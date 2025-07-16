Система копи-трейдинга MEXC предоставляет как профессиональным трейдерам, так и обычным подписчикам простые и профессиональные торговые функции. Подписчики могут легко следовать за профессиональными тСистема копи-трейдинга MEXC предоставляет как профессиональным трейдерам, так и обычным подписчикам простые и профессиональные торговые функции. Подписчики могут легко следовать за профессиональными т
Кому стоит стать трейдером MEXC Копи-трейдинг?

16 июля 2025 г.MEXC
Система копи-трейдинга MEXC предоставляет как профессиональным трейдерам, так и обычным подписчикам простые и профессиональные торговые функции. Подписчики могут легко следовать за профессиональными трейдерами, и когда трейдеры инициируют ведущие сделки, система будет воспроизводить ту же стратегию для их подписчиков. При этом трейдеры могут получать часть прибыли своих подписчиков!

Если вы имеете большой опыт торговли, владеете уникальным торговым методом и обладаете высокой точностью анализа рынка, то вы можете, следуя шагам, изложенным в "Руководство для начинающих по копи-трейдингу (трейдеру)", подать заявку на получение статуса трейдера.

Прежде чем подавать заявку на получение статуса трейдера, необходимо:

① Иметь зрелую и профессиональную торговую стратегию
Независимо от того, являетесь ли вы трендовым или краткосрочным трейдером, у вас должна быть своя зрелая и профессиональная торговая стратегия. В частности, стиль торговли, агрессивный или консервативный, способы оценки рыночных тенденций, использование торговых индикаторов или комплексного анализа "объем-цена", определение точек входа, добавление позиций, сокращение позиций и точек выхода - все это должно составлять законченную и воспроизводимую торговую стратегию.

② Обладать отличным торговым опытом
Ваш торговый рекорд является прямым отражением ваших результатов и демонстрирует ваши реальные торговые возможности. Ваш процент выигрыша по ордерам, процент доходности активов, общая прибыль, PNL по одной сделке и другие показатели четко фиксируются в вашем торговом послужном списке. После того как вы станете трейдером MEXC Копи-трейдинга, эта статистика будет опубликована в открытом доступе и послужит важнейшим критерием для последователей при выборе трейдера.

③ Применять строгое управления рисками
Криптовалюты известны своей высокой ликвидностью и волатильностью, при этом рыночные цены могут испытывать быстрые и значительные колебания. В условиях резкой волатильности рынка зрелые трейдеры должны иметь эффективные стратегии управления рисками, в том числе гибкие точки выхода по TP/SL. Без строгого управления рисками существует риск значительных просадок или даже ликвидации при столкновении с событиями типа "черный лебедь".

④ Понимать миссию, видение и ценности MEXC
В ноябре 2022 года, в MEXC была проведена модернизация бренда, в результате которой цвет бренда был изменен с "Лесного зеленого" на "Голубой океан". "Голубой океан" олицетворяет новое видение MEXC и такие ценности, как безопасность и профессионализм, открытость и инклюзивность, а также перспективные исследования.
Безопасность и профессионализм: MEXC превосходит всех в области аудита безопасности, механизмов управления рисками и обеспечения безопасности фондов.
Открытость и инклюзивность: Коллектив и пользовательская база MEXC, охватывающая более 170 стран и регионов, способствует созданию атмосферы, позволяющей вместе создавать новые возможности.
Перспективные исследования: Являясь лидером в мире криптовалют, MEXC исследует ведущие активы в различных областях экосистемы Web3.

⑤ Знать ценности бренда MEXC
С момента своего создания в 2018 году MEXC успешно справляется с задачей обнаружения и листинга высококачественных проектов, что делает ее восходящей звездой в индустрии криптовалютных бирж. За пять лет MEXC предоставила услуги более чем 10 млн пользователей по всему миру. Стремительно развиваясь, MEXC неизменно придерживается философии услуг "Пользователи на первом месте, меняемся для вас", предоставляя клиентам исключительный торговый опыт.

⑥ Всегда быть осведомлены о продуктах MEXC
MEXC предлагает широкий выбор продуктов, обширный спектр бизнес-предложений и разнообразные мероприятия, включая спотовую торговлю, фьючерсную торговлю, Сбережения MEXC (предлагающий гибкие способы заработка криптовалют с помощью как блокированных, так и гибких накоплений), Launchpool, Kickstarter, M-Day и другие. Копи-трейдеры должны быть хорошо знакомы с продуктами MEXC, эффективно использовать возможности MEXC и активно продвигать торговую платформу MEXC.

⑦ Стремиться расти вместе с MEXC
Криптовалютный рынок быстро развивается, постоянно появляются новые концепции. MEXC обладает большими способностями к обучению, что позволяет ей чутко улавливать рыночные тенденции и является существенным конкурентным преимуществом. Мы надеемся, что и копи-трейдеры будут такими же любознательными и адаптивными, что позволит им следить за тенденциями рынка, использовать торговые возможности, расти и учиться вместе с MEXC!


