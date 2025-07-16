Что такое Tap to Earn









Tap to Earn (в переводе «кликай и зарабатывай») – это недавний тренд в секторе GameFi, где пользователи зарабатывают вознаграждения, многократно нажимая на экран или кнопки на своих мобильных телефонах. Простой геймплей, низкие пороги для входа и привлекательные криптовалютные вознаграждения привлекли многих участников.









Особенности Tap to Earn:

Простой геймплей: В основном заключается в неоднократном нажатии на экран или кнопки.

Прогрессирующий геймплей: Пользователи зарабатывают новые предметы, аксессуары и персонажей в процессе игры, достигая более высоких целей и открывая новые уровни.

Автоматизация: Некоторые игры tap-to-earn предлагают варианты автоматических действий.









Успех сети TON и популярность игры Notcoin расширили влияние игр Tap to Earn, продемонстрировав возможность сочетания простой игровой механики с блокчейном для привлечения пользователей.





Telegram, как ведущее социальное приложение, предоставил огромную базу пользователей для развития игр Tap to Earn. Notcoin был одним из первых проектов, принявших модель Tap to Earn, и его простой игровой процесс и механизм распределения привлекли миллионы пользователей. Когда токен Notcoin (NOT) был запущен, пользователям было роздано 80 миллиардов токенов аирдропом, в результате чего рыночная стоимость токена быстро превысила 2,7 миллиарда долларов. Успех Notcoin привлек в эту сферу еще больше разработчиков и инвесторов.













Tap to Earn: За каждое нажатие пользователи зарабатывают внутриигровую валюту. Такая система вознаграждений мотивирует пользователей продолжать играть.





Улучшения и усовершенствования: Пользователи могут тратить внутриигровую валюту на покупку предметов или улучшение своих способностей, увеличение заработка, уменьшение времени перезарядки и т. д. Этот механизм роста повышает вовлеченность пользователей и обеспечивает потенциал для получения более высоких вознаграждений.





Награды за ежедневные миссии: Выполнение ежедневных системных заданий приносит награды и помогает поддерживать игровую активность.









Зарабатывание внутриигровой валюты: Пользователи зарабатывают внутриигровую валюту, нажимая на экран и выполняя задания, например, ежедневные миссии.





Обмен на настоящие токены: Когда пользователи накопят достаточно внутриигровой валюты, они смогут конвертировать ее в настоящую криптовалюту.





Торговля токенами: Игры обычно требуют привязки к криптокошельку пользователя или наличие собственного встроенного кошелька. Когда пользователи обменивают внутриигровую валюту на настоящую криптовалюту, они могут вывести токены и обменять их на соответствующей бирже на ту криптовалюту, которую они хотят удерживать.













Notcoin – это игра Tap to Earn, основанная на Telegram, в которой пользователи зарабатывают токены NOT, кликая и участвуя в деятельности сообщества. Простая механика и участие в жизни сообщества привели к ее быстрой популярности. Сейчас токен включен в листинг на многих ведущих биржах.









Hamster Kombat – это игра, сочетающая в себе Tap to Earn и симулятор трейдинга. В игре пользователи берут на себя роль менеджера биржи и постоянно развивают и расширяют свою биржу. Согласно последним официальным обновлениям, в будущем сообществу будет выделено 60% от общего предложения токенов.









Catizen – это игра на кошачью тематику, в которой сочетаются GameFi, искусственный интеллект и метавселенная. Она объединяет очарование виртуальных питомцев с технологией блокчейн и искусственным интеллектом, предлагая интерактивный опыт с высоким уровнем погружения. Листинг токена еще не был проведен.









Pixelverse разработала игру типа Tap to Earn в Telegram под названием PixelTap. Это боевая игра, основанная на миссиях, в киберпанковской пиксельной вселенной. Ее токен уже включен в листинг на нескольких крупных биржах.









Подобно Notcoin, TapSwap позволяет игрокам зарабатывать монеты, кликая и выполняя задания. Проект был основан анонимными создателями и находится на ранней стадии развития. Листинг токена еще не был проведен.









В настоящее время в Telegram существует множество проектов Tap to Earn с похожим геймплеем. Входные пороги невысоки, а принцип работы прост – достаточно присоединиться к Telegram-каналу проекта и следовать инструкциям. Поскольку большинство проектов находятся на ранних стадиях и еще не выпустили токены, поэтому выбор проектов с высокой популярностью, влиянием и потенциалом требует тщательного анализа.





Обязательно участвуйте в играх по официальным ссылкам, предоставленным проектом, чтобы избежать фишинговых атак. Telegram, будучи открытой платформой, всегда был центром фишинговых атак, поэтому позаботьтесь о защите своих личных средств в процессе участия.





Помимо непосредственного участия в проектах, можно также изучать проекты на ранних стадиях и в будущем участвовать во вторичном рынке. Упомянутые в этой статье токены, такие как NOT и PIXFI, уже включены в листинг на платформе MEXC. Вы можете торговать этими токенами на вторичном рынке через спотовую или фьючерсную торговлю, чтобы потенциально получить прибыль.





Торговая платформа MEXC нравится пользователям благодаря широкому выбору токенов и высокой скорости листинга. Кроме того, MEXC постоянно отслеживает проекты Tap to Earn и включает в листинг токены проектов, которые имеют высокую рыночную популярность, высокое качество и большую пользовательскую базу, что позволяет пользователям напрямую участвовать во вторичных торгах. Кроме того, MEXC предлагает чрезвычайно низкие торговые комиссии, помогая пользователям экономить на торговых издержках и обеспечивая им конкурентное преимущество.





