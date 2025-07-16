«Децентрализация – это не выбор, а единственный путь к устойчивому развитию блокчейн-инфраструктуры», – Obol Collective. 1. Что такое Obol Collective? Obol Collective – это крупнейшая в мире экосистем«Децентрализация – это не выбор, а единственный путь к устойчивому развитию блокчейн-инфраструктуры», – Obol Collective. 1. Что такое Obol Collective? Obol Collective – это крупнейшая в мире экосистем
Что такое Obol Collective? Руководство по распределенной сети валидаторов нового поколения

«Децентрализация – это не выбор, а единственный путь к устойчивому развитию блокчейн-инфраструктуры», – Obol Collective.

1. Что такое Obol Collective?


Obol Collective – это крупнейшая в мире экосистема децентрализованных операторов, занимающаяся масштабированием децентрализованных инфраструктурных сетей. Предлагая технологию Distributed Validator (DV) с открытым доступом, Obol повышает безопасность, масштабируемость и децентрализацию таких блокчейн-сетей, как Ethereum. Экосистема Obol включает в себя более 50 известных протоколов стейкинга, команд разработчиков клиентов, операторов нод и проектов сообщества, в том числе EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One и Dappnode.

Основные технологические инновации Obol Collective включают:
1) Базовый уровень: Charon, клиент промежуточного ПО, позволяющий валидаторам работать в распределенном и отказоустойчивом режиме.
2) Конфигурационный уровень:
  • Распределенный валидатор Launchpad, инструмент с графическим интерфейсом для конфигурирования распределенных валидаторов.
  • Obol SDK и API, которые поддерживают крупномасштабную конфигурацию и работу кластеров DV, идеально подходящих для протоколов стейкинга и подобных приложений.
3) Лаунчер: Obol Charon – распределенный нод валидатора (CDVN).
4) Уровень вознаграждений: Obol Splits, набор смарт-контрактов Solidity, используемых для распределения вознаграждений (DV) среди нескольких операторов нодов.

Obol стимулирует рост экосистемы благодаря уникальной модели ретроактивного финансирования, ускоряя внедрение технологии распределенных валидаторов (DV) и способствуя устойчивому масштабированию таких основополагающих сетей, как Ethereum.

2. Обзор токена OBOL: Основные утилиты, выпуск и распределение аирдропа


Токен OBOL является краеугольным камнем Obol Collective, выполняющим ключевые функции в управлении, стимулировании и развитии экосистемы.

2.1 Основные утилиты токена OBOL


1) Голосование по вопросам управления: Держатели OBOL могут делегировать свои права голоса представителям, которые участвуют в принятии решений о направлении деятельности Obol Collective, обновлении протоколов и распределении средств.

2) Ретроактивное финансирование (RAF): Посредством делегированного голосования держатели решают, какие проекты получат финансирование экосистемы, стимулируя вклад в развитие сети.

3) Стейкинг: Держатели OBOL могут разместить свои токены в стейкинге и получить взамен stOBOL. stOBOL автоматически начисляет вознаграждение с течением времени и может быть использован в децентрализованных финансовых приложениях (DeFi) без какого-либо периода блокировки.

4) Приложения DeFi: В будущем OBOL можно будет использовать в пулах ликвидности, протоколах кредитования (например, Morpho) и платформах рестейкинга (например, EigenLayer, Symbiotic).

5) Впереди еще больше возможностей: Управление сообществом будет продолжать расширять возможности использования OBOL с течением времени.

2.2 Выпуск и обращение токенов OBOL


  • Общее предложение токенов OBOL ограничено 500 миллионами.
  • Токены будут постепенно разблокированы в соответствии с запланированным графиком, чтобы обеспечить устойчивый рост экосистемы.
  • Переводы токенов будут осуществляться после того, как OBOL будет включен в листинг на централизованных биржах, при этом Ассоциация Obol определит оптимальное время для активации.

