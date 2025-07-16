Среди множества MMORPG WorldShards выделяется своим уникальным сеттингом и инновационным геймплеем. Разработанная студией LowKick Games, эта песочница в жанре многопользовательской онлайн-ролевой игрыСреди множества MMORPG WorldShards выделяется своим уникальным сеттингом и инновационным геймплеем. Разработанная студией LowKick Games, эта песочница в жанре многопользовательской онлайн-ролевой игры
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/WorldShards...MMORPG-игре

WorldShards: Руководство для начинающих по новой NFT MMORPG-игре

Начинающий
16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Популярные события#Новости отрасли
NFT
NFT$0.0000004192-2.51%
WorldShards
SHARDS$0.003528+13.47%

Среди множества MMORPG WorldShards выделяется своим уникальным сеттингом и инновационным геймплеем. Разработанная студией LowKick Games, эта песочница в жанре многопользовательской онлайн-ролевой игры переносит игроков в фэнтезийный мир Маррландии – расколотую вселенную парящих островов. В WorldShards пользователи могут свободно исследовать, сражаться и строить, при этом действительно владея внутриигровыми активами благодаря блокчейн-технологии. В этой статье представлен подробный обзор сюжета, игровых механик, экономической системы и токеномики проекта.

1. Что такое WorldShards?


WorldShards – это MMORPG, сочетающая элементы песочницы и блокчейн-технологии. Действие игры разворачивается в Муррландии — мире, разрушенном катастрофой и состоящем из множества парящих островов, доступных для исследования. В роли исследователя вы будете раскрывать забытые тайны, сражаться с захватчиками и стремиться восстановить разрушенный мир. Вместо традиционных уровней и классов, WorldShards предлагает гибкую систему развития, основанную на экипировке и комбинациях умений, позволяя игрокам самостоятельно выбирать путь и настраивать игровой процесс под себя.

2. Ключевые особенности WorldShards


WorldShards переосмысливает геймплей MMORPG с помощью нескольких инновационных функций:

1) Без уровней и классов: Вместо привычной системы уровней и классов WorldShards предлагает прогрессию, основанную на экипировке и навыках, позволяя каждому игроку настроить стиль игры под себя.
2) Динамичная боевая система: Бой делает упор на стратегию, позволяя игрокам сражаться с врагами, используя различные тактики – от прямых атак и скрытности до использования предметов и комбинаций оружия.
3) Строительство на парящих островах: У каждого игрока есть собственный остров, где можно построить дом, разместить рабочие станции, перерабатывать ресурсы и создавать снаряжение.
4) Экономика, управляемая игроками: Экономическая система сосредоточена на добыче, переработке и обмене ресурсов между игроками.
5) Владение активами через блокчейн: Благодаря блокчейну, игроки действительно владеют внутриигровыми активами – островами, экипировкой и токенами.

3. Как играть в WorldShards


Начать играть в WorldShards очень просто, и вот основные шаги:

1) Получите доступ: WorldShards сейчас находится в стадии раннего доступа. Чтобы попасть в игру, нужно купить ключ доступа на платформе OpenLoot или владеть коллекционным предметом основателя.

2) Выберите путь развития: Без привязки к уровням – вы можете сосредоточиться на крафте, сражениях или исследовании. Формируйте персонажа под свой стиль игры.

3) Собирайте снаряжение: Оружие и экипировка определяют ваш стиль боя. Комбинируйте разное снаряжение, чтобы создать собственную боевую стратегию.

4) Стройте и настраивайте свой парящий остров: Собирайте ресурсы, создавайте предметы и оформляйте остров так, чтобы он отражал вашу индивидуальность.

5) Участвуйте в заданиях и социальных активностях: Вступайте в гильдии, проходите кооперативные PvE-миссии или исследуйте подземелья ради ценных наград. Столичный город – это центр общения, торговли и формирования альянсов.

4. Экономический обзор WorldShards


В WorldShards реализована экономика, управляемая игроками, в центре которой - сбор, переработка и торговля ресурсами. Игроки могут собирать ресурсы, исследуя острова, выполняя квесты и побеждая врагов, а затем перерабатывать их на своих плавучих островах в разнообразное снаряжение и предметы. Эти предметы можно использовать для личного развития или продать во внутриигровом аукционном доме.

Уникальная механика под названием «Древние разломы» позволяет игрокам собирать и улучшать эти разломы, чтобы повысить редкость и атрибуты своего снаряжения, увеличивая его рыночную стоимость. Во втором квартале 2025 года WorldShards также запустит полноценную систему аукциона, чтобы еще больше повысить уровень торговли между игроками и экономическую активность.

5. Токен WorldShards: SHARDS


SHARDS – это основной внутриигровой токен с честным запуском по инициативе сообщества. Общее предложение составляет 5 миллиардов токенов, которые будут постепенно выпускаться в течение шести лет. 60% предложения направлено на вознаграждение игроков, 25% – на развитие экосистемы и 15% – на маркетинг и развитие сообщества.


5.1 Как получить токены SHARDS


Игроки могут получить токены SHARDS следующими способами:
Случайные дропы: При наличии коллекционного предмета с эффектом Сила Притяжения, игроки получают шанс случайным образом заработать токены во время выполнения определённых игровых действий – например, в бою, при сборе ресурсов или открытии сундуков.
Импорт из криптокошелька: Также токены SHARDS можно напрямую перенести в игру из своего криптокошелька для использования в игровом процессе.

5.2 Применение токенов SHARDS


Токены SHARDS используются в игре для множества целей, включая:
Улучшение характеристик коллекционных предметов: При прокачке коллекционных предметов параметр Удача улучшается отдельно с помощью SHARDS.
Повышение редкости: Увеличивайте редкость предметов, чтобы повысить их ценность и эффективность.
Обработка Разломов: Используйте SHARDS для обработки Разломов, что позволяет повысить редкость предметов.
Покупка редких предметов: SHARDS можно потратить на приобретение редких и ценных игровых предметов.
Переброска характеристик: Сбросьте и повторно сгенерируйте характеристики снаряжения, чтобы получить лучшие значения или комбинации.
Торговля: Как криптовалюта, SHARDS можно выводить из игры и торговать ими на криптобиржах.

Игроки также могут выводить SHARDS на свои личные криптокошельки через платформу OpenLoot и обменивать их на внешних биржах.


Благодаря сочетанию захватывающего геймплея и владения активами на основе блокчейна WorldShards устанавливает новые стандарты для будущих MMORPG. Что бы вы ни предпочитали – исследования, сражения, ремесло или торговлю – в этой игре найдется что-то для каждого. По мере развития игры и роста сообщества WorldShards может стать одной из самых популярных игр на блокчейне. Присоединяйтесь к этому фантастическому миру прямо сейчас и начните свое путешествие в Муррландию!

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Mango Network? Всесторонний взгляд на модульный блокчейн нового поколения

Что такое Mango Network? Всесторонний взгляд на модульный блокчейн нового поколения

С момента своего появления технология блокчейн столкнулась с «трилеммой» производительности, безопасности и децентрализации. Традиционные архитектуры с одной виртуальной машиной часто сталкиваются с о

7-я годовщина MEXC: Лидер новой эры криптовалютной торговли с самыми быстрыми листингами токенов

7-я годовщина MEXC: Лидер новой эры криптовалютной торговли с самыми быстрыми листингами токенов

Семь лет назад MEXC, движимая страстью и видением криптовалют, вошла в динамичный и быстро развивающийся мир криптовалют. За прошедшие семь лет MEXC выделилась на мировом рынке торговли криптоактивами

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов