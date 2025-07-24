Что такое Срок действия в торговле фьючерсами?





В торговле фьючерсами MEXC существует пять типов ордеров: ① Лимитный ордер ② Рыночный ордер ③ Триггерный ордер ④ Трейлинг-стоп ордер ⑤ Ордер "Только размещение". Среди них лимитные, рыночные и триггерные ордера позволяют устанавливать срок действия. Срок действия - это время, в течение которого ордер остается в силе до его исполнения, и его можно выбрать в зависимости от временных параметров.









Лимитные ордера предлагают три варианта срока действия: GTC, IOC, FOK.





GTC (Good 'Til Canceled): Этот тип ордера остается в силе до полного исполнения или отмены.





IOC (Immediate or Cancel): Если ордер не может быть немедленно исполнен по указанной цене, то неисполненная часть отменяется.





FOK (Fill or Kill): Если ордер не может быть полностью исполнен, он немедленно отменяется целиком.









Как правило, рыночные ордера исполняются немедленно, но вы также можете выбрать ордера MTL (Market-to-Limit).





MTL (Market-to-Limit): Этот ордер подается как рыночный и исполняется по текущей лучшей рыночной цене. Если ордер исполняется только частично, то оставшаяся часть отменяется, и подается лимитный ордер по той же цене, что и исполненная часть.









Триггерные ордера предлагают три варианта срока действия: 24 часа, 7 дней и долгосрочный.





24-часовой срок действия: Ваш триггерный ордер действует в течение 24 часов и по истечении этого срока становится недействительным.





7-дневный срок действия: Ваш триггерный ордер действует в течение 7 дней и становится недействительным по истечении этого срока.





Долгосрочный срок действия: Ваш триггерный ордер остается в силе до тех пор, пока он не сработает или не будет отменен вручную.





