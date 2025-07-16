Что такое Obol Collective? Руководство по распределенной сети валидаторов нового поколения





«Децентрализация – это не выбор, а единственный путь к устойчивому развитию блокчейн-инфраструктуры», – Obol Collective.









Obol Collective – это крупнейшая в мире экосистема децентрализованных операторов, занимающаяся масштабированием децентрализованных инфраструктурных сетей. Предлагая технологию Distributed Validator (DV) с открытым доступом, Obol повышает безопасность, масштабируемость и децентрализацию таких блокчейн-сетей, как Ethereum. Экосистема Obol включает в себя более 50 известных протоколов стейкинга, команд разработчиков клиентов, операторов нод и проектов сообщества, в том числе EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One и Dappnode.





Основные технологические инновации Obol Collective включают:

1) Базовый уровень: Charon, клиент промежуточного ПО, позволяющий валидаторам работать в распределенном и отказоустойчивом режиме.

2) Конфигурационный уровень:

Распределенный валидатор Launchpad, инструмент с графическим интерфейсом для конфигурирования распределенных валидаторов.

Obol SDK и API, которые поддерживают крупномасштабную конфигурацию и работу кластеров DV, идеально подходящих для протоколов стейкинга и подобных приложений.

3) Лаунчер: Obol Charon – распределенный нод валидатора (CDVN).

4) Уровень вознаграждений: Obol Splits, набор смарт-контрактов Solidity, используемых для распределения вознаграждений (DV) среди нескольких операторов нодов.





Obol стимулирует рост экосистемы благодаря уникальной модели ретроактивного финансирования, ускоряя внедрение технологии распределенных валидаторов (DV) и способствуя устойчивому масштабированию таких основополагающих сетей, как Ethereum.









Токен OBOL является краеугольным камнем Obol Collective, выполняющим ключевые функции в управлении, стимулировании и развитии экосистемы.









1) Голосование по вопросам управления: Держатели OBOL могут делегировать свои права голоса представителям, которые участвуют в принятии решений о направлении деятельности Obol Collective, обновлении протоколов и распределении средств.





2) Ретроактивное финансирование (RAF): Посредством делегированного голосования держатели решают, какие проекты получат финансирование экосистемы, стимулируя вклад в развитие сети.





3) Стейкинг: Держатели OBOL могут разместить свои токены в стейкинге и получить взамен stOBOL. stOBOL автоматически начисляет вознаграждение с течением времени и может быть использован в децентрализованных финансовых приложениях (DeFi) без какого-либо периода блокировки.





4) Приложения DeFi: В будущем OBOL можно будет использовать в пулах ликвидности, протоколах кредитования (например, Morpho) и платформах рестейкинга (например, EigenLayer, Symbiotic).





5) Впереди еще больше возможностей: Управление сообществом будет продолжать расширять возможности использования OBOL с течением времени.









Общее предложение токенов OBOL ограничено 500 миллионами.

Токены будут постепенно разблокированы в соответствии с запланированным графиком, чтобы обеспечить устойчивый рост экосистемы.

Переводы токенов будут осуществляться после того, как OBOL будет включен в листинг на централизованных биржах, при этом Ассоциация Obol определит оптимальное время для активации.









Фонд экосистемы и ретроактивное финансирование 35,7% Поддерживает инновации и вкладчиков, способствуя децентрализованному развитию. Инвесторы 25,4% Поощряет ранних участников, с разумным графиком наделения правами. Основная команда 16,3% Стимулирует разработчиков и команды основателей с помощью долгосрочных условий наделения правами. Общественные стимулы 12,5% Использует для продвижения Obol DV и повышения вовлеченности пользователей. Аирдропы 7,5% Вознаграждает первых участников сообщества, повышая активность экосистемы. Публичная продажа 2,7% Открыт для публики, честно распределяет токены.













Официальный адрес контракта: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7









Поскольку токен OBOL все еще находится на ранней стадии развития, к любым прогнозам относительно его цены следует относиться с осторожностью. Основываясь на текущем росте инфраструктуры Web3 и многообещающих перспективах рынка распределенных валидаторов (DVT), инсайдеры индустрии считают, что OBOL имеет средне- и долгосрочный потенциал роста. Ключевые факторы, влияющие на цену OBOL, включают:

Повсеместное внедрение технологии распределенных валидаторов (DVT).

Спрос на децентрализованные решения в области безопасности со стороны публичных блокчейнов, таких как Ethereum.

Скорость расширения экосистемы Obol и количество партнерств.

Дальнейшее совершенствование механизмов управления и модели токеномики.





Однако важно отметить, что на цену OBOL также будут влиять более широкие рыночные условия, изменения в законодательстве и другие переменные. Инвесторы должны проводить тщательные исследования и оценивать риски.









Программы стимулирования Obol призваны поощрять более активное участие разработчиков, операторов нодов и членов сообщества в создании экосистемы. Основные механизмы стимулирования включают:





1) Ретроактивное финансирование: Награждает проекты и отдельных людей, которые внесли выдающийся вклад в развитие экосистемы, создавая положительный эффект маховика, который ускоряет внедрение распределенных валидаторов (DV) и расширение инфраструктуры.





2) Программа мастера стейкинга: Поощряет пользователей стать профессиональными операторами нодов путем обучения и практических занятий, повышая безопасность и надежность сети.





3) Программа вознаграждения за нахождения багов: Предоставляет вознаграждение разработчикам, которые выявляют и устраняют уязвимости в системе безопасности, обеспечивая безопасность протокола.





4) Поощрения за управление сообществом: Члены сообщества, которые активно участвуют в управлении, подавая предложения и голосуя, могут получить вознаграждение в виде токенов OBOL.





Obol Collective ведет инфраструктуру блокчейна к большей децентрализации, безопасности и масштабируемости. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком, оператором нода или обычным стейкером, экосистема Obol предлагает роль и ценность для каждого. По мере того как технология распределенного валидатора (DV) набирает обороты и расширяется использование токенов OBOL, Obol готов стать движущей силой следующей волны трансформации инфраструктуры Web3.





