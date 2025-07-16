Что такое Privasea AI? Новая сила, перестраивающая безопасность ИИ с помощью приватных вычислений

В связи с быстрым развитием искусственного интеллекта (ИИ) конфиденциальность и безопасность данных стали актуальными проблемами. Традиционные модели ИИ требуют доступа к открытым данным для обучения и вывода, что может легко привести к утечке конфиденциальной информации. Для решения этой проблемы была создана Privasea AI , которая решает проблему изолированности данных с помощью инновационной технологии приватных вычислений, обеспечивая надежные гарантии конфиденциальности и безопасности для вычислений ИИ.









Privasea – это децентрализованная сеть ИИ, использующая технологию полностью гомоморфного шифрования (FHE), позволяющую выполнять вычисления непосредственно над зашифрованными данными, сохраняя при этом полную конфиденциальность всего процесса. Используя FHE, Privasea облегчает циркуляцию ценности данных и предоставляет распределенные вычислительные ресурсы для операций ИИ, создавая безопасную и эффективную среду для вычислений ИИ с сохранением конфиденциальности.













HESea – это ядро Privasea, объединяющее высокопроизводительные реализации основных схем полностью гомоморфного шифрования (FHE), таких как TFHE, CKKS, BGV и BFV. Эта библиотека с открытым исходным кодом предоставляет разработчикам инструменты для выполнения арифметических и логических операций над зашифрованными данными, а также значительно повышает производительность вычислений с шифрованием за счет таких оптимизаций, как упаковка и пакетная обработка шифртекста.









API Privasea построен на базе библиотеки HESea и предоставляет полный набор протоколов и инструментов для разработки, позволяя разработчикам создавать приложения ИИ, ориентированные на конфиденциальность. С помощью этого API разработчики могут легко интегрировать технологию FHE в свои системы или продукты для выполнения шифрования данных, вывода моделей, обучения и связанных с этим функций.









Privanetix – это вычислительная сеть Privasea, состоящая из множества децентрализованных нодов, которые выполняют задачи по вычислению зашифрованных данных. Распределяя задачи и взаимодействуя, сеть повышает масштабируемость и отказоустойчивость системы, а также эффективно предотвращает утечку конфиденциальной информации.









Для управления и стимулирования вычислительных нодов Privasea предоставляет специальный пакет смарт-контрактов. Этот пакет контролирует работу сети Privanetix и обеспечивает бесперебойное взаимодействие между нодами. Он также реализует механизмы стимулирования, чтобы побудить больше нодов присоединиться к вычислительной сети, тем самым повышая общую производительность.













Privasea создала богатую экосистему приложений, включая, но не ограничиваясь:





1) ImHuman: Приложение, использующее биометрические и зашифрованные механизмы аутентификации для создания NFT «Человеческая идентичность» ончейн для защиты от ботов на социальных платформах.

2) BotOr_NotABot: Инструмент для проверки подлинности пользователей, широко используемый в контекстах DeFi, социальных сетей и DAO.

3) DeepSea: Инфраструктурный уровень, обеспечивающий безопасную работу ИИ-агентов и предотвращающий утечку конфиденциальной информации.









PRAI – это нативный утилитарный токен экосистемы Privasea, поддерживающий DeepSea и ImHuman. С помощью PRAI пользователи могут оплачивать услуги ИИ с сохранением конфиденциальности, такие как зашифрованные вычисления, выполнение моделей ИИ и активация персонализированных ИИ-агентов. Кроме того, PRAI может использоваться для оплаты комиссий за транзакции, поддерживает функции стейкинга и управления, а также обеспечивает работу продвинутых сервисов человеческой верификации в приложении ImHuman.









Имя токена: Privasea AI PRAI (PRAI)

Общее предложение: 1 000 000 000 PRAI









Токены PRAI распределяются следующим образом:





Распределение Процент Майнинг 1 30% Инвесторы 13,45% Маркетинг и сообщество 12,97% Резерв 10,05% Первые вкладчики 9,04% Команда 8% Майнинг 2 5% Ликвидность 4% Будущий аирдроп 3% Кошелек Binance IDO 2% Маркетинг и сообщество 2 2% Стратегия 0,50%













Privasea AI – это революционная вычислительная инфраструктура, использующая полностью гомоморфное шифрование (FHE) для выполнения операций ИИ с зашифрованными данными, не требующих расшифровки. Она не только решает основные проблемы конфиденциальности в современных приложениях ИИ, но и значительно снижает барьер для разработчиков и конечных пользователей при работе с ИИ, сохраняющим конфиденциальность.





В ходе стремительного расширения компании Privasea AI партнерство с MEXC, ведущей мировой биржей, обеспечило надежный импульс роста. Благодаря сверхнизким комиссиям, высокоскоростной торговле, широкому охвату активов и высокой ликвидности MEXC заслужила доверие инвесторов по всему миру. Ее пристальное внимание к развивающимся проектам и поддержка делают ее идеальным инкубатором для высококачественных токенов.





MEXC включила PRAI в листинг для спотовой фьючерсной торговли, позволяя вам торговать с ультранизкими комиссиями.





