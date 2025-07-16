Что такое Sui? Руководство по экосистеме публичной блокчейн-сети нового поколения с высокой производительностью

Основные моменты: 1) Sui – это высокопроизводительная публичная блокчейн-сеть 1 уровня, разработанная Mysten Labs на основе языка программирования Move, отличающаяся мощной параллельностью и объектно-Основные моменты: 1) Sui – это высокопроизводительная публичная блокчейн-сеть 1 уровня, разработанная Mysten Labs на основе языка программирования Move, отличающаяся мощной параллельностью и объектно-
Основные моменты:


1) Sui – это высокопроизводительная публичная блокчейн-сеть 1 уровня, разработанная Mysten Labs на основе языка программирования Move, отличающаяся мощной параллельностью и объектно-ориентированной моделью данных.
2) Нативный токен SUI используется для оплаты комиссий за газ, вознаграждений за стейкинг и в будущем будет предоставлять права управления.
3) Sui предлагает высокую масштабируемость для таких случаев использования, как блокчейн-игры, DeFi, NFT и идентификация ончейн, стремясь построить инфраструктуру Web3, которая сможет обслуживать миллиарды пользователей.
4) Несмотря на многообещающие перспективы, Sui сталкивается с такими проблемами, как запуск экосистемы и жесткая конкуренция между публичными блокчейнами; его будущий успех зависит от роста экосистемы разработчиков и внедрения приложений в реальный мир.

По мере развития технологии блокчейн в традиционных публичных блокчейнах первого и второго поколения стали проявляться ограничения в производительности, масштабируемости и пользовательском опыте. Ethereum, несмотря на свою богатую экосистему, часто страдает от перегрузки сети и высоких комиссий. Solana, в свою очередь, предлагает прорывные решения в области производительности, но сталкивается с проблемами стабильности. На этом фоне Sui появляется как блокчейн 1 уровня с новой архитектурой.

Запущенная Mysten Labs, Sui стремится создать высокопроизводительную, масштабируемую, объектно-ориентированную платформу смарт-контрактов для мира Web3. Благодаря уникальной модели данных и механизму консенсуса, Sui обладает значительными преимуществами в пропускной способности транзакций, скорости подтверждения и гибкости разработки, что принесло ей репутацию «блокчейна Web3, сравнимого с Web2».

1. История Sui: Mysten Labs и бывшая команда Diem


Sui была создана Mysten Labs, основатели которой в основном состоят из бывших участников криптопроекта Diem компании Meta (ранее Facebook) и разработчиков языка программирования Move. Несколько ключевых членов Mysten Labs ранее руководили разработкой блокчейна Diem и кошелька Novi в Meta, привнеся глубокие знания в области системной архитектуры и распределенных вычислений.

Хотя проект Diem в конечном итоге был прекращен, его основные технологии, особенно язык программирования Move, были перенесены в проект Sui. Команда Sui признала наличие значительных препятствий в масштабируемости и удобстве использования существующих архитектур блокчейна и поэтому решила с нуля разработать совершенно новый блокчейн 1 уровня, который несовместим с виртуальной машиной Ethereum (EVM), но вместо этого создает новую парадигму, основанную на объектах.

Sui запустила свою основную сеть в мае 2023 года, сосредоточившись на экстремальной производительности, упрощенной разработке и улучшенном пользовательском опыте. Она выделяется среди новых публичных блокчейнов и привлекает значительные инвестиции и внимание со стороны таких компаний, как a16z, FTX Ventures и Jump Crypto.

2. Основная философия Sui: объекты как ядро мирового состояния


2.1 Проблемы традиционных блокчейнов


Большинство блокчейн-систем (например, Bitcoin, Ethereum) используют либо модель аккаунта, либо модель UTXO для фиксации глобального состояния. Эти модели не способствуют параллельной обработке транзакций и не обладают гибкостью в выражении сложной логики приложения, что приводит к ограниченной производительности и сложности составления смарт-контрактов.

2.2 Что такое «объектно-ориентированная модель» Sui?


Sui использует уникальную объектно-ориентированную модель состояния, в которой:
  • Все ончейн-данные рассматриваются как объекты (включая токены, NFT, состояния контрактов и т. д.).
  • Каждый объект имеет уникальный идентификатор и владельца и может управляться с помощью смарт-контрактов (модулей Move) или подписей пользователей.
  • Жизненный цикл и изменения объектов точно контролируются языком Move.
Эта модель позволяет системе определять, какие транзакции не мешают друг другу, что обеспечивает параллельное выполнение на уровне транзакций и значительно повышает пропускную способность.

3. Технические особенности архитектуры Sui


3.1 Параллельное выполнение: более эффективно, чем традиционные блокчейны


В отличие от Ethereum, который в значительной степени полагается на полное выполнение ордеров (т. е. все транзакции должны обрабатываться последовательно), Sui обрабатывает большинство «однообъектных» транзакций (таких как простые переводы токенов или минтинг NFT) с помощью механизма параллельного выполнения, не требующего полного консенсуса сети.

Только транзакции, связанные с взаимодействием нескольких объектов (например, сопоставление ордеров на децентрализованной бирже), попадают в процесс консенсуса Byzantine Fault Tolerant (BFT). Такая конструкция позволяет Sui достигать пропускной способности транзакций (TPS), значительно превосходящей традиционные блокчейны. Официальные тесты показывают, что Sui может обрабатывать более 120 000 TPS с задержкой всего в несколько сотен миллисекунд.

3.2 Механизмы консенсуса Narwhal и Bullshark


Sui представляет двухфазный протокол консенсуса, сочетающий в себе Narwhal и Bullshark:
  • Narwhal действует как уровень доступности данных, обеспечивая трансляцию и упорядочивание транзакций.
  • Bullshark использует направленный ациклический граф (DAG) для эффективного завершения консенсуса.
Эта архитектура отделяет «трансляцию транзакций» от «завершения консенсуса», обеспечивая высокую пропускную способность даже в случае отключения некоторых нодов.

3.3 Язык Move: создан для безопасности активов


Move – это ориентированный на ресурсы язык программирования, разработанный для блокчейнов, с ключевой особенностью, заключающейся в том, что ресурсы не могут быть скопированы или удалены, что эффективно предотвращает распространенные уязвимости смарт-контрактов, такие как двойная трата и повреждение состояния.

Sui расширяет Move, создавая Sui Move, вводя дополнительные примитивы для манипулирования объектами и упрощая зависимости модулей.

4. Состав экосистемы Sui


4.1 Основные компоненты Sui


Кошелек Sui: официально запущенный Mysten Labs, поддерживает управление активами SUI, взаимодействие с dApp, просмотр NFT и многое другое.
Обозреватель Sui: ончейн-браузер для запроса статуса транзакций, сведений об объектах и многого другого.
Sui CLI / SDK: наборы инструментов для разработчиков, поддерживающие основные языки, такие как JavaScript и Rust.
Мост Sui: инструмент для кроссчейн-моста, соединяющий Ethereum, BNB Chain и другие крупные сети.

4.2 Проекты экосистемы Sui


Экосистема Sui быстро расширяется, охватывая несколько секторов:
  • DeFi: Turbos Finance, Cetus, Aftermath Finance
  • NFT: BlueMove, Keepsake, OriginByte
  • Игры: Abyss World, Arcade Champions
  • Социальные сети и инструменты: Ethos Wallet, SuiNS (служба доменных имен) и т. д.
В настоящее время в сети Sui развернуто более 200 проектов, включая кошельки, DEX, рынки NFT, блокчейн-игры и многое другое.

