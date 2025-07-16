Что такое Newton? Верифицируемая инфраструктура ИИ для автоматизированных децентрализованных финансов

Newton – это проект, посвященный созданию децентрализованного инфраструктурного уровня, нацеленного на обеспечение верифицируемой автоматизации ончейн и безопасной делегированной авторизации. Благодаря интеграции Доверенных сред исполнения (TEE), Доказательств с нулевым разглашением (ZKP) и модульной архитектуры на основе агентов, Newton Protocol переносит весь процесс автоматизации ончейн, значительно повышая прозрачность, композитность и доверие.









По мере развития технологии блокчейн децентрализованные финансы (DeFi) стали одной из основных сил в сфере финтеха. Однако многие существующие решения DeFi все еще полагаются на централизованных ботов или координацию офчейн, что приводит к ограниченной прозрачности, слабой безопасности и повышенным требованиям к доверию. Проект Newton был запущен для решения этих проблем путем внедрения децентрализованной автоматизации, предлагающей принципиально новый подход к финансовой инфраструктуре ончейн.





Запущенный Magic Newton Foundation, Newton поддерживается организацией, которая занимается продвижением инноваций и внедрением блокчейна. Magic Newton Foundation стремится создать более открытую, прозрачную и эффективную финансовую систему с помощью передовой децентрализованной инфраструктуры.













Newton Protocol представляет собой децентрализованный механизм автоматизации, который позволяет выполнять сложные операции ончейн автоматически, без централизованного вмешательства. Это не только повышает операционную эффективность, но и значительно снижает зависимость от доверия, повышая прозрачность и безопасность всей экосистемы DeFi.









С помощью Newton Protocol пользователи могут безопасно уполномочить агентов действовать от их имени, не раскрывая третьим лицам приватные ключи или конфиденциальную информацию. Эта функциональность обеспечивается с помощью программируемых разрешений, гарантирующих, что все действия будут выполняться только при одобренных пользователем условиях, что значительно повышает безопасность пользовательских активов.









Newton Protocol объединяет TEE и ZKP для создания надежной основы доверия для автоматизации ончейн. TEE обеспечивают конфиденциальность и целостность во время вычислений, а ZKP позволяют подтверждать операции без раскрытия конфиденциальных данных, что еще больше повышает безопасность и защиту конфиденциальности системы.









Newton Protocol использует модульную архитектуру на основе агентов, которая позволяет разработчикам легко создавать и развертывать широкий спектр автоматизированных сервисов. Такой дизайн повышает эффективность разработки, способствует инновациям и конкуренции, а также открывает более широкий спектр вариантов использования и решений в экосистеме DeFi.









NEWT – это нативный токен ERC-20 Newton Protocol.









Имя токена: NEWT

Общее предложение: 1 000 000 000 NEWT









Первичное распределение токенов NEWT направлено на выравнивание стимулов между основными вкладчиками, ранними сторонниками и более широким сообществом Newton Protocol, обеспечивая при этом долгосрочную устойчивость экосистемы. В частности, 60% выделяется сообществу, 18,5% – основным вкладчикам, 16,5% – ранним инвесторам и 5% – Magic Labs.













Безопасный консенсус стейкинга (dPoS): Валидаторы и операторы агентов могут совершать стейкинг токенов NEWT, чтобы помочь обеспечить безопасность сети и получить вознаграждение за эмиссию.





Комиссии за транзакции и разрешения: Токен NEWT используется для оплаты всех действий, связанных с агентами, включая предоставление, обновление или отзыв разрешений, а также для оплаты газа при выполнении триггеров.





Обеспечение реестра моделей: Разработчики должны предоставить NEWT для регистрации моделей агентов. Операторы также предоставляют NEWT в качестве залога, чтобы предлагать агентские услуги и получать доход от платежей пользователей.





Управление: По мере развития протокола стейкеры смогут участвовать в управлении DAO, включая корректировку параметров, размещение фондов и предложения сообщества.









Newton Protocol выделяется своей инновационной и перспективной технической архитектурой. Благодаря интеграции TEE, ZKP и модульной агентной структуры Newton не только устраняет многие из существующих ограничений в решениях DeFi, таких как доверие, безопасность и композитность, но и открывает новые возможности для будущих финансовых инноваций.





Например, сочетая смарт-контракты с автоматизацией ончейн, Newton позволяет реализовать более продвинутые стратегии торговли финансовыми деривативами и управления рисками. При интеграции с технологиями искусственного интеллекта Newton также может поддерживать интеллектуальное управление активами и принятие инвестиционных решений на основе данных.





Являясь пионером в области децентрализованных автоматизированных финансов, Newton работает над формированием будущего DeFi благодаря своим уникальным техническим преимуществам и дальновидному подходу к рынку. В перспективе Newton позиционирует себя как основополагающую инфраструктуру в экосистеме децентрализованных финансов, предоставляя более безопасные, эффективные и интеллектуальные финансовые услуги пользователям по всему миру.





