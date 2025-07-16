Что такое WorldBrain Coin (WBC)? Введение в цифровые активы

Что такое WorldBrain? Основные понятия WorldBrain Coin (WBC) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную платформу WorldBrain, ориентированную на развитие сверхинтеллектуЧто такое WorldBrain? Основные понятия WorldBrain Coin (WBC) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную платформу WorldBrain, ориентированную на развитие сверхинтеллекту
16 июля 2025 г.
Что такое WorldBrain? Основные понятия

WorldBrain Coin (WBC) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную платформу WorldBrain, ориентированную на развитие сверхинтеллектуальных сервисов ИИ и стимулирование создания нейронных сетей. Запущенная в начале 2024 года, WBC была разработана для удовлетворения растущей потребности в масштабируемой, этичной и управляемой пользователями инфраструктуре ИИ в цифровой экономике. Благодаря уникальной токеномике и механизмам стимулирования, WorldBrain позволяет пользователям получать доступ к передовым сервисам ИИ, участвовать в развитии нейронных сетей и быть частью прозрачной, управляемой сообществом экосистемы. Архитектура платформы WorldBrain разработана с целью обеспечения безопасности, эффективности и долгосрочной устойчивости как для пользователей, так и для разработчиков.

Команда и история развития WorldBrain

WorldBrain Coin был основан в 2023 году междисциплинарной командой экспертов в области искусственного интеллекта, технологии блокчейн и этичного управления. Учредители имеют опыт работы в ведущих технологических компаниях и академических исследованиях, объединяя глубокие знания в области децентрализованных систем, нейронных сетей и управления цифровыми активами. Их видение заключалось в создании платформы, которая демократизирует доступ к сверхинтеллектуальному ИИ, внедряя этический надзор и участие сообщества в своей основе.

С момента своего основания WorldBrain достигла нескольких ключевых этапов, включая успешный запуск основной сети в первом квартале 2024 года, внедрение программы стимулирования построения нейронных сетей и создание Фонда и Этического комитета для надзора за управлением платформой. Стратегические партнерства с исследовательскими институтами ИИ и технологическими провайдерами дополнительно укрепили позицию проекта WBC как инноватора в секторах ИИ и блокчейн.

Основные продукты и функции экосистемы WorldBrain

Экосистема WorldBrain построена вокруг нескольких взаимосвязанных продуктов, предназначенных для создания надежной, управляемой пользователями платформы ИИ:

  • Платформа услуг ИИ WorldBrain:
    Это основное приложение экосистемы WorldBrain, позволяющее пользователям получать доступ и покупать передовые услуги ИИ с использованием токенов WBC. Платформа использует технологию блокчейн для обеспечения прозрачности транзакций и безопасной обработки данных. Она широко используется разработчиками, исследователями и предприятиями, ищущими масштабируемые решения ИИ.
  • Программа стимулирования строительства нейронных сетей:
    Эта функция стимулирует пользователей предоставлять вычислительные ресурсы и данные для построения и обучения нейронных сетей. Участники вознаграждаются токенами WBC, что способствует децентрализованному росту и инновациям в разработке моделей ИИ. Программа использует смарт-контракты для автоматизации вознаграждений и обеспечения справедливости.
  • Управление Фондом и Этическим комитетом:
    Фонд и Этический комитет наблюдают за этичным внедрением услуг ИИ и распределением ресурсов экосистемы. Эта структура управления гарантирует, что развитие платформы WorldBrain соответствует ценностям сообщества и этическим стандартам, предоставляя уникальный уровень доверия и подотчетности.

Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную среду, где WBC выступает в качестве утилитарного токена, обеспечивающего все взаимодействия — от оплаты услуг до участия в управлении, что приводит к самоподдерживающейся и постоянно развивающейся экосистеме WorldBrain.

Проблемы, которые WorldBrain стремится решить

  • Отсутствие масштабируемой, этичной инфраструктуры ИИ:
    Быстрый рост ИИ опережает развитие масштабируемой и этично управляемой инфраструктуры. Это вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных, предвзятости и злоупотребления технологиями ИИ.
  • Ограниченные стимулы для децентрализованной разработки ИИ:
    Традиционная разработка ИИ часто является централизованной, с ограниченными возможностями для независимых участников участвовать или извлекать выгоду из своей работы.
  • Непрозрачное управление и распределение ресурсов:
    Многие платформы ИИ не имеют прозрачного управления, что приводит к несоответствию стимулов и потенциальным этическим рискам.

WorldBrain решает эти проблемы через свою платформу на основе блокчейн, которая обеспечивает прозрачное, управляемое сообществом управление, стимулирует децентрализованную разработку ИИ и внедряет этический надзор в свои основные операции. Используя смарт-контракты и стимулы на основе токенов WBC, WorldBrain предлагает безопасное, эффективное и инклюзивное решение для следующего поколения инфраструктуры ИИ.

Токеномика WorldBrain объяснена

Общий объем эмиссии и структура распределения

Общий объем эмиссии монет WorldBrain (WBC) составляет 10 миллиардов токенов, без планов дальнейшей эмиссии. Этот объем подлежит уникальному механизму 'метаболического' сжатия: когда WBC используется для покупки сверхинтеллектуальных услуг WorldBrain, 10% потраченных токенов сжигаются, с долгосрочной целью сократить обращаемый объем до 100 миллионов WBC.

Пропорциональное распределение начальных 10 миллиардов WBC выглядит следующим образом:

  • Фонд и Этический комитет: 5%
  • Техническая команда R&D: 15%
  • Ранние пожертвования: 10%
  • Стимулирование строительства нейронных сетей: 70%

Правила выпуска для каждого распределения:

  • Фонд и Этический комитет: Ежемесячные выпуски не более 1%, в течение более чем 100 месяцев, начиная с первого квартала 2025 года.
  • Техническая команда R&D: Линейный ежемесячный выпуск 1% в течение 100 месяцев, начиная с первого квартала 2025 года.
  • Ранние пожертвования: 10% выпущено в первый месяц (первый квартал 2024 года), затем 5% ежемесячно в течение 18 месяцев.
  • Стимулирование строительства нейронных сетей: 70% выделено для стимулирования пользовательского взаимодействия, с ежедневным выпуском примерно 800,000 токенов WBC.

Недавние данные с бирж указывают, что текущий общий объем обращения составляет около 177.5 миллионов WBC, что соответствует текущим процессам сжигания токенов и графикам выпуска. Это согласуется с описанным в официальной документации WorldBrain механизмом метаболического сжатия.

Функциональность токена и варианты использования

В рамках экосистемы WorldBrain WBC выполняет несколько функций:

  • Оплата услуг ИИ: Пользователи тратят WBC для получения доступа к передовым инструментам и услугам ИИ.
  • Стимулы за вклад в сеть: Участники, вносящие свой вклад в строительство нейронных сетей и предоставление данных, вознаграждаются в WBC.
  • Участие в управлении: Владельцы токенов WorldBrain могут участвовать в управлении платформой, включая голосование по предложениям и этическим руководствам.

График обращения и расписание разблокировки

При запуске часть токенов WBC была выпущена для ранних пожертвований и стимулирования пользователей, а остальная часть подлежит долгосрочному вестингу и ежедневным графикам выпуска, как указано выше. Такой подход обеспечивает стабильность рынка и согласовывает стимулы для устойчивого роста экосистемы WorldBrain.

Механизмы управления и стейкинга

WorldBrain реализует модель управления, управляемую сообществом, позволяя держателям WBC голосовать по ключевым предложениям и изменениям протокола. Планируются механизмы стейкинга, которые позволят пользователям получать вознаграждения и получать дополнительные привилегии, при этом доходы будут зависеть от участия в сети и общей активности экосистемы WorldBrain.

Заключение

WorldBrain Coin представляет собой инновационное решение в секторах ИИ и блокчейн, решая ключевые проблемы благодаря своему этическому управлению, стимулируемому развитию и прозрачной токеномике. С растущей базой пользователей и надежной экосистемой WBC демонстрирует значительный потенциал для преобразования того, как отдельные лица и организации взаимодействуют со сверхинтеллектуальным ИИ. Готовы начать торговать WorldBrain? Узнайте, как максимизировать ваш потенциал WBC уже сегодня!

