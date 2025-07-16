Что такое Trusta.AI? Сила, управляемая ИИ, которая меняет экосистему доверия в Web3

В ходе революции Web3, вызванной технологией блокчейн, механизмы верификации личности и доверия стали основными недостатками, ограничивающими развитие экосистемы. Традиционные централизованные системы идентификации подвержены риску утечки данных, а поведенческие данные в сети фрагментированы и не имеют стандартизированных протоколов, что порождает такие проблемы, как «фарминг аирдропа» и «атак Сивиллы».





На этом фоне возникла Trusta.AI (ранее Trusta Labs). Основанная ведущими лабораториями ИИ и командами по безопасности из ведущих мировых финтех-компаний, Trusta.AI использует ИИ + блокчейн в качестве основной технологии для создания децентрализованной сети идентификации, нацеленной на переопределение стандарта доверия в эпоху Web3









Trusta.AI была основана командой с глубоким опытом, основные члены которой представляют ведущие мировые финтех-компании с более чем десятилетним опытом исследований и разработок в области алгоритмов искусственного интеллекта, безопасности блокчейна и распределенных систем. Проект получил признание благодаря победе в хакатоне Gitcoin Open Data, а затем привлек более 3 миллионов долларов США в качестве начального финансирования, получив поддержку от таких крупных блокчейн-фондов, как Solana Arbitrum . В марте 2025 года Trusta.AI объявила о масштабном обновлении бренда, ознаменовавшем ее превращение из инструмента верификации личности в поставщика инфраструктуры идентификации, полностью основанной на искусственном интеллекте.









Техническая архитектура Trusta.AI построена с учетом модульности и масштабируемости. Сочетание технологии блокчейн, искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет обеспечить эффективную верификацию личности и надежную защиту.









Trusta.AI поддерживает мультичейн верификацию личности и позволяет работать с различными субъектами, включая людей, ИИ-агентов и ботов. Она совместима с различными формами аутентификации, такими как документы, биометрия и алгоритмы искусственного интеллекта, что значительно расширяет возможности верификации личности. На сегодняшний день Trusta.AI выдала более 2,5 миллионов ончейн-верификаций в таких крупных сетях, как Linea, BNB Chain и TON.









Trusta.AI впервые разработала пятимерную модель оценки стоимости ончейн под названием MEDIA, которая оценивает пользователей по пяти показателям: капитал, вовлеченность, разнообразие, права личности и лояльность. Баллы варьируются от 0 до 100. Эта система позволяет точно оценить поведение в сети и была принята такими ведущими сетями, как Celestia, для отбора и анализа аирдроп-пользователей.









В эпоху ИИ Trusta.AI представила первую систему идентификации для ИИ-агентов. Цель проекта – к концу 2025 года выпустить верифицируемые идентификаторы для 1 миллиона ИИ-агентов, решив проблемы «взаимодействия ИИ с намерениями» и «оценки кредитоспособности ИИ». Система позволяет ИИ-агентам участвовать в честных запусках, аирдропах, кредитовании и многом другом, что способствует развитию экономики ИИ, основанной на «коде доверия».













TrustScan предоставляет оценки риска Sybil, оценки стоимости идентификации и кредитные баллы для пользователей ончейн. Она обслуживает проекты Web3, институциональных инвесторов и индивидуальных пользователей. TrustScan, работающая на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, анализирует необработанные данные блокчейна, чтобы получить глубокие сведения о репутации и рисках. Она интегрирована с Gitcoin Passport и поддерживает оценку децентрализованных идентификационных данных (DID).









TrustGo – это продукт, ориентированный на пользователя и предлагающий инструменты анализа на основе MEDIA для оценки адресов кошельков по пяти ключевым параметрам. Он делает акцент на углубленном анализе данных ончейн для улучшения процесса принятия решений и повышения безопасности торговли. В настоящее время он поддерживает семь сетей: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta и Mantle.









Этот продукт представляет собой модульную и масштабируемую структуру для выпуска, хранения и проверки цифровых сертификатов в нескольких сетях. Он использует кроссчейн протоколы связи (например, LayerZero или Axelar) для обеспечения совместимости между различными блокчейн-сетями.









Trusta.AI Attestation проверяет личность и репутацию с помощью таких механизмов, как «Proof of Humanity» (Подтверждение человечности) и «Proof of AI Agent» (Подтверждение ИИ-агента). В сервисе выпущено более 2,5 миллионов полностью ончейн-аттестатов, а для хранения и проверки учетных данных используются смарт-контракты, обеспечивающие неизменяемость и прозрачность.













Токен TA является основным элементом экосистемы Trusta.AI, максимальный общий объем предложения которого ограничен 1 миллиардом токенов. В сети идентификации TA играет незаменимую роль и выполняет следующие ключевые функции:





1) Вкладчики, желающие предоставлять услуги в экосистеме Trusta.AI, должны совершить стейкинг TA в определенном размере. Для разных ролей требуются разные пороги стейкинга, чтобы получить право на соответствующие услуги.





2) TA выступает в качестве платежного метода в экосистеме Trusta, обеспечивая обмен ценностями между различными участниками.





3) Держатели токенов могут участвовать в управлении экосистемой Trusta.AI. Они могут голосовать за будущее направление Trusta.AI и ключевые стратегические инициативы, добиваясь подлинной автономии сообщества и согласовывая развитие с интересами всех участников.





4) В связи с предстоящим запуском основной сети Trusta.AI, TA будет служить газовым токеном, играющим важную роль в операциях. Он будет использоваться для оплаты транзакций и сервисных комиссий, обеспечивая стабильную и эффективную работу основной сети.









1 квартал 2025 года: Полная интеграция ИИ – интеграция с Eliza OS от Virtual и AI16Z, а также выпуск первого удостоверения личности, проверяемого с помощью ИИ.

2 и 3 кварталы 2025 года: ИИ + услуги криптоидентификации: Запуск услуг ИИ-агентов и разработка системы кредитного скоринга на основе ИИ.

4 квартал 2025 года: ИИ + децентрализованная сеть идентификации: Запуск сети идентификации Trusta.AI в основной сети и внедрение экономики токенов.





По мере того как блокчейн и искусственный интеллект становятся все более взаимосвязанными, будущее цифровой экономики и экономики искусственного интеллекта выглядит многообещающим. Технологии и услуги Trusta.AI в области верификации личности и оценки кредитоспособности готовы к широкому внедрению в различные сферы применения цифровой экономики. Ожидается, что ее система идентификации ИИ-агентов сыграет ключевую роль в экономике, основанной на искусственном интеллекте, и может стать основополагающей инфраструктурой для ее дальнейшего роста.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



