Что такое Newton? Верифицируемая инфраструктура ИИ для автоматизированных децентрализованных финансов

Поделиться
Newton – это проект, посвященный созданию децентрализованного инфраструктурного уровня, нацеленного на обеспечение верифицируемой автоматизации ончейн и безопасной делегированной авторизации. Благодаря интеграции Доверенных сред исполнения (TEE), Доказательств с нулевым разглашением (ZKP) и модульной архитектуры на основе агентов, Newton Protocol переносит весь процесс автоматизации ончейн, значительно повышая прозрачность, композитность и доверие.

1. История проекта Newton


По мере развития технологии блокчейн децентрализованные финансы (DeFi) стали одной из основных сил в сфере финтеха. Однако многие существующие решения DeFi все еще полагаются на централизованных ботов или координацию офчейн, что приводит к ограниченной прозрачности, слабой безопасности и повышенным требованиям к доверию. Проект Newton был запущен для решения этих проблем путем внедрения децентрализованной автоматизации, предлагающей принципиально новый подход к финансовой инфраструктуре ончейн.

Запущенный Magic Newton Foundation, Newton поддерживается организацией, которая занимается продвижением инноваций и внедрением блокчейна. Magic Newton Foundation стремится создать более открытую, прозрачную и эффективную финансовую систему с помощью передовой децентрализованной инфраструктуры.

2. Ключевые особенности проекта Newton


2.1 Децентрализованная автоматизация


Newton Protocol представляет собой децентрализованный механизм автоматизации, который позволяет выполнять сложные операции ончейн автоматически, без централизованного вмешательства. Это не только повышает операционную эффективность, но и значительно снижает зависимость от доверия, повышая прозрачность и безопасность всей экосистемы DeFi.

2.2 Безопасная делегированная авторизация


С помощью Newton Protocol пользователи могут безопасно уполномочить агентов действовать от их имени, не раскрывая третьим лицам приватные ключи или конфиденциальную информацию. Эта функциональность обеспечивается с помощью программируемых разрешений, гарантирующих, что все действия будут выполняться только при одобренных пользователем условиях, что значительно повышает безопасность пользовательских активов.

2.3 Интеграция Доверенных сред исполнения (TEE) и Доказательств с нулевым разглашением (ZKP)


Newton Protocol объединяет TEE и ZKP для создания надежной основы доверия для автоматизации ончейн. TEE обеспечивают конфиденциальность и целостность во время вычислений, а ZKP позволяют подтверждать операции без раскрытия конфиденциальных данных, что еще больше повышает безопасность и защиту конфиденциальности системы.

2.4 Модульная архитектура агентов


Newton Protocol использует модульную архитектуру на основе агентов, которая позволяет разработчикам легко создавать и развертывать широкий спектр автоматизированных сервисов. Такой дизайн повышает эффективность разработки, способствует инновациям и конкуренции, а также открывает более широкий спектр вариантов использования и решений в экосистеме DeFi.

3. Что такое NEWT?


NEWT – это нативный токен ERC-20 Newton Protocol.

3.1 Обзор токена


  • Имя токена: NEWT
  • Общее предложение: 1 000 000 000 NEWT

3.2 Распределение токенов


Первичное распределение токенов NEWT направлено на выравнивание стимулов между основными вкладчиками, ранними сторонниками и более широким сообществом Newton Protocol, обеспечивая при этом долгосрочную устойчивость экосистемы. В частности, 60% выделяется сообществу, 18,5% – основным вкладчикам, 16,5% – ранним инвесторам и 5% – Magic Labs.


3.3 Полезность токена NEWT


Безопасный консенсус стейкинга (dPoS): Валидаторы и операторы агентов могут совершать стейкинг токенов NEWT, чтобы помочь обеспечить безопасность сети и получить вознаграждение за эмиссию.

Комиссии за транзакции и разрешения: Токен NEWT используется для оплаты всех действий, связанных с агентами, включая предоставление, обновление или отзыв разрешений, а также для оплаты газа при выполнении триггеров.

Обеспечение реестра моделей: Разработчики должны предоставить NEWT для регистрации моделей агентов. Операторы также предоставляют NEWT в качестве залога, чтобы предлагать агентские услуги и получать доход от платежей пользователей.

Управление: По мере развития протокола стейкеры смогут участвовать в управлении DAO, включая корректировку параметров, размещение фондов и предложения сообщества.

4. Как купить NEWT на MEXC?


Newton Protocol выделяется своей инновационной и перспективной технической архитектурой. Благодаря интеграции TEE, ZKP и модульной агентной структуры Newton не только устраняет многие из существующих ограничений в решениях DeFi, таких как доверие, безопасность и композитность, но и открывает новые возможности для будущих финансовых инноваций.

Например, сочетая смарт-контракты с автоматизацией ончейн, Newton позволяет реализовать более продвинутые стратегии торговли финансовыми деривативами и управления рисками. При интеграции с технологиями искусственного интеллекта Newton также может поддерживать интеллектуальное управление активами и принятие инвестиционных решений на основе данных.

Являясь пионером в области децентрализованных автоматизированных финансов, Newton работает над формированием будущего DeFi благодаря своим уникальным техническим преимуществам и дальновидному подходу к рынку. В перспективе Newton позиционирует себя как основополагающую инфраструктуру в экосистеме децентрализованных финансов, предоставляя более безопасные, эффективные и интеллектуальные финансовые услуги пользователям по всему миру.

В настоящее время токены NEWT включены в листинг на MEXC, где вы можете торговать ими с ультранизкими комиссиями, выполнив следующие действия:

1) Войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт;
2) Наберите в строке поиска «NEWT» и выберите спотовую или фьючерсную торговлю;
3) Выберите тип ордера, введите параметры суммы и цены и завершите транзакцию.

Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событиях NEWT и получить дополнительные награды!

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

