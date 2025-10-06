Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance









USDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.

USDf поддерживает в качестве обеспечения как стейблкоины, так и нестейблкоин-активы, с динамическим коэффициентом обеспечения для обеспечения безопасности системы.

USDf использует двойной механизм минтинга (классический и инновационный) для удовлетворения потребностей пользователей с разными предпочтениями в отношении риска.

USDf поддерживает привязку 1:1 к доллару США с помощью дельта-нейтральных стратегий и механизмов арбитража.

Совершая стейкинг USDf, пользователи могут зарабатывать токены доходности sUSDf и участвовать в многоуровневых программах доходности.









USDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар Falcon Finance . Пользователи могут минтить USDf, депонируя приемлемые залоговые активы, которые включают стейблкоины (такие как USDT, USDC и DAI), а также нестейблкоин-активы (такие как BTC, ETH и отдельные альткоины). Система сверхобеспеченния гарантирует, что стоимость залога всегда превышает выпущенную стоимость USDf, поддерживая стабильность в различных рыночных условиях.





Обеспечение, используемое для минтинга USDf, управляется с помощью рыночно-нейтральных стратегий. Такой подход позволяет полностью обеспечить активы, минимизируя при этом влияние направленной ценовой волатильности, что укрепляет надежность USDf как сверхобеспеченного синтетического доллара.





Примечание: Falcon Finance была основана Андреем Грачевым, партнером DWF Labs , и получила стратегические инвестиции в размере 10 миллионов долларов от World Liberty Financial.









USDf от Falcon Finance представляет собой новое поколение синтетических активов в DeFi. Как протокол сверхобеспеченного синтетического доллара, USDf направлен на решение проблем, с которыми сталкиваются традиционные стейблкоины, включая риски централизации, низкую доходность и неопределенность в области регулирования.





Согласно последним данным MEXC , USDf в настоящее время занимает 202-е место на криптовалютном рынке с общим и оборотным предложением в 1 898 676 740,67 токенов. USDf выпускается на Ethereum и 30 марта 2025 года достиг исторического максимума в 1,024$, а 8 июля 2025 года – исторического минимума в 0,909$. Этот относительно узкий торговый диапазон демонстрирует эффективность его базовой механической конструкции.









Falcon Finance позиционирует USDf как синтетический актив, построенный на основе институциональной системы управления рисками, с акцентом на прозрачность и устойчивость. Такое позиционирование отличает его от других проектов стейблкоинов на рынке и устанавливает новый стандарт в сфере децентрализованных финансов.

















Отличительной особенностью USDf является гибкая стратегия принятия залога. Пользователи могут минтить USDf, используя две основные категории активов:





1) Залог в виде стейблкоинов: Включает в себя основные стейблкоины, такие как USDT, USDC и DAI. Поскольку эти активы имеют стабильную цену, они обычно могут минтиться в соотношении 1:1, предлагая пользователям простой и прямой способ входа.





2) Залог, не являющийся стейблкоином: Включает в себя BTC, ETH и отдельные альткоины. Эти активы требуют избыточного обеспечения, при этом коэффициенты обеспечения динамически корректируются с учетом волатильности, ликвидности и поведения рынка. Например, для ETH может потребоваться коэффициент обеспечения 150%, а для высоковолатильных альткоинов – 200% или более.





Эта диверсифицированная стратегия обеспечения не только расширяет потенциальную базу пользователей USDf, но и снижает системный риск за счет диверсификации активов.









Falcon Finance использует интеллектуальную систему управления рисками, которая динамически корректирует коэффициенты обеспечения в режиме реального времени в зависимости от рыночных условий. Ключевые факторы, принимаемые во внимание, включают:

Историческая и текущая волатильность актива

Глубина ликвидности ончейн и офчейн

Риск-аппетит рынка в целом и макроэкономическая среда

Риски, связанные с конкретным протоколом, и распределение активов

Благодаря этому механизму адаптивной корректировки USDf обеспечивает баланс между безопасностью и оптимальной эффективностью капитала для пользователей.













