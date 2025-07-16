Reddio – это высокопроизводительное решение для масштабирования 2 уровня на базе Ethereum, призванное решить проблемы масштабируемости и вычислительной эффективности традиционных блокчейнов с помощью Reddio – это высокопроизводительное решение для масштабирования 2 уровня на базе Ethereum, призванное решить проблемы масштабируемости и вычислительной эффективности традиционных блокчейнов с помощью
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Что такое R...U-ускорения

Что такое Reddio? Революция в производительности 2 уровня с помощью параллелизма и GPU-ускорения

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый
NodeAI
GPU$0.1281-6.97%
DeFi
DEFI$0.001432-19.14%
RDO
RDO$0.0004487-21.41%

Reddio – это высокопроизводительное решение для масштабирования 2 уровня на базе Ethereum, призванное решить проблемы масштабируемости и вычислительной эффективности традиционных блокчейнов с помощью технологий параллельного выполнения и GPU-ускорения.

1. История проекта


По мере быстрого развития технологии блокчейн ограничения производительности стали основным препятствием для массового внедрения. Традиционная виртуальная машина Ethereum (EVM), которая обрабатывает транзакции последовательно, с трудом справляется с высокопроизводительными приложениями. С ростом спроса в таких секторах, как децентрализованные финансы (DeFi), блокчейн-игры и искусственный интеллект (ИИ), растет потребность в мощной вычислительной инфраструктуре. Reddio решает эту проблему с помощью революционного подхода.

Reddio призвана устранить недостатки, с которыми сталкивается EVM при обработке транзакций. Благодаря параллельному исполнению и GPU-ускорению она значительно повышает пропускную способность и эффективность блокчейна, обеспечивая надежную инфраструктурную поддержку высокопроизводительных приложений в DeFi, играх и решениях на базе искусственного интеллекта.

2. Основные технологические моменты


2.1 Параллельная архитектура EVM


Reddio представляет механизм параллельного выполнения, который позволяет обрабатывать транзакции в одном блоке одновременно в нескольких потоках. Это позволяет эффективно использовать ресурсы многоядерных серверов, значительно увеличивая пропускную способность и снижая стоимость транзакций.

2.2 Ускорение на GPU с совместимостью с CUDA


Reddio разработала CUDA-совместимый параллельный EVM (CuEVM), переводящий опкоды EVM в инструкции CUDA. Используя возможности параллельных вычислений на GPU, Reddio достигает беспрецедентной эффективности вычислений.

2.3 Модульная архитектура


Построенный на базе фреймворка Yu, основанного на Golang, Reddio имеет модульную конструкцию, которая поддерживает гибкую интеграцию различных виртуальных машин, уровней доступности данных и механизмов консенсуса. Разработчики могут настраивать среду исполнения под конкретные случаи использования, используя при этом такие передовые функции, как поддержка доступности данных, устойчивость к MEV и высокопроизводительный консенсус. Такая конструкция обеспечивает масштабируемость и полную совместимость с экосистемой Ethereum.

3. Что такое токен RDO?


3.1 Основная информация о токене RDO


  • Имя токена: RDO
  • Общее предложение: 10 миллиардов RDO

3.2 Распределение токенов RDO


Стратегия распределения токенов Reddio предусматривает баланс между децентрализацией, ростом экосистемы, стимулированием заинтересованных сторон и долгосрочной устойчивостью. Распределение происходит следующим образом:

  • Сообщество: 8%
  • Стимулы в области безопасности и сетевых технологий: 25%
  • Рост экосистемы: 22,76%
  • Казначейство: 6,96%
  • Вкладчики: 21,80%
  • Стратегические инвесторы: 15,48%


3.3 Использование токена RDO


RDO – это нативный утилитарный токен экосистемы Reddio, который служит экосистемы Reddio, который служит экономическим двигателем, обеспечивающим работу сети, стимулирующим участие сообщества и поддерживающим общую стабильность сети. Он имеет широкий спектр вариантов использования, включая оплату комиссии за транзакции, вознаграждение за стейкинг, участие валидаторов, право голоса в управлении сообществом и инициативы по развитию экосистемы.

4. Как купить RDO на MEXC?


Reddio предлагает инновационную архитектуру параллельного исполнения и технологию ускорения GPU для повышения производительности экосистемы Ethereum. Запуск нативного токена RDO знаменует собой новую главу в развитии проекта. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком или инвестором, Reddio представляет собой высокопроизводительное решение 2 уровня, заслуживающее вашего внимания. По мере расширения и развития экосистемы Reddio может стать основополагающей инфраструктурой для Web3-приложений следующего поколения и способствовать широкому распространению технологии блокчейн.

RDO теперь включен в листинг платформы MEXC, где можно торговать токенами с ультранизкими комиссиями.

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт;
2) Найдите название токена «RDO» в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю;
3) Выберите тип ордера, введите сумму, цену и завершите транзакцию.

Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+ и присоединиться к событиям, связанным с депозитом и торговлей RDO, чтобы получить шанс выиграть щедрые вознаграждения!

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов