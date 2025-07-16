Что такое StakeStone (STO)? Глубокий анализ того, как эта кроссчейн платформа ликвидности максимизирует доходность





На крипторынке ликвидность и доходность часто рассматриваются как противоречащие цели. Однако StakeStone предлагает инновационное решение в виде кроссчейн ликвидностной инфраструктуры, которая использует свой нативный токен STO для разрешения этого компромисса. Платформа достигает как высокой ликвидности, так и оптимизированных доходов. В этой статье рассматриваются ключевые особенности StakeStone и то, как она переопределяет ликвидность в сфере цифровых активов.









StakeStone – это передовая кроссчейн ликвидностная инфраструктура, которая представляет STO и SBTC – два актива, представляющие ликвидные версии ETH и BTC. С помощью динамичной сети стейкинга она решает конфликт между заблокированными активами и ликвидностью, который возникает в традиционных моделях стейкинга. Платформа предлагает три основных ликвидных актива:

STONE ETH: Ликвидный ETH с доходностью

SBTC: Омничейн-ликвидный актив BTC

STONEBTC: BTC-версия с генерацией доходности

В отличие от других протоколов стейкинга, StakeStone позволяет пользователям в любое время выводить средства в любой поддерживаемой сети без периода блокировки, обеспечивая настоящую кроссчейн ликвидность.









StakeStone предлагает инновационные решения для четырех основных проблем крипторынка:

1）Компромисс между блокировкой активов и ликвидностью: Традиционный стейкинг заставляет пользователей выбирать между получением доходности и сохранением ликвидности. StakeStone позволяет делать и то, и другое.

2）Фрагментация ликвидности: Она агрегирует различные пулы LRT, упрощая пользовательский опыт.

3）Проблемы для 2 уровня и EVM-совместимых сетей: StakeStone помогает новым L2 и блокчейнам привлекать ликвидность ETH.

4）Сложности интеграции для разработчиков: Она упрощает процесс интеграции ликвидных токенов повторного стейкинга (LRT).





С момента запуска тестовой сети в июле 2023 года StakeStone достигла значительных успехов, включая более 310 000 ETH (около 870 миллионов долларов) в общей заблокированной стоимости (TVL), 96 000 зарегистрированных пользователей и успешную интеграцию с более чем 10 протоколами.









Как нативный токен управления экосистемы StakeStone, STO выполняет несколько функций:

1）Управление: Держатели могут голосовать по важным предложениям, влияющим на развитие платформы.

2）Увеличенная доходность: Блокировка STO предоставляет veSTO, который открывает доступ к более высоким выгодам от доходности.

3）Механизм сезонного сброса: Обеспечивает справедливое управление, предотвращая доминирование долгосрочных держателей в предложениях.

4）Доступ к резервным активам через обмен и сжигание: Обеспечивает устойчивую ценность для держателей STO.

5）Кроссчейн совместимость: Легко используется на различных блокчейнах.

6）Улучшенная капиталовложенная эффективность: Зарабатывайте пассивный доход, сохраняя ликвидность.





Приложения StakeStone включают STONE-Fi (кроссчейн рынок ликвидности), LiquidityPad (кроссчейн платформа запуска ликвидности) и Stone.Pay (инновационное решение для DeFi-платежей), предлагая пользователям комплексные инструменты для управления ликвидностью.









По сравнению с сервисами ликвидного стейкинга, такими как Lido и Rocket Pool, StakeStone предлагает несколько ключевых преимуществ:

1）Всеобъемлющее кроссчейн решение: Сочетает ликвидный стейкинг, кроссчейн совместимость и оптимизацию доходности.

2）Поддержка нескольких активов: Поддерживает как ETH, так и BTC, предоставляя разнообразные варианты ликвидности.

3）Модульная архитектура: Позволяет гибко настраивать базовые стратегии без воздействия на держания токенов STO пользователей.

4）Бесшовный кроссчейн опыт: Доступ и использование активов через несколько сетей при сохранении базовой доходности.

5）Оптимизированные стратегии доходности: Автоматически максимизирует доходность без необходимости активного управления со стороны пользователей.

6）Глубокая интеграция с экосистемой: Стратегические партнерства с развивающимися экосистемами, такими как Berachain, Linea, Monad и Plume.

7）Инновационная модель управления: Использует модель управления на основе индикаторов с сезонными сбросами, чтобы обеспечить справедливый процесс принятия решений.









MEXC – это идеальная платформа для покупки STO, предоставляющая пользователям удобный и легкий торговый опыт. Следуйте этим шагам, чтобы купить STO на MEXC:





1）Создайте аккаунт на MEXC: Перейдите на официальный сайт MEXC и завершите процесс регистрации.

2）Внесите депозит: Внесите депозит USDT или других криптовалют на свой аккаунт MEXC.

Найдите торговую пару STO: Введите STO в строку поиска и выберите пару 3）: Введите STO в строку поиска и выберите пару STO/USDT

4）Разместите ордер: Выберите количество STO, которое вы хотите купить, и подтвердите транзакцию.





Как одна из ведущих мировых криптовалютных бирж, MEXC предлагает высокую ликвидность, удобный интерфейс, круглосуточную поддержку и низкие торговые комиссии, что делает ее идеальной платформой для приобретения токенов STO.





StakeStone переосмысливает ликвидность в криптомире с помощью своей инновационной кроссчейн инфраструктуры. Сочетая доступ к ликвидности с максимизацией доходности, STO и SBTC предоставляют непревзойденную ценность для пользователей. По мере того как DeFi продолжает расширяться на нескольких сетях, StakeStone готова сыграть ключевую роль в соединении экосистем блокчейнов.



Присоединяйтесь к аирдропу StakeStone и получайте щедрые вознаграждения

Хотите получить бесплатные токены STO? В настоящее время MEXC проводит аирдроп StakeStone с общим призовым фондом в 130 000 USDT! Выполнив простые задания по внесению депозита и торговле, вы получите шанс разделить эти значительные вознаграждения. Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие в аирдропе StakeStone >>

