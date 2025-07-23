Что такое WLFI? Новая сила в DeFi и пионер долларовых стейблкоинов

World Liberty Financial (сокращенно WLF или WLFI) – это децентрализованная финансовая платформа (DeFi), созданная семьей Трампа с целью стимулирования инноваций в сфере цифровых финансов на основе основополагающих ценностей США.





Стремясь стать «мостом американского DeFi», проект WLFI объединяет политическое влияние с финансовыми технологиями, чтобы соединить традиционные и криптовалютные финансы. Он направлен на создание экосистемы цифровых активов, управляемой сообществом и обеспечивающей высокий уровень соответствия нормативным требованиям.









По мере того как секторы криптовалют и DeFi продолжают процветать, ограничения традиционных финансовых систем становятся все более очевидными. Высокие комиссии за трансграничные транзакции, длительные сроки расчетов и проблемы с доверием к централизованным учреждениям стимулируют потребность в глобальных финансовых инновациях.





World Liberty Financial (WLFI) появилась в ответ на этот растущий спрос. Проект, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом и членами его семьи, разрабатывается командой опытных профессионалов в области криптовалют. Его цель – создать частную одноранговую среду для заимствования, кредитования и инвестирования в цифровые активы без привлечения традиционных финансовых посредников.





Видение WLFI заключается в создании глобальной децентрализованной финансовой платформы, способствующей широкому использованию доллара США в сфере DeFi через свою цифровую стабильную монету ( USD1 ) и, в конечном итоге, продвигающей финансовую независимость и инклюзивность.









Токен WLFI: Токен управления, используемый для предложений сообщества и голосования по решениям платформы. Токен управления, используемый для предложений сообщества и голосования по решениям платформы.

Стейблкоин USD1: Стейблкоин, привязанный к доллару США, обеспеченный в соотношении 1:1 долларами США и казначейскими ценными бумагами, выпущенный на нескольких блокчейнах. Стейблкоин, привязанный к доллару США, обеспеченный в соотношении 1:1 долларами США и казначейскими ценными бумагами, выпущенный на нескольких блокчейнах.

Инфраструктура DeFi: Включает планы по кредитованию, заимствованию, генерации дохода и функции экосистемы, управляемые сообществом.













WLFI (токен управления): Обеспечивает голосование сообщества, предложения по управлению и будущие ончейн-обновления.

USD1 (стейблкоин): Привязан к доллару США в соотношении 1:1 и обеспечен долларами США и ценными бумагами Казначейства США; используется для ончейн-платежей, кредитования, получения дохода и других финансовых операций.





Вместе эти два токена составляют основу экосистемы WLFI, поддерживая и усиливая друг друга.









WLFI следует модели регистрации в штате Делавэр, интегрируя структуры корпоративного управления с процессами управления, ориентированными на сообщество. Операции по обеспечению соответствия протоколу управляются зарегистрированной в США организацией, которая сотрудничает с сообществом для реализации ончейн-управления.









BNB Chain и USD1 уже работает на Ethereum Tron , а также в планах расширение токенов WLFI и голосование по вопросам управления в дополнительных сетях. Это обеспечивает кроссчейн-ликвидность и беспрепятственную взаимодействие во всей экосистеме.









Члены сообщества могут подавать предложения через форум управления. После утверждения путем голосования Snapshot платформа приступит к их реализации. Право голоса зависит от количества WLFI, но каждый кошелек ограничен максимум 5% от общего объема предложения, чтобы предотвратить централизацию прав..













2) Сеть: Основная сеть Ethereum

3) Общее предложение: 100 миллиардов токенов









Согласно официальному документу Gold Paper , предполагаемое распределение токенов WLFI выглядит следующим образом:





Продажа токенов: 35%

Рост сообщества и стимулы: 32,5%

Первоначальное распределение среди сторонников: 30%

Команда и советники: 2,5%













WLFI – это токен, ориентированный исключительно на управление. Он не дает держателям никаких прав на дивиденды или участие в прибылях. Его ценность заключается прежде всего в его роли в управлении платформой и принятии решений сообществом.









Все токены WLFI в настоящее время находятся в блокировке. На сегодняшний день проект завершил три раунда предварительной продажи, подробности которых приведены ниже:





Раунд 1: Стартовал в октябре 2024 года по цене 0,015$ за токен, с предложением 20 миллиардов токенов (20% от общего объема предложения), что позволило собрать в общей сложности 300 миллионов долларов.





Раунд 2: Непосредственно последовал за первым раундом, по цене 0,05$ за токен, с предложением 5 миллиардов токенов (5% от общего объема предложения).





Раунд 3: Этот раунд завершился 14 марта 2025 года, принеся 250 миллионов долларов.





Первые два раунда предварительной продажи WLFI были открыты для всех, а третий был институциональным раундом и не был доступен для общественности, с ценой токена в 0,10$.





Согласно общедоступной информации, WLFI продала в общей сложности 26,05 миллиарда токенов в течение трех раундов, что составляет 26,05% от общего предложения. Однако, поскольку третий раунд не был открыт для общественности, фактические цифры предварительной продажи могут немного отличаться.













WLFI планирует интегрироваться с основными протоколами DeFi, такими как Aave, что позволит USD1 участвовать в рынках кредитования и доходности. Проект также нацелен на создание DEX, шлюза NFT и инструментов кошелька для поддержки комплексной финансовой экосистемы на блокчейне.









WLFI заключила партнерское соглашение с фондом Aqua 1 Fund, базирующимся в ОАЭ, с целью продвижения WLFI и USD1 на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке. Долгосрочной целью является создание соответствующей требованиям трансграничной финансовой инфраструктуры Web3.









В ответ на усиление регулирования со стороны таких организаций, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), платформа WLFI активно повышает свои стандарты прозрачности. Это включает публикацию отчетов об управлении, формализацию предложений по управлению и укрепление общего соблюдения законодательства.









World Liberty Financial (WLFI) быстро стала лидером в сфере Web3-финансов благодаря сильным политическим связям, надежной структуре соблюдения нормативных требований и инновационной системе с двумя токенами. Проект делает акцент на токеномике, основанной на управлении, и устанавливает доллар США в качестве стабильной основы для ончейн платежей и финансовой инфраструктуры. В ближайшие месяцы ключевую роль будут играть такие важные события, как предложения WLFI по управлению, механизмы обращения токенов и кроссчейн инфраструктура. Сможет ли WLFI превратиться из «криптоэксперимента, поддерживаемого Трампом» в настоящий «финансовый мост Web3 в США», будет зависеть от ее способности ориентироваться в сложной политической и нормативной динамике.





На этом фоне MEXC запустила WLFI на своей платформе премаркетной торговли, позволяя пользователям торговать токеном до его официального листинга на спотовом рынке. Это дает инвесторам возможность занять выгодную позицию до того, как WLFI выйдет на более широкий рынок.









Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



