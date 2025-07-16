Что такое Redacted Coin (RDAC)? Новый двигатель для разнообразной экосистемы ИИ и Web3

В то время как Web3 вступает в новую фазу мультичейн и мультисценарийной интеграции, Redacted Coin (RDAC) строит инновационную экосистему DeFi, AI, SocialFi, платежей, игр и NFT через составную модель акселератора + матрицы приложений + экономики данных. Используя механизм стимулирования своего нативного токена RDAC, Redacted трансформирует реальную активность пользователей в стоимость активов ончейн, создавая новые пути роста для Web3.









Redacted Coin – это глобальная акселерационная платформа для Web3-стартапов, построенная по двухмоторной модели, которая делает акцент на полезности и росте пользователей. В отличие от традиционных платформ с одним проектом, Redacted Coin развивает экосистемную матрицу, состоящую из разнообразных продуктов, стремясь снизить входной барьер для пользователей в Web3 и одновременно предлагая разработчикам всестороннюю поддержку в виде трафика, финансирования и технологий.





Его нативный токен, RDAC , служит основным полезным токеном экосистемы, обеспечивая управление платформой, доступ к функциям и выступая в качестве ключевого средства взаимодействия с пользователями, такого как торговля, стейкинг, аирдропы и вклад данных.









Redacted выпустила несколько продуктов прикладного уровня, которые уже завоевали рынок. Они охватывают такие ключевые сектора, как блокчейн-игры, искусственный интеллект, торговля, платежи, NFT и социальные платформы. К основным платформам относятся:





RampX : Платформа для создания кроссчейн-моста с нулевым газом, обеспечивающая упорядоченный, быстрый и безопасный перевод активов.

iAgent : Игровая система ончейн, сочетающая обучение визуальным данным с движками искусственного интеллекта – первая в мире агентская платформа Web3 на базе ИИ + DePIN.

Mintify : Высокоскоростной торговый терминал для криптоактивов, общий объем торгов которого превышает 25 миллионов долларов США.

FlashX : Криптовалютный бот на базе Twitter (X), интегрирующий стратегии искусственного интеллекта и поддерживающий торговлю несколькими активами, с оборотом более 18,5 миллионов долларов США.

Maxis : Геймифицированная платформа NFT с общим объемом торгов 96 миллионов долларов США.

Swipooor : «Криптовалютный Tinder», который объединяет GameFi и SocialFi, позволяя пользователям зарабатывать, общаясь.

BipTap : Криптобанковская инфраструктура с более чем 200 000 пользователей и ежемесячным объемом транзакций свыше 120 миллионов долларов США.

PG Capital: Венчурная платформа сообщества Web3, позволяющая пользователям участвовать в финансировании и управлении проектами на ранних стадиях.





Эти продукты не только приносят практическую пользу пользователям, но и создают реальный спрос на RDAC в экосистеме.









Экономическая модель RDAC построена на замкнутой системе «использование – стимулирование – повторное использование» с инновационной изюминкой: интеграцией поведенческого стейкинга.





Мультиплатформенные стимулы: Проведение или использование RDAC дает преимущества во всей экосистеме, включая скидки, аирдропы и эксклюзивный доступ.

Многоуровневая система: Уровни пользователей повышаются в зависимости от объема сткейкинга и активного участия, открывая больше возможностей для заработка.

Активизация данных ончейн: Поведение пользователей – такие как торговля, взаимодействие и предоставление данных – преобразуется в активы данных в стейкинге, что позволяет пользователям получать вознаграждения от экосистемы. Это воплощает в жизнь концепцию «вклад равен ценности».





