Что такое WorldBrain Coin (WBC)? Введение в цифровые активы

WorldBrain Coin (WBC) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную платформу WorldBrain, ориентированную на развитие сверхинтеллектуальных сервисов ИИ и стимулирование создания нейронных сетей. Запущенная в начале 2024 года, WBC была разработана для удовлетворения растущей потребности в масштабируемой, этичной и управляемой пользователями инфраструктуре ИИ в цифровой экономике. Благодаря уникальной токеномике и механизмам стимулирования, WorldBrain позволяет пользователям получать доступ к передовым сервисам ИИ, участвовать в развитии нейронных сетей и быть частью прозрачной, управляемой сообществом экосистемы. Архитектура платформы WorldBrain разработана с целью обеспечения безопасности, эффективности и долгосрочной устойчивости как для пользователей, так и для разработчиков.
WorldBrain Coin был основан в 2023 году междисциплинарной командой экспертов в области искусственного интеллекта, технологии блокчейн и этичного управления. Учредители имеют опыт работы в ведущих технологических компаниях и академических исследованиях, объединяя глубокие знания в области децентрализованных систем, нейронных сетей и управления цифровыми активами. Их видение заключалось в создании платформы, которая демократизирует доступ к сверхинтеллектуальному ИИ, внедряя этический надзор и участие сообщества в своей основе.
С момента своего основания WorldBrain достигла нескольких ключевых этапов, включая успешный запуск основной сети в первом квартале 2024 года, внедрение программы стимулирования построения нейронных сетей и создание Фонда и Этического комитета для надзора за управлением платформой. Стратегические партнерства с исследовательскими институтами ИИ и технологическими провайдерами дополнительно укрепили позицию проекта WBC как инноватора в секторах ИИ и блокчейн.
Экосистема WorldBrain построена вокруг нескольких взаимосвязанных продуктов, предназначенных для создания надежной, управляемой пользователями платформы ИИ:
Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную среду, где WBC выступает в качестве утилитарного токена, обеспечивающего все взаимодействия — от оплаты услуг до участия в управлении, что приводит к самоподдерживающейся и постоянно развивающейся экосистеме WorldBrain.
WorldBrain решает эти проблемы через свою платформу на основе блокчейн, которая обеспечивает прозрачное, управляемое сообществом управление, стимулирует децентрализованную разработку ИИ и внедряет этический надзор в свои основные операции. Используя смарт-контракты и стимулы на основе токенов WBC, WorldBrain предлагает безопасное, эффективное и инклюзивное решение для следующего поколения инфраструктуры ИИ.
Общий объем эмиссии монет WorldBrain (WBC) составляет 10 миллиардов токенов, без планов дальнейшей эмиссии. Этот объем подлежит уникальному механизму 'метаболического' сжатия: когда WBC используется для покупки сверхинтеллектуальных услуг WorldBrain, 10% потраченных токенов сжигаются, с долгосрочной целью сократить обращаемый объем до 100 миллионов WBC.
Пропорциональное распределение начальных 10 миллиардов WBC выглядит следующим образом:
Правила выпуска для каждого распределения:
Недавние данные с бирж указывают, что текущий общий объем обращения составляет около 177.5 миллионов WBC, что соответствует текущим процессам сжигания токенов и графикам выпуска. Это согласуется с описанным в официальной документации WorldBrain механизмом метаболического сжатия.
В рамках экосистемы WorldBrain WBC выполняет несколько функций:
При запуске часть токенов WBC была выпущена для ранних пожертвований и стимулирования пользователей, а остальная часть подлежит долгосрочному вестингу и ежедневным графикам выпуска, как указано выше. Такой подход обеспечивает стабильность рынка и согласовывает стимулы для устойчивого роста экосистемы WorldBrain.
WorldBrain реализует модель управления, управляемую сообществом, позволяя держателям WBC голосовать по ключевым предложениям и изменениям протокола. Планируются механизмы стейкинга, которые позволят пользователям получать вознаграждения и получать дополнительные привилегии, при этом доходы будут зависеть от участия в сети и общей активности экосистемы WorldBrain.
WorldBrain Coin представляет собой инновационное решение в секторах ИИ и блокчейн, решая ключевые проблемы благодаря своему этическому управлению, стимулируемому развитию и прозрачной токеномике. С растущей базой пользователей и надежной экосистемой WBC демонстрирует значительный потенциал для преобразования того, как отдельные лица и организации взаимодействуют со сверхинтеллектуальным ИИ. Готовы начать торговать WorldBrain? Узнайте, как максимизировать ваш потенциал WBC уже сегодня!
