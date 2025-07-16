Что такое Paradise Tycoon? Полное руководство по токену MOANI и игровой экономике









1) Paradise Tycoon – это многопользовательская игра с открытым миром, в которой игроки могут строить свои собственные острова, общаться, торговать активами и наслаждаться захватывающим опытом в стиле «магнат». – это многопользовательская игра с открытым миром, в которой игроки могут строить свои собственные острова, общаться, торговать активами и наслаждаться захватывающим опытом в стиле «магнат».

2) Экономика игры построена вокруг токена MOANI, при этом все игровые активы существуют в виде NFT, что позволяет осуществлять ончейн-владение и торговлю островами, декорациями, скинами персонажей и многим другим.

3) Paradise Tycoon использует модель «Играй и зарабатывай», которая поддерживает легкое адаптирование для новичков, значительно снижая барьер для входа в игры Web3.

4) Игра разработана Empires Not Vampires, ведущей финской игровой студией с опытной командой, имеющей многолетний опыт в разработке игр AAA и блокчейне.

5) Paradise Tycoon имеет четкий план развития, нацеленный на глобальную экспансию в 2025 году и создание экономики метавселенной, управляемой сообществом.





По мере развития блокчейн-игр ( GameFi ) и метавселенной все больше проектов исследуют способы объединения традиционного игрового опыта с криптовалютной экономикой для создания цифровых миров, принадлежащих игрокам. Paradise Tycoon – одна из таких игр в метавселенной Web3, которая сочетает в себе строительство, социальное взаимодействие и механику заработка. Благодаря уникальной модели токенов, прекрасно проработанной виртуальной среде и высокой степени свободы игрового процесса, игра привлекла к себе значительное внимание.









Paradise Tycoon – это инновационная блокчейн-игра, которая сочетает в себе технологию Web3 с элементами открытого мира и игровым процессом в стиле симулятора. Игроки начинают на необитаемом острове и постепенно превращают его в свой идеальный рай для отдыха, собирая ресурсы, улучшая здания, торгуя и взаимодействуя с другими игроками. По ходу игры игроки могут сотрудничать с другими игроками со всего мира и торговать игровыми NFT-активами для получения потенциальной прибыли.





Paradise Tycoon разработана опытной финской инди-студией Empires Not Vampires , чьи предыдущие игры имели миллионы загрузок на мобильных платформах. Игра объединяет их глубокое понимание пользовательского опыта, игровой экономики и дизайна, ориентированного на сообщество. Она направлена на то, чтобы разбить стереотип о том, что блокчейн-игры имеют высокий порог входа, низкое качество и недостаточный игровой процесс, создав цепочку игр, действительно подходящих для широкой аудитории игроков. Paradise Tycoon поощряет игроков создавать свою идеальную среду обитания, а не участвовать в ресурсоемких моделях «Играй и зарабатывай». Основные концепции дизайна включают:





Отсутствие боевой системы: Акцент делается на мире и строительстве, а не на сражениях с монстрами и системах повышения уровня, характерных для традиционных MMORPG.

Приоритет социальных взаимодействий: Соседские сообщества, системы сбора ресурсов и сотрудничество гильдий способствуют созданию сообщества в метавселенной.

Стимулы для творчества: Игроки могут создавать и продавать дизайны островов, мебель, скины и другой пользовательский контент.

Высокая техническая совместимость: Безупречная поддержка мобильных устройств, кошельков Web3 и рынков NFT.









Экономическая модель Paradise Tycoon сосредоточена вокруг токена управления MOANI, сочетающего в себе торгуемые NFT-активы и ончейн-рынки для построения устойчивой виртуальной экономики, управляемой игроками.









Токен MOANI имеет широкий спектр применений, которые улучшают игровой опыт, и его функциональность, как ожидается, будет расти вместе с игровым сообществом. Основные способы использования включают:





Аукционный дом: Используется для торговли ресурсами, которые недоступны на собственном острове игрока.

Внутриигровой магазин: Покупка расходных материалов, индивидуальных украшений и других предметов.

Вступительные взносы для участия в соревнованиях: Необходимы для участия в официальных или организованных сообществом событиях и турнирах.

Торговля или аренда островов: Используется для покупки или аренды земельных участков и активов острова.

Функциональные платежи за пользовательский контент (UGC): Для публикации, продвижения или улучшения контента, созданного игроками.









Для обеспечения долгосрочной стабильности экосистемы общий объем предложения MOANI ограничен 6 миллиардами токенов. Распределение токенов стратегически распределено между различными участниками и для различных целей, таких как:





Сегмент распределения Предложение Период вестинга Предпосевной раунд 10,8% 3,75% во время TGE, 3-месячный клифф, затем ежемесячный вестинг в течение 24 месяцев Посевной раунд 6% 5% во время TGE, 2-месячный клифф, затем ежемесячный вестинг в течение 16 месяцев Частный раунд 4,4% 7% во время TGE, 1-месячный клифф, затем ежемесячный вестинг в течение 12 месяцев KOL раунд 0,6% 10% во время TGE, 1-месячный клифф, затем ежемесячный вестинг в течение 10 месяцев Публичный раунд 4% 15% во время TGE, 1-месячный клифф, затем ежемесячный вестинг в течение 8 месяцев *Награды за игру и UGC 30% 5% во время TGE, затем линейный ежемесячный вестинг в течение 5 лет Советники 3% 1-летний клифф, затем ежемесячный вестинг в размере 10% в течение 10 месяцев Команда и персонал 14,2% 12-месячный клифф, затем ежемесячный вестинг в размере 4,167% в течение 24 месяцев Операционная деятельность и маркетинг 17% 3% во время TGE, затем ежемесячный вестинг в течение 36 месяцев Обеспечение ликвидности 10% 33,3% во время TGE, затем 33,3% по цене 29 млн $ и 33,3% по цене 46 млн $ FDV





Модель распределения токенов MOANI отражает философию «игрок прежде всего, ориентация на долгосрочную перспективу», направленную на баланс интересов инвесторов, игроков и разработчиков для обеспечения устойчивого роста. Кроме того, команда Paradise Tycoon продолжает внедрять новые способы использования MOANI игроками, что еще больше улучшает общий игровой опыт.













На цену токена MOANI будут влиять несколько факторов, в том числе рыночный спрос и предложение, общие условия на рынке криптовалют, развитие экосистемы игры Paradise Tycoon, активность пользователей и внешние партнерства. Если игровой процесс будет продолжать развиваться, а база пользователей расширяться, ожидается рост спроса на MOANI, что может привести к увеличению его рыночной стоимости.





Важно отметить, что криптоактивы по своей природе являются волатильными и на них влияют политика, ликвидность, настроения рынка и другие переменные. Цена MOANI остается весьма неопределенной. Инвесторам следует внимательно следить за ходом реализации дорожной карты проекта, ончейн использованием MOANI и отзывами рынка от крупных бирж, таких как MEXC и Uniswap.





Инвесторам рекомендуется сохранять рациональность и избегать слепого следования за трендами. Инвестиционные решения должны приниматься с осторожностью, исходя из собственной толерантности к риску, а также средних и долгосрочных рыночных перспектив. Несмотря на потенциал MOANI, необходимо также обращать внимание на риски, связанные со спекулятивной торговлей и краткосрочными настроениями рынка.









MOANI еще не включен в листинг на биржах. В настоящее время игроки могут приобрести токены MOANI следующими способами:





Зарабатывайте MOANI, выполняя задания Paradise Pass, ограниченные по времени миссии и совершая сделки в игре.

Выигрывайте MOANI, участвуя в официальных или организованных сообществом событиях и соревнованиях.

Торгуйте с другими игроками в аукционном доме, чтобы получить MOANI.

Используйте MOANI для создания контента и постройте свой собственный путь к статусу магната.













Paradise Tycoon — это многопользовательская симуляционная игра Web3, в которой игроки берут на себя роль магнатов, создающих свой собственный тропический рай посредством строительства, производства, торговли и социального взаимодействия.





1) Строительство острова и сбор ресурсов: Игроки владеют своим собственным настраиваемым частным островом, где они могут собирать ресурсы, такие как дерево, руда и урожай, для строительства, модернизации и торговли.

2) Профессиональный рост и развитие навыков: Выбирайте из таких профессий, как лесоруб, ремесленник или фермер. Игроки могут зарабатывать награды, создавая предметы и обрабатывая материалы, постепенно открывая для себя новые навыки.

3) Социальное сотрудничество и общественные зоны: В игре есть рынки и зоны сбора, где игроки могут сотрудничать в строительстве, торговать ресурсами или присоединяться к гильдиям для коллективной деятельности.

4) Приключенческие квесты и испытания: Игроки могут отправляться в экспедиции за пределы острова и выполнять ограниченные по времени квесты, чтобы зарабатывать предметы, очки опыта и награды в виде токенов MOANI.

5) Открытый рынок и аукционный дом: Предметы можно торговать через аукционный дом в игре с помощью MOANI, что способствует развитию виртуальной экономики игры.

6) Система пользовательского контента (UGC): Инструменты UGC будут постепенно внедряться, позволяя игрокам загружать собственные здания и предметы, которые можно обменивать как активы.

7) Кроссплатформенный доступ: Игра доступна через браузер и мобильные устройства и поддерживает вход в систему в один клик, что снижает барьер как для начинающих, так и для игроков, привыкших к криптовалютам.

Paradise Tycoon сочетает в себе симуляторный геймплей с элементами Web3, предлагая захватывающий опыт, построенный на творчестве, социальном взаимодействии и функциональной токеномике.









В Paradise Tycoon NFT – это не просто «предметы» или «аватары», они служат основой для владения активами и получения преимуществ в игре:





Островные NFT: Игроки могут использовать токены MOANI для покупки редких, эпических и легендарных островов. Эти более крупные острова поддерживают больше зданий, что позволяет игрокам собирать больше ресурсов и получать конкурентное преимущество в ремесле и событиях.

Инструменты NFT: Каждый инструмент NFT имеет свой уровень, редкость и комбинацию атрибутов. Инструменты более высокого уровня предлагают лучшие характеристики, а эпические и легендарные NFT могут иметь уникальные способности и наборы бонусов.

Пропуска NFT: Владение пропуском Paradise Pass NFT открывает доступ к более крупным наградам по мере повышения уровня игроков, включая бонусы в виде токенов MOANI.

Аксессуары и питомцы NFT: Эти NFT предоставляют декоративные улучшения как для персонажей игроков, так и для домов.













Paradise Tycoon разработана Empires Not Vampires, финской студией с обширным опытом в области разработки игр и технологии блокчейн.





Основная команда:

Ансси Яппинен (генеральный директор): Имеет более 15 лет опыта работы в игровой индустрии, специализируется на играх в стиле «песочницы» и симуляторах.

Юусо Хейнисуо (креативный директор): Ветеран нескольких европейских игровых студий, уделяет особое внимание нарративному дизайну и игровому процессу, ориентированному на игрока.

Хейкки Раутио (операционный директор): Руководил разработкой бизнес-стратегии и развитием сообщества для нескольких блокчейн-проектов.





Команда советчиков: Советчики представляют ведущие проекты Web3, такие как Animoca Brands, Polygon и YGG SEA, и предлагают профессиональный взгляд на дизайн токеномики, кроссчейн-развертывание и вовлечение сообщества.









Миссия команды Paradise Tycoon заключается в создании взаимосовместимой, социально ориентированной блокчейн-игры с устойчивой экономической системой и постоянным правом собственности на цифровые активы, создающей ценность, которая будет сохраняться на протяжении десятилетий.





Команда стремится продемонстрировать, что технология блокчейн, благодаря цифровому праву собственности, может значительно улучшить качество массовых игр. Предлагая доступный процесс регистрации и превосходное взаимодействие с пользователями, Paradise Tycoon стремится привлечь пользователей, не знакомых с криптовалютами, в игровую экосистему Web3 и стать лидером нового поколения игр Web3.









Paradise Tycoon – это больше, чем просто игра с открытым миром, посвященная строительству, исследованиям и социальному взаимодействию. Это перспективный эксперимент в игровой экосистеме Web3. Благодаря подходу, ориентированному на игрока, игра интегрирует устойчивую экономику, реальное владение цифровыми активами и децентрализованное управление в повседневный игровой процесс, воплощая в жизнь концепцию «Создавай, владей и зарабатывай через игру».



