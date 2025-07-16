На фоне стремительного развития Web3 создание контента претерпевает беспрецедентную смену парадигмы. Redbrick выделяется как инновационный проект в этой волне, стремящийся изменить производство и потрНа фоне стремительного развития Web3 создание контента претерпевает беспрецедентную смену парадигмы. Redbrick выделяется как инновационный проект в этой волне, стремящийся изменить производство и потр
Что такое Redbrick (BRIC)? Движок для создания игр Web3, управляемый искусственным интеллектом

16 июля 2025 г.
На фоне стремительного развития Web3 создание контента претерпевает беспрецедентную смену парадигмы. Redbrick выделяется как инновационный проект в этой волне, стремящийся изменить производство и потребление 3D-игр и метавселенной с помощью технологий искусственного интеллекта, визуального программирования и экономических моделей ончейн.

Благодаря собственному движку OOBC, мощным инструментам с поддержкой ИИ, глобальной сети пользователей и надежной экономике токенов Redbrick снижает технические барьеры для создания контента и создает экосистему «Создавайте-играйте-зарабатывайте». Это предлагает разработчикам, создателям и пользователям новые способы получения прибыли.

1. Обзор проекта: Что такое Redbrick?


Redbrick – это облачная Web3-платформа на базе искусственного интеллекта, которая упрощает создание 3D-игр, виртуальных миров и метавселенной. Используя систему визуального программирования Object-Oriented Block Coding (OOBC) и технологию преобразования текста в код, пользователи могут создавать интерактивные функции и 3D-среды, просто используя естественный язык, без необходимости опыта кодирования.

Redbrick предоставляет полный набор инструментов от создания до монетизации, применимых в образовании, маркетинге, социальном взаимодействии и Web3-играх. Благодаря механизму C2E (Create-to-Earn, создавайте и зарабатывайте) создатели могут зарабатывать токены BRIC, арендуя или владея виртуальной землей и публикуя контент, что способствует стимулированию контента и совместному развитию экосистемы.

2. Основные аспекты и техническая архитектура


Техническая архитектура Redbrick обеспечивает баланс между удобством использования, масштабируемостью и удобством для создателей. Благодаря инструментальным сетям, управляемым искусственным интеллектом, и мультичейн-совместимой структуре, он предлагает беспрецедентную свободу и эффективность для создания контента.

2.1 Инструменты для создания с использованием ИИ


  • Ускоренная генерация сцен, моделей и анимаций с помощью искусственного интеллекта и лайвкодинга.
  • Поддержка визуального редактирования 3D-сцен на различных устройствах (ПК, планшеты, мобильные устройства).

2.2 Открытая метавселенная Web3


  • Полная веб-платформа – не требует установки; поддерживает мультичейн-взаимодействия и интеграцию со сторонними метавселенными.
  • Предоставляет открытый SDK для метавселенных и кроссплатформенный контент-менеджмент для создания настоящей платформы кроссчейн-взаимодействия.

2.3 Богатые ресурсы и поддержка SDK


  • Встроенная обширная библиотека активов (сетки, графические интерфейсы, звуковые эффекты, рекламные компоненты и т. д.) для быстрого создания сцен.
  • Поддержка Play Store и плагинов Unity, совместимых с интеграцией внешних игровых активов.

3. Стадия развития и масштаб экосистемы


Redbrick продолжает совершенствовать технические решения, добиваясь значительного прогресса в развитии сообщества и экосистемы, закладывая прочный фундамент для долгосрочного успеха своей контент-платформы Web3. В настоящее время Redbrick достигла важных рубежей в области инструментов создания, выпуска NFT и вовлечения сообщества:

Выпуск Genesis Land: Предварительная продажа Genesis Land NFT завершена (всего 3 500 штук, 500 продано), а также запущены вознаграждения и преимущества для держателей токенов. В ходе первой предпродажи было успешно распределено 1 000 токенов BRIC через аирдроп среди держателей, а также введены вознаграждения за стейкинг и приоритетный доступ для IEO.

Постоянный доход для создателей и поощрения: Держатели Genesis Land NFT получают аирдропы BRIC и могут зарабатывать дополнительные вознаграждения, совершая стейкинг Land. Они также получают доступ к эксклюзивным онлайн/офлайн событиям сообщества и приоритетное участие в будущих проектах.

4. Токеномика Redbrick


BRIC – это нативный токен экосистемы платформы Redbrick, используемый для стимулирования, торговли, управления и получения преимуществ Land:

Аирдроп Land: Каждая предварительная продажа Genesis Land NFT дает 1 000 BRIC; владельцы земель могут получить больше вознаграждений в рамках программ «Зарабатывайте и стейкайте».
Продажа контента: Пользователи обмениваются игровыми активами, такими как скины и бонусы, на рынке, используя BRIC.
Рекламная модель: Рекламодатели используют BRIC для размещения рекламы, а пользователи получают долю дохода за счет потребления контента и вовлеченности.
Приоритет IEO: Держатели земли получают приоритетный доступ к BRIC Launchpad и IEO, пользуясь ранними преимуществами ончейн.
Механизм сжигания токенов: Платформа планирует использовать часть доходов от транзакций для выкупа и сжигания токенов, чтобы стабилизировать стоимость BRIC.

5. Планы на будущее и видение


У Redbrick есть четкая дорожная карта развития, направленная на создание экосистемы контента, модернизацию технологической платформы и глобальную экспансию для достижения устойчивого роста.

5.1 Усовершенствование технологий


  • Разработка Play Store с совместимостью плагинов Unity, интегрирующими контент Web2 и Web3.
  • Внедрение поддержки Telegram для расширения охвата использования Web2.
  • Усиление поддержки создателей путем предоставления инструментов, API и поощрения инноваций в экосистеме.

5.2 Реализация экосистемы метавселенной


  • Расширение открытого SDK для метавселенной, чтобы улучшить кроссчейн-взаимодействие и сотрудничество.
  • Продолжение развития рекламной системы и рынка для завершения цикла «Создавайте и зарабатывайте» (C2E).

5.3 Расширение бизнеса в сфере образования и блокчейна


  • Углубление образовательных услуг Web2, ориентированных на такие рынки, как Юго-Восточная Азия и Япония.
  • Сотрудничество с правительствами и крупными учреждениями для расширения влияния платформы.


6. Как купить токены BRIC на MEXC


Redbrick использует ИИ и OOBC для упрощения создания контента, объединяя кошельки, шаблоны и SDK в экосистему «Создавайте-играйте-зарабатывайте» (C2E). Благодаря сильному сообществу и понятной модели токенов у нее есть прочный фундамент и потенциал роста. Расширяя поддержку мультичейн и повышая эффективность рекламы и контента, Redbrick стремится стать ключевой платформой для метавселенной Web3. Для тех, кто с оптимизмом смотрит на Web3-игры, образование, виртуальные пространства и инструменты, управляемые искусственным интеллектом, Redbrick – это проект, за которым стоит наблюдать и к которому стоит присоединиться.

BRIC в настоящее время включен в листинг на MEXC и доступен для торговли с ультранизкими комиссиями. Чтобы приобрести BRIC на MEXC:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный сайт.
2) В строке поиска введите «BRIC» и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите сделку.

Вы также можете посетить страницу события MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событиях по аирдропу BRIC и получить дополнительные награды!


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

