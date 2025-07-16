Что такое Space and Time (SXT)? Преобразование экосистемы хранения данных и вычислений на базе блокчейна

В экосистеме блокчейна хранение данных и вычисления долгое время оставались узкими местами, ограничивающими масштабируемость и развитие приложений. По мере того как децентрализованные приложения ( dApps ) и смарт-контракты продолжают развиваться, потребность в эффективной, безопасной и масштабируемой инфраструктуре данных становится все более актуальной. Space and Time (SXT) стремится решить эту проблему, предлагая высокопроизводительную и масштабируемую платформу Web3-данных, основанную на протоколе доказательств с нулевым разглашением (ZK). Этот протокол обеспечивает надежное хранение данных, выполнение запросов и аналитические возможности, адаптированные для децентрализованных приложений. Благодаря своему инновационному технологическому стеку, Space and Time предоставляет обработку данных в реальном времени и эффективные запросы к блокчейну, обеспечивая беспрецедентную поддержку инфраструктуры для разработчиков, создающих децентрализованную экосистему.





Space and Time представляет первый совместимый с SQL сопроцессор с нулевым разглашением (ZK Coprocessor), обеспечивающий эффективные и проверяемые запросы данных напрямую внутри смарт-контрактов блокчейна. Его ключевые возможности включают:





SQL-запросы с ZK-доказательствами: разработчики могут отправлять SQL-запросы через смарт-контракты, а Space and Time проверяет и возвращает результаты с использованием доказательств с нулевым разглашением, обеспечивая точность и конфиденциальность.

Время отклика менее секунды: ZK-сопроцессор генерирует доказательства в каждом блоке, что позволяет взаимодействовать в реальном времени и преодолевает традиционные ограничения блокчейнов по задержке и стоимости.

Поддержка данных кроссчейн: помимо операций в рамках одной сети, платформа поддерживает проверку данных между различными блокчейнами, обеспечивая совместимость между экосистемами.









Space and Time также предлагает децентрализованную платформу данных, которая индексирует и запрашивает данные блокчейна в нескольких сетях. Разработчики могут получить доступ к данным блокчейна в режиме реального времени через Web3 Data API, охватывающий такие крупные сети, как Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui и Avalanche.





Доступ к данным в режиме реального времени: Разработчики могут получать индексированные данные из различных сетей в режиме реального времени, что упрощает процесс создания децентрализованных приложений с большим объемом данных.

Минимизация предположений о доверии: Все запросы проверяются через сопроцессор ZK, что обеспечивает целостность и безопасность данных без зависимости от централизованных посредников.

Интеграция с Chainlink: Встроенная интеграция с Chainlink обеспечивает беспрепятственную передачу проверенных результатов запросов ончейн, повышая прозрачность и доверие в экосистемах dApp.









AI Studio – это революционный инструмент в составе Space and Time, который позволяет разработчикам генерировать SQL-запросы и информационные панели с использованием естественного языка. AI Studio автоматизирует создание SQL-запросов и визуализацию данных, будь то базовые запросы к базе данных или сложная аналитика данных.





Prompt-to-SQL: С помощью простых подсказок на естественном языке пользователи могут создавать сложные SQL-запросы без глубоких технических знаний, что значительно снижает барьер для входа в систему.

Автоматизированные информационные панели: AI Studio также создает информационные панели на основе результатов запросов, помогая разработчикам быстро интерпретировать данные и принимать обоснованные решения.













Space and Time разработана для максимальной эффективности обработки данных, устраняя проблемы хранения и вычислений, которые часто встречаются в блокчейн-приложениях. Благодаря отделению хранения данных от вычислений и использованию механизмов вычислений оффчейн, Space and Time обеспечивает значительно более высокую скорость обработки данных по сравнению с традиционными блокчейн-системами.









Созданная с учетом требований масштабируемости, платформа Space and Time может поддерживать широкий спектр вариантов использования – от небольших децентрализованных приложений (dApps) до масштабных корпоративных систем. При увеличении объема данных Space and Time поддерживает высокую производительность за счет расширения нодов и оптимизации методов хранения и вычислений, гарантируя, что платформа сможет удовлетворить растущий спрос.









В Space and Time используются передовые технологии безопасности, включая квантово-устойчивое шифрование и доказательства нулевого знания, для защиты данных при хранении, вычислениях и передаче. Благодаря ZK-доказательствам платформа может подтверждать корректность данных, не раскрывая их, обеспечивая конфиденциальность и безопасность децентрализованных приложений.









Надежная архитектура Space and Time делает ее применимой в широком спектре децентрализованных секторов. Вот несколько показательных примеров использования:









В сфере DeFi Space and Time обеспечивает децентрализованные биржи (DEX), кредитные протоколы и рынки деривативов эффективным хранением данных и вычислительной поддержкой. Архитектура с низкой задержкой и высокой пропускной способностью позволяет создавать оракулы ценообразования в реальном времени, решения для управления рисками и оптимизации ликвидности для приложений DeFi.









Space and Time предлагает мощные возможности хранения данных и вычислений для NFT и метавселенной, помогая разработчикам управлять огромными объемами данных о цифровых активах. Платформа также поддерживает кроссчейн взаимодействие данных, обеспечивая бесшовные сервисы данных для мультичейн приложений NFT и разработки виртуальных миров.









Используя возможности Space and Time для ончейн-вычислений и обработки данных, предприятия могут обеспечить более прозрачное и отслеживаемое управление цепочками поставок. Платформа позволяет различным участникам безопасно и эффективно обмениваться данными о цепочке поставок и обрабатывать их, повышая прозрачность и операционную эффективность всей сети.









Для корпоративного уровня Space and Time представляет собой высокомасштабируемую систему хранения данных и вычислений, способную обрабатывать и анализировать данные в режиме реального времени в масштабах предприятия. Независимо от того, идет ли речь о хранении, анализе или вычислительных задачах в реальном времени, платформа обеспечивает надежную и высокопроизводительную поддержку, соответствующую потребностям предприятия.









Space and Time пересматривает ландшафт обработки данных в блокчейне благодаря своей инновационной децентрализованной платформе для хранения данных и вычислений. Благодаря интеграции вычислений оффечйн, эффективного хранения данных и квантово-безопасных технологий Space and Time не только преодолевает ограничения хранения и вычислений в блокчейне, но и обеспечивает надежную инфраструктуру для децентрализованных приложений. Благодаря постоянной оптимизации и расширению партнерских отношений Space and Time готова сыграть ключевую роль в таких секторах, как DeFi, NFT и метавселенной.