Как сообщается, максимальный объем предложения RDAC составляет 1 миллиард токенов, а распределение будет следующим:









Распределение Категория Описание 26,66% Экосистема Используется для поддержки развития экосистемы Redacted, включая инкубацию продуктов, стимулирование разработчиков и создание инфраструктуры. 25% Сообщество Выделяется членам сообщества для стимулирования участия и вклада, частично распределяется с помощью аирдропов и других методов. 13% Вкладчики Выделяется основным участникам и разработчикам в качестве вознаграждения за их работу над проектом. 11,30% Посевной раунд Выделяется инвесторам ранней стадии для поддержки начального развития проекта. 6% Ликвидность Используется для обеспечения ликвидности на биржах и циркуляции токенов. 5% Консультанты

Выделяется группе консультантов проекта в качестве вознаграждения за стратегическое руководство и поддержку. 4,54% Раунд ангелов Выделено ранним инвесторам-ангелам для поддержки фазы запуска проекта. 4,30% Публичная продажа 1,41% разблокировано на TGE, затем 1-месячный клиф, после чего – линейный вестинг в течение 2 месяцев. 4,20% Закрытая продажа

0,83% разблокировано на TGE, затем 1-месячный клиф, после чего – линейный вестинг в течение 9 месяцев.





Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures и Manifold Trading. Redacted определяет свою модель токеномики как «чем больше вы используете, тем больше вознаграждение», стремясь стимулировать постоянное вовлечение и накопление ценности. Согласно открытой информации, Redacted завершила два крупных раунда финансирования, получив поддержку от таких известных организаций, как





Посевной раунд: В июне 2024 года Redacted завершила В июне 2024 года Redacted завершила посевной раунд в размере 10 миллионов долларов США под руководством The Spartan Group, при участии Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures и других.

Публичная продажа: В марте 2025 года Redacted привлекла 3 миллиона долларов США в ходе публичной продажи токенов.





Общий объем финансирования этих двух раундов составил 13 миллионов долларов США, которые в первую очередь будут направлены на поддержку развития и расширения экосистемы Redacted.









Redacted – это не просто токен платформы или токен управления. Это многомерная экономическая система, построенная на реальных продуктах и потребностях пользователей, призванная решить две основные проблемы, с которыми сталкивается большинство Web3-проектов: отсутствие базы пользователей и отсутствие реальных доходов. Направляя реальный доход от продуктов своей экосистемы обратно в стоимость RDAC, Redacted создает глубокую синергию между токеном и его приложениями. В то же время она использует поведенческие данные и вклад пользователей для выявления групп пользователей с реальной долгосрочной ценностью, формируя модель органического роста. Кроме того, Redacted стремится предоставить институциональным и индивидуальным пользователям общую платформу, которая объединяет удобство использования и прибыльность, разрушая барьеры между инвестициями и применением. Концепция Redacted Coin заключается в том, чтобы стать сетью взаимодействия активов на основе приложений в мире Web3: эффективно соединить разработчиков, пользователей, капитал и данные. Благодаря многоролевому сотрудничеству компания стремится постоянно поддерживать динамику экосистемы и добиться действительно устойчивого, децентрализованного роста.









RDAC – это не изолированный токен-проект, а представитель экосистемы нового типа, построенной на реальных сценариях использования, развертывании нескольких приложений и стимулах, основанных на данных. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором, разработчиком или обычным пользователем, Redacted предлагает четкие пути участия и способы получения прибыли. Поскольку Web3 переходит к росту на основе приложений, многоцепочечная матрица приложений и механизмы стимулирования монеты Redacted могут стать ключевыми воротами в следующую фазу роста криптовалютного рынка.





В настоящее время MEXC предлагает RDAC как на спотовом , так и на фьючерсном рынке. Торговые операции проводятся следующим образом:





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт

2) Найдите в поисковой строке название токена RDAC, затем выберите спотовую или фьючерсную торговлю RDAC;

3) Выберите тип ордера, введите количество, цену и другие параметры для завершения сделки.









Вы также можете принять участие, посетив страницу события MEXC Airdrop+ , чтобы присоединиться к кампании RDAC и получить больше наград!