5. Механизм токенов и экономическая модель SUI


SUI является нативным токеном сети Sui и служит следующим целям:

Сетевые комиссии: Пользователи платят небольшую сумму SUI в качестве комиссии за операции ончейн (переводы, развертывание контрактов и т. д.), что стимулирует валидаторов поддерживать безопасность сети.
Стейкинг валидаторов: SUI использует механизм консенсуса Delegated Proof-of-Stake (DPoS), позволяющий пользователям делегировать SUI операторам нодов для участия в стейкинге и получения наград.
Управление ончейн: В будущем Sui будет поддерживать управление ончейн, позволяя держателям SUI участвовать в голосовании по предложениям, настройке параметров и других процессах управления.
Распределение токенов: Общий объем SUI составляет 10 миллиардов токенов, которые первоначально распределены следующим образом:
  • 20% – ранним участникам и команде;
  • 14% – инвесторам;
  • 10% – стимулированию сообщества и экосистемы;
  • 50% – Sui Foundation (для долгосрочного развития);
  • 6% – ранним тестировщикам и другим целям.

6. Как купить токены SUI?


Обычные инвесторы могут торговать токенами SUI на бирже MEXC с сверхнизкими комиссиями. Чтобы приобрести SUI, выполните следующие действия:

1) Войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Введите название токена «SUI» в строку поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.


7. Примеры использования Sui: Создание масштабируемого мира Web3


Сеть Sui – это не только высокопроизводительная публичная блокчейн-сеть, но и инфраструктурная платформа, разработанная для обеспечения масштабируемости, простоты разработки и удобства для конечных пользователей приложений Web3. Ее цель – построить мир Web3 нового поколения, способный поддерживать миллиарды пользователей и взаимодействия между активами. Ключевые практические применения Sui включают:

Крупномасштабные игры на блокчейне: игры требуют взаимодействия в реальном времени и сложного игрового процесса. Параллельная обработка транзакций и объектная модель Sui значительно улучшают игровой опыт, позволяя избежать таких проблем, как задержки и высокие комиссии за газ.

Высокочастотная торговля DeFi: приложения, такие как торговля по книге ордеров и рынки деривативов, которые чувствительны к TPS и времени расчетов, могут выполнять сложную логику сопоставления на Sui без узких мест в производительности.

NFT и системы активов в сети: объектно-ориентированная модель естественным образом подходит для представления NFT, поддерживая такие функции, как вложенные и развивающиеся NFT (например, оборудование, предметы, персонажи).

Идентификация ончейн и услуги по обработке данных: с помощью программируемых объектов Sui обеспечивает гибкий доступ к данным и системы проверки идентификации, помогая приложениям Web3 заменить традиционные механизмы входа в систему Web2.

8. Перспективы развития и вызовы Sui


8.1 Преимущества Sui:


Передовой архитектурный дизайн, обеспечивающий исключительную масштабируемость.
Надежный и безопасный язык программирования Move, позволяющий осуществлять сложную абстракцию активов.
Хорошо налаженная поддержка экосистемы в сочетании с комплексными инструментами для разработчиков.
Активное участие сообщества и команда с обширным опытом в индустрии

8.2 Вызовы, с которыми сталкивается Sui:


Отсутствие совместимости с EVM, что приводит к значительным барьерам для миграции.
Конкурентное давление со стороны других блокчейнов на основе Move, таких как Aptos.
Экосистема находится в зачаточном состоянии, требуя расширения базы пользователей.
Скептицизм рынка в отношении моделей публичных блокчейнов, ориентированных на «первоочередную производительность».

9. Вывод: Сможет ли Sui возглавить следующее поколение публичных сетей?


Sui – не первая блокчейн-сеть, которая делает акцент на высокой производительности и параллельной обработке, но ее инновационное сочетание объектной модели, языка Move и разделенного механизма консенсуса выделяет ее среди конкурентов 1 уровня. В отличие от проектов, приоритетом которых является совместимость, Sui представляет собой фундаментальное переосмысление основной инфраструктуры Web3.

Для разработчиков Sui предлагает высокоэкспрессивную и безопасную среду для смарт-контрактов; для пользователей – низкую задержку и взаимодействие, похожее на Web2, что снижает барьер для входа; для инвесторов – гибкую токеномику и расширяющуюся экосистему, представляющую многообещающую средне- и долгосрочную ценность.

Пока неизвестно ли Sui сможет создать такую же прочную защиту приложений, как Ethereum. Тем не менее, как блокчейн-проект с сильными инженерными принципами, Sui, несомненно, привносит новую фантазию и возможности в мир Web3.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

