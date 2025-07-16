Что такое Tap Da Doge: Новатор революции Tap-to-Earn в Web3

По мере того как Web3 -игры охватывают глобальную аудиторию, а технология блокчейн все больше интегрируется в индустрию развлечений, Tap Da Doge стала одной из самых ярких игр благодаря своей уникальной концепции и увлекательному геймплею. Созданная как инновационная интерактивная игра в Telegram, Tap Da Doge умело сочетает в себе технологию блокчейн, персонажей NFT и культуру мемов , чтобы создать захватывающий опыт, который будет веселым, полезным и легкодоступным.









Tap Da Doge - это интерактивная игра на базе Telegram, которая является примером модели «Tap-to-Earn», объединяющей развлечение, удобство игры и прибыльность в единый опыт. Игроки управляют персонажами NFT и зарабатывают вознаграждения в процессе игры. Несмотря на то что игра проста в освоении, она требует времени, быстрой реакции и стратегического мышления, что делает ее интересной как для новичков, так и для опытных геймеров.





Своим слоганом «Tap. Jump. Earn.», Tap Da Doge подчеркивает простоту заработка через игровой процесс. Но ее видение выходит далеко за рамки развлечений - Tap Da Doge стремится снизить барьер для входа в криптовалюту путем геймификации участия в блокчейне и поощрения пользователей к изучению Web3 в веселой, социальной и доступной форме.













Как мини-приложение Telegram, Tap Da Doge не требует дополнительных загрузок. Пользователи могут зайти в игру прямо в Telegram, что делает доступ беспрепятственным и безбарьерным.









Игроки могут стать обладателями уникальных персонажей NFT, каждый из которых имеет свою внешность и атрибуты, что добавляет коллекционной ценности и разнообразит игровой процесс.









Игроки тапают, чтобы заставить своих персонажей перепрыгивать через препятствия и выполнять задания. Успешные действия приносят награды, обеспечивая настоящий опыт «играй и зарабатывай» благодаря простому взаимодействию.









Такие функции, как Woofboxes, Dogemart и стейкинг, предлагают множество инструментов, наград и обновлений, повышая увлекательность и удобство игры в долгосрочной перспективе.













RUN – это нативный токен экосистемы Tap Da Doge, имеющий ограниченный общий объем предложения, что обуславливает его дефицитность. Он выпущен в сети BNB Chain с адресом контракта:

0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966





При выпуске и распределении RUN соблюдаются принципы справедливости и прозрачности, гарантирующие, что все пользователи получат возможность участвовать в экосистеме проекта. Токены распределяются следующим образом:





Ранние вкладчики: 1%

Публичная продажа (IDO): 8,92%

Ликвидность: 10%

Партнерские аирдропы: 7%

Маркетинг: 4,08%

Пул вознаграждений (без пре-майнинга): 69%









Средство обмена: RUN служит основной валютой в экосистеме Tap Da Doge. Ее можно использовать для покупки предметов, доступа к услугам и других внутриигровых действий.





Механизм поощрения: Пользователи могут зарабатывать RUN, играя в игру, выполняя задания или внося вклад в сообщество.





Управление: Держатели RUN также получают право управления, что позволяет им участвовать в принятии решений, связанных с проектом, и предлагать идеи для будущего развития.









Tap Da Doge сочетает в себе классический геймплей и технологию блокчейна, чтобы создать простой, веселый и экономически выгодный опыт «Tap-to-Earn». Благодаря уникальной системе персонажей NFT, разнообразным игровым функциям и активной экосистеме сообщества Tap Da Doge выделяется в игровом пространстве Web3. По мере выпуска токена RUN и дальнейшего развития экосистемы Tap Da Doge имеет все шансы привлечь более широкую пользовательскую базу и стать флагманским проектом в сфере игр на блокчейне.





Во время стремительного роста Tap Da Doge партнерство с ведущей мировой биржей MEXC стало мощным катализатором его развития. Благодаря низким торговым комиссиям, молниеносному исполнению ордеров, широкому ассортименту активов и высокой ликвидности, MEXC заслужила доверие инвесторов по всему миру. Ее проницательный подход и стабильная поддержка перспективных проектов делают биржу идеальной платформой для запуска высококачественных Web3-инициатив.





Спотовая торговля RUN теперь доступна на MEXC, и вы можете торговать ею с ультранизкими комиссиями , выполнив следующие действия:





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт

2) Введите в строке поиска «RUN» и выберите спотовую торговлю RUN

3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену и завершите сделку









Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.







