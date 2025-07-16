После победы Дональда Трампа на перевыборах в ноябре 2024 года криптовалютный рынок оказался на потенциально переломном этапе, когда на первый план выходит предложенный им «Стратегический резерв Bitcoin США». Эта беспрецедентная инициатива обещает изменить не только рынок Bitcoin, но и, возможно, всю мировую финансовую систему. Пока Трамп готовится к вступлению в должность, участники рынка и политики внимательно следят за осуществимостью и сроками реализации этого амбициозного плана, который может ознаменовать исторический сдвиг в отношении правительств к цифровым активам.









Фундамент для создания стратегического резерва Bitcoin в США был заложен задолго до предвыборных обещаний Трампа. Акт Bitcoin 2024 сенатора Синтии Ламмис, представленный 31 июля 2024 года, предусматривал амбициозную цель – накопить 1 миллион Bitcoin за пять лет посредством систематической покупки правительством 200 000 BTC ежегодно. Эта законодательная база послужила основой для последующих предвыборных обещаний Трампа.





Видение Трампа выходит за рамки простого накопления Bitcoin. Его обещание стать «криптопрезидентом» включает в себя создание всеобъемлющей криптовалютной структуры с помощью исполнительных указов, в том числе создание резерва Bitcoin, обеспечение банковского доступа для криптоиндустрии и создание специального Консультативного совета по криптовалютам. 17 декабря 2024 года Институт политики Bitcoin (BPI) опубликовал проект исполнительного распоряжения, предлагающий правительству США выделить 1-5% казначейских активов на покупку *URLS-BTC_USDT*в качестве части долгосрочного резерва. Предложение будет возглавлено Министерством финансов при совместном управлении со стороны Федеральной резервной системы. Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл выступает за надзор со стороны Конгресса, назначение дружественного криптовалютам министра финансов сигнализирует о возможности быстрой реализации этого предложения с помощью исполнительных действий.









Учитывая бюрократические сложности, связанные с корректировкой текущей и внедрением новой политики, связанной с появляющимися технологиями блокчейн, финансовое управление и внедрение, связанные с созданием стратегического резерва Bitcoin, вряд ли будут гладкими. Создание стратегического резерва Bitcoin имеет два разных пути реализации, каждый из которых имеет свои сроки и проблемы. Выбор между исполнительным указом и законодательным актом Конгресса существенно повлияет как на скорость, так и на устойчивость инициативы.





Исполнительный приказ (самое раннее исполнение: вторая половина 2025 года)

Издание президентского указа станет самым быстрым способом создания стратегического резерва Bitcoin. Исполнительный указ позволит Трампу обойти противодействие со стороны Федеральной резервной системы и Конгресса, ускорив создание резерва. В предложении Института политики Bitcoin предлагается использовать стабилизационный фонд биржи (ESF) для *URLS-BTC_USDT* закупок. Однако такой подход чреват противодействием со стороны Конгресса и возможной отменой решения будущими администрациями, что ставит под сомнение его долгосрочную стабильность.





Законодательство Конгресса (самая ранняя реализация: вторая половина 2026 года)

Хотя законодательный путь занимает больше времени, он обеспечивает большую долгосрочную стабильность. Этот процесс требует всестороннего исследования политики с помощью Консультативного совета по криптовалютам, а затем всестороннего рассмотрения в Конгрессе, включая проверку Банковского комитета Сената и голосование в обеих палатах. Несмотря на более прочные правовые основы, этот подход может столкнуться с противодействием консервативных законодателей, что отодвинет его реализацию на конец 2026 года или на более поздний срок.





Согласно последним сообщениям, криптовалютная индустрия активно выступает за то, чтобы команда Трампа в первый же день его пребывания в должности издала указ, призванный ускорить обещанные реформы криптовалютной политики и ускорить принятие мейнстрима. Если администрация Трампа примет решение о создании Стратегического резерва Bitcoin на основании исполнительного указа, то ощутимый прогресс может быть достигнут уже в середине 2025 года. Этот решительный шаг послужит двойной цели: ускорит принятие криптовалют в традиционных финансовых структурах и одновременно создаст важнейшие юридические прецеденты для всеобъемлющего регулирования крипто-блокчейна. Совокупный эффект от этих событий может кардинально изменить динамику рынка Bitcoin и институциональное участие в нем».









В процессе продвижения стратегического резерва Bitcoin следующие ключевые этапы существенно повлияют на темпы реализации политики, что потенциально может вызвать колебания рынка.





Речь Трампа на инаугурации и первые исполнительные действия станут важнейшими индикаторами приверженности администрации резервному плану. Участники рынка будут внимательно следить за любыми упоминаниями о криптовалютных инициативах в этот переходный период.





Недавно созданный Консультативный совет по криптовалютам должен завершить технико-экономическое обоснование стратегического резерва Bitcoin и представить соответствующие политические рекомендации и отчеты к середине 2025 года. Это событие ознаменует официальный переход плана создания стратегического резерва Bitcoin в фазу реализации. Если Трамп решит продвигать план с помощью исполнительного приказа, ожидается, что соответствующие распоряжения будут подписаны примерно в это время, официально инициируя приобретение и управление резервами *URLS-BTC_USDT*.





После подписания указа соответствующие государственные органы, такие как Министерство финансов и Федеральная резервная система, приступят к разработке подробных протоколов реализации Стратегического резерва Bitcoin. В них будут рассмотрены такие важные вопросы, как процесс покупки *URLS-BTC_USDT*, пропорции резерва и стратегии управления активами. Однако на этом этапе, скорее всего, придется столкнуться со значительным противодействием и вмешательством Конгресса, особенно со стороны консервативных законодателей. В результате, хотя исполнительный указ может ускорить реализацию плана, его исполнение и окончательное завершение наверняка столкнется с трудными политическими переговорами и задержками.





Если стратегия резерва Bitcoin будет развиваться успешно и принесет ожидаемые экономические выгоды, это может еще больше ускорить законодательный процесс, потенциально изменив ландшафт мирового криптовалютного рынка.









Стратегический резерв Bitcoin – один из самых амбициозных элементов криптовалютной программы Трампа, хотя в настоящее время он остается на стадии концепции и планирования. Его потенциальные последствия выходят за рамки непосредственной динамики рынка и кардинально меняют пересечение государственной политики и цифровых активов. Хотя путь исполнительного приказа обеспечивает ускоренную реализацию, он вносит неопределенность в долгосрочную институциональную прочность. Законодательство Конгресса, несмотря на удлиненные сроки, которые могут растянуться до 2026 года, обеспечит надежную нормативно-правовую базу, необходимую для реализации такой преобразующей инициативы. Четкая приверженность администрации концепции резервов в сочетании с формирующимися политическими рамками уже послужила катализатором глобальных дискуссий об участии государства в криптовалютных рынках и стимулировала рост исследований в области суверенных криптовалютных удержаний.





В этот важный политический момент выбор надежной торговой платформы становится все более критичным. Являясь мировым лидером в области торговли криптовалютами, MEXC заслужила доверие многочисленных инвесторов в Bitcoin благодаря исключительной безопасности, разнообразным торговым опциям, удобству использования и профессиональному обслуживанию клиентов. Хотя будущая траектория движения Bitcoin остается неопределенной, использование текущих инвестиционных возможностей имеет решающее значение. Благодаря высококонкурентным комиссиям за транзакции MEXC позволяет пользователям торговать *URLS-BTC_USDT* с минимальными затратами, эффективно снижая инвестиционный порог и давая инвесторам возможность воспользоваться этой исторической возможностью.





Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым связанным с этим услугам, а также не представляет собой рекомендацию по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. Академия новичков MEXC предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и инвестируете осмотрительно. Вся инвестиционная деятельность не имеет никакого отношения к данному сайту.