В экосистеме блокчейна хранение данных и вычисления долгое время оставались узкими местами, ограничивающими масштабируемость и развитие приложений. По мере того как децентрализованные приложения (dAppВ экосистеме блокчейна хранение данных и вычисления долгое время оставались узкими местами, ограничивающими масштабируемость и развитие приложений. По мере того как децентрализованные приложения (dApp
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Что такое S...е блокчейна

Что такое Space and Time (SXT)? Преобразование экосистемы хранения данных и вычислений на базе блокчейна

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
MicroVisionChain
SPACE$0.1429-11.89%
Space and Time
SXT$0.0616-13.72%
ZKsync
ZK$0.04406-23.24%
SUI
SUI$2.7184-21.40%
Sleepless AI
AI$0.0835-31.21%

В экосистеме блокчейна хранение данных и вычисления долгое время оставались узкими местами, ограничивающими масштабируемость и развитие приложений. По мере того как децентрализованные приложения (dApps) и смарт-контракты продолжают развиваться, потребность в эффективной, безопасной и масштабируемой инфраструктуре данных становится все более актуальной. Space and Time (SXT) стремится решить эту проблему, предлагая высокопроизводительную и масштабируемую платформу Web3-данных, основанную на протоколе доказательств с нулевым разглашением (ZK). Этот протокол обеспечивает надежное хранение данных, выполнение запросов и аналитические возможности, адаптированные для децентрализованных приложений. Благодаря своему инновационному технологическому стеку, Space and Time предоставляет обработку данных в реальном времени и эффективные запросы к блокчейну, обеспечивая беспрецедентную поддержку инфраструктуры для разработчиков, создающих децентрализованную экосистему.

Space and Time (SXT) теперь официально поддерживается на MEXC и доступна для торговли фьючерсами. Кроме того, пользователи могут перейти на страницу события MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в аирдропе SXT и получить дополнительные награды!


1. Основные технологии, лежащие в основе Space and Time


1.1 Сопроцессор ZK: SQL-запросы и верификация в реальном времени


Space and Time представляет первый совместимый с SQL сопроцессор с нулевым разглашением (ZK Coprocessor), обеспечивающий эффективные и проверяемые запросы данных напрямую внутри смарт-контрактов блокчейна. Его ключевые возможности включают:

  • SQL-запросы с ZK-доказательствами: разработчики могут отправлять SQL-запросы через смарт-контракты, а Space and Time проверяет и возвращает результаты с использованием доказательств с нулевым разглашением, обеспечивая точность и конфиденциальность.
  • Время отклика менее секунды: ZK-сопроцессор генерирует доказательства в каждом блоке, что позволяет взаимодействовать в реальном времени и преодолевает традиционные ограничения блокчейнов по задержке и стоимости.
  • Поддержка данных кроссчейн: помимо операций в рамках одной сети, платформа поддерживает проверку данных между различными блокчейнами, обеспечивая совместимость между экосистемами.

1.2 Платформа данных Web3: Децентрализованная инфраструктура API


Space and Time также предлагает децентрализованную платформу данных, которая индексирует и запрашивает данные блокчейна в нескольких сетях. Разработчики могут получить доступ к данным блокчейна в режиме реального времени через Web3 Data API, охватывающий такие крупные сети, как Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui и Avalanche.

  • Доступ к данным в режиме реального времени: Разработчики могут получать индексированные данные из различных сетей в режиме реального времени, что упрощает процесс создания децентрализованных приложений с большим объемом данных.
  • Минимизация предположений о доверии: Все запросы проверяются через сопроцессор ZK, что обеспечивает целостность и безопасность данных без зависимости от централизованных посредников.
  • Интеграция с Chainlink: Встроенная интеграция с Chainlink обеспечивает беспрепятственную передачу проверенных результатов запросов ончейн, повышая прозрачность и доверие в экосистемах dApp.

1.3 AI Studio: Генерация запросов от естественного языка к SQL


AI Studio – это революционный инструмент в составе Space and Time, который позволяет разработчикам генерировать SQL-запросы и информационные панели с использованием естественного языка. AI Studio автоматизирует создание SQL-запросов и визуализацию данных, будь то базовые запросы к базе данных или сложная аналитика данных.

