Что такое Shiba Inu (SHIB)? Введение в цифровые активы

Shiba Inu (SHIB) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает экосистему Shiba Inu, децентрализованную платформу, ориентированную на инновации, управляемые сообществом, и культуру мемов. Запущенная в августе 2020 года, токен SHIB был разработан для удовлетворения растущего спроса на доступные, ориентированные на сообщество цифровые активы в секторе криптовалют. Благодаря стандарту токена ERC-20 на базе Ethereum, токен Shiba Inu позволяет пользователям участвовать в децентрализованных финансах (DeFi), включая торговлю, стейкинг и создание NFT, обеспечивая при этом низкие транзакционные издержки и широкую доступность. Игривый брендинг проекта и подход "снизу вверх" помогли ему создать большое, преданное сообщество, позиционируя SHIB как ведущую мем-монету с реальной полезностью и быстро расширяющейся экосистемой.

Shiba Inu был основан в 2020 году анонимным разработчиком, известным как "Рёши". Происхождение основателя намеренно остается неизвестным, что отражает принципы проекта в области децентрализации и коллективного владения. За идеей создания токена SHIB стоит эксперимент по децентрализованному спонтанному формированию сообщества, использующий технологию блокчейн для наделения пользователей правами и развития яркой, самодостаточной экосистемы.

С момента своего запуска токен Shiba Inu достиг нескольких значительных вех. В частности, проект заблокировал 50% начального предложения токенов SHIB на Uniswap для обеспечения ликвидности и отправил оставшиеся 50% сооснователю Ethereum Виталику Бутерину, который позже пожертвовал значительную часть в фонд помощи Индии Covid Crypto Relief Fund. Запуск ShibaSwap, децентрализованной биржи экосистемы, стал важным шагом вперед, позволив пользователям торговать, стейкать и сжигать токены SHIB. Введение Shibarium, решения для масштабирования уровня 2 Ethereum, и его интеграция с MEXC в 2025 году еще больше расширили возможности проекта и его охват, закрепив позицию Shiba Inu как заметного игрока в пространствах DeFi и мем-монет.

Экосистема Shiba Inu состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного набора децентрализованных услуг для глобального сообщества:

ShibaSwap (Основная платформа/приложение):

ShibaSwap является главной децентрализованной биржей (DEX) в экосистеме Shiba Inu, позволяя пользователям обменивать поддерживаемые токены ERC-20, стейкать SHIB в пулах ликвидности с высокой доходностью, добровольно сжигать токены и создавать NFT SHIBOSHIS. Эта платформа предлагает пользователям возможность зарабатывать вознаграждения и участвовать в управлении, становясь лидером в сегментах мем-монет и DeFi.

Shibarium (Вторичная функция/сервис):

Shibarium — это решение для масштабирования уровня 2 Ethereum, созданное для повышения скорости транзакций и снижения затрат для пользователей токена SHIB. Его интеграция с MEXC в 2025 году увеличила принятие и ликвидность, предоставляя беспроблемный опыт торговли и совершения транзакций в экосистеме Shiba Inu.

Дополнительные компоненты экосистемы:

В экосистему также входят токены BONE и LEASH, каждый из которых выполняет уникальные роли в управлении и использовании вместе с токеном SHIB, а также партнерства с такими платформами, как DegenSafe.Fun, чтобы повысить безопасность и противостоять мошенничеству в пространстве мем-монет.

Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную среду, где SHIB выступает в качестве утилитарного токена, обеспечивающего все взаимодействия, способствуя развитию самодостаточной и растущей экосистемы.

Сектор криптовалют сталкивается с несколькими ключевыми вызовами, которые Shiba Inu стремится преодолеть:

Отсутствие проектов, ориентированных на сообщество:

Многие цифровые активы контролируются централизованными командами, ограничивая участие сообщества и инновации. Децентрализованный подход токена Shiba Inu наделяет свое сообщество возможностью управлять развитием и управлением.

