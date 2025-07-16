Что такое Reddio? Революция в производительности 2 уровня с помощью параллелизма и GPU-ускорения

Reddio – это высокопроизводительное решение для масштабирования 2 уровня на базе Ethereum, призванное решить проблемы масштабируемости и вычислительной эффективности традиционных блокчейнов с помощью технологий параллельного выполнения и GPU-ускорения.









По мере быстрого развития технологии блокчейн ограничения производительности стали основным препятствием для массового внедрения. Традиционная виртуальная машина Ethereum (EVM), которая обрабатывает транзакции последовательно, с трудом справляется с высокопроизводительными приложениями. С ростом спроса в таких секторах, как децентрализованные финансы (DeFi), блокчейн-игры и искусственный интеллект (ИИ), растет потребность в мощной вычислительной инфраструктуре. Reddio решает эту проблему с помощью революционного подхода.





Reddio призвана устранить недостатки, с которыми сталкивается EVM при обработке транзакций. Благодаря параллельному исполнению и GPU-ускорению она значительно повышает пропускную способность и эффективность блокчейна, обеспечивая надежную инфраструктурную поддержку высокопроизводительных приложений в DeFi, играх и решениях на базе искусственного интеллекта.













Reddio представляет механизм параллельного выполнения, который позволяет обрабатывать транзакции в одном блоке одновременно в нескольких потоках. Это позволяет эффективно использовать ресурсы многоядерных серверов, значительно увеличивая пропускную способность и снижая стоимость транзакций.









Reddio разработала CUDA-совместимый параллельный EVM (CuEVM), переводящий опкоды EVM в инструкции CUDA. Используя возможности параллельных вычислений на GPU, Reddio достигает беспрецедентной эффективности вычислений.









Построенный на базе фреймворка Yu, основанного на Golang, Reddio имеет модульную конструкцию, которая поддерживает гибкую интеграцию различных виртуальных машин, уровней доступности данных и механизмов консенсуса. Разработчики могут настраивать среду исполнения под конкретные случаи использования, используя при этом такие передовые функции, как поддержка доступности данных, устойчивость к MEV и высокопроизводительный консенсус. Такая конструкция обеспечивает масштабируемость и полную совместимость с экосистемой Ethereum.













Имя токена: RDO

Общее предложение: 10 миллиардов RDO









Стратегия распределения токенов Reddio предусматривает баланс между децентрализацией, ростом экосистемы, стимулированием заинтересованных сторон и долгосрочной устойчивостью. Распределение происходит следующим образом:





Сообщество: 8%

Стимулы в области безопасности и сетевых технологий: 25%

Рост экосистемы: 22,76%

Казначейство: 6,96%

Вкладчики: 21,80%

Стратегические инвесторы: 15,48%













RDO – это нативный утилитарный токен экосистемы Reddio, который служит экосистемы Reddio, который служит экономическим двигателем, обеспечивающим работу сети, стимулирующим участие сообщества и поддерживающим общую стабильность сети. Он имеет широкий спектр вариантов использования, включая оплату комиссии за транзакции, вознаграждение за стейкинг, участие валидаторов, право голоса в управлении сообществом и инициативы по развитию экосистемы.









Reddio предлагает инновационную архитектуру параллельного исполнения и технологию ускорения GPU для повышения производительности экосистемы Ethereum. Запуск нативного токена RDO знаменует собой новую главу в развитии проекта. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком или инвестором, Reddio представляет собой высокопроизводительное решение 2 уровня, заслуживающее вашего внимания. По мере расширения и развития экосистемы Reddio может стать основополагающей инфраструктурой для Web3-приложений следующего поколения и способствовать широкому распространению технологии блокчейн.





