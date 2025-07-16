Что такое SOON? Роллап-решение на базе Solana VM для создания высокопроизводительной кроссчейн экосистемы

По мере ускорения внедрения блокчейна традиционные сети 1 уровня становятся все более нагруженными из-за требований высокопроизводительных транзакций и сложных децентрализованных приложений. Хотя решения для масштабирования 2 уровня, такие как Optimism zkSync , появились для устранения этих ограничений, их зависимость от виртуальной машины Ethereum (EVM) часто ограничивает общую производительность и масштабируемость.





SOON представляет собой новаторский подход, интегрируя виртуальную машину Solana (SVM) в архитектуру 2 уровня. Это инновационное решение обеспечивает значительно более высокую пропускную способность, меньшие задержки и лучшую масштабируемость, прокладывая путь к децентрализованным кроссчейн экосистемам следующего поколения.









SOON – это высокопроизводительное роллап-решение, построенное на виртуальной машине Solana (SVM) и предназначенное для решения проблем масштабируемости, совместимости и удобства взаимодействия с блокчейном благодаря модульной архитектуре. Выходя за пределы экосистемы Solana, SOON предоставляет высокопроизводительную среду исполнения для других блокчейнов 1 уровня, таких как Ethereum BNB Chain , предлагая разработчикам кроссчейн-совместимую и простую в развертывании платформу для создания блокчейнов.









Основные предложения SOON включают:





Основная сеть SOON : Универсальная сеть 2 уровня на Ethereum, использующая отделенную SVM в качестве уровня исполнения.

Стек SOON : Набор инфраструктурных инструментов для развертывания решений 2 уровня на базе SVM на любом блокчейне 1 уровня.

InterSOON: Кроссчейн-протокол обмена сообщениями на базе Hyperlane, обеспечивающий бесшовное взаимодействие между различными блокчейнами.













Одним из ключевых новаторских решений SOON является архитектура с отделенной виртуальной машиной Solana (SVM). В традиционном виде SVM жестко интегрирована в блокчейн Solana. Однако в SOON она извлечена и модульно оформлена как автономный и подключаемый компонент. Это позволяет разработчикам запускать приложения на базе SVM на любом совместимом блокчейне – не только в экосистеме Solana. Благодаря отделению SVM, SOON значительно расширяет ее универсальность и способствует кроссчейн-взаимодействию, предоставляя разработчикам более гибкую и широкую среду для разработки.









Используя возможности параллельной обработки данных SVM, SOON обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку при обработке транзакций. Это делает его особенно подходящим для таких требовательных к производительности приложений, как DeFi , игры и ИИ









Благодаря протоколу InterSOON, SOON обеспечивает бесшовную кроссчейн-передачу сообщений и коммуникацию. Независимо от того, используется ли основная сеть SOON, стек SOON или другие блокчейны 1 уровня, InterSOON обеспечивает плавное взаимодействие между сетями, предлагая пользователям единый и стабильный опыт во всех экосистемах. Такой уровень кроссчейн-взаимодействия повышает гибкость, масштабируемость и способствует созданию более связанной и развитой блокчейн-среды.









Проект SOON использует модульную архитектуру, включающую основную сеть SOON, стек SOON и InterSOON. Основная сеть SOON (SOON Mainnet) выступает в роли универсального решения 2 уровня, обеспечивая высокопроизводительную среду исполнения. Cтек SOON представляет собой набор совместимых инструментов для развертывания и управления SVM-решениями 2 уровня на любом базовом блокчейне 1 уровня. Такая модульная структура делает проект SOON чрезвычайно гибким, масштабируемым и способным адаптироваться к меняющимся требованиям рынка.













Название токена: SOON

Первоначальное общее предложение: 1 миллиард

Ежегодный уровень инфляции: 3%









Сообщество - 51%: Распределяется посредством справедливой эмиссии и вознаграждения сторонников в течение длительного времени.

Экосистема - 25%: Распределяется для поддержки роста экосистемы и партнерских отношений.

Аирдропы и ликвидность - 8%: Используются для привлечения новых пользователей и обеспечения ликвидности биржи.

Фонд/казначейство - 6%: Резервируется для обеспечения устойчивого развития и работы проекта в долгосрочной перспективе.

Команда и основные участники - 10%: Вознаграждение для основной команды и ранних вкладчиков.













Управление: Держатели могут участвовать в принятии ключевых решений по управлению основной сети SOON и Cтек SOON, включая обновление протоколов, распределение ресурсов и механизмы стимулирования.





Стимулы экосистемы: Поощряет инновации и участие путем вознаграждения разработчиков и проектов экосистемы.





Стейкинг: Стейкинг SOON повышает безопасность сети. Стейкеры получают ежегодную прибыль в размере 3%.









SOON обеспечивает высокопроизводительное, масштабируемое решение 2 уровня благодаря раздельной архитектуре SVM, возможностям параллельной обработки, мультичейн поддержке и гибкой модульной конструкции. Его инновационная токеномика и управление на основе сообщества привносят новую жизнь в экосистему блокчейна. По мере роста поддержки со стороны сетей 1 уровня и дальнейшего развития технологии, SOON будет стремиться к более широкому внедрению и большему влиянию в пространстве блокчейна.





Партнерство SOON с ведущей мировой биржей MEXC обеспечивает мощный импульс для будущего роста. Известная своими низкими торговыми комиссиями, сверхбыстрой скоростью транзакций, широким охватом активов и глубокой ликвидностью, MEXC заслужила доверие инвесторов по всему миру. Ее чуткий взгляд на развивающиеся проекты и всесторонняя поддержка делают ее благодатной почвой для выращивания высокопотенциальных блокчейн-инноваций.





В настоящее время SOON доступен для спотовой фьючерсной торговли на MEXC. Вы можете торговать токеном с ультранизкой комиссией , выполнив следующие действия:





1) Войдите в приложение MEXC или на официальный сайт

2) Введите «SOON» в строку поиска и выберите спотовую и фьючерсную торговлю

3) Выберите тип ордера, введите желаемое количество и цену и разместите ордер





Кроме спотовой торговли, не пропустите аирдроп SOON на странице MEXC Airdrop+ – участвуйте прямо сейчас и получите шанс выиграть захватывающие вознаграждения!





Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



