Что такое Tari? Создание парадигмы приоритетной конфиденциальности для управления активами

16 июля 2025 г.
Tari – это протокол блокчейна с открытым исходным кодом, ориентированный на управление цифровыми активами и защиту конфиденциальности. Его цель – предоставить пользователям безопасную, эффективную и масштабируемую платформу для выпуска и торговли цифровыми активами. Благодаря уникальной двухслойной архитектуре и механизму с двумя токенами, Tari обеспечивает основную безопасность, при этом предлагая гибкость на верхнем уровне для удовлетворения разнообразных потребностей в приложениях для цифровых активов.

1. Предыстория проекта Tari


С быстрым развитием технологии блокчейн разнообразие и объем цифровых активов значительно увеличились. Однако существующие блокчейн-платформы все еще сталкиваются с многочисленными проблемами в области защиты конфиденциальности, масштабируемости и удобства использования. Tari был создан для решения этих проблем, с целью построить блокчейн-протокол, ориентированный на управление цифровыми активами и защиту конфиденциальности, предоставляя пользователям безопасную, эффективную и масштабируемую платформу для выпуска и торговли цифровыми активами.

Миссия Tari – создать децентрализованную платформу, которая поддерживает выпуск, управление и торговлю цифровыми активами, сочетая конфиденциальность, масштабируемость и удобство для пользователей, чтобы удовлетворить разнообразные потребности приложений для цифровых активов.

2. Основные особенности и преимущества Tari


2.1 Двухслойная архитектура


Tari использует двухслойную архитектуру:

  • Minotari (XTM): Базовый слой – это блокчейн с механизмом Proof-of-Work (PoW), который обеспечивает безопасность сети и защиту конфиденциальности.
  • Ootle Network (XTR): Слой, построенный на основе Minotari, фокусируется на выпуске и управлении цифровыми активами, поддерживая сложную логику активов и функциональность смарт-контрактов.

Эта архитектура позволяет Tari обеспечивать высокую безопасность на базовом уровне, одновременно предлагая гибкость на уровне приложений для поддержки широкого спектра случаев использования цифровых активов.

2.2 Защита конфиденциальности


Tari построен на протоколе Mimblewimble, который обеспечивает конфиденциальность всех транзакций по умолчанию – скрывая суммы транзакций и адреса участников для защиты конфиденциальности пользователей. Кроме того, Tari использует распределенную хэш-таблицу (DHT) и сеть Tor для коммуникации, что дополнительно усиливает анонимность и устойчивость к цензуре.

2.3 Удобный пользовательский опыт


Tari стремится предоставить пользователям удобный опыт. Он предлагает приложение Tari Universe, которое позволяет легко майнить, управлять активами и пользоваться различными функциями. Также Tari предоставляет мобильный кошелек Aurora, доступный как на Android, так и на iOS, что позволяет пользователям удобно управлять цифровыми активами в любое время и в любом месте.

3. Токеномика: Двойная модель токенов и механизмы стимулов


3.1 Двойная модель токенов Tari


Tari использует двойную модель токенов, состоящую из Minotari (XTM) и Tari Token (XTR), каждый из которых выполняет свою уникальную функцию:

  • Minotari (XTM): Нативный токен базового блокчейна, используемый для обеспечения безопасности сети и стимуляции механизма вознаграждений.
  • Tari Token (XTR): Эмитируется путем сжигания XTM в соотношении 1:1, XTR используется для операций с цифровыми активами в сети Tari Digital Asset Network (DAN), таких как выпуск NFT, билетов на мероприятия и игровых предметов.

Такая модель обеспечивает сильную безопасность на базовом уровне, при этом предлагая гибкость на уровне приложений. Механизм сжигания также помогает контролировать предложение токенов и смягчать инфляцию.

3.2 Что такое XTM?


XTM имеет фиксированное максимальное предложение в 21 миллиард токенов и использует экспоненциально убывающее расписание эмиссии. Приблизительно через 27,8 лет после запуска годовая эмиссия стабилизируется на уровне 1% от общего предложения как «хвостовая эмиссия», чтобы продолжать вознаграждать майнеров и обеспечивать безопасность сети. При запуске 30% токенов XTM были предварительно майнены и распределены следующим образом: 5% для стимулов для сообщества, 9% для финансирования инфраструктуры, 4% для вознаграждений вкладчиков и 12% для ранних участников. Эти распределения подлежат блокировкам и графикам вестинга для обеспечения долгосрочной приверженности.

3.3 Что такое XTR?


XTR тесно связан с XTM. Для выполнения операций на 2 уровне пользователи должны сжигать XTM в соотношении 1:1, чтобы создать XTR. В сети Ootle часть комиссии за транзакции сжигается, а часть распределяется между валидаторами. Tari использует модель «Турбина» и алгоритм «Тормоз», чтобы динамически регулировать темп сжигания, поддерживая мягкую привязку между XTM и XTR.

3.4 Устойчивость экономической модели с двумя токенами


Токеномика Tari разработана с учетом устойчивости. Скорость эмиссии XTM контролируется через функцию экспоненциального спада, что эффективно предотвращает избыток эмиссии и инфляцию. В то же время механизм хвостовой эмиссии гарантирует, что майнеры будут получать справедливые вознаграждения в долгосрочной перспективе, стимулируя их постоянное участие в сети. Дополнительно модель «Турбина» поддерживает систему, преобразуя XTM в XTR через сжигание токенов и динамически регулируя темп сжигания XTR. Это поддерживает баланс ценности между двумя токенами и обеспечивает долгосрочную стабильность всей экосистемы.

Благодаря уникальному фону проекта, мощным основным функциям и продуманной токеномике, проект Tari открывает новые возможности и вызовы для блокчейн-пространства. Снижая барьер для майнинга, предлагая обширные образовательные ресурсы и применяя инновационную экономическую модель, Tari привлек широкое внимание и участие. По мере того как цифровые активы продолжают развиваться, Tari готов сыграть ключевую роль в будущем цифровой экономике, став важнейшей инфраструктурой для управления активами.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