Классический минтинг представляет собой наиболее фундаментальный и простой способ создания USDf. Процесс работает следующим образом:





После того, как пользователи выбирают залоговые активы, система автоматически определяет параметры минтинга в зависимости от типа актива. Если используются стейблкоины, USDf можно минтить напрямую в соотношении 1:1. Если используются BTC, ETH или другие волатильные активы, требуется избыточное обеспечение. Весь процесс выполняется автоматически с помощью смарт-контрактов, что обеспечивает справедливость и прозрачность без ручного вмешательства.









Преимущество классического минтинга заключается в его простоте и предсказуемости. Новые пользователи могут легко понять и использовать его, а опытные пользователи могут быстро выполнять операции, повышая эффективность использования капитала.









Инновационная система минтинга позволяет пользователям минтить USDf, депонируя нестабильные криптовалютные активы, одновременно ограничивая свою подверженность потенциальному росту цен. Залог блокируется на фиксированный срок от 3 до 12 месяцев. На момент минтинга пользователи должны установить следующие ключевые параметры:





Залог контролируется в течение всего периода блокировки. В зависимости от движения цены в течение или в конце срока, возможны три варианта развития событий:





1) Если цена залога в любой момент в течение срока действия падает ниже ликвидационной цены: залог будет ликвидирован для защиты протокола. В этом случае пользователь теряет все права на исходный залог. Однако пользователь по-прежнему сохраняет за собой первоначально минтенные USDf, которые можно обменять на поддерживаемые стейблкоины, такие как USDT или USDC.





2) Если цена залога остается между ликвидационной ценой и ценой исполнения в конце срока: пользователь может вернуть первоначально выпущенные USDf, чтобы полностью вернуть свой залог. Это позволяет пользователю вернуть свои активы, при этом по-прежнему пользуясь ликвидностью USDf в течение срока. Для вывода залога предоставляется 72-часовое окно (начиная с даты погашения).





3) Если цена залога превышает цену исполнения в конце срока: залог будет закрыт, и пользователь утратит все права на исходный актив. Вместо этого пользователь получает дополнительные USDf, рассчитанные следующим образом: (цена исполнения × сумма залога) – минтенные USDf. Эти дополнительные USDf отражают стоимость залога на согласованном уровне исполнения, фактически фиксируя рост в форме USDf.









Сравнение USDT USDf Эмитент Tether (централизованный) Falcon Finance (децентрализованный) Механизм выпуска Подкреплен 1:1 фиатными резервами Минтинг с избыточным обеспечением Типы залогового обеспечения Наличные доллары США, краткосрочные казначейские облигации, традиционные финансовые активы Несколько криптоактивов (стейблкоины + основные токены) Прозрачность Полагается на аудиты третьих сторон, ограниченная прозрачность Полностью ончейн, высокая прозрачность Основные риски Централизация, регуляторные риски Риск смарт-контрактов, волатильность залога Позиция на рынке Крупнейший стейблкоин по рыночной капитализации, наивысшая ликвидность Относительно новый, 202 место в рейтинге Область применения Широко признан на мировых криптовалютных рынках В первую очередь в рамках экосистемы Falcon Finance Механизм доходности Нет собственной доходности, требует кредитования Доходность стейкинга до 200% APY Оборотное предложение Около 120 млрд долларов Около 1,899 млрд долларов













Falcon Finance поддерживает привязку USDf к доллару США с помощью комбинации дельта-нейтральных и рыночно-нейтральных стратегий. Когда пользователи вносят залог, протокол распределяет активы между централизованными и децентрализованными площадками, страхуя их от ценовой волатильности.





Например, если пользователь вносит 1 ETH (стоимостью 3 000$), протокол может открыть шорт позицию эквивалентной стоимости на фьючерсном рынке. Это гарантирует, что независимо от движения цены ETH, стоимость залога в долларах США остается стабильной, поддерживая стабильность USDf.





Эта стратегия, широко проверенная в традиционных финансах, инновационно применяется в DeFi компанией Falcon Finance для достижения эффективной изоляции рисков.









