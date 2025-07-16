Почему мемкоин PAIN стал вирусным? 80% возврата, поддержка знаменитостей и ажиотаж вокруг мемов в Интернете





Мемкоины стали уникальным явлением на криптовалютном рынке, объединив интернет-культуру и финансовые технологии, что привлекло к ним всеобщее внимание. Недавно широкий интерес на рынке вызвал проект PAIN, вдохновленный персонажем интернет-мема «Гарольд, скрывающий боль» (англ. Hide the Pain Harold). В этой статье мы рассмотрим происхождение, предпродажные показатели, проблемы и будущий потенциал PAIN.









Своим появлением PAIN во многом обязан венгерскому инженеру Андрашу Иштвану Арато (András István Arató), чье мемное путешествие началось примерно в 2010 году, когда он принял участие в любительской фотосессии. Эти снимки были куплены сайтом стоковых фотографий и использованы в коммерческих целях. Со временем один из снимков Арато, на котором он изображен улыбающимся с оттенком горечи, приобрел мировую известность. Затем это изображение стало знаковым лицом для мема «Гарольд, скрывающий боль», широко признанного символом принудительных улыбок и скрытых разочарований. В 2025 году Арато объединился с командой Memeland и запустил PAIN, превратив вирусный мем в криптовалютный проект.













Успех токена PAIN невозможно отделить от движущей силы влияния знаменитостей. Помимо активного продвижения самим Андрашем Иштваном Арато, проект привлек внимание и других известных личностей. Например, в октябре 2024 года Арато сфотографировался с основателем Binance Чанпэном Чжао (CZ) во время Недели блокчейна Binance. Эта фотография стала вирусной в социальных сетях, привлекая дополнительное внимание к PAIN.





Более того, поддержка со стороны Memeland значительно усилила влияние PAIN. Memeland часто рекламировал PAIN через свои официальные каналы, расширяя охват токена. Кроме того, основатель 9GAG Рэй Чан косвенно поддержал PAIN через Memeland. На различных мероприятиях он подчеркивал синергию между культурой мемов и технологией блокчейн, используя юмор для поддержки проекта.













Предпродажа PAIN привлекла внимание многочисленных инвесторов, став заметной вехой на криптовалютном рынке. Всего за 48 часов проект собрал около 185 976 SOL (примерно 38 миллионов долларов США), значительно превзойдя другие популярные мемкоины, такие как SLERF (около 10 миллионов долларов США) и BOME (около 1,8 миллиона долларов США), собрав в 3,8 раза и в 21 раз больше их соответствующих сумм. Этот результат установил новый рекорд на рынке мемкоинов, подчеркнув привлекательность культуры мемов и энтузиазм рынка по отношению к PAIN.





Стремясь укрепить доверие в сообществе, команда PAIN объявила о масштабном плане возврата средств. Несмотря на привлечение значительного капитала, команда решила вернуть участникам 80% собранной суммы, оставив себе лишь 20% на важные нужды проекта, такие как обеспечение ликвидности, запуск платформы и потенциальные комиссии за листинг. Этот шаг был воспринят как знак приверженности проекта сообществу, демонстрирующий высокую прозрачность подхода. В отличие от многих проектов-мемов, которые «собирают деньги и уходят», стратегия PAIN, ориентированная на сообщество, значительно повысила доверие к проекту и его репутацию.









Появление PAIN означает более глубокую интеграцию культуры мемов с криптовалютой и технологией блокчейн. Благодаря глобальному влиянию «Гарольд, скрывающий боль», PAIN занял прочные позиции на рынке мемкоинов. Его прозрачный подход, особенно в отношении возврата 80% собранных средств, демонстрирует ответственное отношение к сообществу, создавая прочную репутацию на рынке, часто полном мошенничества и спекуляций.



