активами благодаря блокчейн-технологии. В этой статье представлен подробный обзор сюжета, игровых механик, экономической системы и токеномики проекта.









WorldShards – это MMORPG, сочетающая элементы песочницы и блокчейн-технологии. Действие игры разворачивается в Муррландии — мире, разрушенном катастрофой и состоящем из множества парящих островов, доступных для исследования. В роли исследователя вы будете раскрывать забытые тайны, сражаться с захватчиками и стремиться восстановить разрушенный мир. Вместо традиционных уровней и классов, WorldShards предлагает гибкую систему развития, основанную на экипировке и комбинациях умений, позволяя игрокам самостоятельно выбирать путь и настраивать игровой процесс под себя.









WorldShards переосмысливает геймплей MMORPG с помощью нескольких инновационных функций:





1) Без уровней и классов: Вместо привычной системы уровней и классов WorldShards предлагает прогрессию, основанную на экипировке и навыках, позволяя каждому игроку настроить стиль игры под себя.

2) Динамичная боевая система: Бой делает упор на стратегию, позволяя игрокам сражаться с врагами, используя различные тактики – от прямых атак и скрытности до использования предметов и комбинаций оружия.

3) Строительство на парящих островах: У каждого игрока есть собственный остров, где можно построить дом, разместить рабочие станции, перерабатывать ресурсы и создавать снаряжение.

4) Экономика, управляемая игроками: Экономическая система сосредоточена на добыче, переработке и обмене ресурсов между игроками.

5) Владение активами через блокчейн: Благодаря блокчейну, игроки действительно владеют внутриигровыми активами – островами, экипировкой и токенами.









Начать играть в WorldShards очень просто, и вот основные шаги:





1) Получите доступ: WorldShards сейчас находится в стадии раннего доступа. Чтобы попасть в игру, нужно купить ключ доступа на платформе OpenLoot или владеть коллекционным предметом основателя.





2) Выберите путь развития: Без привязки к уровням – вы можете сосредоточиться на крафте, сражениях или исследовании. Формируйте персонажа под свой стиль игры.





3) Собирайте снаряжение: Оружие и экипировка определяют ваш стиль боя. Комбинируйте разное снаряжение, чтобы создать собственную боевую стратегию.





4) Стройте и настраивайте свой парящий остров: Собирайте ресурсы, создавайте предметы и оформляйте остров так, чтобы он отражал вашу индивидуальность.





5) Участвуйте в заданиях и социальных активностях: Вступайте в гильдии, проходите кооперативные PvE-миссии или исследуйте подземелья ради ценных наград. Столичный город – это центр общения, торговли и формирования альянсов.









В WorldShards реализована экономика, управляемая игроками, в центре которой - сбор, переработка и торговля ресурсами. Игроки могут собирать ресурсы, исследуя острова, выполняя квесты и побеждая врагов, а затем перерабатывать их на своих плавучих островах в разнообразное снаряжение и предметы. Эти предметы можно использовать для личного развития или продать во внутриигровом аукционном доме.





Уникальная механика под названием «Древние разломы» позволяет игрокам собирать и улучшать эти разломы, чтобы повысить редкость и атрибуты своего снаряжения, увеличивая его рыночную стоимость. Во втором квартале 2025 года WorldShards также запустит полноценную систему аукциона, чтобы еще больше повысить уровень торговли между игроками и экономическую активность.









SHARDS – это основной внутриигровой токен с честным запуском по инициативе сообщества. Общее предложение составляет 5 миллиардов токенов, которые будут постепенно выпускаться в течение шести лет. 60% предложения направлено на вознаграждение игроков, 25% – на развитие экосистемы и 15% – на маркетинг и развитие сообщества.













Игроки могут получить токены SHARDS следующими способами:

Случайные дропы: При наличии коллекционного предмета с эффектом Сила Притяжения, игроки получают шанс случайным образом заработать токены во время выполнения определённых игровых действий – например, в бою, при сборе ресурсов или открытии сундуков.

Импорт из криптокошелька: Также токены SHARDS можно напрямую перенести в игру из своего криптокошелька для использования в игровом процессе.









Токены SHARDS используются в игре для множества целей, включая:

Улучшение характеристик коллекционных предметов: При прокачке коллекционных предметов параметр Удача улучшается отдельно с помощью SHARDS.

Повышение редкости: Увеличивайте редкость предметов, чтобы повысить их ценность и эффективность.

Обработка Разломов: Используйте SHARDS для обработки Разломов, что позволяет повысить редкость предметов.

Покупка редких предметов: SHARDS можно потратить на приобретение редких и ценных игровых предметов.

Переброска характеристик: Сбросьте и повторно сгенерируйте характеристики снаряжения, чтобы получить лучшие значения или комбинации.

Торговля: Как криптовалюта, SHARDS можно выводить из игры и торговать ими на криптобиржах.





Игроки также могут выводить SHARDS на свои личные криптокошельки через платформу OpenLoot и обменивать их на внешних биржах.









Благодаря сочетанию захватывающего геймплея и владения активами на основе блокчейна WorldShards устанавливает новые стандарты для будущих MMORPG. Что бы вы ни предпочитали – исследования, сражения, ремесло или торговлю – в этой игре найдется что-то для каждого. По мере развития игры и роста сообщества WorldShards может стать одной из самых популярных игр на блокчейне. Присоединяйтесь к этому фантастическому миру прямо сейчас и начните свое путешествие в Муррландию!



