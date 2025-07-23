Что такое TERM? Введение в цифровые активы

TERM — это криптовалюта на основе блокчейна, которая обеспечивает работу децентрализованной платформы Term Finance, ориентированной на предоставление решений с фиксированной процентной ставкой в секторе DeFi. Запущенная в марте 2025 года, TERM была разработана для решения проблемы волатильности и непредсказуемости процентных ставок на децентрализованных кредитных рынках. Благодаря своей инновационной механизму онлайн-аукционов TERM позволяет пользователям фиксировать стоимость финансирования или получать фиксированные процентные доходы по кредитам, обеспеченным криптовалютой. Этот подход гарантирует прозрачность, конкурентоспособность и рыночный подход к установлению ставок как для заемщиков, так и для кредиторов, предлагая большую определенность и эффективность в протоколах кредитования DeFi.

TERM был основан в 2025 году командой опытных профессионалов с опытом в технологии блокчейн, финансах и разработке смарт-контрактов. Видение основателей заключалось в создании платформы, которая могла бы сократить разрыв между традиционными финансовыми системами и децентрализованными финансами, внедряя продукты с фиксированной ставкой в экосистему криптовалют. Их экспертиза в области финансовой инженерии и инфраструктуры блокчейна позволила им разработать протокол, использующий онлайн-аукционы для выявления ставок, что обеспечивает справедливость и прозрачность для всех участников.

С момента своего создания TERM Finance достиг нескольких значительных вех, включая получение первоначального финансирования от стратегических партнеров, запуск основной сети в начале 2025 года и сотрудничество с ключевыми игроками в сфере DeFi. Проект получил широкое внимание после листинга на MEXC и запуска инновационного протокола кредитования с фиксированной ставкой, что позволило TERM занять лидирующие позиции в секторе кредитования цифровых активов.

Экосистема TERM состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного решения для пользователей DeFi, стремящихся к предсказуемым процессам кредитования и заимствования.

Протокол Term Finance (основная платформа) Протокол Term Finance служит основным приложением экосистемы TERM, позволяя пользователям участвовать в кредитовании и заимствовании с фиксированной ставкой через онлайн-аукционы. Эта платформа позволяет заемщикам фиксировать стоимость финансирования, а кредиторам получать фиксированный процент дохода, одновременно пользуясь прозрачным выявлением ставок и эффективным распределением капитала. Протокол уже используется растущим числом участников DeFi, стремящихся к стабильности в своих операциях с криптовалютными займами.

Участие в аукционах и стимулы для ликвидности Владельцы TERM могут участвовать в приоритетных аукционах, получая особые привилегии и доступ к эксклюзивным возможностям кредитования или заимствования. Кроме того, протокол стимулирует поставщиков ликвидности, предлагая вознаграждения, способствуя более глубокой ликвидности и более конкурентным ставкам внутри экосистемы на основе блокчейна.

Управление и распределение доходов Владельцы токенов TERM имеют возможность участвовать в управлении протоколом, голосуя по ключевым предложениям и решениям, формирующим будущее платформы. Через управление часть доходов протокола может быть распределена среди владельцев токенов, что согласует интересы и способствует общинному развитию в пространстве цифровых активов.

Эти компоненты работают вместе, создавая бесшовную среду, где TERM служит утилитарным и управленческим токеном, обеспечивающим все взаимодействия в сети и поддерживающим самообеспечивающуюся экосистему DeFi.

Волатильность процентных ставок: Рынки кредитования DeFi часто страдают от непредсказуемых и колеблющихся процентных ставок, затрудняя планирование и управление финансами пользователям криптовалют.

TERM решает эти проблемы с помощью механизма онлайн-аукционов, который позволяет:

Стабильные затраты на финансирование: Позволяя пользователям фиксировать фиксированные ставки, TERM устраняет неопределенность, связанную с займами с переменной ставкой, обеспечивая большую предсказуемость для заемщиков и кредиторов на криптовалютном рынке. Прозрачное и конкурентное выявление ставок: Система, основанная на аукционах, гарантирует, что ставки устанавливаются рыночными силами, что приводит к справедливым и эффективным результатам для всех участников. Повышение эффективности капитала: Стимулируя поставщиков ликвидности и предлагая участие в приоритетных аукционах, TERM способствует более глубокой ликвидности и более устойчивым рынкам кредитования, что приносит пользу всей экосистеме DeFi на базе блокчейна.

В рамках экосистемы TERM токен выполняет несколько функций:

Утилитарный токен: Используется для оплаты транзакций и участия в онлайн-аукционах внутри криптоплатформы.

Используется для оплаты транзакций и участия в онлайн-аукционах внутри криптоплатформы. Управление: Предоставляет право голоса по предложениям протокола и распределению доходов.

Предоставляет право голоса по предложениям протокола и распределению доходов. Стимулы: Награждает поставщиков ликвидности и активных участников протокола на базе блокчейна.

Подробная информация о графике обращения и времени разблокировки токенов TERM в текущих результатах поиска недоступна. Эта информация обычно содержится в официальной документации по токеномике или белой книге.

TERM реализует модель управления, которая позволяет владельцам токенов голосовать по ключевым изменениям протокола и распределению доходов. Кроме того, пользователи могут стекать свои токены TERM для получения вознаграждений и дополнительных привилегий, таких как приоритетное участие в аукционах и доли доходов протокола, причем конкретный APY зависит от производительности протокола и решений управления в платформе цифровых активов.

TERM представляет собой инновационное решение в секторе DeFi, решая ключевые проблемы с помощью протокола кредитования с фиксированной ставкой и прозрачного механизма выявления ставок на основе аукционов. С растущей экосистемой и активным сообществом TERM демонстрирует значительный потенциал для преобразования взаимодействия пользователей с децентрализованными кредитными рынками.