Когда USDf отклоняется от своей привязки к 1$ на вторичном рынке, арбитры могут получать прибыль способами, которые восстанавливают равновесие:





Цена выше 1$: Арбитры минтят USDf через протокол (стоимость = 1$) и продают его на рынке по цене выше 1$, увеличивая предложение и снижая цену.





Цена ниже 1$: Арбитры дешево покупают USDf на рынке и обменивают его на залог стоимостью 1$, сокращая предложение и подталкивая цену вверх.













В экстремальных рыночных условиях, если стоимость залога резко падает, протокол активирует механизм ликвидации. Когда коэффициент залога опускается ниже порогового значения, ликвидаторы могут погасить часть или всю задолженность, получив залог и бонус за ликвидацию. Это гарантирует, что USDf остается полностью обеспеченным даже в случае возникновения «черных лебедей».













Пользователи могут совершать стейкинг USDf в протоколе, чтобы заработать sUSDf (USDf с доходностью). sUSDf – это токен с начислением процентов, стоимость которого со временем увеличивается, отражая накопленную доходность.





sUSDf использует механизм ребазирования: количество токенов остается постоянным, но каждый токен постепенно представляет собой все больше USDf. Это упрощает налогообложение и обеспечивает автоматическое начисление сложных процентов.









Falcon Finance предлагает несколько уровней доходности:





Классическая доходность: Самый простой метод. Просто совершайте стейкинг USDf, чтобы получать стабильную годовую доходность. Источники дохода включают доход от управления залоговым обеспечением и комиссии за использование протокола.





Повышенная доходность: Пользователи могут совершать рестейкинг sUSDf в стратегии с более высоким риском и более высокой доходностью, такие как предоставление ликвидности или интеграция протоколов кредитования.





Индивидуальные стратегии: Опытные пользователи могут комбинировать стратегии для достижения оптимального баланса риска и доходности.













USDf разработан для беспрепятственной интеграции в более широкую экосистему DeFi. Пользователи могут:

Обеспечивать ликвидность USDf на децентрализованных биржах и зарабатывать торговые комиссии

Использовать USDf в качестве залога в протоколах кредитования для заимствования других активов

Участвовать в программах управления и поощрения в различных протоколах DeFi с использованием USDf

Использовать USDf в качестве стабильного средства сбережения и средства обмена

Falcon Finance также запустила программы поощрения, такие как система баллов Falcon Miles и аирдропы токенов FF, что еще больше повышает вовлеченность пользователей.













Несмотря на то, что дизайн USDf включает в себя несколько механизмов безопасности, пользователи должны помнить о следующих рисках:





Риск, связанный со смарт-контрактами: Несмотря на то, что протокол прошел аудит, в коде все еще могут присутствовать уязвимости. Falcon Finance создал страховой фонд для покрытия потенциальных убытков, но пользователи должны распределять активы с учетом своей индивидуальной толерантности к риску.





Рыночный риск: В экстремальных рыночных условиях система может столкнуться с нагрузкой даже при наличии защиты от ликвидации. Пользователи должны внимательно следить за коэффициентом обеспечения, чтобы избежать ликвидации.





Регуляторный риск: Регуляторная среда для синтетических активов все еще находится в стадии развития, и будущие изменения в политике могут повлиять на деятельность USDf.





USDf сочетает в себе избыточное обеспечение, механизм двойного минтинга и дельта-нейтральные стратегии, чтобы предоставить пользователям стейблкоин, который является одновременно безопасным и гибким. Несмотря на то, что проблемы остаются, инновационная конструкция механизма и акцент на управлении рисками позиционируют USDf как многообещающий краеугольный камень экосистемы DeFi. Для пользователей, которые ищут стабильную доходность и эффективность капитала, USDf предлагает привлекательный вариант. По мере созревания экосистемы DeFi и роста участия институциональных инвесторов, USDf готов стать важным мостом между традиционными финансами и децентрализованными финансами.