Высокие транзакционные издержки и проблемы масштабируемости:

Перегрузка сети Ethereum и высокие комиссии затрудняли внедрение DeFi и мем-монет. Shibarium, как решение уровня 2, решает эти проблемы, предлагая более быстрые и дешевые транзакции для владельцев токенов SHIB.

Безопасность и предотвращение мошенничества:

Распространенность мошеннических схем и небезопасных проектов подрывает доверие к сектору мем-монет. Партнерство Shiba Inu с DegenSafe.Fun и его прозрачная, открытая разработка помогают снизить эти риски для пользователей токена SHIB.

Используя технологии блокчейн и мощное сообщество, Shiba Inu предоставляет безопасную, эффективную и инклюзивную платформу для пользователей, желающих взаимодействовать с цифровыми активами и сервисами DeFi.

Начальное общее предложение: 1 квадриллион токенов SHIB (1,000,000,000,000,000), запущенных в августе 2020 года.

1 квадриллион токенов SHIB (1,000,000,000,000,000), запущенных в августе 2020 года. Текущее общее предложение (по состоянию на июль 2025 года): около 589,25 триллионов токенов SHIB.

около 589,25 триллионов токенов SHIB. Текущее обращение: около 589,33 триллионов токенов SHIB.

около 589,33 триллионов токенов SHIB. Процент оставшегося от первоначального предложения: примерно 58,95%.

примерно 58,95%. Сожженные токены: около 410,75 триллионов токенов SHIB (около 41% от первоначального предложения), включая значительное сжигание Виталиком Бутериным.

Подавляющее большинство токенов SHIB находится в обращении, остаточное предложение было сожжено и таким образом навсегда удалено из экосистемы. Подробного разбиения индивидуальных или институциональных держателей в предоставленных источниках нет, но токен Shiba Inu широко распространен среди розничных держателей благодаря своему статусу мем-монеты и большому начальному предложению.

Показатель Значение Начальное общее предложение 1 квадриллион токенов SHIB Текущее общее предложение 589,25 триллионов токенов SHIB Обращающееся предложение 589,33 триллионов токенов SHIB Сожженные токены 410,75 триллионов токенов SHIB % оставшегося от первоначального предложения 58,95%

В рамках экосистемы Shiba Inu SHIB выполняет несколько функций:

Средство обмена: используется для торговли и платежей внутри экосистемы.

используется для торговли и платежей внутри экосистемы. Стейкинг и вознаграждения: пользователи могут стейкать токены SHIB на ShibaSwap, чтобы получать вознаграждения и участвовать в пулах ликвидности.

пользователи могут стейкать токены SHIB на ShibaSwap, чтобы получать вознаграждения и участвовать в пулах ликвидности. Управление: владельцы токенов SHIB могут участвовать в предложениях сообщества и решениях экосистемы, особенно через связанные токены, такие как BONE.

Предложение токена Shiba Inu в основном находится в обращении, без графика фиксации или разблокировки для команды или советников, так как проект изначально задумывался как ориентированный на сообщество. Оставшееся предложение подлежит добровольному сжиганию и стимулам экосистемы.

Shiba Inu реализует модель децентрализованного управления, позволяя владельцам токенов SHIB предлагать и голосовать за изменения в экосистеме. Стейкинг токенов SHIB на ShibaSwap предоставляет пользователям вознаграждения и дополнительные привилегии, поддерживая долгосрочную устойчивость и рост сети.

Shiba Inu (SHIB) представляет собой инновационное решение в секторе криптовалют, решая ключевые проблемы с помощью своего ориентированного на сообщество подхода, мощной экосистемы DeFi и масштабируемой технологии. С растущей пользовательской базой и расширяющимся набором продуктов токен SHIB демонстрирует значительный потенциал изменить то, как пользователи взаимодействуют с цифровыми активами и децентрализованными финансами. Готовы начать торговлю Shiba Inu (SHIB)? Узнайте, как максимизировать потенциал SHIB уже сегодня!