Лондонский хардфорк представляет собой одно из самых значительных обновлений в истории Ethereum, коренным образом изменив то, как пользователи взаимодействуют с сетью. Если вы когда-либо задавались вопросом, когда было реализовано обновление Лондонского хардфорка в сети Ethereum, ответ — 5 августа 2021 года, на блоке 12,965,000. Это обновление представило революционный механизм комиссий, который сделал транзакции более предсказуемыми и начал сжигать часть каждой комиссии за транзакцию, создавая дефляционное давление на предложение эфира.

В этой статье вы узнаете точный график внедрения, поймете, что изменилось для обычных пользователей, и узнаете, почему это обновление продолжает формировать Ethereum сегодня. Независимо от того, новичок ли вы в криптовалютах или хотите понять эволюцию Ethereum, это руководство разбирает все простыми и доступными словами.





Ключевые Выводы

Лондонский хардфорк был реализован 5 августа 2021 года на блоке 12,965,000, представив EIP-1559 и четыре других улучшения протокола.

EIP-1559 заменил систему комиссий Ethereum, основанную на аукционе, на алгоритмическую базовую комиссию, сделав стоимость транзакций более предсказуемой для пользователей.

Базовая комиссия каждой транзакции сжигается навсегда, создавая дефляционное давление, которое удалило из обращения более 4,3 миллионов ETH.

Обновление отложило бомбу сложности до декабря 2021 года, предоставив время для окончательного перехода Ethereum на proof-of-stake.

В сочетании с The Merge в сентябре 2022 года, Лондонское обновление коренным образом изменило денежную политику и динамику предложения Ethereum.

Средние базовые комиссии снизились с 41 gwei до примерно 7 gwei благодаря улучшениям масштабирования второго уровня и обновлению Dencun в марте 2024 года.





Обновление Лондонского хардфорка было реализовано в сети Ethereum 5 августа 2021 года, ровно в 12:34 UTC. Активация произошла на блоке номер 12,965,000, ознаменовав поворотный момент в развитии Ethereum. Перед выходом в основную сеть обновление прошло обширное тестирование на трёх тестовых сетях, начиная с 24 июня 2021 года. Тестовая сеть Ropsten запустилась первой на блоке 10,499,401 24 июня, затем последовала Goerli 30 июня и, наконец, Rinkeby 7 июля. Этот осторожный трёхнедельный период тестирования позволил разработчикам выявить и исправить потенциальные проблемы перед полным развертыванием сети. Поэтапный подход продемонстрировал приверженность Ethereum безопасности и стабильности, гарантируя, что когда Лондонское обновление наконец активировалось, оно сделало это плавно во всей сети.





Хардфорк — это несовместимое с предыдущими версиями обновление, которое изменяет фундаментальные правила работы блокчейна. Лондонский хардфорк представил пять Предложений по Улучшению Ethereum, обычно известных как EIP, которые усилили функциональность сети. EIP-1559 стал центральным элементом этого обновления, полностью реструктурировав работу комиссий за транзакции в Ethereum. Другие предложения включали EIP-3198, который дал смарт-контрактам доступ к базовой комиссии, EIP-3529, который сократил возмещение газа для предотвращения эксплуатации, EIP-3541, который улучшил валидацию контрактов, и EIP-3554, который отложил бомбу сложности. Обновление получило название «Лондон», следуя традиции Ethereum называть крупные обновления в честь городов, принимающих конференции разработчиков. Это конкретное обновление вызвало беспрецедентное внимание, потому что EIP-1559 обещал сделать Ethereum более удобным для пользователей, потенциально сделав эфир дефляционным.









EIP-1559 преобразовал структуру комиссий Ethereum из хаотичной аукционной системы в предсказуемую модель, определяемую алгоритмически. До Лондонского обновления пользователи конкурировали друг с другом за место в блоке, часто переплачивая в загруженные периоды или ожидая бесконечно в более спокойное время. Новая система ввела базовую комиссию, которая автоматически корректируется в зависимости от загруженности сети, нацеливаясь на блоки, заполненные на 50%. Когда блоки превышают этот целевой показатель, базовая комиссия увеличивается, а когда блоки опускаются ниже, она уменьшается. Этот механизм создал беспрецедентную предсказуемость комиссий, позволяя пользователям точно оценивать затраты перед отправкой транзакций. Базовая комиссия применяется универсально ко всем транзакциям в блоке, устраняя догадки, которые ранее мучили пользователей Ethereum.

Наряду с базовой комиссией пользователи получили возможность добавлять необязательную приоритетную комиссию, иногда называемую «чаевыми», чтобы стимулировать более быструю обработку транзакций. Эта двухуровневая система даёт пользователям больший контроль над их опытом транзакций. Если вам нужно немедленное подтверждение, вы добавляете более высокую приоритетную комиссию; если можете подождать, оставляете её минимальной. Настройка максимальной комиссии позволяет пользователям ограничить свои общие расходы, защищая их от неожиданных скачков. Когда фактическая базовая комиссия при выполнении ниже вашего максимума, разница автоматически возвращается. Эта гибкость ознаменовала значительное улучшение по сравнению со старой системой, где пользователи либо переплачивали за уверенность, либо рисковали провалом транзакции.

Самым революционным аспектом EIP-1559 было введение сжигания комиссий в Ethereum. Базовая комиссия каждой транзакции навсегда удаляется из обращения, а не выплачивается майнерам или валидаторам. Этот механизм напрямую решает одну из давних критик Ethereum — её неограниченное предложение. Хотя новый эфир продолжает выпускаться в качестве вознаграждений за блоки, механизм сжигания компенсирует эту инфляцию. Экономические последствия стали очевидны немедленно, поскольку миллионы долларов в эфире начали исчезать из предложения ежедневно. Это сжигание происходит автоматически с каждой отдельной транзакцией, создавая постоянное дефляционное давление, которое приносит пользу всем держателям эфира.

EIP-3554 отложил бомбу сложности, механизм, разработанный для постепенного усложнения майнинга proof-of-work, перенеся крайний срок на декабрь 2021 года. Это дало разработчикам дополнительное время для подготовки к The Merge, окончательному переходу Ethereum на proof-of-stake. Майнеры увидели изменение своей модели доходов, поскольку больше не получали базовую комиссию, полагаясь вместо этого на вознаграждения за блоки и приоритетные комиссии. Хотя изначально это было спорно, это изменение оказалось необходимым для долгосрочной устойчивости Ethereum. Отсрочка обеспечила стабильность сети, пока продолжалась разработка системы proof-of-stake, которая в конечном итоге полностью заменит майнинг.









Цена эфира подскочила сразу после активации Лондонского обновления, торгуясь около $2,630 в день реализации. Рынок позитивно отреагировал на дефляционный механизм и улучшенный пользовательский опыт. Инвесторы признали, что сжигание комиссий потенциально может создать дефицит в предложении эфира со временем. Объём торгов увеличился, поскольку пользователи тестировали новую структуру комиссий, многие сообщали о значительно улучшенном опыте по сравнению со старой аукционной системой. Обновление привлекло значительное освещение в СМИ, привлекая новое внимание к дорожной карте развития Ethereum и её преимуществам над конкурирующими блокчейнами.

Волатильность комиссий за транзакции резко снизилась в первые недели после реализации. Пользователи больше не сталкивались с разочаровывающим опытом установки слишком низкой цены на газ и наблюдения за неподтверждёнными транзакциями часами. Приложения-кошельки быстро адаптировали свои интерфейсы для поддержки новых параметров базовой комиссии и приоритетной комиссии. Предсказуемость означала, что децентрализованные приложения могли предоставлять более точные оценки затрат своим пользователям. Во время событий с высоким трафиком, таких как популярные дропы NFT, система справлялась с перегрузкой более изящно, чем предыдущая модель аукциона, хотя комиссии всё ещё росли во время пикового спроса.

Сеть Ethereum начала сжигать тысячи эфира ежедневно сразу после Лондонского обновления. Размеры блоков стали более гибкими, иногда превышая предыдущий жёсткий лимит при резком росте спроса, а затем сокращаясь в более спокойные периоды. Эта эластичность помогла сгладить паттерны перегрузки, которые ранее вызывали серьёзные скачки комиссий. Время подтверждения транзакций оставалось стабильным, и сеть справилась с переходом без каких-либо серьёзных технических проблем. Разработчики, наблюдающие за обновлением, сообщили об успешной реализации во всём клиентском программном обеспечении без разделения цепочки или обнаруженных значительных ошибок.





С момента реализации Лондонского хардфорка сеть Ethereum сожгла более 4,3 миллионов эфира стоимостью более $12,7 миллиардов по различным рыночным ценам. Это представляет собой постоянное сокращение предложения, которое никогда не произошло бы при старой системе. В сочетании с The Merge в сентябре 2022 года, Ethereum стал действительно дефляционным в течение многих периодов, поскольку сокращённая эмиссия сочеталась с продолжающимся сжиганием комиссий. Активность сети напрямую коррелирует со скоростью сжигания — более высокое использование означает больше сожжённых комиссий. Это создаёт уникальную экономическую модель, где популярность сети напрямую приносит пользу существующим держателям токенов.