2.3 Распределение токенов OBOL


Фонд экосистемы и ретроактивное финансирование
35,7%
Поддерживает инновации и вкладчиков, способствуя децентрализованному развитию.
Инвесторы
25,4%
Поощряет ранних участников, с разумным графиком наделения правами.
Основная команда
16,3%
Стимулирует разработчиков и команды основателей с помощью долгосрочных условий наделения правами.
Общественные стимулы
12,5%
Использует для продвижения Obol DV и повышения вовлеченности пользователей.
Аирдропы
7,5%
Вознаграждает первых участников сообщества, повышая активность экосистемы.
Публичная продажа
2,7%
Открыт для публики, честно распределяет токены.


2.4 Адрес контракта токена OBOL


Официальный адрес контракта: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

3. Прогноз цены токена OBOL


Поскольку токен OBOL все еще находится на ранней стадии развития, к любым прогнозам относительно его цены следует относиться с осторожностью. Основываясь на текущем росте инфраструктуры Web3 и многообещающих перспективах рынка распределенных валидаторов (DVT), инсайдеры индустрии считают, что OBOL имеет средне- и долгосрочный потенциал роста. Ключевые факторы, влияющие на цену OBOL, включают:
  • Повсеместное внедрение технологии распределенных валидаторов (DVT).
  • Спрос на децентрализованные решения в области безопасности со стороны публичных блокчейнов, таких как Ethereum.
  • Скорость расширения экосистемы Obol и количество партнерств.
  • Дальнейшее совершенствование механизмов управления и модели токеномики.

Однако важно отметить, что на цену OBOL также будут влиять более широкие рыночные условия, изменения в законодательстве и другие переменные. Инвесторы должны проводить тщательные исследования и оценивать риски.

4. Программы стимулирования Obol


Программы стимулирования Obol призваны поощрять более активное участие разработчиков, операторов нодов и членов сообщества в создании экосистемы. Основные механизмы стимулирования включают:

1) Ретроактивное финансирование: Награждает проекты и отдельных людей, которые внесли выдающийся вклад в развитие экосистемы, создавая положительный эффект маховика, который ускоряет внедрение распределенных валидаторов (DV) и расширение инфраструктуры.

2) Программа мастера стейкинга: Поощряет пользователей стать профессиональными операторами нодов путем обучения и практических занятий, повышая безопасность и надежность сети.

3) Программа вознаграждения за нахождения багов: Предоставляет вознаграждение разработчикам, которые выявляют и устраняют уязвимости в системе безопасности, обеспечивая безопасность протокола.

4) Поощрения за управление сообществом: Члены сообщества, которые активно участвуют в управлении, подавая предложения и голосуя, могут получить вознаграждение в виде токенов OBOL.


OBOL – это недавно запущенный токен, который быстро завоевал внимание, но по-прежнему недоступен на большинстве крупных бирж. MEXC, известная своей нацеленностью на обнаружение высококачественных активов, предлагает ранний доступ к трендовым и высокопотенциальным токенам. Благодаря разнообразию листингов, сверхнизким комиссиям и безопасной, надежной торговой среде, MEXC пользуется доверием пользователей по всему миру.

Токены OBOL теперь включены в листинг на MEXC. Посетите платформу MEXC прямо сейчас, чтобы воспользоваться возможностью и получить доступ к этому перспективному новому сектору! Вы можете приобрести OBOL на MEXC, выполнив следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт.
2) Найдите «OBOL» в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю OBOL.
3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите сделку.


Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы присоединиться к соответствующим событиям, связанным с депозитом/торговлей. Просто выполняйте легкие задания, чтобы получить шанс выиграть токены OBOL или бонусные вознаграждения USDT.

Obol Collective ведет инфраструктуру блокчейна к большей децентрализации, безопасности и масштабируемости. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком, оператором нода или обычным стейкером, экосистема Obol предлагает роль и ценность для каждого. По мере того как технология распределенного валидатора (DV) набирает обороты и расширяется использование токенов OBOL, Obol готов стать движущей силой следующей волны трансформации инфраструктуры Web3.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

