Что такое Redacted Coin (RDAC)? Новый двигатель для разнообразной экосистемы ИИ и Web3

В то время как Web3 вступает в новую фазу мультичейн и мультисценарийной интеграции, Redacted Coin (RDAC) строит инновационную экосистему DeFi, AI, SocialFi, платежей, игр и NFT через составную модель акселератора + матрицы приложений + экономики данных. Используя механизм стимулирования своего нативного токена RDAC, Redacted трансформирует реальную активность пользователей в стоимость активов ончейн, создавая новые пути роста для Web3.
Redacted Coin – это глобальная акселерационная платформа для Web3-стартапов, построенная по двухмоторной модели, которая делает акцент на полезности и росте пользователей. В отличие от традиционных платформ с одним проектом, Redacted Coin развивает экосистемную матрицу, состоящую из разнообразных продуктов, стремясь снизить входной барьер для пользователей в Web3 и одновременно предлагая разработчикам всестороннюю поддержку в виде трафика, финансирования и технологий.
Его нативный токен, RDAC, служит основным полезным токеном экосистемы, обеспечивая управление платформой, доступ к функциям и выступая в качестве ключевого средства взаимодействия с пользователями, такого как торговля, стейкинг, аирдропы и вклад данных.
Redacted выпустила несколько продуктов прикладного уровня, которые уже завоевали рынок. Они охватывают такие ключевые сектора, как блокчейн-игры, искусственный интеллект, торговля, платежи, NFT и социальные платформы. К основным платформам относятся:
RampX: Платформа для создания кроссчейн-моста с нулевым газом, обеспечивающая упорядоченный, быстрый и безопасный перевод активов.
iAgent: Игровая система ончейн, сочетающая обучение визуальным данным с движками искусственного интеллекта – первая в мире агентская платформа Web3 на базе ИИ + DePIN.
Mintify: Высокоскоростной торговый терминал для криптоактивов, общий объем торгов которого превышает 25 миллионов долларов США.
FlashX: Криптовалютный бот на базе Twitter (X), интегрирующий стратегии искусственного интеллекта и поддерживающий торговлю несколькими активами, с оборотом более 18,5 миллионов долларов США.
Maxis: Геймифицированная платформа NFT с общим объемом торгов 96 миллионов долларов США.
Swipooor: «Криптовалютный Tinder», который объединяет GameFi и SocialFi, позволяя пользователям зарабатывать, общаясь.
BipTap: Криптобанковская инфраструктура с более чем 200 000 пользователей и ежемесячным объемом транзакций свыше 120 миллионов долларов США.
PG Capital: Венчурная платформа сообщества Web3, позволяющая пользователям участвовать в финансировании и управлении проектами на ранних стадиях.
Эти продукты не только приносят практическую пользу пользователям, но и создают реальный спрос на RDAC в экосистеме.
Экономическая модель RDAC построена на замкнутой системе «использование – стимулирование – повторное использование» с инновационной изюминкой: интеграцией поведенческого стейкинга.
Мультиплатформенные стимулы: Проведение или использование RDAC дает преимущества во всей экосистеме, включая скидки, аирдропы и эксклюзивный доступ.
Многоуровневая система: Уровни пользователей повышаются в зависимости от объема сткейкинга и активного участия, открывая больше возможностей для заработка.
Активизация данных ончейн: Поведение пользователей – такие как торговля, взаимодействие и предоставление данных – преобразуется в активы данных в стейкинге, что позволяет пользователям получать вознаграждения от экосистемы. Это воплощает в жизнь концепцию «вклад равен ценности».
Как сообщается, максимальный объем предложения RDAC составляет 1 миллиард токенов, а распределение будет следующим:
Распределение
Категория
Описание
26,66%
Экосистема
Используется для поддержки развития экосистемы Redacted, включая инкубацию продуктов, стимулирование разработчиков и создание инфраструктуры.
25%
Сообщество
Выделяется членам сообщества для стимулирования участия и вклада, частично распределяется с помощью аирдропов и других методов.
13%
Вкладчики
Выделяется основным участникам и разработчикам в качестве вознаграждения за их работу над проектом.
11,30%
Посевной раунд
Выделяется инвесторам ранней стадии для поддержки начального развития проекта.
6%
Ликвидность
Используется для обеспечения ликвидности на биржах и циркуляции токенов.
5%
Консультанты
Выделяется группе консультантов проекта в качестве вознаграждения за стратегическое руководство и поддержку.
4,54%
Раунд ангелов
Выделено ранним инвесторам-ангелам для поддержки фазы запуска проекта.
4,30%
Публичная продажа
1,41% разблокировано на TGE, затем 1-месячный клиф, после чего – линейный вестинг в течение 2 месяцев.
4,20%
Закрытая продажа
0,83% разблокировано на TGE, затем 1-месячный клиф, после чего – линейный вестинг в течение 9 месяцев.
Redacted определяет свою модель токеномики как «чем больше вы используете, тем больше вознаграждение», стремясь стимулировать постоянное вовлечение и накопление ценности. Согласно открытой информации, Redacted завершила два крупных раунда финансирования, получив поддержку от таких известных организаций, как Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures и Manifold Trading.
Общий объем финансирования этих двух раундов составил 13 миллионов долларов США, которые в первую очередь будут направлены на поддержку развития и расширения экосистемы Redacted.
Redacted – это не просто токен платформы или токен управления. Это многомерная экономическая система, построенная на реальных продуктах и потребностях пользователей, призванная решить две основные проблемы, с которыми сталкивается большинство Web3-проектов: отсутствие базы пользователей и отсутствие реальных доходов. Направляя реальный доход от продуктов своей экосистемы обратно в стоимость RDAC, Redacted создает глубокую синергию между токеном и его приложениями. В то же время она использует поведенческие данные и вклад пользователей для выявления групп пользователей с реальной долгосрочной ценностью, формируя модель органического роста. Кроме того, Redacted стремится предоставить институциональным и индивидуальным пользователям общую платформу, которая объединяет удобство использования и прибыльность, разрушая барьеры между инвестициями и применением. Концепция Redacted Coin заключается в том, чтобы стать сетью взаимодействия активов на основе приложений в мире Web3: эффективно соединить разработчиков, пользователей, капитал и данные. Благодаря многоролевому сотрудничеству компания стремится постоянно поддерживать динамику экосистемы и добиться действительно устойчивого, децентрализованного роста.
RDAC – это не изолированный токен-проект, а представитель экосистемы нового типа, построенной на реальных сценариях использования, развертывании нескольких приложений и стимулах, основанных на данных. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором, разработчиком или обычным пользователем, Redacted предлагает четкие пути участия и способы получения прибыли. Поскольку Web3 переходит к росту на основе приложений, многоцепочечная матрица приложений и механизмы стимулирования монеты Redacted могут стать ключевыми воротами в следующую фазу роста криптовалютного рынка.
В настоящее время MEXC предлагает RDAC как на спотовом, так и на фьючерсном рынке. Торговые операции проводятся следующим образом:
2) Найдите в поисковой строке название токена RDAC, затем выберите спотовую или фьючерсную торговлю RDAC;
3) Выберите тип ордера, введите количество, цену и другие параметры для завершения сделки.
Вы также можете принять участие, посетив страницу события MEXC Airdrop+, чтобы присоединиться к кампании RDAC и получить больше наград!
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.