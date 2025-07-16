Что такое Shiba Inu (SHIB)? Введение в цифровые активы

Shiba Inu (SHIB) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает экосистему Shiba Inu, децентрализованную платформу, ориентированную на инновации, управляемые сообществом, и культуру мемов. Запущенная в августе 2020 года, токен SHIB был разработан для удовлетворения растущего спроса на доступные, ориентированные на сообщество цифровые активы в секторе криптовалют. Благодаря стандарту токена ERC-20 на базе Ethereum, токен Shiba Inu позволяет пользователям участвовать в децентрализованных финансах (DeFi), включая торговлю, стейкинг и создание NFT, обеспечивая при этом низкие транзакционные издержки и широкую доступность. Игривый брендинг проекта и подход "снизу вверх" помогли ему создать большое, преданное сообщество, позиционируя SHIB как ведущую мем-монету с реальной полезностью и быстро расширяющейся экосистемой.
Shiba Inu был основан в 2020 году анонимным разработчиком, известным как "Рёши". Происхождение основателя намеренно остается неизвестным, что отражает принципы проекта в области децентрализации и коллективного владения. За идеей создания токена SHIB стоит эксперимент по децентрализованному спонтанному формированию сообщества, использующий технологию блокчейн для наделения пользователей правами и развития яркой, самодостаточной экосистемы.
С момента своего запуска токен Shiba Inu достиг нескольких значительных вех. В частности, проект заблокировал 50% начального предложения токенов SHIB на Uniswap для обеспечения ликвидности и отправил оставшиеся 50% сооснователю Ethereum Виталику Бутерину, который позже пожертвовал значительную часть в фонд помощи Индии Covid Crypto Relief Fund. Запуск ShibaSwap, децентрализованной биржи экосистемы, стал важным шагом вперед, позволив пользователям торговать, стейкать и сжигать токены SHIB. Введение Shibarium, решения для масштабирования уровня 2 Ethereum, и его интеграция с MEXC в 2025 году еще больше расширили возможности проекта и его охват, закрепив позицию Shiba Inu как заметного игрока в пространствах DeFi и мем-монет.
Экосистема Shiba Inu состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного набора децентрализованных услуг для глобального сообщества:
ShibaSwap (Основная платформа/приложение):
ShibaSwap является главной децентрализованной биржей (DEX) в экосистеме Shiba Inu, позволяя пользователям обменивать поддерживаемые токены ERC-20, стейкать SHIB в пулах ликвидности с высокой доходностью, добровольно сжигать токены и создавать NFT SHIBOSHIS. Эта платформа предлагает пользователям возможность зарабатывать вознаграждения и участвовать в управлении, становясь лидером в сегментах мем-монет и DeFi.
Shibarium (Вторичная функция/сервис):
Shibarium — это решение для масштабирования уровня 2 Ethereum, созданное для повышения скорости транзакций и снижения затрат для пользователей токена SHIB. Его интеграция с MEXC в 2025 году увеличила принятие и ликвидность, предоставляя беспроблемный опыт торговли и совершения транзакций в экосистеме Shiba Inu.
Дополнительные компоненты экосистемы:
В экосистему также входят токены BONE и LEASH, каждый из которых выполняет уникальные роли в управлении и использовании вместе с токеном SHIB, а также партнерства с такими платформами, как DegenSafe.Fun, чтобы повысить безопасность и противостоять мошенничеству в пространстве мем-монет.
Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную среду, где SHIB выступает в качестве утилитарного токена, обеспечивающего все взаимодействия, способствуя развитию самодостаточной и растущей экосистемы.
Сектор криптовалют сталкивается с несколькими ключевыми вызовами, которые Shiba Inu стремится преодолеть:
Отсутствие проектов, ориентированных на сообщество:
Многие цифровые активы контролируются централизованными командами, ограничивая участие сообщества и инновации. Децентрализованный подход токена Shiba Inu наделяет свое сообщество возможностью управлять развитием и управлением.
Высокие транзакционные издержки и проблемы масштабируемости:
Перегрузка сети Ethereum и высокие комиссии затрудняли внедрение DeFi и мем-монет. Shibarium, как решение уровня 2, решает эти проблемы, предлагая более быстрые и дешевые транзакции для владельцев токенов SHIB.
Безопасность и предотвращение мошенничества:
Распространенность мошеннических схем и небезопасных проектов подрывает доверие к сектору мем-монет. Партнерство Shiba Inu с DegenSafe.Fun и его прозрачная, открытая разработка помогают снизить эти риски для пользователей токена SHIB.
Используя технологии блокчейн и мощное сообщество, Shiba Inu предоставляет безопасную, эффективную и инклюзивную платформу для пользователей, желающих взаимодействовать с цифровыми активами и сервисами DeFi.
Подавляющее большинство токенов SHIB находится в обращении, остаточное предложение было сожжено и таким образом навсегда удалено из экосистемы. Подробного разбиения индивидуальных или институциональных держателей в предоставленных источниках нет, но токен Shiba Inu широко распространен среди розничных держателей благодаря своему статусу мем-монеты и большому начальному предложению.
|Показатель
|Значение
|Начальное общее предложение
|1 квадриллион токенов SHIB
|Текущее общее предложение
|589,25 триллионов токенов SHIB
|Обращающееся предложение
|589,33 триллионов токенов SHIB
|Сожженные токены
|410,75 триллионов токенов SHIB
|% оставшегося от первоначального предложения
|58,95%
В рамках экосистемы Shiba Inu SHIB выполняет несколько функций:
Предложение токена Shiba Inu в основном находится в обращении, без графика фиксации или разблокировки для команды или советников, так как проект изначально задумывался как ориентированный на сообщество. Оставшееся предложение подлежит добровольному сжиганию и стимулам экосистемы.
Shiba Inu реализует модель децентрализованного управления, позволяя владельцам токенов SHIB предлагать и голосовать за изменения в экосистеме. Стейкинг токенов SHIB на ShibaSwap предоставляет пользователям вознаграждения и дополнительные привилегии, поддерживая долгосрочную устойчивость и рост сети.
Shiba Inu (SHIB) представляет собой инновационное решение в секторе криптовалют, решая ключевые проблемы с помощью своего ориентированного на сообщество подхода, мощной экосистемы DeFi и масштабируемой технологии. С растущей пользовательской базой и расширяющимся набором продуктов токен SHIB демонстрирует значительный потенциал изменить то, как пользователи взаимодействуют с цифровыми активами и децентрализованными финансами. Готовы начать торговлю Shiba Inu (SHIB)? Узнайте, как максимизировать потенциал SHIB уже сегодня!
Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни
Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по
Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со
При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж
Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни
Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по
Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со
При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж