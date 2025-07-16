Что такое Redbrick (BRIC)? Движок для создания игр Web3, управляемый искусственным интеллектом

На фоне стремительного развития Web3 создание контента претерпевает беспрецедентную смену парадигмы. Redbrick выделяется как инновационный проект в этой волне, стремящийся изменить производство и потребление 3D-игр и метавселенной с помощью технологий искусственного интеллекта, визуального программирования и экономических моделей ончейн.





Благодаря собственному движку OOBC, мощным инструментам с поддержкой ИИ, глобальной сети пользователей и надежной экономике токенов Redbrick снижает технические барьеры для создания контента и создает экосистему «Создавайте-играйте-зарабатывайте». Это предлагает разработчикам, создателям и пользователям новые способы получения прибыли.









Redbrick – это облачная Web3-платформа на базе искусственного интеллекта, которая упрощает создание 3D-игр, виртуальных миров и метавселенной. Используя систему визуального программирования Object-Oriented Block Coding (OOBC) и технологию преобразования текста в код, пользователи могут создавать интерактивные функции и 3D-среды, просто используя естественный язык, без необходимости опыта кодирования.





Redbrick предоставляет полный набор инструментов от создания до монетизации, применимых в образовании, маркетинге, социальном взаимодействии и Web3-играх. Благодаря механизму C2E (Create-to-Earn, создавайте и зарабатывайте) создатели могут зарабатывать токены BRIC, арендуя или владея виртуальной землей и публикуя контент, что способствует стимулированию контента и совместному развитию экосистемы.









Техническая архитектура Redbrick обеспечивает баланс между удобством использования, масштабируемостью и удобством для создателей. Благодаря инструментальным сетям, управляемым искусственным интеллектом, и мультичейн-совместимой структуре, он предлагает беспрецедентную свободу и эффективность для создания контента.









Ускоренная генерация сцен, моделей и анимаций с помощью искусственного интеллекта и лайвкодинга.

Поддержка визуального редактирования 3D-сцен на различных устройствах (ПК, планшеты, мобильные устройства).









Полная веб-платформа – не требует установки; поддерживает мультичейн-взаимодействия и интеграцию со сторонними метавселенными.

Предоставляет открытый SDK для метавселенных и кроссплатформенный контент-менеджмент для создания настоящей платформы кроссчейн-взаимодействия.









Встроенная обширная библиотека активов (сетки, графические интерфейсы, звуковые эффекты, рекламные компоненты и т. д.) для быстрого создания сцен.

Поддержка Play Store и плагинов Unity, совместимых с интеграцией внешних игровых активов.









Redbrick продолжает совершенствовать технические решения, добиваясь значительного прогресса в развитии сообщества и экосистемы, закладывая прочный фундамент для долгосрочного успеха своей контент-платформы Web3. В настоящее время Redbrick достигла важных рубежей в области инструментов создания, выпуска NFT и вовлечения сообщества:





Выпуск Genesis Land: (всего 3 500 штук, 500 продано), а также запущены вознаграждения и преимущества для держателей токенов. В ходе первой предпродажи было успешно распределено 1 000 токенов BRIC через аирдроп среди держателей, а также введены вознаграждения за стейкинг и приоритетный доступ для IEO. Предварительная продажа Genesis Land NFT завершена (всего 3 500 штук, 500 продано), а также запущены вознаграждения и преимущества для держателей токенов. В ходе первой предпродажи было успешно распределено 1 000 токенов BRIC через аирдроп среди держателей, а также введены вознаграждения за стейкинг и приоритетный доступ для IEO.





Постоянный доход для создателей и поощрения: Держатели Genesis Land NFT получают аирдропы BRIC и могут зарабатывать дополнительные вознаграждения, совершая стейкинг Land. Они также получают доступ к эксклюзивным онлайн/офлайн событиям сообщества и приоритетное участие в будущих проектах.









BRIC – это нативный токен экосистемы платформы Redbrick, используемый для стимулирования, торговли, управления и получения преимуществ Land:





Аирдроп Land: Каждая предварительная продажа Genesis Land NFT дает 1 000 BRIC; владельцы земель могут получить больше вознаграждений в рамках программ «Зарабатывайте и стейкайте».

Продажа контента: Пользователи обмениваются игровыми активами, такими как скины и бонусы, на рынке, используя BRIC.

Рекламная модель: Рекламодатели используют BRIC для размещения рекламы, а пользователи получают долю дохода за счет потребления контента и вовлеченности.

Приоритет IEO: Держатели земли получают приоритетный доступ к BRIC Launchpad и IEO, пользуясь ранними преимуществами ончейн.

Механизм сжигания токенов: Платформа планирует использовать часть доходов от транзакций для выкупа и сжигания токенов, чтобы стабилизировать стоимость BRIC.









У Redbrick есть четкая дорожная карта развития, направленная на создание экосистемы контента, модернизацию технологической платформы и глобальную экспансию для достижения устойчивого роста.









Разработка Play Store с совместимостью плагинов Unity, интегрирующими контент Web2 и Web3.

Внедрение поддержки Telegram для расширения охвата использования Web2.

Усиление поддержки создателей путем предоставления инструментов, API и поощрения инноваций в экосистеме.









Расширение открытого SDK для метавселенной, чтобы улучшить кроссчейн-взаимодействие и сотрудничество.

Продолжение развития рекламной системы и рынка для завершения цикла «Создавайте и зарабатывайте» (C2E).









Углубление образовательных услуг Web2, ориентированных на такие рынки, как Юго-Восточная Азия и Япония.

Сотрудничество с правительствами и крупными учреждениями для расширения влияния платформы.



Redbrick использует ИИ и OOBC для упрощения создания контента, объединяя кошельки, шаблоны и SDK в экосистему «Создавайте-играйте-зарабатывайте» (C2E). Благодаря сильному сообществу и понятной модели токенов у нее есть прочный фундамент и потенциал роста. Расширяя поддержку мультичейн и повышая эффективность рекламы и контента, Redbrick стремится стать ключевой платформой для метавселенной Web3. Для тех, кто с оптимизмом смотрит на Web3-игры, образование, виртуальные пространства и инструменты, управляемые искусственным интеллектом, Redbrick – это проект, за которым стоит наблюдать и к которому стоит присоединиться.