Лондонское обновление заложило решающую основу для The Merge, отложив бомбу сложности и протестировав крупные изменения протокола. Успешная реализация EIP-1559 доказала, что Ethereum может выполнять сложные обновления без нарушения работы сети. Механизм сжигания комиссий приобрёл ещё большее значение после The Merge, поскольку сокращённая эмиссия в сочетании с продолжающимся сжиганием создала периоды, когда предложение эфира фактически уменьшалось. Сегодняшняя денежная политика Ethereum является прямым результатом инноваций, внедрённых в Лондонском обновлении, создавая устойчивую экономическую модель для будущего сети.

Последние данные показывают, что скорость сжигания замедлилась из-за улучшений в решениях масштабирования второго уровня и обновления Dencun в марте 2024 года, которое снизило затраты второго уровня до 98%. Средние базовые комиссии упали со среднего значения 41 gwei за первые 1000 дней до примерно 7 gwei в последние месяцы. Это отражает успех Ethereum в масштабировании через сети второго уровня, хотя это также означает, что сжигается меньше эфира. Сеть должна поддерживать базовые комиссии выше примерно 23 gwei, чтобы оставаться дефляционной при текущих темпах эмиссии, создавая интересный баланс между затратами пользователей и токеномикой.









Понимание того, когда было реализовано обновление Лондонского хардфорка в сети Ethereum, помогает новичкам понять эволюцию Ethereum от системы с высокими комиссиями и непредсказуемостью к сегодняшней более удобной для пользователей платформе. Обновление 5 августа 2021 года устранило большую часть сложности, которая ранее пугала новичков в криптовалютах. Когда вы используете Ethereum сегодня через кошельки или децентрализованные биржи, вы получаете выгоду от предсказуемой структуры комиссий, которую ввёл Лондон. Автоматический расчёт базовой комиссии означает, что вам не нужно понимать сложные стратегии цены на газ для успешного использования сети. Для тех, кто рассматривает использование платформ, таких как MEXC, для торговли эфиром, понимание того, как Лондон улучшил фундаментальные показатели Ethereum, даёт ценный контекст для инвестиционных решений. Это обновление продемонстрировало, что Ethereum активно развивается для решения реальных проблем, отличая его от статичных блокчейн-проектов.









1. На каком номере блока был Лондонский хардфорк?

Лондонский хардфорк активировался на блоке 12,965,000 сети Ethereum.





2. Когда Ethereum реализовал EIP-1559?

EIP-1559 был реализован как часть Лондонского хардфорка 5 августа 2021 года.





3. Какова была цель Лондонского хардфорка?

Лондонское обновление было направлено на то, чтобы сделать комиссии за транзакции более предсказуемыми и ввести механизм сжигания комиссий для создания дефляционного давления на предложение эфира.





4. Снизило ли Лондонское обновление комиссии за газ?

Лондонское обновление сделало комиссии более предсказуемыми, но не обязательно снизило их — вместо этого оно устранило переплаты и улучшило пользовательский опыт.





5. Когда Ethereum стал дефляционным?

Ethereum стал дефляционным после The Merge в сентябре 2022 года, основываясь на механизме сжигания комиссий, введённом в Лондонском хардфорке.





Обновление Лондонского хардфорка было реализовано в сети Ethereum 5 августа 2021 года, навсегда изменив то, как блокчейн обрабатывает комиссии за транзакции. Это обновление представило революционную систему базовых комиссий EIP-1559, начало сжигать эфир с каждой транзакцией и создало основу для перехода Ethereum на proof-of-stake. Воздействие выходит далеко за пределы того августовского дня, с более чем 4,3 миллионами сожжённого эфира и принципиально улучшенным пользовательским опытом, который продолжает приносить пользу миллионам пользователей сегодня. Понимание этого ключевого момента в истории Ethereum предоставляет важный контекст для всех, кто изучает криптовалюты, независимо от того, совершаете ли вы свою первую транзакцию или создаёте приложения децентрализации следующего поколения. Лондонское обновление доказало, что блокчейн-сети могут развиваться для удовлетворения потребностей пользователей, сохраняя при этом безопасность и децентрализацию.