  • Prompt-to-SQL: С помощью простых подсказок на естественном языке пользователи могут создавать сложные SQL-запросы без глубоких технических знаний, что значительно снижает барьер для входа в систему.
  • Автоматизированные информационные панели: AI Studio также создает информационные панели на основе результатов запросов, помогая разработчикам быстро интерпретировать данные и принимать обоснованные решения.

2. Технические преимущества Space and Time


2.1 Высокоэффективная обработка данных


Space and Time разработана для максимальной эффективности обработки данных, устраняя проблемы хранения и вычислений, которые часто встречаются в блокчейн-приложениях. Благодаря отделению хранения данных от вычислений и использованию механизмов вычислений оффчейн, Space and Time обеспечивает значительно более высокую скорость обработки данных по сравнению с традиционными блокчейн-системами.

2.2 Исключительная масштабируемость


Созданная с учетом требований масштабируемости, платформа Space and Time может поддерживать широкий спектр вариантов использования – от небольших децентрализованных приложений (dApps) до масштабных корпоративных систем. При увеличении объема данных Space and Time поддерживает высокую производительность за счет расширения нодов и оптимизации методов хранения и вычислений, гарантируя, что платформа сможет удовлетворить растущий спрос.

2.3 Безопасность и защита конфиденциальности


В Space and Time используются передовые технологии безопасности, включая квантово-устойчивое шифрование и доказательства нулевого знания, для защиты данных при хранении, вычислениях и передаче. Благодаря ZK-доказательствам платформа может подтверждать корректность данных, не раскрывая их, обеспечивая конфиденциальность и безопасность децентрализованных приложений.

3. Примеры использования Space and Time


Надежная архитектура Space and Time делает ее применимой в широком спектре децентрализованных секторов. Вот несколько показательных примеров использования:

3.1 Децентрализованное финансирование (DeFi)


В сфере DeFi Space and Time обеспечивает децентрализованные биржи (DEX), кредитные протоколы и рынки деривативов эффективным хранением данных и вычислительной поддержкой. Архитектура с низкой задержкой и высокой пропускной способностью позволяет создавать оракулы ценообразования в реальном времени, решения для управления рисками и оптимизации ликвидности для приложений DeFi.

3.2 NFT и метавселенная


Space and Time предлагает мощные возможности хранения данных и вычислений для NFT и метавселенной, помогая разработчикам управлять огромными объемами данных о цифровых активах. Платформа также поддерживает кроссчейн взаимодействие данных, обеспечивая бесшовные сервисы данных для мультичейн приложений NFT и разработки виртуальных миров.

3.3 Управление цепочками поставок


Используя возможности Space and Time для ончейн-вычислений и обработки данных, предприятия могут обеспечить более прозрачное и отслеживаемое управление цепочками поставок. Платформа позволяет различным участникам безопасно и эффективно обмениваться данными о цепочке поставок и обрабатывать их, повышая прозрачность и операционную эффективность всей сети.

3.4 Корпоративные приложения


Для корпоративного уровня Space and Time представляет собой высокомасштабируемую систему хранения данных и вычислений, способную обрабатывать и анализировать данные в режиме реального времени в масштабах предприятия. Независимо от того, идет ли речь о хранении, анализе или вычислительных задачах в реальном времени, платформа обеспечивает надежную и высокопроизводительную поддержку, соответствующую потребностям предприятия.

4. Как купить токены SXT на MEXC


Токен Space and Time (SXT) теперь включен в листинг на платформе MEXC. Вы можете принять участие, выполнив следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт
2) В строке поиска введите «SXT» и выберите фьючерсную торговую пару SXT
3) Выберите тип ордера, введите количество и цену и завершите сделку.

Space and Time пересматривает ландшафт обработки данных в блокчейне благодаря своей инновационной децентрализованной платформе для хранения данных и вычислений. Благодаря интеграции вычислений оффечйн, эффективного хранения данных и квантово-безопасных технологий Space and Time не только преодолевает ограничения хранения и вычислений в блокчейне, но и обеспечивает надежную инфраструктуру для децентрализованных приложений. Благодаря постоянной оптимизации и расширению партнерских отношений Space and Time готова сыграть ключевую роль в таких секторах, как DeFi, NFT и метавселенной.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов