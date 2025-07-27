Что такое Ontology Gas (ONG)? Введение в цифровые активы

Ontology Gas (ONG) — это утилитарный токен на блокчейне, который питает децентрализованную платформу Ontology, предназначенную для предоставления высокопроизводительных и настраиваемых публичных блокчейнов для широкого спектра отраслей. Запущенный в августе 2019 года, токен Ontology Gas был разработан для удовлетворения потребности в эффективной, масштабируемой и безопасной обработке транзакций внутри экосистемы Ontology. Благодаря двухтокенной модели Ontology разделяет управление (ONT) и утилитарные функции (ONG), позволяя пользователям оплачивать транзакционные сборы, выполнение смарт-контрактов и управление ресурсами при низких затратах, высокой пропускной способности и надежной сетевой безопасности. Криптовалюта ONG важна для поддержания ежедневных операций и стимулирования участия узлов в сети Ontology.

Ontology была основана в 2017 году Джуни Ли, архитектором блокчейна с обширным опытом в распределенных системах, решениях для идентификации и финансовых технологиях. В состав основной команды входят профессионалы с опытом в криптографии, корпоративной IT и развитии бизнеса, многие из которых ранее работали в авторитетных организациях технологического и финансового секторов. Видение основателей заключалось в создании платформы, которая могла бы сократить разрыв между технологией блокчейн и реальными бизнес-приложениями, сосредоточив внимание на цифровой идентичности, целостности данных и межсетевой совместимости.

С момента своего создания Ontology достигла нескольких значительных вех, включая запуск главной сети в июне 2018 года, внедрение двухтокенной модели (ONT и токен Ontology Gas) и выпуск ключевых продуктов, таких как ONT ID (децентрализованная система идентификации) и виртуальная машина Ontology WASM. Стратегические партнерства с технологическими компаниями и корпоративными клиентами еще больше укрепили позицию Ontology как ведущего поставщика инфраструктуры блокчейна. Проект получил значительное внимание после запуска главной сети и внедрения механизмов стейкинга и вознаграждений, что позволило токену ONG занять центральное место в экосистеме Ontology.

Экосистема токена ONG состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, которые вместе предоставляют комплексное решение для предприятий, разработчиков и конечных пользователей:

Главный блокчейн Ontology:

Главный блокчейн Ontology служит фундаментальной блокчейн-платформой, позволяющей пользователям развертывать смарт-контракты, управлять цифровыми идентичностями и обрабатывать высокоскоростные транзакции. Построенный на надежном механизме консенсуса, главный блокчейн обеспечивает безопасность, масштабируемость и межсетевую совместимость, поддерживая широкий спектр децентрализованных приложений (dApps) и корпоративных решений. Главный блокчейн используется тысячами разработчиков и компаний для приложений в сфере финансов, цепочек поставок и цифровой идентификации, что делает его ведущим решением в сегменте корпоративного блокчейна.

ONT ID (Децентрализованная система идентификации):

ONT ID расширяет функциональность экосистемы Ontology Gas, предоставляя безопасное, контролируемое пользователем решение для цифровой идентификации. Эта услуга позволяет частным лицам и организациям управлять своими учетными данными, контролировать доступ к личным данным и соответствовать нормативным требованиям. Используя криптографические доказательства и децентрализованное хранение, ONT ID создает беспрепятственный и защищающий конфиденциальность опыт для всех участников сети.

Виртуальная машина Ontology WASM:

Виртуальная машина Ontology WASM завершает экосистему, позволяя разработчикам писать и развертывать смарт-контракты на нескольких языках программирования. Благодаря инновационной поддержке WebAssembly этот компонент обеспечивает высокопроизводительное выполнение контрактов и поддержку межсетевой совместимости для всех пользователей. Это уникальный подход к разработке смарт-контрактов, который ранее не был доступен во многих публичных блокчейнах.

Эти три компонента работают вместе, создавая комплексную среду, где Ontology Gas (ONG) выступает в качестве утилитарного токена, который питает все взаимодействия внутри сети, формируя самообеспечивающуюся и эффективную экосистему.

В настоящее время индустрия блокчейнов сталкивается с несколькими критическими вызовами, которые криптовалюта ONG стремится преодолеть благодаря своему инновационному подходу:

1. Высокие транзакционные издержки и сетевая перегрузка:

Пользователи в секторе блокчейнов сталкиваются с высокими комиссиями за транзакции и медленным временем обработки, что приводит к увеличению затрат и снижению удобства использования. Эта проблема затрагивает как разработчиков, так и конечных пользователей, вызывая неэффективность и ограничивая принятие децентрализованных приложений. Традиционные блокчейны не смогли решить эту проблему из-за ограничений масштабируемости и дизайна.

2. Отсутствие настраиваемых и совместимых решений:

Еще одна значительная проблема — это отсутствие гибких блокчейн-платформ, которые могут быть адаптированы под конкретные бизнес-потребности. Эта проблема вызывает фрагментацию и препятствует предприятиям интегрировать технологию блокчейн в существующие системы. Современные подходы пытаются решить эту проблему через сторонние цепи или решения уровня 2, но они часто оказываются недостаточно эффективными из-за сложности и ограниченной совместимости.

3. Конфиденциальность данных и управление идентификацией:

Индустрия также страдает от недостаточных решений для цифровой идентификации и защиты данных, что создает риски безопасности и проблемы соответствия для пользователей и организаций. Эта проблема сохраняется, несмотря на предыдущие попытки, поскольку существующие подходы часто полагаются на централизованных посредников или не имеют надежной криптографической защиты.

Токен Ontology Gas решает эти болевые точки благодаря своей двухтокенной модели и передовой технологической инфраструктуре, которая обеспечивает низкие транзакционные издержки, настраиваемые развертывания блокчейна и безопасное управление цифровой идентификацией. Используя высокопроизводительный механизм консенсуса и децентрализованные протоколы идентификации, ONG предоставляет комплексное и эффективное решение, которое меняет способ взаимодействия пользователей и предприятий с технологией блокчейн.

Общий объем предложения и структура распределения

Цифровой токен ONG (Ontology Gas) является утилитарным токеном для блокчейна Ontology, который используется преимущественно для оплаты транзакционных сборов и управления ресурсами в экосистеме Ontology Gas.

Общий выпуск:

Максимальное общее предложение токена ONG составляет 1,000,000,000 (1 миллиард) токенов .

токена ONG составляет . Ontology Gas выпускается постепенно, когда пользователи владеют токенами ONT (Ontology), примерно 16% было выпущено в первый год после запуска главной сети.

Пропорциональное распределение:

По последним доступным данным, текущее предложение составляет: 157.7 миллионов токенов ONG (CoinCarp, вероятно, наиболее точные данные для Ontology Gas) Некоторые источники указывают текущее предложение как 1,000,000,000 ONG , но это, по-видимому, ошибка или путаница с общим предложением.

составляет: Механизм распределения следующий: Криптовалюта ONG не была предварительно добыта или зарезервирована; она выпускается со временем для владельцев ONT как награда за стейкинг и участие в сети. Нет детального публичного разграничения выделений для основателей, команды или инвесторов, так как Ontology Gas распространяется алгоритмически на основе владения ONT.

следующий:

Ключевые моменты:

Общее предложение: 1,000,000,000 токенов ONG.

1,000,000,000 токенов ONG. Текущее предложение: Примерно 157.7 миллионов токенов Ontology Gas по последним данным.

Примерно 157.7 миллионов токенов Ontology Gas по последним данным. Распределение: Постоянное, пропорционально владению ONT; нет фиксированных выделений конкретным сторонам.

Оговорки:

Некоторые источники сообщают противоречивые данные о текущем предложении; наиболее авторитетные и последние данные указывают на 157.7 миллионов токенов ONG в обращении.

Для получения наиболее точных и актуальных данных обратитесь на официальный сайт Ontology Gas или к крупнейшим агрегаторам данных.

Утилита токена и варианты использования

В рамках экосистемы Ontology, Ontology Gas выполняет несколько функций:

Транзакционные сборы: Токен ONG используется для оплаты транзакционных сборов и выполнения смарт-контрактов в сети Ontology.

Токен ONG используется для оплаты транзакционных сборов и выполнения смарт-контрактов в сети Ontology. Управление ресурсами: Токен Ontology Gas необходим для распределения ресурсов и работы сети, обеспечивая стабильность и безопасность блокчейна.

Токен Ontology Gas необходим для распределения ресурсов и работы сети, обеспечивая стабильность и безопасность блокчейна. Стимулы: Криптовалюта ONG распределяется в качестве вознаграждения владельцам ONT, участвующим в стейкинге и управлении сетью.

График обращения и расписание разблокировки

Ontology Gas выпускается постепенно, когда владельцы ONT заявляют свои вознаграждения, при этом скорость эмиссии уменьшается со временем. Нет фиксированного графика разблокировки; вместо этого выпуск определяется алгоритмически на основе сетевой активности и участия в стейкинге ONT.

Механизмы управления и стейкинга

Хотя сам ONG в основном является утилитарным токеном, владельцы ONT участвуют в управлении сетью, включая голосование по обновлениям протокола и выбор узлов консенсуса. Ontology Gas получают, стейкая ONT, что стимулирует долгосрочное участие и безопасность сети.

Ontology Gas (ONG) представляет собой инновационное решение в секторе инфраструктуры блокчейнов, решая ключевые проблемы благодаря своей двухтокенной модели и передовым технологическим особенностям. С растущей экосистемой и надежной утилитарностью токен ONG демонстрирует значительный потенциал для трансформации того, как предприятия и пользователи взаимодействуют с децентрализованными сетями.