Что такое Shardeum (SHM)? Раскрываем автоматическое масштабирование – блокчейн-революция 2025 года





В стремительно развивающемся мире блокчейна масштабируемость по-прежнему остается одной из главных проблем. Несмотря на растущую популярность криптовалют и децентрализованных приложений, их массовое внедрение сдерживается высокими комиссиями и ограниченной пропускной способностью. Shardeum появляется как прорывное решение этих проблем, предлагая революционную технологию, которая обеспечивает беспрецедентные возможности масштабирования блокчейн-сетей при сохранении децентрализации и безопасности.









Shardeum – это блокчейн 1 уровня на базе EVM, который уникальным образом обеспечивает расширение сети за счет горизонтального масштабирования путем добавления новых нодов и поддерживает одновременную обработку множества транзакций при сохранении постоянно низких транзакционных комиссий. Благодаря использованию таких инновационных технологий, как динамическое шардирование состояния и автоматическое масштабирование, Shardeum решает фундаментальные ограничения существующих блокчейнов, которым сложно достичь масштабируемости уровня Web2. SHM – это нативный токен сети Shardeum, используемый для оплаты транзакционных комиссий, стейкинга валидаторами, участия в управлении и распределения наград.





Shardeum относится ко всей блокчейн-платформе и инфраструктуре, в то время как SHM является нативной криптовалютой этой сети – аналогично тому, как Ethereum соотносится с ETH. SHM выполняет несколько функций в экосистеме Shardeum, включая использование в качестве основного средства обмена, оплаты комиссий за транзакции и газ, участия в управлении сетью, а также обеспечения стейкинга и механизма наград для валидаторов.









1) Динамическое шардирование состояния: Shardeum разделяет сеть на несколько шардов на уровне протокола, каждый из которых способен независимо обрабатывать транзакции. В отличие от традиционных блокчейнов, где транзакции обрабатываются последовательно в одной сети, подход Shardeum позволяет выполнять транзакции параллельно, значительно увеличивая пропускную способность сети при сохранении атомарной совместимости.





2) Возможность автоматического масштабирования: Впервые в индустрии Shardeum предлагает автоматическое масштабирование, которое регулирует емкость в зависимости от реальных требований сети. С увеличением объемов транзакций Shardeum динамически масштабируется, добавляя новые шарды для обработки нагрузки, обеспечивая высокую производительность без ущерба для скорости или стоимости. Система измеряет нагрузку на сеть каждые 60 секунд и самостоятельно регулирует необходимое количество нодов-валидаторов.





3) Линейное масштабирование и низкие комиссии за транзакции: Благодаря сочетанию безблочной обработки транзакций и динамического шардирования состояния, Shardeum достигает настоящего линейного масштабирования. Например, если 100 нодов обеспечивают 50 TPS, то 200 нодов обеспечат 100 TPS. Поскольку Shardeum масштабируется линейно, она поддерживает низкие затраты на обслуживание сети, независимо от спроса, что приводит к стабильно низким комиссиям для конечных пользователей.





4) Кросс-шардовая атомная совместимость: В отличие от многих шардированных сетей, которые нарушают атомарную совместимость, Shardeum сохраняет возможность вызова нескольких смарт-контрактов и их сетей в одной транзакции, даже между разными шардами. Это улучшает пользовательский опыт и снижает транзакционные расходы, так как пользователи могут выполнять сложные операции в рамках одной транзакции.





5) Совместимость с EVM и низкие барьеры для входа валидаторов: Shardeum основан на EVM, что делает его совместимым с экосистемой Ethereum, включая инструменты, кошельки и смарт-контракты. Эта совместимость позволяет разработчикам легко переносить свои приложения с Ethereum на Shardeum, не требуя изучения новых языков программирования или фреймворков. Кроме того, Shardeum снижает барьер для запуска нодов-валидаторов, требуя минимальной мощности оборудования, что делает участие сообщества более доступным и способствует улучшению децентрализации.









С событием генерации токенов (TGE) в начале 2025 года Shardeum перешел к динамически адаптирующейся модели предложения с начальным предложением 249 миллионов SHM, распределенных следующим образом:

Продажа : 91 440 000 SHM (36,72%) – 3 месяца блокировки, затем 2 года ежедневного линейного вестинга.

Команда : 76 200 000 SHM (30,6%) – 3 месяца блокировки, затем 2 года ежедневного линейного вестинга.

Фонд : 55 880 000 SHM (22,44%) – разблокировано на момент TGE.

Экосистема и аирдропы: 25 480 000 SHM (10,23%) – разблокировано на момент TGE.





Функции токена SHM в экосистеме Shardeum

Стейкинг: Валидаторы совершают стейкинг SHM для участия в сети. Если нод ведет себя ненадлежащим образом, стейкинг может быть срезан для обеспечения безопасности сети.

Комиссии за транзакции: SHM используется для оплаты комиссий за транзакции и газ в сети Shardeum, при этом все комиссии сжигаются, создавая дефляционный механизм.

Управление: Держатели SHM могут участвовать в управлении сетью, голосуя за предложения и изменения параметров сети.

Награды: SHM распределяется в качестве наград за участие в сети, включая вознаграждения для валидаторов и стимулирование экосистемы.









О Shardeum





Shardeum представляет собой прорыв в технологии блокчейн, предлагая решение для достижения масштабируемости без ущерба для децентрализации и безопасности. Способность поддерживать стабильно низкие комиссии за транзакции, независимо от перегрузки сети, открывает возможности для ранее неосуществимых приложений. С приближением к запуску основной сети Shardeum готова стать ведущей платформой для децентрализованных приложений следующего поколения – по-настоящему масштабируемым и безопасным решением, поддерживающим рост Web3 до миллиардов пользователей.



